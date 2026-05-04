Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Martedì 05 Maggio 2026

04/05/2026 20:00
Martina Trevisan (foto Antonio Burruni)

Campo Centrale – ore 11:00
Barbora Krejcikova CZE vs Elsa Jacquemot FRA
Sofia Kenin USA vs Bianca Andreescu CAN
Anastasia Zakharova RUS vs Dayana Yastremska UKR
Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN

BNP Paribas Arena – ore 10:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Stan Wawrinka SUI
Anna Bondar HUN vs Qinwen Zheng CHN (Non prima 11:00)
McCartney Kessler USA vs Lucia Bronzetti ITA
Martina Trevisan ITA vs Talia Gibson AUS

Pietrangeli – ore 10:00
Anastasia Potapova RUS vs Nikola Bartunkova CZE
Petra Marcinko CRO vs Oleksandra Oliynykova UKR (Non prima 11:00)
Antonia Ruzic CRO vs Kamilla Rakhimova RUS
Zeynep Sonmez TUR vs Jennifer Ruggeri ITA

Court 13 – ore 10:00
Dalma Galfi HUN vs Julia Grabher AUT
Lilli Tagger AUT vs Alina Korneeva RUS
Dino Prizmic CRO vs Federico Bondioli ITA
Jaime Faria POR vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Court 1 – ore 10:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Sinja Kraus AUT
Patrick Kypson USA vs Titouan Droguet FRA
Mayar Sherif EGY vs Tamara Korpatsch DEU
Rinky Hijikata AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Tomas Barrios Vera CHI
Noemi Basiletti ITA vs Daria Snigur UKR
Martin Landaluce ESP vs Andrea Pellegrino ITA
Jil Teichmann SUI vs Rebeka Masarova SUI

Court 14 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Jan Choinski GBR
Yue Yuan CHN vs Simona Waltert SUI
Aleksandar Kovacevic USA vs Jacob Fearnley GBR

Court 3 – ore 10:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Leolia Jeanjean FRA
Hugo Dellien BOL vs Jesper de Jong NED
Anhelina Kalinina UKR vs Katie Volynets USA

Court 4 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Leandro Riedi SUI
Dalibor Svrcina CZE vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Federica Urgesi ITA vs Veronika Erjavec SLO
it vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

2 commenti

Simona (Guest) 04-05-2026 21:01

Scritto da Djidji
Perché non ai gioca sulla supertennis arena?

… e sul campo n. 6

Djidji (Guest) 04-05-2026 20:31

Perché non ai gioca sulla supertennis arena?

