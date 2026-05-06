Dal Foro Italico ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 07 Maggio 2026. Otto azzurri in campo

06/05/2026 15:49 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA / Beatriz Haddad Maia BRA (Non prima 13:00)
Coco Gauff USA vs Yulia Putintseva KAZ / Tereza Valentova CZE
Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00)
Aryna Sabalenka BLR vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic CRO vs Mirra Andreeva RUS
Roman Andres Burruchaga ARG vs Mattia Bellucci ITA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Tomas Machac CZE
Belinda Bencic SUI vs Bianca Andreescu CAN (Non prima 17:00)
Andrea Pellegrino ITA vs Luca Nardi ITA

Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa ESP vs Qinwen Zheng CHN
Marcos Giron USA vs Marin Cilic CRO
Roberto Bautista Agut ESP vs Francesco Maestrelli ITA
Thiago Agustin Tirante ARG vs Gianluca Cadenasso ITA
Denis Shapovalov CAN vs Mariano Navone ARG

Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina CZE vs Miomir Kecmanovic SRB
Maya Joint AUS vs Viktorija Golubic SUI
Jelena Ostapenko LAT vs Amanda Anisimova USA
Sebastian Ofner AUT vs Alex Michelsen USA
Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA / Nuria Brancaccio ITA

Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Terence Atmane FRA
Tatjana Maria GER vs Sorana Cirstea ROU
Katerina Siniakova CZE vs Anna Kalinskaya RUS
Solana Sierra ARG / Tamara Korpatsch GER vs Anhelina Kalinina UKR
McCartney Kessler USA vs Iva Jovic USA

Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Elise Mertens BEL
Clara Tauson DEN vs Oleksandra Oliynykova UKR
Cristian Garin CHI vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Hamad Medjedovic SRB vs Valentin Royer FRA

Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Merida ESP
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Noskova CZE
Ethan Quinn USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

TAG: , , ,

1 commento

giallu 06-05-2026 16:40

OT: penso che in parecchi l abbiamo già letto, ma Mr. Matteo Musso è un fuoriclasse con la penna:-)
Qui: 2026


Sì, forse è la miglior stagione mai vista per un tennista | Editoriale Sinner
https://www.today.it/opinioni/sinner-editoriale-roma-internazionali.html
© Today

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!