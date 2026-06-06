WTA 500 Queen’s: Il Tabellone Principale. Elena Rybakina guida il seeding
WTA 500 Queen’s – Tabellone Principale – erba
(1) Elena Rybakina vs Bye
Maria Sakkari vs Qualifier
Qinwen Zheng vs Jaqueline Cristian
(WC) Katie Boulter vs (8) Leylah Fernandez
(3) Victoria Mboko vs Bye
Karolina Pliskova vs McCartney Kessler
Marie Bouzkova vs Qualifier
(WC) Mika Stojsavljevic vs (5) Marta Kostyuk
(7) Sorana Cirstea vs Qualifier
Emma Raducanu vs Qualifier
(WC) Harriet Dart vs Liudmila Samsonova
Bye vs (4) Belinda Bencic
(6) Iva Jovic vs Qualifier
Qualifier vs Alexandra Eala
Laura Siegemund vs (WC) Francesca Jones
Bye vs (2) Amanda Anisimova
TAG: WTA 500 Queen's, WTA 500 Queen's 2026
8 commenti
PLISKOVA
JOVIC
RYBAKINA
BENCIC
ZHENG
KOSTYUK
CIRSTEA
ANISIMOVA
rybakina
bencic
pliskova
anisimova
zheng
kostyuk
cirstea
jovic
Rybakina
Anisimova
Kostyuk
Raducanu
Zheng
Pliskova
Bencic
Q
RYBAKINA
ANISIMOVA
MBOKO
BENCIC
FERNANDEZ
KOSTYUK
RADUCANU
EALA
RYBAKINA
CIRSTEA
MBOKO
ANISIMOVA
BOULTER
STOJSAVLJEVIC
BENCIC
JOVIC
Rybakina
Jovic
Mboko
Bencic
Zheng
Kostyuk
Raducanu
Anisimova
RYBAKINA
ANISIMOVA
MBOKO
BENCIC
ZHENG
Q
RADUCANU
JOVIC
Anisimova
Mboko
Rybakina
Bencic
Boulter
Kostyuk
Raducanu
Jovic