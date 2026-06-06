Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Bratislava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Federico Cinà

06/06/2026 19:20 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

SVK Challenger 100 Bratislava – Tabellone Principale – terra
(1) Aleksandr Shevchenko KAZ vs Filip Cristian Jianu ROU
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (NG) Maxim Mrva CZE
Genaro Alberto Olivieri ARG vs (8) Chun-Hsin Tseng TPE

(4) Alex Molcan SVK vs (NG) Petr Brunclik CZE
Tiago Pereira POR vs Qualifier
Vitaliy Sachko UKR vs Yosuke Watanuki JPN
(WC) Thanasi Kokkinakis AUS vs (5) Tomas Barrios Vera CHI

(6) Zdenek Kolar CZE vs (PR) Jason Jung TPE
(WC) Lukas Pokorny SVK vs Alex Barrena ARG
Federico Cina ITA vs (Alt) Marko Topo GER
(WC) Norbert Gombos SVK vs (3) Jan Choinski GBR

(7) Zsombor Piros HUN vs Qualifier
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (SE) Alexander Donski BUL
Qualifier vs Timofey Skatov KAZ
Pedro Boscardin Dias BRA vs (2) Emilio Nava USA




SVK Challenger 100 Bratislava – Tabellone Qualificazione – terra
Lukas Neumayer [1] AUT vs Michal Krajci [WC] SVK
Taro Daniel [8] JPN vs Tomas Lanik [WC] SVK

Buvaysar Gadamauri [2] BEL vs Matthew William Donald CZE
Dimitar Kuzmanov [9] BUL vs Vadym Ursu [ALT] UKR

Hynek Barton [3] CZE vs Sebastian Sorger AUT
Milos Karol [12] SVK vs Nicolas Alvarez Varona ESP

Martin Krumich [4] CZE vs Viktor Durasovic NOR
Mathys Erhard [11] FRA vs Fares Zakaria [ALT] EGY

Daniel Michalski [5] POL vs Andrej Martin SVK
Benjamin Hassan [10] LBN vs Alex Marti Pujolras ESP

Akira Santillan [6] JPN vs Marko Bekeni [WC] SVK
Abdullah Shelbayh [7] JOR vs Max Lorincik [WC] SVK



Center Court – ore 10:30
Martin Krumich CZE vs Viktor Durasovic NOR
Buvaysar Gadamauri BEL vs Matthew William Donald CZE
Akira Santillan JPN vs Marko Bekeni SVK
Nicolas Alvarez Varona ESP vs Milos Karol SVK

Court 8 – ore 10:30
Daniel Michalski POL vs Andrej Martin SVK
Tomas Lanik SVK vs Taro Daniel JPN
Lukas Neumayer AUT vs Michal Krajci SVK
Max Lorincik SVK vs Abdullah Shelbayh JOR

Court 9 – ore 10:30
Alex Marti Pujolras ESP vs Benjamin Hassan LBN
Fares Zakaria EGY vs Mathys Erhard FRA
Vadym Ursu UKR vs Dimitar Kuzmanov BUL
Hynek Barton CZE vs Sebastian Sorger AUT

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2 commenti

miky85 06-06-2026 20:12

Molcan

Nava

Shevchenko
Cina

Mrva
Sachko
Kolar
Piros

 2
Replica | Quota | 0
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brunodalla 06-06-2026 19:56

MOLCAN

PIROS

SHEVCHENKO
CINA’

MRVA
BARRIOS
KOLAR
SKATOV

 1
Replica | Quota | 0
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