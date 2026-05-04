Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Martedì 05 Maggio 2026
Campo Centrale – ore 11:00
Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot
Sofia Kenin vs Bianca Andreescu
Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska
Ann Li vs Shuai Zhang
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Pablo Carreno Busta vs Stan Wawrinka
Anna Bondar vs Qinwen Zheng (Non prima 11:00)
McCartney Kessler vs Lucia Bronzetti
Martina Trevisan vs Talia Gibson
Pietrangeli – ore 10:00
Anastasia Potapova vs Nikola Bartunkova
Petra Marcinko vs Oleksandra Oliynykova (Non prima 11:00)
Antonia Ruzic vs Kamilla Rakhimova
Zeynep Sonmez vs Jennifer Ruggeri
Court 13 – ore 10:00
Dalma Galfi vs Julia Grabher
Lilli Tagger vs Alina Korneeva
Dino Prizmic vs Federico Bondioli
Jaime Faria vs Pablo Llamas Ruiz
Court 1 – ore 10:00
Elena-Gabriela Ruse vs Sinja Kraus
Patrick Kypson vs Titouan Droguet
Mayar Sherif vs Tamara Korpatsch
Rinky Hijikata vs Nikoloz Basilashvili
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Tomas Barrios Vera
Noemi Basiletti vs Daria Snigur
Martin Landaluce vs Andrea Pellegrino
Jil Teichmann vs Rebeka Masarova
Court 14 – ore 10:00
Cristian Garin vs Jan Choinski
Yue Yuan vs Simona Waltert
Aleksandar Kovacevic vs Jacob Fearnley
Court 3 – ore 10:00
Ajla Tomljanovic vs Leolia Jeanjean
Hugo Dellien vs Jesper de Jong
Anhelina Kalinina vs Katie Volynets
Court 4 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Leandro Riedi
Dalibor Svrcina vs Nicolai Budkov Kjaer
Federica Urgesi vs Veronika Erjavec
vs Victoria Jimenez Kasintseva
… e sul campo n. 6
Perché non ai gioca sulla supertennis arena?