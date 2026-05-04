Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più: qualificazioni azzurre tra sorrisi e rimpianti. Avanza Pellegrino (LIVE)

04/05/2026 18:03 91 commenti
Noemi Basiletti nella foto - Foto FITP
Noemi Basiletti nella foto - Foto FITP

Il primo sorriso tricolore nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia porta la firma di Noemi Basiletti. La 20enne livornese, numero 357 del ranking WTA, ha centrato la vittoria più importante della sua giovane carriera superando Emiliana Arango, numero 85 del mondo e settima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.
Basiletti, entrata in qualificazione grazie alla wild card conquistata attraverso le pre-qualificazioni, ha giocato con personalità e lucidità, confermando il buon momento vissuto al Foro Italico. Martedì si giocherà l’ingresso nel main draw contro l’ucraina Daria Snigur, numero 95 WTA e 18esima testa di serie, che ha battuto Samira De Stefano per 6-2 6-3, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’unico precedente tra le due, a marzo nel 60mila dollari di Maribor. Tra Basiletti e Snigur non ci sono precedenti.

In campo maschile continua invece la favola di Federico Bondioli. Il classe 2005, reduce dal successo nel torneo di prequalificazione, ha vinto anche il primo turno delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026, firmando una rimonta di grande carattere contro lo statunitense Emilio Nava. Sotto di un set e di un break, l’azzurro ha ribaltato il match fino al 4-6 7-6(6) 7-5 finale, conquistando il pass per il secondo e decisivo turno.
Per Bondioli si trattava della prima partita in carriera a livello ATP, considerando sia qualificazioni che main draw. Ora il sogno del tabellone principale passerà da un ostacolo molto duro: il croato Dino Prizmic, appena entrato in top 100 e reduce da un’ottima settimana al Masters 1000 di Madrid. L’impresa è solo a metà, ma Bondioli sta dando continuità a un 2026 già molto positivo, impreziosito dalla semifinale al Challenger 125 di Napoli partendo dalle qualificazioni.

Si ferma invece Lorenzo Carboni. Il 2006 di Alghero ha ceduto ad Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-6, nonostante un secondo set combattuto in cui è riuscito a recuperare due volte un break di svantaggio, entrambe con l’americano al servizio per chiudere il match. Kovacevic si giocherà l’accesso al main draw contro Jacob Fearnley.
Niente da fare anche per Juan Cruz Martin Manzano. L’azzurro, numero 514 ATP, è stato sconfitto da Titouan Droguet con il punteggio di 5-7 6-1 7-5. Dopo un ottimo primo set, la maggiore esperienza del francese è emersa alla distanza. Resta il rimpianto per il turno di servizio perso dall’italiano a un passo dal tie-break decisivo.

Giornata a due facce per il tennis italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. La copertina se la prende Andrea Pellegrino, capace di firmare una vittoria netta e convincente contro Hugo Gaston: l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3, conquistando così l’accesso al turno decisivo del tabellone cadetto.
Una prestazione solida quella di Pellegrino, bravo a indirizzare subito il match con un primo set dominato e a gestire senza particolari passaggi a vuoto anche la seconda frazione. Ora per lui ci sarà l’ultimo ostacolo prima del main draw: nel turno finale affronterà Martin Landaluce, ottava testa di serie delle qualificazioni.
Si ferma invece il percorso di Jacopo Vasami, eliminato all’esordio delle qualificazioni. Niente da fare anche per Stefano Travaglia, sconfitto al terzo set da Stan Wawrinka in una sfida dal grande fascino contro l’ex campione Slam. L’azzurro ha lottato, ma l’esperienza dello svizzero ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Bilancio amaro, per il momento, anche nel tabellone femminile delle qualificazioni. Sono uscite al primo turno Marta Lombardini, Giorgia Pedone e Giorgia De Stefano, che non sono riuscite a superare il debutto al Foro Italico.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  4 Maggio 2026
12°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
12°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q1
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q1
☁  Nuvoloso
🎾  Quali Maschili
🎾  Quali Femminili
🏀  Terra Battuta

BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami ITA vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Rome
Jacopo Vasami
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
6
6
Vincitore: Barrios Vera
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Stefano Travaglia ITA vs Stan Wawrinka SUI

ATP Rome
Stefano Travaglia
6
6
1
Stan Wawrinka [13]
4
7
6
Vincitore: Wawrinka
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Emiliana Arango COL vs Noemi Basiletti ITA

WTA Rome
Emiliana Arango [7]
0
4
3
0
Noemi Basiletti
0
6
6
0
Vincitore: Basiletti
Mostra dettagli




Supertennis Arena – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic AUS vs Marta Lombardini ITA

WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
0
7
6
0
Marta Lombardini
0
5
1
0
Vincitore: Tomljanovic
Mostra dettagli

Giorgia Pedone ITA vs (17) Simona Waltert SUI

WTA Rome
Giorgia Pedone
0
2
6
0
Simona Waltert [17]
0
6
7
0
Vincitore: Waltert
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Andrea Pellegrino ITA vs Hugo Gaston FRA

ATP Rome
Andrea Pellegrino
6
6
Hugo Gaston [17]
1
3
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA vs Emilio Nava USA

ATP Rome
Federico Bondioli
4
7
7
Emilio Nava [18]
6
6
5
Vincitore: Bondioli
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Pierluigi Basile ITA

ATP Rome
Rinky Hijikata [9]
30
5
7
0
Pierluigi Basile
30
7
6
0
Mostra dettagli




Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova AUT vs Irina-Camelia Begu ROU

WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
0
6
7
0
Irina-Camelia Begu
0
1
5
0
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli

Samira De Stefano ITA vs (18) Daria Snigur UKR

WTA Rome
Samira De Stefano
0
2
3
0
Daria Snigur [18]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
Mostra dettagli

Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Titouan Droguet FRA

ATP Rome
Juan Cruz Martin Manzano
7
1
5
Titouan Droguet [16]
5
6
7
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Lorenzo Carboni ITA

ATP Rome
Aleksandar Kovacevic [6]
6
7
Lorenzo Carboni
4
6
Vincitore: Kovacevic
Mostra dettagli

Beatrice Ricci ITA vs Tamara Korpatsch GER (Non prima 17:00)

WTA Rome
Beatrice Ricci
6
1
2
Tamara Korpatsch [19]
3
6
6
Vincitore: Korpatsch
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Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Moez Echargui TUN

ATP Rome
Cristian Garin [1]
6
6
Moez Echargui
0
2
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Pablo Carreno Busta ESP vs Martin Damm USA

ATP Rome
Pablo Carreno Busta [4]
6
6
Martin Damm
3
3
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

(11) Lilli Tagger AUT vs Suzan Lamens NED

WTA Rome
Lilli Tagger [11]
0
7
6
0
Suzan Lamens
0
5
2
0
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (23) Lulu Sun NZL

WTA Rome
Victoria Jimenez Kasintseva
0
6
7
0
Lulu Sun [23]
0
4
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Veronika Erjavec SLO Non prima 17:00

WTA Rome
Anastasia Pavlyuchenkova
0
3
3
Veronika Erjavec [16]
0
6
2
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli




Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger USA vs (13) Nikola Bartunkova CZE

WTA Rome
Ashlyn Krueger
0
2
2
0
Nikola Bartunkova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
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(2) Elena-Gabriela Ruse ROU vs Oceane Dodin FRA

WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
3
0
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (20) Ella Seidel GER

WTA Rome
Alina Korneeva
7
3
6
Ella Seidel [20]
6
6
2
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Christopher O’Connell AUS

ATP Rome
Martin Landaluce [8]
6
6
Christopher O'Connell
2
3
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Jaime Faria POR (Non prima 17:00)

ATP Rome
Adolfo Daniel Vallejo [5]
3
6
4
Jaime Faria
6
4
6
Vincitore: Faria
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Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Mackenzie McDonald USA

ATP Rome
Daniel Merida [10]
7
6
Mackenzie McDonald
5
4
Vincitore: Merida
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Dusan Lajovic SRB vs Jan Choinski GBR

ATP Rome
Dusan Lajovic
5
4
Jan Choinski [20]
7
6
Vincitore: Choinski
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Otto Virtanen FIN

ATP Rome
Nicolai Budkov Kjaer
6
7
6
Otto Virtanen [22]
7
6
3
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli

(8) Renata Zarazua MEX vs Federica Urgesi ITA

WTA Rome
Renata Zarazua [8]
4
6
3
Federica Urgesi
6
2
6
Vincitore: Urgesi
Mostra dettagli

(10) Taylor Townsend USA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima 17:00

WTA Rome
Taylor Townsend [10]
0
3
0
Rebecca Sramkova
0
6
1
Mostra dettagli




Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean FRA vs (15) Diane Parry FRA

WTA Rome
Leolia Jeanjean
0
6
7
0
Diane Parry [15]
0
1
6
0
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

Leandro Riedi SUI vs Vilius Gaubas LTU

ATP Rome
Leandro Riedi
6
6
Vilius Gaubas [24]
4
2
Vincitore: Riedi
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Yue Yuan CHN

WTA Rome
Kimberly Birrell [3]
0
3
2
0
Yue Yuan
0
6
6
0
Vincitore: Yuan
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Chris Rodesch LUX

ATP Rome
Dino Prizmic [2]
6
6
Chris Rodesch
4
3
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Rome
Elmer Moller
6
2
6
Nikoloz Basilashvili [21]
4
6
7
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli





Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova CZE vs (22) Sinja Kraus AUT
WTA Rome
Dominika Salkova
0
2
2
0
Sinja Kraus [22]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (24) Julia Grabher AUT

WTA Rome
Aliaksandra Sasnovich
6
2
4
Julia Grabher [24]
4
6
6
Vincitore: Grabher
Mostra dettagli

(5) Alycia Parks USA vs Dalma Galfi HUN

WTA Rome
Alycia Parks [5]
0
4
1
0
Dalma Galfi
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Jacob Fearnley GBR

ATP Rome
Shintaro Mochizuki
3
1
Jacob Fearnley [15]
6
6
Vincitore: Fearnley
Mostra dettagli

Zsombor Piros HUN vs Henrique Rocha POR

ATP Rome
Pablo Llamas Ruiz
4
6
6
Henrique Rocha [19]
6
3
1
Vincitore: Llamas Ruiz
Mostra dettagli





Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez ESP vs Jesper de Jong NED
ATP Rome
Pedro Martinez
6
5
Jesper de Jong [14]
7
7
Vincitore: de Jong
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR

ATP Rome
Patrick Kypson [3]
6
7
6
Jack Pinnington Jones
7
6
3
Vincitore: Kypson
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Rome
Benjamin Bonzi [11]
4
3
Dalibor Svrcina
6
6
Vincitore: Svrcina
Mostra dettagli

(12) Hanne Vandewinkel BEL vs Jil Teichmann SUI

WTA Rome
Hanne Vandewinkel [12]
0
4
3
0
Jil Teichmann
0
6
6
0
Vincitore: Teichmann
Mostra dettagli

Rebeka Masarova SUI vs (14) Moyuka Uchijima JPN Non prima 17:00

WTA Rome
Rebeka Masarova
0
6
6
0
Moyuka Uchijima [14]
0
3
2
0
Vincitore: Masarova
Mostra dettagli




Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Billy Harris GBR

ATP Rome
Francisco Comesana [12]
6
6
Billy Harris
3
4
Vincitore: Comesana
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Luca Van Assche FRA vs Hugo Dellien BOL

ATP Rome
Luca Van Assche [7]
2
5
Hugo Dellien
6
7
Vincitore: Dellien
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(4) Camila Osorio COL vs Anhelina Kalinina UKR

WTA Rome
Camila Osorio [4]
0
3
5
0
Anhelina Kalinina
0
6
7
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

(9) Anna Blinkova RUS vs Mayar Sherif EGY

WTA Rome
Anna Blinkova [9]
0
1
2
0
Mayar Sherif
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Mostra dettagli

Darja Semenistaja LAT vs (21) Katie Volynets USA

WTA Rome
Darja Semenistaja
0
2
0
0
Katie Volynets [21]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Leftwing13 04-05-2026 20:14

Mentre si giocavano le pre-qualifiche, si sono sprecati i commenti di chi le considerava una buffonata, che avrebbe conferito delle wild card a chi non ne era all’altezza, a scapito di giovani non italiani più meritevoli.
Tra i maschi, le hanno passate Bondioli, che oggi ha vinto contro Nava, e Manzano, che ha sfiorato l’impresa contro Droguet. Tra le femmine è stata Basiletti a sfruttare l’occasione guadagnatasi con le pre-qualifiche.
Le polemiche strumentali spesso finiscono così, in figure barbine.

 91
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Luk77 (Guest) 04-05-2026 20:01

Dovesse farcela anche Basile dopo la urgesi potrebbe essere considerata una giornata discreta

 90
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magilla 04-05-2026 19:37

e passa pure la urgesi…..brave ragazze!

 89
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+1: Inox
Mats 04-05-2026 19:29

OT Questa settimana Jasmine Paolini celebra la 100ima settimana in top10.
Record tra le italiane.

 88
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Il GUEst 04-05-2026 19:05

Scritto da Giambi

Scritto da Il GUEst
Bondioli invece mi convince poco poco, servizio discreto, ma mi sembra giochi solo in difesa sperando negli errori altrui o in qualche bel passante su discese a rete dell’avversario. È il nostro 2005 più avanti in classifica e mi sembra anche quello su cui la federazione punta di più, ma per me personalmente i coetanei Caniato e Romano quanto meno in prospettiva li vedo meglio

Non ho seguito la partita e mai visto giocare Bondioli quindi non posso argomentare. Dico solo che battere Nava che fino ad un mese fa era 77 ed oggi naviga intorno alla 100 rappresenta un bel biglietto da visita.

Assolutamente tantissima roba la vittoria, Nava è uno dei pochissimi (forse l’unico?) americani che predilige la terra rossa. Io alternavo un po’ la partita di bondioli e quella di Martin Manzano prima e Carboni dopo, per quello che ho visto a me come giocatore non ha fatto una grande impressione, buon servizio mancino, tantissima grinta e poi quasi esclusivamente difesa, i punti che gli vedevo fare li otteneva o col servizio o coi gratuiti dell’americano o con qualche bel passante su discese a rete di Nava, però alla fine è riuscito a portarla a casa e quindi gli si può dire solo bravo

 87
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Lologhon (Guest) 04-05-2026 18:55

Io credo che i nostri, anche chi ha perso, abbiamo onorato la WC. Vasami forse quello che ha deluso di più ma non era facile

 86
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+1: magilla, Inox
walden 04-05-2026 18:39

Scritto da magilla

Scritto da walden
Smentendo le nefaste previsioni dei soliti, come li chiama l’amico Com, barbagianni (io prediligo altre specie, ma questa volta sposo la metafora ornitologica), siamo già a tre, Pellegrino (che veniva da un trend piuttosto negativo), Bondioli (che ha fatto una piccola impresa, perchè avanti aveva il migliore terraiolo degli States, che forse è rimasto un po’ sorpreso dalla “tigna” del nostro Federico) e Noemi Basiletti, che ha fatto fuori una che la sopravanzava di quasi 350 posizioni.
E non è ancora finita….

concordo…..e anche chi ha perso ha fatto una gran bella figura specie Martin Manzano di cui non avevo mai sentito parlare.L’unico che mi ha deluso un po’ è stata Vasami che mi è sembrato ancora molto distante da tutti gli altri.Anche le ragazze che hanno perso si sono tutte ben difese al contrario degli anni passati dove un 6-1 6-1 era gia un evento….

Vasamì, che continuo a pensare poco adatto, al momento, alla terra battuta, aveva di fronte un avversario oggettivamente più forte su questa superficie, e per il poco che ho visto, non ha demeritato. Francamente mi sarei aspettato di più da Travaglia, perdere alla distanza con un ultraquarantenne, ma non ho visto la partita e quindi non so se il nostro avesse qualche problema…di Martin Manzano ho già espresso la sorpresa per un tennista che non conoscevo, ma che mi ha colpito positivamente, mentre Carboni deve trovare qualcuno che gli migliori la battuta… le ragazze, si sono comunque, fino ad ora, difese, compresa Marta Lombardini, a me del tutto sconosciuta, che per un set ha impegnato la Tomljanovic. Di, più credo che non ci potesse ragionevolmente aspettare….

 85
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Italo (Guest) 04-05-2026 18:36

Scritto da MAURO
Altra brutta sconfitta X il giovane Samurai Shintaro.
Eppure mi avevano segnalato che questo era forte 1 o 2 annetti fa.

Mochizuki e Van Assche hanno talento ma lo stesso, incorreggibile difetto.
Sono troppo troppo leggeri per il tennis del 2026…
Stesso problema del cinese Shang che è pure cagionevole di salute..

 84
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Italo (Guest) 04-05-2026 18:33

Bondioli meriterebbe il main draw..
Ma fisicamente ha dato tantissimo e domani ha un avversario, Prizmic, che batterebbe almeno la metà di quelli del main draw.

 83
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Gaz (Guest) 04-05-2026 18:31

@ von Hayek (#4607411)

È la banalità dire che i bookmakers non fanno pronostici,ma mettono delle quote in base a dei criteri che stabiliscono se una giocatrice ha più probabilità dell’altra, ovviamente più ha probabilità meno guadagni.
I criteri si basano fondamentalmente su due fattori: Forma del momento e valore generale della tennista.
Nel match citato la mia sorpresa è dovuta al fatto che la forma è dalla parte della giapponese,la qual cosa si estrapola dai risultati recentissimi, dall’ultimo fino a scalare, spesso viene preso in considerazione anche solo il livello di prestazione dell’ultimo match giocato,a meno che non è venuto fuori nel corso dell’ultimo match qualche segnale di problema fisico, considerando che il valore generale della Masarova non è neanche così superiore alla giapponese (ammesso e non concesso che lo sia anche di poco)non ritengo che il risultato dei bookmakers in questo caso rispecchi i loro criteri generali per assegnare le quote,e su quelli non si può dire niente, perché sono sempre quelli che portano comunque alla fine sempre guadagno a loro.

 82
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Dani67 (Guest) 04-05-2026 18:22

Ma Bondioli vince facendo pallonetti. Nava inguardabile. Ha vinto ma bisogna dire le cose per quelle che sono

 81
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-1: Billy74
MAURO (Guest) 04-05-2026 18:22

Discreta vittoria del pallettaro Bondioli contro un Nava non in giornata.
Vedremo al prossimo turno Bondioli di che pasta e’ fatto.

 80
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-1: Billy74
magilla 04-05-2026 18:21

Scritto da Marco M.

Scritto da magilla
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

Ammetto da quasi due anni che vedevo più futuribile Van Assche che Fils, al momento sbagliando alla grande.
Non ho mai pronosticato nessuno dei due come futuri TopTen, probabilmente sbagliando ancora su Fils

grandeeeeeeeee 😆 😆 😆

 79
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magilla 04-05-2026 18:21

Scritto da walden
Smentendo le nefaste previsioni dei soliti, come li chiama l’amico Com, barbagianni (io prediligo altre specie, ma questa volta sposo la metafora ornitologica), siamo già a tre, Pellegrino (che veniva da un trend piuttosto negativo), Bondioli (che ha fatto una piccola impresa, perchè avanti aveva il migliore terraiolo degli States, che forse è rimasto un po’ sorpreso dalla “tigna” del nostro Federico) e Noemi Basiletti, che ha fatto fuori una che la sopravanzava di quasi 350 posizioni.
E non è ancora finita….

concordo…..e anche chi ha perso ha fatto una gran bella figura specie Martin Manzano di cui non avevo mai sentito parlare.L’unico che mi ha deluso un po’ è stata Vasami che mi è sembrato ancora molto distante da tutti gli altri.Anche le ragazze che hanno perso si sono tutte ben difese al contrario degli anni passati dove un 6-1 6-1 era gia un evento….

 78
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Marco M. 04-05-2026 18:17

Scritto da magilla
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

Ammetto da quasi due anni che vedevo più futuribile Van Assche che Fils, al momento sbagliando alla grande.
Non ho mai pronosticato nessuno dei due come futuri TopTen, probabilmente sbagliando ancora su Fils

 77
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tinapica 04-05-2026 18:15

E Bondioli seconda gradita sorpresa, la più grande di giornata!

 76
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+1: giovanna
walden 04-05-2026 18:08

Smentendo le nefaste previsioni dei soliti, come li chiama l’amico Com, barbagianni (io prediligo altre specie, ma questa volta sposo la metafora ornitologica), siamo già a tre, Pellegrino (che veniva da un trend piuttosto negativo), Bondioli (che ha fatto una piccola impresa, perchè avanti aveva il migliore terraiolo degli States, che forse è rimasto un po’ sorpreso dalla “tigna” del nostro Federico) e Noemi Basiletti, che ha fatto fuori una che la sopravanzava di quasi 350 posizioni.
E non è ancora finita….

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+1: giovanna, Inox
Toniiz (Guest) 04-05-2026 18:03

gran bella vittoria di Bondioli su Nava. Ora con Prizmic sarà sicuramente tostissima, ma speriamo il pronostico possa essere sovvertito

 74
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chik67 04-05-2026 18:02

Intanto Bondioli, contro ogni pronostico…

 73
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Il GUEst 04-05-2026 18:01

Scritto da Il GUEst
Bondioli invece mi convince poco poco, servizio discreto, ma mi sembra giochi solo in difesa sperando negli errori altrui o in qualche bel passante su discese a rete dell’avversario. È il nostro 2005 più avanti in classifica e mi sembra anche quello su cui la federazione punta di più, ma per me personalmente i coetanei Caniato e Romano quanto meno in prospettiva li vedo meglio

Beh che dire, sono molto contento di avergli portato fortuna, bravo Bondioli.

 72
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+1: magilla
Giambi (Guest) 04-05-2026 18:00

Scritto da Il GUEst
Bondioli invece mi convince poco poco, servizio discreto, ma mi sembra giochi solo in difesa sperando negli errori altrui o in qualche bel passante su discese a rete dell’avversario. È il nostro 2005 più avanti in classifica e mi sembra anche quello su cui la federazione punta di più, ma per me personalmente i coetanei Caniato e Romano quanto meno in prospettiva li vedo meglio

Non ho seguito la partita e mai visto giocare Bondioli quindi non posso argomentare. Dico solo che battere Nava che fino ad un mese fa era 77 ed oggi naviga intorno alla 100 rappresenta un bel biglietto da visita.

 71
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robi (Guest) 04-05-2026 18:00

Grande Bondioli!! Bello scalpo Nava!! Ottimo!

 70
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+1: giovanna
Razzotto 04-05-2026 18:00

BOOOOUUUUUNDIOOOUUUULIIIIIII

 69
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ospite1 (Guest) 04-05-2026 17:27

Nava sulla terra inguardabile .

 68
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von Hayek 04-05-2026 17:20

Scritto da Gaz
Non capisco perché la Uchijima venga data leggermente sfavorita contro Masarova,ha appena vinto l’altro 125 della scorsa settimana, battendo in finale la numero 48 e testa di serie 1 Valentova, l’avevamo vista già molto bene in BJK Cup contro Cocciaretto.
Non andrò comunque a chiedere spiegazioni ai bookmakers,li dovrò anzi ringraziare se le cose andranno come penso.

Provo a spiegarlo. Bisogna sempre riscordarsi che
– il bookmaker non fa pronostici.
– il bookmaker non scommette sui giocatori.
– il bookmaker vuole solo guadagnare, poco ma sempre, e ci riesce perchè non basa le quote sulla forza (presunta) dei giocatori ma sulla (reale) stupidità degli scommettitori.
Un bookmaker parte dai dati in suo possesso su chi, come, dove e perchè verranno fatte le scommesse.
Esempio:
Scommessa su Testa o Croce.
Sappiamo che le probabilità sono T=50/C=50.
Le quote di conseguenza dovrebbero essere T=2/C=2
Sappiamo che il bookmaker si para subito il didietro mettendo le quote T=1,9/C=1,9 (il famoso Zero alla roulette).
Invece no!
Il bookmaker sa (ha una esperienza enorme, una base dati incredibile, calcolatori ed IA che lo aiutano a dismisura) che esiste una preferenza/simpatia degli scommettitori per la testa (su 100 scommesse 60 saranno per Testa).
A questo punto con quote T=1,9/C=1,9 dovesse uscire Testa il bookmaker ci rimetterebbe (40€ su Croce contro 60€ con entrambe le quote a 1,9 significano una perdita per il bookmaker) 14 €uro.
Quindi già in partenza, consapevole di quella simpatia per la Testa, le quote sarebbero per mantenersi quel 10% di guadagno attorno al T=1,6/C=2,2.
Poi le quote variano in base al variare del monte scommesse nel corso della manifestazione, della partita, dell’appetito degli scommettitori. Non sulla base di quello che succede in campo.
Sinner ha vinto il primo set?
A) Aumentano quelli che puntano su Sinner?
Il bookmaker (i suoi computer) diminuiscono le quote per la vittoria di Sinner ed automaticamente alzano quelle dell’avversario.
B) Aumentano quelli che puntano sul’avversario
Il bookmaker (i suoi computer) aumentano le quote per la vittoria di Sinner ed automaticamente dimiscono quelle dell’avversario.
Il tutto finalizzato ad un guadagno certo sia che vinca Sinner sia che vinca l’avversario.

 67
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+1: chik67, Marco M.
tinapica 04-05-2026 17:19

Carboni non se la cava male e prende anche spesso la via della rete.
Peccato che a volte lo faccia senza avere granché in mano ed il rovescio ad una mano dello SlavoStell&Strisce è capace di passanti di qualità.

 66
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walden 04-05-2026 17:17

Scritto da tinapica

Scritto da magilla
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

Io non me ne rallegrerei: Luca(s) ha molto più tennis di tanti che lo precedono in classifica ed è un piacere vederlo giocare.
Purtroppo ha anche parecchi centimetri in meno di tanti che lo precedono in classifica e questo nel muscolare ed atletico gioco contemporaneo è un divario sempre più arduo da colmare.

Mi permetto di dissentire: VA non mi è mai sembrato uno con grande tennis, ha una grande testa, e questo gli ha permesso in passato di raggiungere la top60, ma evidentemnete non è sufficiente, per andare oltre…credo che nei 100 ci resterà, ma non molto di più…e poi mi sembra che abbia anche altri interessi, sia iscritto all’univesità, insomma, una persona intelligente….

 65
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magilla 04-05-2026 17:17

Scritto da tinapica

Scritto da magilla
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

Io non me ne rallegrerei: Luca(s) ha molto più tennis di tanti che lo precedono in classifica ed è un piacere vederlo giocare.
Purtroppo ha anche parecchi centimetri in meno di tanti che lo precedono in classifica e questo nel muscolare ed atletico gioco contemporaneo è un divario sempre più arduo da colmare.

nulla contro van assche…..pero’ quando si fanno certe previsioni bisognerebbe prendere in considerazione anche la predisposizione fisica…..anche se poi non è che al vertice ci sono solo colossi….vedi de minaur o anche cobolli

 64
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tinapica 04-05-2026 17:16

@ tinapica (#4607399)

Pezzo che in realtà non esiste…va be’, la finisco qui che è meglio.

 63
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walden 04-05-2026 17:15

Scritto da Laura
meno male la basiletti e’ passata altrimenti eravamo a zero tra le ragazze

La distanza media fra le nostre e le loro avversarie è sulle 300 posizioni, quindi l’impresa sarebbe stata che qualcuna portasse al terzo l’avversaria… se poi una vince è una grande impresa….

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tinapica 04-05-2026 17:12

Scritto da magilla
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

Io non me ne rallegrerei: Luca(s) ha molto più tennis di tanti che lo precedono in classifica ed è un piacere vederlo giocare.
Purtroppo ha anche parecchi centimetri in meno di tanti che lo precedono in classifica e questo nel muscolare ed atletico gioco contemporaneo è un divario sempre più arduo da colmare.

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MAURO (Guest) 04-05-2026 17:09

Altra brutta sconfitta X il giovane Samurai Shintaro.
Eppure mi avevano segnalato che questo era forte 1 o 2 annetti fa.

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-1: brunodalla
Gaz (Guest) 04-05-2026 17:09

Ogni tanto Roma ha un qualche effetto miracoloso su qualcuna, ricordando Delai contro Hibino,da quel 2020 però in 5 edizioni si era conquistati solo 2 set,da parte della Rubini contro Davis nel 2022 e da parte della Ambrosio contro Golubic nel 2024.
Fatti storici.

 59
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+1: Oliver
tinapica 04-05-2026 17:08

Scritto da tinapica
@ JannikUberAlles (#4607018)
Mi stupisce che Binaghi non abbia ancora pensato a trasformare questo momento in un evento attrattivo, una cosa tipo punzonatura delle grandi corse ciclistiche (da lui mi aspetterei anche un biglietto di ingresso…), con la presenza dei grandi nomi del firmamento della racchetta, che tanto già sono a Roma.
O lo ha fatto?

Uh: mi rendo conto solo ora di aver pubblicato qui questo commento che invece era destinato al pezzo sul sorteggio del tabellone in piazza del Popolo…

 58
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tinapica 04-05-2026 17:05

@ tinapica (#4607393)

…e Beatrice Ricci (che non conosco)!

 57
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tinapica 04-05-2026 17:02

Merida cresce torneo dopo torneo.
Grandi delusioni da Diana e Luca(s).
Sorprende la sconfitta di Laiovic ma evidentemente gli anni pesano.
Molto più sorprendente, e piacevole, la vittoria di Noemi Basiletti che salva anche “l’onore”di chi diramò gli inviti.
Probabilmente la Stell&Strisce sconfitta non gradisce la terra rossa o è reduce da un infortunio ma, comunque, ribaltare un simile divario di classifica resta una piccola-grande impresa: brava!
Intanto sto vedendo Carboni e purtroppo per il momento, alla metà circa della seconda partita, egli non sorprende. Ma neanche si fa travolgere ed è già qualcosa.
Stesso discorso per Bondioli, che non sto guardando.
La vittoria di Pellegrino rafforza il mio ego: scrissi che sarebbe stata la sola possibilità per i nostri colori e, per ora, se non ci fosse stata la brava Basiletti, avrei avuta ragione.
Comunque preferirei rimpicciolire il mio ego:
Forza Bondioli, Carboni (anche se…butta male), Basile ed Urgesi!

 56
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Inox 04-05-2026 16:53

Scritto da magilla
basiletti batte arango

Ma Chi è sta ragazza? È brava?

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Alain 04-05-2026 16:38

Scritto da magilla
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

hai mai letto un troll che ritratta?

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+1: magilla, Inox, Detuqueridapresencia, Billy74
Giambi (Guest) 04-05-2026 16:31

Notevole vittoria di Noemi Basiletti n 435 contro la bella Emiliana Arango n 45 pochi mesi fa con un curriculum di tutto rispetto avendo raggiunto finali 500 e battuto tenniste di alta classifica. Non la conoscevo ma questa prestazione fa bene sperare per il futuro.

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magilla 04-05-2026 16:29

basiletti batte arango

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+1: giovanna, Scolaretto
Laura (Guest) 04-05-2026 16:28

meno male la basiletti e’ passata altrimenti eravamo a zero tra le ragazze

 51
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+1: giovanna
magilla 04-05-2026 16:27

stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?

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+1: Billy74
Tweener_Lob 04-05-2026 16:25

Spiaze per Travaglia, ma certo che se Wawrinka dovesse farcela a battere anche Carreno Busta e passare le quali, che tigna!
Ultimo anno, per una volta senza WC…

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+1: Scolaretto
Il GUEst 04-05-2026 16:09

Bondioli invece mi convince poco poco, servizio discreto, ma mi sembra giochi solo in difesa sperando negli errori altrui o in qualche bel passante su discese a rete dell’avversario. È il nostro 2005 più avanti in classifica e mi sembra anche quello su cui la federazione punta di più, ma per me personalmente i coetanei Caniato e Romano quanto meno in prospettiva li vedo meglio

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enzo (Guest) 04-05-2026 16:05

@ Andreas Seppi (#4607302)

Storia vecchia, il fisico italiano non è adatto al tennis professionistico, troppo leggero, fragile. Così come per il calcio. Nelle squadre maggiori il calciatore italiano è una mosca bianca. Chiamano e pagano solo mercenari del calcio. Non per niente, per la terza volta consecutiva, c’ hanno sbattuto fuori dal mondiale. C’è rimedio? Al momento non si vede enzo

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-1: brunodalla, Billy74
walden 04-05-2026 15:56

Peccato per il giovane italo-argentino Martin Manzano, dal gioco molto “gaucho” (un po’ mi ricorda il mitico Guillermo), che alla fine ha ceduto, anche per stanchezza, al titolato Droguet, sfiorando un’impresa clamorosa… evidentemente, a di la delle sciocchezze che molti scrivono qui, è importante per molti nostri giovani avere la possibilità di misurarsi con tennisti più esperti e con un livello di tennis superiore: oggi Juan non ha per niente sfigurato, ed ha dimostrato che abbiamo ancora tanti giovani che possono crescere ed irrobustire il nostro già forte movimento: alla faccia di muridi, quadrupedi e castori….

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+1: Billy74
NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 15:55

Scritto da Andreas Seppi
La solita carneficina delle quali di Roma

magari il ragazzino francese di 17 anni ce la faceva, ma non dico più niente perché se no mi bandite dall’Italia come nemico della Nazione

 45
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-1: brunodalla, Billy74
NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 15:52

Scritto da Koko
Mettere i tennisti nostrani sui campi più importanti è mero fatto logistico per favorire il pubblico. Non penso sia diverso ovunque compresi gli USA.

un po’ provinciale, ma almeno le mamme, i papà, i fratelli, i cugini, gli amici… il biglietto lo pagano… poi ho già detto cosa ne penso e ovviamente mi avete massacrato, perché prima di tutto le raccomandazioni, poi fra i raccomandati si guarda il merito, tipica mentalità italiana e di buona parte di voi

 44
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-1: brunodalla, Billy74
magilla 04-05-2026 15:52

Scritto da Il GUEst

Scritto da magilla
bel tennis di martin manzano….e chi è mo questo?….peccato che sia ancora molto mingherlino rispetto a droguet…..ma il ragazzo puo’ crescere….

Bel giocatore, non l’avevo mai visto prima, mi ha sorpreso molto in positivo, mancino, colpi da fondo abbastanza pesanti, servizio migliorabile, oggi l’ha persa un po’ per inesperienza, ma prova molto positiva (p.s il francese odioso e si sta prendendo un bel po’ di fischi). Comunque recentemente aveva perso in finale a Santa Margherita di Pula in un 25k contro Kouamè portandolo al terzo, quindi male non dev’essere. A me sembra che almeno a livello Challenger ci possa stare tranquillamente

concordo in tutto…in fondo droguet è a ridosso dei 100

 43
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Gaz (Guest) 04-05-2026 15:51

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Non capisco perché la Uchijima venga data leggermente sfavorita contro Masarova,ha appena vinto l’altro 125 della scorsa settimana, battendo in finale la numero 48 e testa di serie 1 Valentova, l’avevamo vista già molto bene in BJK Cup contro Cocciaretto.
Non andrò comunque a chiedere spiegazioni ai bookmakers,li dovrò anzi ringraziare se le cose andranno come penso.

Scontato che il programma sul campo 4 sarà il più lento di giornata.
Neanche a dirlo.

Vabbè….o lo stanno facendo apposta o la legge di Murphy si sta prendendo uno spritz guardando il campo 4.
Non vedo una terza ipotesi valutabile.
A questo punto è possibile un cambio di campo per l’ultimo match, oppure chiuderà la Masarova i cancelli.

 42
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magilla 04-05-2026 15:50

i francesi si contraddistinguono sempre….droguet azzittisce i tifosi a fine partita col dito al naso…..manco giocasse contro sinner

 41
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+1: Il GUEst, Inox, Detuqueridapresencia
Il GUEst 04-05-2026 15:49

Scritto da magilla
bel tennis di martin manzano….e chi è mo questo?….peccato che sia ancora molto mingherlino rispetto a droguet…..ma il ragazzo puo’ crescere….

Bel giocatore, non l’avevo mai visto prima, mi ha sorpreso molto in positivo, mancino, colpi da fondo abbastanza pesanti, servizio migliorabile, oggi l’ha persa un po’ per inesperienza, ma prova molto positiva (p.s il francese odioso e si sta prendendo un bel po’ di fischi). Comunque recentemente aveva perso in finale a Santa Margherita di Pula in un 25k contro Kouamè portandolo al terzo, quindi male non dev’essere. A me sembra che almeno a livello Challenger ci possa stare tranquillamente

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+1: magilla
magilla 04-05-2026 15:42

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da magilla

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…
…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

grazie

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SGT76 04-05-2026 15:38

Scritto da Andreas Seppi
La solita carneficina delle quali di Roma

Altro Commento del quale potevamo fare
Tranquillamente a meno e che dimostra scarsa conoscenza di questo Sport (e dei suoi livelli/categorie)

 38
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+1: brunodalla, Billy74
magilla 04-05-2026 15:38

bel tennis di martin manzano….e chi è mo questo?….peccato che sia ancora molto mingherlino rispetto a droguet…..ma il ragazzo puo’ crescere….

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Fede (Guest) 04-05-2026 15:27

Oggi passa sotto traccia perché il focus è su Roma. Ma Rapagnetta ha vinto due gran partite a Francavilla. Il ragazzo ha talento

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+1: chik67
Andreas Seppi 04-05-2026 15:19

La solita carneficina delle quali di Roma

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-1: walden, magilla, robdes12, Detuqueridapresencia, brunodalla, Billy74
Sabadua’ (Guest) 04-05-2026 15:17

Bravo Pelle!

 34
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Tifoso degli italiani (Guest) 04-05-2026 15:15

Bravo Pellegrino, è tornato in forma al momento giusto!

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SGT76 04-05-2026 15:14

Scritto da NonSoloSinner
Temo che nessun italiano arriverà nel tabellone principale… dopo una generazione di fenomeni (i nomi li conscete ed a 19-20 anni erano tutti in top-100 o poco oltre) la next gen italica è di gran lunga inferiore (tutti oltre i 200 e senza segnali di miglioramento)… insomma ci sta, aspettando i nuovi Sinner che crescono

Nickname inversamente proporzionale al contenuto “ottimistico” (e banalotto) del post

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mattia saracino 04-05-2026 15:08

Bravo pellegrino.

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Koko (Guest) 04-05-2026 14:58

Mettere i tennisti nostrani sui campi più importanti è mero fatto logistico per favorire il pubblico. Non penso sia diverso ovunque compresi gli USA.

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Gaz (Guest) 04-05-2026 14:10

Scritto da Gaz
Non capisco perché la Uchijima venga data leggermente sfavorita contro Masarova,ha appena vinto l’altro 125 della scorsa settimana, battendo in finale la numero 48 e testa di serie 1 Valentova, l’avevamo vista già molto bene in BJK Cup contro Cocciaretto.
Non andrò comunque a chiedere spiegazioni ai bookmakers,li dovrò anzi ringraziare se le cose andranno come penso.

Scontato che il programma sul campo 4 sarà il più lento di giornata.
Neanche a dirlo.

 29
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Gaz (Guest) 04-05-2026 13:40

Non capisco perché la Uchijima venga data leggermente sfavorita contro Masarova,ha appena vinto l’altro 125 della scorsa settimana, battendo in finale la numero 48 e testa di serie 1 Valentova, l’avevamo vista già molto bene in BJK Cup contro Cocciaretto.
Non andrò comunque a chiedere spiegazioni ai bookmakers,li dovrò anzi ringraziare se le cose andranno come penso.

 28
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+1: Oliver
Djidji (Guest) 04-05-2026 13:25

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da magilla

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…
…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

A me sinceramente non le trova

 27
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walden 04-05-2026 13:06

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da magilla

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…
…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

oppure Sportplus..

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Gaz (Guest) 04-05-2026 12:38

Scritto da Gaz

Scritto da Palu

Scritto da andrewthefirst
che provincialismo circolistico insopportabile…tutti gli eroi italiani sui campi principali e partite degli stranieri sui campi periferici…che piccolezza…

Giusto!
Dovevano mettere Salkova-Kraus sul Pietrangeli..
anzi, che dico! sul centrale
con costo del biglietto 100 milioni di dollari!!!

La tua battuta ha solo una verità parziale, c’è effettivamente un provincialismo e campanilismo di base, esiste,a volte stucchevole,da me evidenziato qualche volta anche nei confronti di questo sito,ma essenzialmente rispecchia la mediocrità dell’appassionato italiano medio,a cui interessano gli italiani,questa cosa lo vediamo anche nei commenti che si fanno su questo sito.
Interessa la bandiera, vogliono vedere gli italiani,cosa ne sanno di Osorio- Kalinina, match oggi da campo principale, relegato al campo 6.

Comunque durerà solo un giorno.
Queste ragazze hanno avuto il momento che aspettavano da un anno di giocare su un campo principale del foro.
Poi torneranno i campetti dei resort di Santa Margherita e Solarino.

 25
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NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 12:37

Temo che nessun italiano arriverà nel tabellone principale… dopo una generazione di fenomeni (i nomi li conscete ed a 19-20 anni erano tutti in top-100 o poco oltre) la next gen italica è di gran lunga inferiore (tutti oltre i 200 e senza segnali di miglioramento)… insomma ci sta, aspettando i nuovi Sinner che crescono

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-1: Billy74
Gaz (Guest) 04-05-2026 12:35

Scritto da Palu

Scritto da andrewthefirst
che provincialismo circolistico insopportabile…tutti gli eroi italiani sui campi principali e partite degli stranieri sui campi periferici…che piccolezza…

Giusto!
Dovevano mettere Salkova-Kraus sul Pietrangeli..
anzi, che dico! sul centrale
con costo del biglietto 100 milioni di dollari!!!

La tua battuta ha solo una verità parziale, c’è effettivamente un provincialismo e campanilismo di base, esiste,a volte stucchevole,da me evidenziato qualche volta anche nei confronti di questo sito,ma essenzialmente rispecchia la mediocrità dell’appassionato italiano medio,a cui interessano gli italiani,questa cosa lo vediamo anche nei commenti che si fanno su questo sito.
Interessa la bandiera, vogliono vedere gli italiani,cosa ne sanno di Osorio- Kalinina, match oggi da campo principale, relegato al campo 6.

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Pheanes (Guest) 04-05-2026 11:54

Scritto da andrewthefirst
che provincialismo circolistico insopportabile…tutti gli eroi italiani sui campi principali e partite degli stranieri sui campi periferici…che piccolezza…

Poca dimestichezza con gestioni varie?

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+1: Detuqueridapresencia, Inox, robdes12
Palu 04-05-2026 11:48

Scritto da andrewthefirst
che provincialismo circolistico insopportabile…tutti gli eroi italiani sui campi principali e partite degli stranieri sui campi periferici…che piccolezza…

Giusto!
Dovevano mettere Salkova-Kraus sul Pietrangeli..
anzi, che dico! sul centrale
con costo del biglietto 100 milioni di dollari!!!

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+1: Just is Back, Il GUEst, Marco M., Detuqueridapresencia, Inox, robdes12
andrewthefirst (Guest) 04-05-2026 11:24

che provincialismo circolistico insopportabile…tutti gli eroi italiani sui campi principali e partite degli stranieri sui campi periferici…che piccolezza…

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-1: Marco M., robdes12, Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 04-05-2026 11:19

Scritto da Gaz
Chissà se Sinja Kraus dopo aver visto colei che ha battuto nelle qualificazioni di Madrid arrivare poi da ripescata in semifinale non abbia ricevuto ulteriore coonfidenza, visto che è già una tennista in ascesa.

Ed è il primo match conclusosi.

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Non tennista (Guest) 04-05-2026 11:08

Brava questa Lombardini, rovescio a una mano preciso più di quello di Musetti…

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-1: Purple Rain, robdes12, Detuqueridapresencia
Ema80 (Guest) 04-05-2026 11:05

Forza ragazzi e forza pure all olonese d adozione Moez

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Gaz (Guest) 04-05-2026 11:01

Paolini nello stesso sedicesimo della Mertens,nello stesso ottavo della Andreeva.

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Silvio (Guest) 04-05-2026 10:57

Per i complottisti, stanno trasmettendo il sorteggio da piazza del Popolo in Roma.
Ma tanto il software è truccato, che te lo dico a fare.

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JannikUberAlles 04-05-2026 10:44

Scritto da magilla

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…

…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

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Alain 04-05-2026 10:43

@ magilla (#4607049)

Youtube

 13
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Edoardo (Guest) 04-05-2026 10:34

Scritto da Massimo Gruffè

Scritto da JannikUberAlles
Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.
Diretta in tv su SuperTennis.
Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
Al momento mi risultano queste TdS:
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
Buon tennis a tutti!!!

Mi raccomando almeno questa volta non lamentatevi del sorteggio pro Alcaraz

Piuttosto tu preoccupati che il viziato spagnolo non faccia troppa festa in vacanza e metta su un po di chili strafogandosi a tavola

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-1: Purple Rain
Gaz (Guest) 04-05-2026 10:27

Chissà se Sinja Kraus dopo aver visto colei che ha battuto nelle qualificazioni di Madrid arrivare poi da ripescata in semifinale non abbia ricevuto ulteriore coonfidenza, visto che è già una tennista in ascesa.

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walden 04-05-2026 10:10

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4607018)
A meno di “colpi di scena” all’ultimo minuto…
…DJOKOVIC dovrebbe esserci…
…già stasera alle ore 18 è programmato in allenamento sul Centrale con Buse:
https ://internazionalibnlditalia.com/it/practice-schedule

“se non tocco non credo” (cit.)

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+1: Inox
magilla 04-05-2026 10:07

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

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Marcanaz (Guest) 04-05-2026 10:06

Dove si vedono le qualificazioni in streaming? Qualcuno ha un link.. grazie mille

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JannikUberAlles 04-05-2026 09:39

@ JannikUberAlles (#4607018)

A meno di “colpi di scena” all’ultimo minuto…

…DJOKOVIC dovrebbe esserci…

…già stasera alle ore 18 è programmato in allenamento sul Centrale con Buse:

https ://internazionalibnlditalia.com/it/practice-schedule

 7
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Massimo Gruffè (Guest) 04-05-2026 09:38

Scritto da JannikUberAlles
Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.
Diretta in tv su SuperTennis.
Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
Al momento mi risultano queste TdS:
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
Buon tennis a tutti!!!

Mi raccomando almeno questa volta non lamentatevi del sorteggio pro Alcaraz

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+1: marcusmin, Purple Rain
-1: walden, JannikUberAlles, Marco M., Detuqueridapresencia
tinapica 04-05-2026 09:34

@ JannikUberAlles (#4607018)

Mi stupisce che Binaghi non abbia ancora pensato a trasformare questo momento in un evento attrattivo, una cosa tipo punzonatura delle grandi corse ciclistiche (da lui mi aspetterei anche un biglietto di ingresso…), con la presenza dei grandi nomi del firmamento della racchetta, che tanto già sono a Roma.
O lo ha fatto?

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mattia saracino 04-05-2026 09:28

Forza wawrinka.

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+1: Marco M.
Luciano65 (Guest) 04-05-2026 09:24

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”. 🙂

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+1: tinapica
tinapica 04-05-2026 09:00

Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

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JannikUberAlles 04-05-2026 08:53

Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.

Diretta in tv su SuperTennis.

Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

Al momento mi risultano queste TdS:

1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP

Buon tennis a tutti!!!

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