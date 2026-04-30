Cobolli non si ripete contro un ottimo Zverev, l’azzurro si ferma ai quarti a Madrid

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid. Il romano, dopo la grande battaglia vinta contro Medvedev negli ottavi, entra in campo un po’ scarico e stenta ad entrare in partita contro un Alexander Zverev in grandissimo spolvero col servizio e assai deciso nella spinta. Il tedesco domina il primo set (5-0 in meno di venti minuti) e regge la reazione di Cobolli nel secondo, strappando il break decisivo nel nono game, con qualche errore di troppo del romano, per il 6-1 6-4 che porta Zverev in semifinale contro la rivelazione del torneo Blockx. È una rivincita per Zverev dopo la sonora sconfitta sofferta proprio da Cobolli pochi giorni fa all’ATP 500 di Monaco di Baviera. Cobolli ha avuto due palle del contro break nell’ultimo game, ma Sasha non ha tremato, ha servito bene e spinto con decisione, meritandosi il successo. Inizio in salita per Flavio Cobolli che complici due sciagurati doppi falli perde subito sull’uno a zero il servizio.

Un primo set senza storia. L’avvio di partita è tutto in salita per Cobolli. Il romano entra in campo contratto, paga la tensione e concede subito il servizio complice anche qualche doppio fallo di troppo. Zverev, al contrario, è chirurgico: serve con continuità sopra i 200 km/h, infila ace in serie e non concede ritmo all’azzurro. Nel giro di meno di venti minuti il punteggio è già sul 5-0 per il numero tre del mondo, che domina gli scambi e approfitta delle difficoltà di Cobolli nel trovare profondità e timing. Solo nel sesto gioco l’italiano riesce a muovere il punteggio, ma il set è ormai segnato: Zverev chiude 6-1 in appena 28 minuti.

Una reazione che non basta. Nel secondo set Cobolli prova a cambiare inerzia. L’avvio è incoraggiante: il romano lotta, annulla sei palle break nei primi turni di battuta e ritrova maggiore solidità da fondo. Gli scambi si allungano, il livello si alza e Zverev concede qualcosa in più, soprattutto con il dritto. Si arriva così a una fase equilibrata, con Cobolli finalmente propositivo e aggressivo. Il set però si decide ancora una volta su pochi punti chiave: sul 4-4 due errori di dritto dell’azzurro spalancano la porta al break del tedesco, che non si lascia sfuggire l’occasione. Nel game conclusivo Cobolli ha un ultimo sussulto e si procura due palle del controbreak, ma Zverev resta glaciale: servizio vincente e gestione impeccabile degli scambi decisivi. Alla prima occasione utile chiude 6-4.

Una partita condizionata dal primo set: Cobolli contratto e poco preciso nei momenti iniziali, troppi doppi falli e difficoltà nel trovare ritmo. Zverev dominante al servizio (ace e percentuali altissime).Nel secondo set si è vista la vera partita. Cobolli più aggressivo e dentro lo scambio, maggiore equilibrio negli scambi lunghi ma ancora poca lucidità nei punti chiave.

Le chiavi tattiche. Uno Zverev dal servizio devastante e continuo, gestione perfetta dei momenti importanti e la capacità di accelerare appena Cobolli accorciava. Flavio da parte sua ha mostrato una crescita evidente nel secondo set, una buona tenuta negli scambi lunghi, ma break point conquistati troppo tardi.

Cobolli ha probabilmente pagato lo sforzo fisico e mentale della battaglia contro Medvedev e l’impatto con il Centrale di Madrid, dove nel primo set è apparso spaesato. Quando è riuscito a entrare in partita, il match è diventato equilibrato, ma senza mai dare la sensazione di poter girare davvero l’inerzia. Zverev, invece, ha offerto una prestazione di altissimo livello, soprattutto al servizio, confermando il suo feeling con Madrid, torneo che in passato lo ha già visto trionfare. Sarà dunque Alexander Zverev a giocarsi un posto in finale contro Blockx, con il tedesco che parte favorito. Per Cobolli resta comunque un torneo molto positivo, che conferma la sua crescita e la sua competitività ormai stabile ad altissimo livello.

La cronaca (punto a punto)

1.set Al servizio Zverev che si presenta con una prima vincente. Ace. Risposta in rete 40-0. Primo scambio, Cobolli entra in campo 40-15. Ancora al comando dello scambio Flavio 40-30. Zverev ha nel servizio l’arma finale. Gioco per il tedesco 1-0.

Flavio inizia con un doppio fallo 0-15. Palla corta vincente 15-15. Scambio estenuante, lo vince Zverev 15-30. Esce il dritto del n.3 del mondo 30 pari. Sbaglia un facile dritto Cobolli, palla break 30-40. Doppio fallo, subito break 0-2.

Esce la smorzata di Zverev 0-15. Ace 15 pari. Ancora un ace 30-15. Servizio e dritto 40-15. Dritto vincente, break confermato 3-0.

Altro doppio fallo per Flavio, la tensione domina il braccio del romano 0-15. Doppio fallo il quarto in due giochi di servizio 0-30. Scappa il rovescio di Cobolli tre palle per il doppio break 0-40. Riga 15-40. Servizio vincente 30-40. Smash vincente doppio break 0-4.

Ace 15-0. Prima chirurgica 30-0. Implacabile con il servizio Zverev 40-0. Sbaglia a rete il tedesco 40-15. Ace, consolida il doppio break Zverev 5-0.

Prima vincente 15-0. Scambio intenso, Cobolli smuove Zverev che sbaglia 30-0. Fuori il rovescio di Flavio 30-15. Black out di Flavio che mette fuori un dritto a campo vuoto 30-30. Ottimo cross di dritto 40-30. Spinge con il dritto Zverev 40-40. Recupera la palla corta Flavio palla game. Risposta profonda di Zverev parità. Fuori il dritto di Zverev ancora palla per smuovere lo score. Risposta fuori, Cobolli muove lo score 1-5.

Zverev serve per il set. Contropiede vincente del tedesco 15-0. Ace. Ottavo ace 40-0. Gioco a zero primo set a Zverev 6-1.

2.set Cobolli al servizio. Zverev dentro il campo, Cobolli gioca corto, il tedesco va a segno con il rovescio 0-15. Ottimo dritto di Cobolli 15-15. Scappa il dritto di Flavio che comunque tiene lo scambio 15-30. Ottima prima ad uscire 30-30. Fuori il rovescio di Zverev 40-30. Risposta profonda di Zverev 40-40. Dritto in rete in uscita dalla risposta, palla break. Servizio e rovescio, parità. In ritardo nello spostamento Flavio, palla break. Prima vincente, parità. Attacca Zverev, passante in rete palla break. Servizio e dritto, parità. Incomincia a girare la prima, vantaggio Cobolli. Risposta fuori, a fatica, quattordici punti giocati, ma Cobolli tiene il servizio 1-0.

Ace 15-0. A rete Zverev 30-0. Sbaglia il dritto il tedesco 30-15. Ace 40-15. Zverev continua a tenere la battuta senza problemi 1-1.

Zverev comanda da fondo 0-15. Risposta corta Cobolli mette a segno il dritto 15-15. Ancora uno scambio pesante, Flavio accorcia 15-30. Sbaglia Zverev 30-30. Ancora un errore di Zverev 40-30. A rete Flavio volée vincente 2-1.

Il nastro ferma il rovescio dell’azzurro 15-0. Brutto errore di Zverev che mette fuori il dritto 15-15. Si apre il campo con la prima il numero tre del mondo 30-15. Doppio fallo 30-30. Serve and volley 40-30. Domina lo scambio Cobolli che sbaglia due volte la chiusura del punto 2-2.

Flavio segue a rete il servizio, ma mette fuori il dritto 0-15. Zverev comanda lo scambio, Cobolli cerca di uscire con il lungolinea che finisce in corridoio 0-30. Ancora un errore tre palle break 0-40. Ottimo dritto di Flavio 15-40. Gioca corto Cobolli, ma Zverev sbaglia il dritto 30-40. Grande prima parità. Spinge con il dritto a sventaglio il romano vantaggio Cobolli. Domina lo scambio Flavio, gioco difficile, ma resta avanti 3-2.

Inizia con autorità Zverev 15-0. Regalo di Zverev 15-15. Fulmine di dritto di Cobolli 15-30. Prima e smash 30-30. Brutta risposta 40-30. Doppio fallo, parità. Serve and volley, Zverev tiene il servizio 3-3.

Tenta il serve and volley Flavio, volée in corridoio 0-15. Risposta fuori 15-15. Non gira il dritto di Cobolli 15-30. Splendida smorzata 30-30. Tiene lo scambio Cobolli e costringe Zverev all’errore 40-30. Ottima palla corta e lob vincente 4-3.

Grande difesa di Cobolli che costringe Zverev a 4 smash 15-0. Passante vincente di Flavio 15-15. Spinge dietro al servizio il tedesco 30-15. Stecca la risposta l’azzurro 40-15. Ace e Zverev si riaggancia 4-4.

Bene Cobolli, purtroppo non chiude la volée e Zverev ne approfitta 0-15. Scambio micidiale, Cobolli tiene il palleggio, Zverev sbaglia 15-15. Servizio vincente 30-15. Tarda ad uscire dal servizio Cobolli 30-30. Fuori il dritto di Flavio in uscita dal servizio, palla break 30-40. Sbaglia ancora con il dritto Cobolli arriva il break 4-5.

Zverev serve per il match. Con le palle nuove. Ace. numero dodici, 15-0. Tenta il serve and volley Zverev, Cobolli lo passa 15-15. Grande Flavio da fondo 15-30. Ancora avanti Zverev, volée out, due palle break 15-40. Aveva l’occasione Cobolli, ma Zverev difende bene 30-40. Prima al centro parità Servizio e dritto match-point. Rovescio in rete 61- 6-4 in un’ora e trentuno minuti, Zverev in semifinale.

Enrico Milani

Flavio Cobolli vs Alexander Zverev

