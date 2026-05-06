Ruud cerca il rilancio a Roma: “Condizioni molto lente, devo essere preciso con il dritto”

Casper Ruud arriva agli Internazionali d’Italia 2026 con la consapevolezza di dover alzare il livello in una fase cruciale della stagione. La terra battuta è storicamente il terreno più favorevole al norvegese, e il Foro Italico rappresenta una grande occasione per ritrovare continuità e fiducia dopo settimane non sempre lineari.

Due volte semifinalista a Roma, Ruud conosce bene le insidie del torneo capitolino, ma anche il valore che un buon risultato potrebbe avere in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra, con Roland Garros sullo sfondo. Il passaggio da Madrid al Foro Italico, però, impone un adattamento immediato: l’altura spagnola lascia spazio a condizioni molto più lente e pesanti.

Lo stesso norvegese ha spiegato così le sensazioni avute nei primi giorni romani: “Si nota molto che le condizioni sono molto lente perché veniamo da giocare a Madrid, dove tutto va più veloce. È fondamentale per me essere preciso con il dritto e allenarmi bene in questi giorni per prendere fiducia. La cosa più importante è restare sano in vista delle prossime settimane”.

Parole che fotografano bene il momento di Ruud, chiamato a costruire il suo torneo partendo dalle basi del proprio tennis: solidità, pazienza nello scambio e soprattutto incisività con il dritto, colpo con cui può fare la differenza sulla terra. A Roma serviranno lucidità e tenuta fisica, perché le condizioni lente possono allungare gli scambi e rendere ogni partita una battaglia.

Per Ruud, il Masters 1000 capitolino può diventare il punto di svolta della sua primavera. Il norvegese sa di avere il tennis per spingersi lontano al Foro Italico, ma dovrà ritrovare fin da subito quelle certezze che in passato lo hanno reso uno dei giocatori più affidabili del circuito sul rosso.





Marco Rossi