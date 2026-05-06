Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 07 Maggio 2026. Otto azzurri in campo

Campo Centrale – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini

Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean / Beatriz Haddad Maia (Non prima 13:00)

Coco Gauff vs Yulia Putintseva / Tereza Valentova

Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse (Non prima 19:00)

Aryna Sabalenka vs Barbora Krejcikova (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Antonia Ruzic vs Mirra Andreeva

Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci

Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac

Belinda Bencic vs Bianca Andreescu (Non prima 17:00)

Andrea Pellegrino vs Luca Nardi

Supertennis Arena – ore 11:00

Cristina Bucsa vs Qinwen Zheng

Marcos Giron vs Marin Cilic

Roberto Bautista Agut vs Francesco Maestrelli

Thiago Agustin Tirante vs Gianluca Cadenasso

Denis Shapovalov vs Mariano Navone

Pietrangeli – ore 11:00

Dalibor Svrcina vs Miomir Kecmanovic

Maya Joint vs Viktorija Golubic

Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova

Sebastian Ofner vs Alex Michelsen

Marie Bouzkova vs Taylor Townsend / Nuria Brancaccio

Court 13 – ore 11:00

Zizou Bergs vs Terence Atmane

Tatjana Maria vs Sorana Cirstea

Katerina Siniakova vs Anna Kalinskaya

Solana Sierra / Tamara Korpatsch vs Anhelina Kalinina

McCartney Kessler vs Iva Jovic

Court 1 – ore 11:00

Panna Udvardy vs Elise Mertens

Clara Tauson vs Oleksandra Oliynykova

Cristian Garin vs Juan Manuel Cerundolo

Hamad Medjedovic vs Valentin Royer

Court 2 – ore 11:00

Nikoloz Basilashvili vs Daniel Merida

Anastasia Zakharova vs Linda Noskova

Ethan Quinn vs Pablo Llamas Ruiz