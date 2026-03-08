Novak Djokovic al limite a Indian Wells: vomita durante il match contro Majchrzak (Video)
Novak Djokovic ha vissuto un momento di grande difficoltà nel corso del match di Indian Wells 2026 contro il polacco Kamil Majchrzak. Dopo essere stato costretto a spingersi al limite in un duro scambio da 40 colpi all’inizio del terzo set, il serbo si è allontanato dalle telecamere per vomitare, in una scena che ha evidenziato tutta la fatica accumulata durante la sfida.
Little vomit break for Djokovic pic.twitter.com/LOPCiWMBQg
— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) March 7, 2026
TAG: Novak Djokovic
Tanto è ininfluente quanto stia male…questo è indistruttibile, bisogna sempre considerarlo al 100% e si è meritato questa attenzione durante tutta la sua carriera.