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WTA 500 Queen’s: Il Tabellone Principale. Elena Rybakina guida il seeding

06/06/2026 16:10 8 commenti
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Patrick Boren
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Patrick Boren

GBR WTA 500 Queen’s – Tabellone Principale – erba
(1) Elena Rybakina KAZ vs Bye
Maria Sakkari GRE vs Qualifier
Qinwen Zheng CHN vs Jaqueline Cristian ROU
(WC) Katie Boulter GBR vs (8) Leylah Fernandez CAN

(3) Victoria Mboko CAN vs Bye
Karolina Pliskova CZE vs McCartney Kessler USA
Marie Bouzkova CZE vs Qualifier
(WC) Mika Stojsavljevic GBR vs (5) Marta Kostyuk UKR

(7) Sorana Cirstea ROU vs Qualifier
Emma Raducanu GBR vs Qualifier
(WC) Harriet Dart GBR vs Liudmila Samsonova RUS
Bye vs (4) Belinda Bencic SUI

(6) Iva Jovic USA vs Qualifier
Qualifier vs Alexandra Eala PHI
Laura Siegemund GER vs (WC) Francesca Jones GBR
Bye vs (2) Amanda Anisimova USA

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8 commenti

Massimo 06-06-2026 19:38

PLISKOVA

JOVIC

RYBAKINA
BENCIC

ZHENG
KOSTYUK
CIRSTEA
ANISIMOVA

 8
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brizz 06-06-2026 18:42

rybakina

bencic

pliskova
anisimova

zheng
kostyuk
cirstea
jovic

 7
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miky85 06-06-2026 18:05

Rybakina

Anisimova

Kostyuk
Raducanu

Zheng
Pliskova
Bencic
Q

 6
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kaishaku 06-06-2026 17:23

RYBAKINA

ANISIMOVA

MBOKO
BENCIC

FERNANDEZ
KOSTYUK
RADUCANU
EALA

 5
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brunodalla 06-06-2026 17:02

RYBAKINA

CIRSTEA

MBOKO
ANISIMOVA

BOULTER
STOJSAVLJEVIC
BENCIC
JOVIC

 4
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akgul num.1 06-06-2026 17:00

Rybakina

Jovic

Mboko
Bencic

Zheng
Kostyuk
Raducanu
Anisimova

 3
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romanu79 06-06-2026 16:33

RYBAKINA

ANISIMOVA

MBOKO
BENCIC

ZHENG
Q
RADUCANU
JOVIC

 2
Replica | Quota | 0
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MATTEO 06-06-2026 16:28

Anisimova

Mboko

Rybakina
Bencic

Boulter
Kostyuk
Raducanu
Jovic

 1
Replica | Quota | 0
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