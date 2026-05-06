Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 07 Maggio 2026. Otto azzurri in campo
Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini
Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean / Beatriz Haddad Maia (Non prima 13:00)
Coco Gauff vs Yulia Putintseva / Tereza Valentova
Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse (Non prima 19:00)
Aryna Sabalenka vs Barbora Krejcikova (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic vs Mirra Andreeva
Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci
Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac
Belinda Bencic vs Bianca Andreescu (Non prima 17:00)
Andrea Pellegrino vs Luca Nardi
Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa vs Qinwen Zheng
Marcos Giron vs Marin Cilic
Roberto Bautista Agut vs Francesco Maestrelli
Thiago Agustin Tirante vs Gianluca Cadenasso
Denis Shapovalov vs Mariano Navone
Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina vs Miomir Kecmanovic
Maya Joint vs Viktorija Golubic
Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova
Sebastian Ofner vs Alex Michelsen
Marie Bouzkova vs Taylor Townsend / Nuria Brancaccio
Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs vs Terence Atmane
Tatjana Maria vs Sorana Cirstea
Katerina Siniakova vs Anna Kalinskaya
Solana Sierra / Tamara Korpatsch vs Anhelina Kalinina
McCartney Kessler vs Iva Jovic
Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Elise Mertens
Clara Tauson vs Oleksandra Oliynykova
Cristian Garin vs Juan Manuel Cerundolo
Hamad Medjedovic vs Valentin Royer
Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Daniel Merida
Anastasia Zakharova vs Linda Noskova
Ethan Quinn vs Pablo Llamas Ruiz
1 commento
OT: penso che in parecchi l abbiamo già letto, ma Mr. Matteo Musso è un fuoriclasse con la penna:-)
Qui: 2026
Sì, forse è la miglior stagione mai vista per un tennista | Editoriale Sinner
https://www.today.it/opinioni/sinner-editoriale-roma-internazionali.html
