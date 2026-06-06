Challenger 100 Bratislava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Federico Cinà
Challenger 100 Bratislava – Tabellone Principale – terra
(1) Aleksandr Shevchenko vs Filip Cristian Jianu
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (NG) Maxim Mrva
Genaro Alberto Olivieri vs (8) Chun-Hsin Tseng
(4) Alex Molcan vs (NG) Petr Brunclik
Tiago Pereira vs Qualifier
Vitaliy Sachko vs Yosuke Watanuki
(WC) Thanasi Kokkinakis vs (5) Tomas Barrios Vera
(6) Zdenek Kolar vs (PR) Jason Jung
(WC) Lukas Pokorny vs Alex Barrena
Federico Cina vs (Alt) Marko Topo
(WC) Norbert Gombos vs (3) Jan Choinski
(7) Zsombor Piros vs Qualifier
Joao Lucas Reis Da Silva vs (SE) Alexander Donski
Qualifier vs Timofey Skatov
Pedro Boscardin Dias vs (2) Emilio Nava
Challenger 100 Bratislava – Tabellone Qualificazione – terra
Lukas Neumayer [1] vs Michal Krajci [WC]
Taro Daniel [8] vs Tomas Lanik [WC]
Buvaysar Gadamauri [2] vs Matthew William Donald
Dimitar Kuzmanov [9] vs Vadym Ursu [ALT]
Hynek Barton [3] vs Sebastian Sorger
Milos Karol [12] vs Nicolas Alvarez Varona
Martin Krumich [4] vs Viktor Durasovic
Mathys Erhard [11] vs Fares Zakaria [ALT]
Daniel Michalski [5] vs Andrej Martin
Benjamin Hassan [10] vs Alex Marti Pujolras
Akira Santillan [6] vs Marko Bekeni [WC]
Abdullah Shelbayh [7] vs Max Lorincik [WC]
Center Court – ore 10:30
Martin Krumich vs Viktor Durasovic
Buvaysar Gadamauri vs Matthew William Donald
Akira Santillan vs Marko Bekeni
Nicolas Alvarez Varona vs Milos Karol
Court 8 – ore 10:30
Daniel Michalski vs Andrej Martin
Tomas Lanik vs Taro Daniel
Lukas Neumayer vs Michal Krajci
Max Lorincik vs Abdullah Shelbayh
Court 9 – ore 10:30
Alex Marti Pujolras vs Benjamin Hassan
Fares Zakaria vs Mathys Erhard
Vadym Ursu vs Dimitar Kuzmanov
Hynek Barton vs Sebastian Sorger
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
Molcan
Nava
Shevchenko
Cina
Mrva
Sachko
Kolar
Piros
MOLCAN
PIROS
SHEVCHENKO
CINA’
MRVA
BARRIOS
KOLAR
SKATOV