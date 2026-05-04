Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più: qualificazioni azzurre tra sorrisi e rimpianti. Avanza Pellegrino (LIVE)

Noemi Basiletti nella foto - Foto FITP
Il primo sorriso tricolore nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia porta la firma di
Noemi Basiletti. La 20enne livornese, numero 357 del ranking WTA, ha centrato la vittoria più importante della sua giovane carriera superando Emiliana Arango, numero 85 del mondo e settima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.
Basiletti, entrata in qualificazione grazie alla wild card conquistata attraverso le pre-qualificazioni, ha giocato con personalità e lucidità, confermando il buon momento vissuto al Foro Italico. Martedì si giocherà l’ingresso nel main draw contro l’ucraina Daria Snigur, numero 95 WTA e 18esima testa di serie, che ha battuto Samira De Stefano per 6-2 6-3, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’unico precedente tra le due, a marzo nel 60mila dollari di Maribor. Tra Basiletti e Snigur non ci sono precedenti.
In campo maschile continua invece la favola di
Federico Bondioli. Il classe 2005, reduce dal successo nel torneo di prequalificazione, ha vinto anche il primo turno delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026, firmando una rimonta di grande carattere contro lo statunitense Emilio Nava. Sotto di un set e di un break, l’azzurro ha ribaltato il match fino al 4-6 7-6(6) 7-5 finale, conquistando il pass per il secondo e decisivo turno.
Per Bondioli si trattava della prima partita in carriera a livello ATP, considerando sia qualificazioni che main draw. Ora il sogno del tabellone principale passerà da un ostacolo molto duro: il croato Dino Prizmic, appena entrato in top 100 e reduce da un’ottima settimana al Masters 1000 di Madrid. L’impresa è solo a metà, ma Bondioli sta dando continuità a un 2026 già molto positivo, impreziosito dalla semifinale al Challenger 125 di Napoli partendo dalle qualificazioni.
Si ferma invece
Lorenzo Carboni. Il 2006 di Alghero ha ceduto ad Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-6, nonostante un secondo set combattuto in cui è riuscito a recuperare due volte un break di svantaggio, entrambe con l’americano al servizio per chiudere il match. Kovacevic si giocherà l’accesso al main draw contro Jacob Fearnley.
Niente da fare anche per Juan Cruz Martin Manzano. L’azzurro, numero 514 ATP, è stato sconfitto da Titouan Droguet con il punteggio di 5-7 6-1 7-5. Dopo un ottimo primo set, la maggiore esperienza del francese è emersa alla distanza. Resta il rimpianto per il turno di servizio perso dall’italiano a un passo dal tie-break decisivo.
Giornata a due facce per il tennis italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. La copertina se la prende
Andrea Pellegrino, capace di firmare una vittoria netta e convincente contro Hugo Gaston: l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3, conquistando così l’accesso al turno decisivo del tabellone cadetto.
Una prestazione solida quella di Pellegrino, bravo a indirizzare subito il match con un primo set dominato e a gestire senza particolari passaggi a vuoto anche la seconda frazione. Ora per lui ci sarà l’ultimo ostacolo prima del main draw: nel turno finale affronterà Martin Landaluce, ottava testa di serie delle qualificazioni.
Si ferma invece il percorso di Jacopo Vasami, eliminato all’esordio delle qualificazioni. Niente da fare anche per Stefano Travaglia, sconfitto al terzo set da Stan Wawrinka in una sfida dal grande fascino contro l’ex campione Slam. L’azzurro ha lottato, ma l’esperienza dello svizzero ha fatto la differenza nei momenti chiave.
Bilancio amaro, per il momento, anche nel tabellone femminile delle qualificazioni. Sono uscite al primo turno
Marta Lombardini, Giorgia Pedone e Giorgia De Stefano, che non sono riuscite a superare il debutto al Foro Italico.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 4 Maggio 2026
☁
12°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso
PIOGGIA
Bassa
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
☁
12°
10:00
☁
16°
11:00
☁
18°
12:00
☁
20°
13:00
☁
22°
14:00
☁
22°
15:00
☁
22°
16:00
☁
21°
17:00
☁
20°
18:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q1
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q1
☁ Nuvoloso
🎾 Quali Maschili
🎾 Quali Femminili
🏀 Terra Battuta
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami vs Tomas Barrios Vera
ATP Rome
Jacopo Vasami
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
6
6
Vincitore: Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Barrios Vera
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Vasami
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Vasami
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
T. Barrios Vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-4 → 3-5
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Vasami
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Stefano Travaglia
vs Stan Wawrinka
ATP Rome
Stefano Travaglia
6
6
1
Stan Wawrinka [13]
4
7
6
Vincitore: Wawrinka
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
S. Travaglia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
5-6 → 6-6
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Travaglia
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
S. Wawrinka
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
S. Wawrinka
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Travaglia
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Travaglia
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Wawrinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Travaglia
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
S. Wawrinka
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
1-1 → 1-2
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Emiliana Arango
vs Noemi Basiletti
WTA Rome
Emiliana Arango [7]
0
4
3
0
Noemi Basiletti
•
0
6
6
0
Vincitore: Basiletti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Noemi Basiletti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Noemi Basiletti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Supertennis Arena – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic vs Marta Lombardini
WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
0
7
6
0
Marta Lombardini
•
0
5
1
0
Vincitore: Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marta Lombardini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Marta Lombardini
4-0 → 4-1
Ajla Tomljanovic
3-0 → 4-0
Marta Lombardini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
1-0 → 2-0
Marta Lombardini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
6-5 → 7-5
Marta Lombardini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
5-4 → 5-5
Marta Lombardini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ajla Tomljanovic
4-3 → 5-3
Marta Lombardini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Marta Lombardini
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
1-2 → 2-2
Marta Lombardini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Marta Lombardini
0-0 → 0-1
Giorgia Pedone
vs (17) Simona Waltert
WTA Rome
Giorgia Pedone
•
0
2
6
0
Simona Waltert [17]
0
6
7
0
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Giorgia Pedone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Andrea Pellegrino
vs Hugo Gaston
ATP Rome
Andrea Pellegrino
6
6
Hugo Gaston [17]
1
3
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Pellegrino
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
4-1 → 5-1
A. Pellegrino
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Federico Bondioli
vs Emilio Nava
ATP Rome
Federico Bondioli
4
7
7
Emilio Nava [18]
6
6
5
Vincitore: Bondioli
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
E. Nava
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-5 → 6-5
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Nava
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
3-1 → 3-2
F. Bondioli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Nava
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
E. Nava
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
E. Nava
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
F. Bondioli
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
E. Nava
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
E. Nava
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
E. Nava
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
E. Nava
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
F. Bondioli
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
E. Nava
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
F. Bondioli
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Rinky Hijikata
vs Pierluigi Basile
ATP Rome
Rinky Hijikata [9]
•
30
5
7
0
Pierluigi Basile
30
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
df
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Basile
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
P. Basile
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
P. Basile
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Basile
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
P. Basile
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-6 → 5-7
R. Hijikata
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
P. Basile
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
4-4 → 4-5
P. Basile
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Basile
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Basile
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
R. Hijikata
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
P. Basile
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu
WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
0
6
7
0
Irina-Camelia Begu
•
0
1
5
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina-Camelia Begu
6-5 → 7-5
Anastasia Potapova
5-5 → 6-5
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Anastasia Potapova
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Anastasia Potapova
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Anastasia Potapova
0-2 → 0-3
Irina-Camelia Begu
0-1 → 0-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Irina-Camelia Begu
4-0 → 5-0
Anastasia Potapova
3-0 → 4-0
Irina-Camelia Begu
2-0 → 3-0
Anastasia Potapova
1-0 → 2-0
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Samira De Stefano
vs (18) Daria Snigur
WTA Rome
Samira De Stefano
0
2
3
0
Daria Snigur [18]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Samira De Stefano
1-4 → 2-4
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Samira De Stefano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Samira De Stefano
1-2 → 1-3
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Samira De Stefano
0-1 → 1-1
Juan Cruz Martin Manzano
vs Titouan Droguet
ATP Rome
Juan Cruz Martin Manzano
7
1
5
Titouan Droguet [16]
5
6
7
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
T. Droguet
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
5-4 → 5-5
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Cruz Martin Manzano
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
1-4 → 1-5
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
J. Cruz Martin Manzano
0-3 → 1-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Cruz Martin Manzano
0-1 → 0-2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 3-3
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-1 → 1-1
Aleksandar Kovacevic
vs Lorenzo Carboni
ATP Rome
Aleksandar Kovacevic [6]
6
7
Lorenzo Carboni
4
6
Vincitore: Kovacevic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
ace
2-1*
ace
3-1*
ace
3*-2
ace
3*-3
ace
4-3*
ace
5-3*
ace
5*-4
6*-4
ace
ace
6-6 → 7-6
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
6-5 → 6-6
L. Carboni
0-15
df
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
ace
5-5 → 6-5
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
15-40
ace
ace
5-4 → 5-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
4-3 → 5-3
L. Carboni
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-40
ace
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-2 → 4-2
L. Carboni
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
A. Kovacevic
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
2-1 → 3-1
L. Carboni
15-0
15-15
ace
15-30
15-40
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
L. Carboni
15-0
ace
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-4 → 6-4
L. Carboni
15-0
30-0
ace
30-15
ace
ace
5-3 → 5-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-3 → 5-3
L. Carboni
0-15
ace
15-15
15-30
ace
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
A. Kovacevic
0-15
df
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
3-2 → 4-2
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
3-1 → 3-2
L. Carboni
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-0 → 2-0
L. Carboni
15-0
15-15
df
15-30
ace
30-30
ace
0-0 → 1-0
Beatrice Ricci
vs Tamara Korpatsch (Non prima 17:00)
WTA Rome
Beatrice Ricci
6
1
2
Tamara Korpatsch [19]
3
6
6
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
2-5 → 2-6
Beatrice Ricci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Beatrice Ricci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Tamara Korpatsch
1-2 → 1-3
Beatrice Ricci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Tamara Korpatsch
0-2 → 0-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Beatrice Ricci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Beatrice Ricci
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Tamara Korpatsch
4-1 → 4-2
Beatrice Ricci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
1-0 → 1-1
Beatrice Ricci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin vs Moez Echargui
ATP Rome
Cristian Garin [1]
6
6
Moez Echargui
0
2
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-2 → 6-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
C. Garin
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
df
1-0 → 2-0
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Pablo Carreno Busta
vs Martin Damm
ATP Rome
Pablo Carreno Busta [4]
6
6
Martin Damm
3
3
Vincitore: Carreno Busta
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
5-3 → 6-3
M. Damm
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
P. Carreno Busta
4-2 → 5-2
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Damm
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
2-3 → 3-3
M. Damm
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
P. Carreno Busta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(11) Lilli Tagger
vs Suzan Lamens
WTA Rome
Lilli Tagger [11]
0
7
6
0
Suzan Lamens
•
0
5
2
0
Vincitore: Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Lilli Tagger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Victoria Jimenez Kasintseva
vs (23) Lulu Sun
WTA Rome
Victoria Jimenez Kasintseva
0
6
7
0
Lulu Sun [23]
•
0
4
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
5*-2
6-2*
6-6 → 7-6
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-4 → 2-4
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-2 → 1-3
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-1 → 0-2
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
5-4 → 6-4
Victoria Jimenez Kasintseva
3-4 → 4-4
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
1-2 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-1 → 1-1
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Anastasia Pavlyuchenkova
vs (16) Veronika Erjavec Non prima 17:00
WTA Rome
Anastasia Pavlyuchenkova
0
3
3
Veronika Erjavec [16]
0
6
2
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
3-1 → 3-2
Anastasia Pavlyuchenkova
3-0 → 3-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Anastasia Pavlyuchenkova
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec
1-2 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-2 → 1-2
Veronika Erjavec
0-1 → 0-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger vs (13) Nikola Bartunkova
WTA Rome
Ashlyn Krueger
0
2
2
0
Nikola Bartunkova [13]
•
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Nikola Bartunkova
1-4 → 1-5
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Nikola Bartunkova
2-3 → 2-4
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Nikola Bartunkova
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(2) Elena-Gabriela Ruse
vs Oceane Dodin
WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
3
0
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
5-3 → 6-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Elena-Gabriela Ruse
3-1 → 4-1
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 1-1
Alina Korneeva
vs (20) Ella Seidel
WTA Rome
Alina Korneeva
7
3
6
Ella Seidel [20]
6
6
2
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-6 → 7-6
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Martin Landaluce
vs Christopher O’Connell
ATP Rome
Martin Landaluce [8]
6
6
Christopher O'Connell
2
3
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Landaluce
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. O'Connell
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Landaluce
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Adolfo Daniel Vallejo
vs Jaime Faria (Non prima 17:00)
ATP Rome
Adolfo Daniel Vallejo [5]
3
6
4
Jaime Faria
6
4
6
Vincitore: Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Daniel Vallejo
3-5 → 4-5
J. Faria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Daniel Vallejo
1-1 → 1-2
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
A. Daniel Vallejo
4-4 → 5-4
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Daniel Vallejo
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
2-5 → 3-5
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Daniel Vallejo
0-1 → 1-1
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Mackenzie McDonald
ATP Rome
Daniel Merida [10]
7
6
Mackenzie McDonald
5
4
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Merida
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Merida
15-15
15-30
df
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Merida
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Merida
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Dusan Lajovic
vs Jan Choinski
ATP Rome
Dusan Lajovic
5
4
Jan Choinski [20]
7
6
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 5-5
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
4-4 → 5-4
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 4-4
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Nicolai Budkov Kjaer
vs Otto Virtanen
ATP Rome
Nicolai Budkov Kjaer
6
7
6
Otto Virtanen [22]
7
6
3
Vincitore: Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
df
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
N. Budkov Kjaer
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Virtanen
15-0
40-0
ace
40-15
df
ace
5-5 → 5-6
N. Budkov Kjaer
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
(8) Renata Zarazua
vs Federica Urgesi
WTA Rome
Renata Zarazua [8]
4
6
3
Federica Urgesi
6
2
6
Vincitore: Urgesi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Federica Urgesi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(10) Taylor Townsend
vs Rebecca Sramkova Non prima 17:00
WTA Rome
Taylor Townsend [10]
0
3
0
Rebecca Sramkova
•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean vs (15) Diane Parry
WTA Rome
Leolia Jeanjean
•
0
6
7
0
Diane Parry [15]
0
1
6
0
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6-6 → 7-6
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Leandro Riedi
vs Vilius Gaubas
ATP Rome
Leandro Riedi
6
6
Vilius Gaubas [24]
4
2
Vincitore: Riedi
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
L. Riedi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Riedi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
L. Riedi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
V. Gaubas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kimberly Birrell
vs Yue Yuan
WTA Rome
Kimberly Birrell [3]
0
3
2
0
Yue Yuan
•
0
6
6
0
Vincitore: Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
2-4 → 2-5
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Kimberly Birrell
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Yue Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Kimberly Birrell
3-2 → 3-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Dino Prizmic
vs Chris Rodesch
ATP Rome
Dino Prizmic [2]
6
6
Chris Rodesch
4
3
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elmer Moller
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Rome
Elmer Moller
6
2
6
Nikoloz Basilashvili [21]
4
6
7
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
6-6 → 6-7
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
E. Moller
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
E. Moller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
df
1-3 → 1-4
E. Moller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
E. Moller
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
E. Moller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Moller
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova
vs (22) Sinja Kraus
WTA Rome
Dominika Salkova
0
2
2
0
Sinja Kraus [22]
•
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Dominika Salkova
0-2 → 0-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
2-4 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
0-2 → 1-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Dominika Salkova
0-0 → 0-1
Aliaksandra Sasnovich
vs (24) Julia Grabher
WTA Rome
Aliaksandra Sasnovich
6
2
4
Julia Grabher [24]
4
6
6
Vincitore: Grabher
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Aliaksandra Sasnovich
1-1 → 2-1
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
1-5 → 2-5
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Aliaksandra Sasnovich
1-3 → 1-4
Aliaksandra Sasnovich
1-1 → 1-2
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Julia Grabher
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(5) Alycia Parks
vs Dalma Galfi
WTA Rome
Alycia Parks [5]
0
4
1
0
Dalma Galfi
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-5 → 1-5
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Alycia Parks
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Shintaro Mochizuki
vs Jacob Fearnley
ATP Rome
Shintaro Mochizuki
3
1
Jacob Fearnley [15]
6
6
Vincitore: Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-3 → 1-4
J. Fearnley
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
1-2 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 2-1
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
df
1-0 → 1-1
Zsombor Piros
vs Henrique Rocha
ATP Rome
Pablo Llamas Ruiz
4
6
6
Henrique Rocha [19]
6
3
1
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Rocha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez
vs Jesper de Jong
ATP Rome
Pedro Martinez
6
5
Jesper de Jong [14]
7
7
Vincitore: de Jong
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. de Jong
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 4-4
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
P. Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
ace
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. de Jong
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Patrick Kypson
vs Jack Pinnington Jones
ATP Rome
Patrick Kypson [3]
6
7
6
Jack Pinnington Jones
7
6
3
Vincitore: Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pinnington Jones
4-3 → 5-3
J. Pinnington Jones
3-2 → 3-3
J. Pinnington Jones
2-1 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-1 → 1-1
P. Kypson
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
ace
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
J. Pinnington Jones
5-5 → 5-6
J. Pinnington Jones
4-4 → 4-5
J. Pinnington Jones
3-3 → 3-4
P. Kypson
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-3 → 3-3
J. Pinnington Jones
2-2 → 2-3
P. Kypson
15-0
ace
15-15
30-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-2 → 1-2
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
J. Pinnington Jones
6-5 → 6-6
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
J. Pinnington Jones
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Kypson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
ace
3-3 → 4-3
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
P. Kypson
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Benjamin Bonzi
vs Dalibor Svrcina
ATP Rome
Benjamin Bonzi [11]
4
3
Dalibor Svrcina
6
6
Vincitore: Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Bonzi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
B. Bonzi
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(12) Hanne Vandewinkel
vs Jil Teichmann
WTA Rome
Hanne Vandewinkel [12]
0
4
3
0
Jil Teichmann
•
0
6
6
0
Vincitore: Teichmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanne Vandewinkel
3-4 → 3-5
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jil Teichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Hanne Vandewinkel
2-1 → 2-2
Hanne Vandewinkel
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanne Vandewinkel
4-5 → 4-6
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Hanne Vandewinkel
2-3 → 2-4
Jil Teichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jil Teichmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Rebeka Masarova
vs (14) Moyuka Uchijima Non prima 17:00
WTA Rome
Rebeka Masarova
0
6
6
0
Moyuka Uchijima [14]
0
3
2
0
Vincitore: Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Billy Harris
ATP Rome
Francisco Comesana [12]
6
6
Billy Harris
3
4
Vincitore: Comesana
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
B. Harris
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
F. Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Comesana
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Comesana
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Luca Van Assche
vs Hugo Dellien
ATP Rome
Luca Van Assche [7]
2
5
Hugo Dellien
6
7
Vincitore: Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Van Assche
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
H. Dellien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
L. Van Assche
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 2-5
H. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-3 → 1-4
H. Dellien
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Camila Osorio
vs Anhelina Kalinina
WTA Rome
Camila Osorio [4]
•
0
3
5
0
Anhelina Kalinina
0
6
7
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Anhelina Kalinina
3-5 → 4-5
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Anhelina Kalinina
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Camila Osorio
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Camila Osorio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
3-4 → 3-5
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Anhelina Kalinina
3-2 → 3-3
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Anhelina Kalinina
3-0 → 3-1
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(9) Anna Blinkova
vs Mayar Sherif
WTA Rome
Anna Blinkova [9]
0
1
2
0
Mayar Sherif
•
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anna Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Darja Semenistaja
vs (21) Katie Volynets
WTA Rome
Darja Semenistaja
•
0
2
0
0
Katie Volynets [21]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
0-5 → 0-6
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Darja Semenistaja
0-3 → 0-4
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
2-5 → 2-6
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Darja Semenistaja
2-1 → 2-2
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Mentre si giocavano le pre-qualifiche, si sono sprecati i commenti di chi le considerava una buffonata, che avrebbe conferito delle wild card a chi non ne era all’altezza, a scapito di giovani non italiani più meritevoli.
Tra i maschi, le hanno passate Bondioli, che oggi ha vinto contro Nava, e Manzano, che ha sfiorato l’impresa contro Droguet. Tra le femmine è stata Basiletti a sfruttare l’occasione guadagnatasi con le pre-qualifiche.
Le polemiche strumentali spesso finiscono così, in figure barbine.
Dovesse farcela anche Basile dopo la urgesi potrebbe essere considerata una giornata discreta
e passa pure la urgesi…..brave ragazze!
OT Questa settimana Jasmine Paolini celebra la 100ima settimana in top10.
Record tra le italiane.
Assolutamente tantissima roba la vittoria, Nava è uno dei pochissimi (forse l’unico?) americani che predilige la terra rossa. Io alternavo un po’ la partita di bondioli e quella di Martin Manzano prima e Carboni dopo, per quello che ho visto a me come giocatore non ha fatto una grande impressione, buon servizio mancino, tantissima grinta e poi quasi esclusivamente difesa, i punti che gli vedevo fare li otteneva o col servizio o coi gratuiti dell’americano o con qualche bel passante su discese a rete di Nava, però alla fine è riuscito a portarla a casa e quindi gli si può dire solo bravo
Io credo che i nostri, anche chi ha perso, abbiamo onorato la WC. Vasami forse quello che ha deluso di più ma non era facile
Vasamì, che continuo a pensare poco adatto, al momento, alla terra battuta, aveva di fronte un avversario oggettivamente più forte su questa superficie, e per il poco che ho visto, non ha demeritato. Francamente mi sarei aspettato di più da Travaglia, perdere alla distanza con un ultraquarantenne, ma non ho visto la partita e quindi non so se il nostro avesse qualche problema…di Martin Manzano ho già espresso la sorpresa per un tennista che non conoscevo, ma che mi ha colpito positivamente, mentre Carboni deve trovare qualcuno che gli migliori la battuta… le ragazze, si sono comunque, fino ad ora, difese, compresa Marta Lombardini, a me del tutto sconosciuta, che per un set ha impegnato la Tomljanovic. Di, più credo che non ci potesse ragionevolmente aspettare….
Mochizuki e Van Assche hanno talento ma lo stesso, incorreggibile difetto.
Sono troppo troppo leggeri per il tennis del 2026…
Stesso problema del cinese Shang che è pure cagionevole di salute..
Bondioli meriterebbe il main draw..
Ma fisicamente ha dato tantissimo e domani ha un avversario, Prizmic, che batterebbe almeno la metà di quelli del main draw.
@ von Hayek (#4607411)
È la banalità dire che i bookmakers non fanno pronostici,ma mettono delle quote in base a dei criteri che stabiliscono se una giocatrice ha più probabilità dell’altra, ovviamente più ha probabilità meno guadagni.
I criteri si basano fondamentalmente su due fattori: Forma del momento e valore generale della tennista.
Nel match citato la mia sorpresa è dovuta al fatto che la forma è dalla parte della giapponese,la qual cosa si estrapola dai risultati recentissimi, dall’ultimo fino a scalare, spesso viene preso in considerazione anche solo il livello di prestazione dell’ultimo match giocato,a meno che non è venuto fuori nel corso dell’ultimo match qualche segnale di problema fisico, considerando che il valore generale della Masarova non è neanche così superiore alla giapponese (ammesso e non concesso che lo sia anche di poco)non ritengo che il risultato dei bookmakers in questo caso rispecchi i loro criteri generali per assegnare le quote,e su quelli non si può dire niente, perché sono sempre quelli che portano comunque alla fine sempre guadagno a loro.
Ma Bondioli vince facendo pallonetti. Nava inguardabile. Ha vinto ma bisogna dire le cose per quelle che sono
Discreta vittoria del pallettaro Bondioli contro un Nava non in giornata.
Vedremo al prossimo turno Bondioli di che pasta e’ fatto.
grandeeeeeeeee 😆 😆 😆
concordo…..e anche chi ha perso ha fatto una gran bella figura specie Martin Manzano di cui non avevo mai sentito parlare.L’unico che mi ha deluso un po’ è stata Vasami che mi è sembrato ancora molto distante da tutti gli altri.Anche le ragazze che hanno perso si sono tutte ben difese al contrario degli anni passati dove un 6-1 6-1 era gia un evento….
Ammetto da quasi due anni che vedevo più futuribile Van Assche che Fils, al momento sbagliando alla grande.
Non ho mai pronosticato nessuno dei due come futuri TopTen, probabilmente sbagliando ancora su Fils
E Bondioli seconda gradita sorpresa, la più grande di giornata!
Smentendo le nefaste previsioni dei soliti, come li chiama l’amico Com, barbagianni (io prediligo altre specie, ma questa volta sposo la metafora ornitologica), siamo già a tre, Pellegrino (che veniva da un trend piuttosto negativo), Bondioli (che ha fatto una piccola impresa, perchè avanti aveva il migliore terraiolo degli States, che forse è rimasto un po’ sorpreso dalla “tigna” del nostro Federico) e Noemi Basiletti, che ha fatto fuori una che la sopravanzava di quasi 350 posizioni.
E non è ancora finita….
gran bella vittoria di Bondioli su Nava. Ora con Prizmic sarà sicuramente tostissima, ma speriamo il pronostico possa essere sovvertito
Intanto Bondioli, contro ogni pronostico…
Beh che dire, sono molto contento di avergli portato fortuna, bravo Bondioli.
Non ho seguito la partita e mai visto giocare Bondioli quindi non posso argomentare. Dico solo che battere Nava che fino ad un mese fa era 77 ed oggi naviga intorno alla 100 rappresenta un bel biglietto da visita.
Grande Bondioli!! Bello scalpo Nava!! Ottimo!
BOOOOUUUUUNDIOOOUUUULIIIIIII
Nava sulla terra inguardabile .
Provo a spiegarlo. Bisogna sempre riscordarsi che
– il bookmaker non fa pronostici.
– il bookmaker non scommette sui giocatori.
– il bookmaker vuole solo guadagnare, poco ma sempre, e ci riesce perchè non basa le quote sulla forza (presunta) dei giocatori ma sulla (reale) stupidità degli scommettitori.
Un bookmaker parte dai dati in suo possesso su chi, come, dove e perchè verranno fatte le scommesse.
Esempio:
Scommessa su Testa o Croce.
Sappiamo che le probabilità sono T=50/C=50.
Le quote di conseguenza dovrebbero essere T=2/C=2
Sappiamo che il bookmaker si para subito il didietro mettendo le quote T=1,9/C=1,9 (il famoso Zero alla roulette).
Invece no!
Il bookmaker sa (ha una esperienza enorme, una base dati incredibile, calcolatori ed IA che lo aiutano a dismisura) che esiste una preferenza/simpatia degli scommettitori per la testa (su 100 scommesse 60 saranno per Testa).
A questo punto con quote T=1,9/C=1,9 dovesse uscire Testa il bookmaker ci rimetterebbe (40€ su Croce contro 60€ con entrambe le quote a 1,9 significano una perdita per il bookmaker) 14 €uro.
Quindi già in partenza, consapevole di quella simpatia per la Testa, le quote sarebbero per mantenersi quel 10% di guadagno attorno al T=1,6/C=2,2.
Poi le quote variano in base al variare del monte scommesse nel corso della manifestazione, della partita, dell’appetito degli scommettitori. Non sulla base di quello che succede in campo.
Sinner ha vinto il primo set?
A) Aumentano quelli che puntano su Sinner?
Il bookmaker (i suoi computer) diminuiscono le quote per la vittoria di Sinner ed automaticamente alzano quelle dell’avversario.
B) Aumentano quelli che puntano sul’avversario
Il bookmaker (i suoi computer) aumentano le quote per la vittoria di Sinner ed automaticamente dimiscono quelle dell’avversario.
Il tutto finalizzato ad un guadagno certo sia che vinca Sinner sia che vinca l’avversario.
Carboni non se la cava male e prende anche spesso la via della rete.
Peccato che a volte lo faccia senza avere granché in mano ed il rovescio ad una mano dello SlavoStell&Strisce è capace di passanti di qualità.
Mi permetto di dissentire: VA non mi è mai sembrato uno con grande tennis, ha una grande testa, e questo gli ha permesso in passato di raggiungere la top60, ma evidentemnete non è sufficiente, per andare oltre…credo che nei 100 ci resterà, ma non molto di più…e poi mi sembra che abbia anche altri interessi, sia iscritto all’univesità, insomma, una persona intelligente….
nulla contro van assche…..pero’ quando si fanno certe previsioni bisognerebbe prendere in considerazione anche la predisposizione fisica…..anche se poi non è che al vertice ci sono solo colossi….vedi de minaur o anche cobolli
@ tinapica (#4607399)
Pezzo che in realtà non esiste…va be’, la finisco qui che è meglio.
La distanza media fra le nostre e le loro avversarie è sulle 300 posizioni, quindi l’impresa sarebbe stata che qualcuna portasse al terzo l’avversaria… se poi una vince è una grande impresa….
Io non me ne rallegrerei: Luca(s) ha molto più tennis di tanti che lo precedono in classifica ed è un piacere vederlo giocare.
Purtroppo ha anche parecchi centimetri in meno di tanti che lo precedono in classifica e questo nel muscolare ed atletico gioco contemporaneo è un divario sempre più arduo da colmare.
Altra brutta sconfitta X il giovane Samurai Shintaro.
Eppure mi avevano segnalato che questo era forte 1 o 2 annetti fa.
Ogni tanto Roma ha un qualche effetto miracoloso su qualcuna, ricordando Delai contro Hibino,da quel 2020 però in 5 edizioni si era conquistati solo 2 set,da parte della Rubini contro Davis nel 2022 e da parte della Ambrosio contro Golubic nel 2024.
Fatti storici.
Uh: mi rendo conto solo ora di aver pubblicato qui questo commento che invece era destinato al pezzo sul sorteggio del tabellone in piazza del Popolo…
@ tinapica (#4607393)
…e Beatrice Ricci (che non conosco)!
Merida cresce torneo dopo torneo.
Grandi delusioni da Diana e Luca(s).
Sorprende la sconfitta di Laiovic ma evidentemente gli anni pesano.
Molto più sorprendente, e piacevole, la vittoria di Noemi Basiletti che salva anche “l’onore”di chi diramò gli inviti.
Probabilmente la Stell&Strisce sconfitta non gradisce la terra rossa o è reduce da un infortunio ma, comunque, ribaltare un simile divario di classifica resta una piccola-grande impresa: brava!
Intanto sto vedendo Carboni e purtroppo per il momento, alla metà circa della seconda partita, egli non sorprende. Ma neanche si fa travolgere ed è già qualcosa.
Stesso discorso per Bondioli, che non sto guardando.
La vittoria di Pellegrino rafforza il mio ego: scrissi che sarebbe stata la sola possibilità per i nostri colori e, per ora, se non ci fosse stata la brava Basiletti, avrei avuta ragione.
Comunque preferirei rimpicciolire il mio ego:
Forza Bondioli, Carboni (anche se…butta male), Basile ed Urgesi!
Ma Chi è sta ragazza? È brava?
hai mai letto un troll che ritratta?
Notevole vittoria di Noemi Basiletti n 435 contro la bella Emiliana Arango n 45 pochi mesi fa con un curriculum di tutto rispetto avendo raggiunto finali 500 e battuto tenniste di alta classifica. Non la conoscevo ma questa prestazione fa bene sperare per il futuro.
basiletti batte arango
meno male la basiletti e’ passata altrimenti eravamo a zero tra le ragazze
stavo pensando…..ma c’è mai stato qualcuno di quelli che vedeva Van Assche in top 10 che ha ammesso di aver preso lucciole per lanterne?
Spiaze per Travaglia, ma certo che se Wawrinka dovesse farcela a battere anche Carreno Busta e passare le quali, che tigna!
Ultimo anno, per una volta senza WC…
Bondioli invece mi convince poco poco, servizio discreto, ma mi sembra giochi solo in difesa sperando negli errori altrui o in qualche bel passante su discese a rete dell’avversario. È il nostro 2005 più avanti in classifica e mi sembra anche quello su cui la federazione punta di più, ma per me personalmente i coetanei Caniato e Romano quanto meno in prospettiva li vedo meglio
@ Andreas Seppi (#4607302)
Storia vecchia, il fisico italiano non è adatto al tennis professionistico, troppo leggero, fragile. Così come per il calcio. Nelle squadre maggiori il calciatore italiano è una mosca bianca. Chiamano e pagano solo mercenari del calcio. Non per niente, per la terza volta consecutiva, c’ hanno sbattuto fuori dal mondiale. C’è rimedio? Al momento non si vede enzo
Peccato per il giovane italo-argentino Martin Manzano, dal gioco molto “gaucho” (un po’ mi ricorda il mitico Guillermo), che alla fine ha ceduto, anche per stanchezza, al titolato Droguet, sfiorando un’impresa clamorosa… evidentemente, a di la delle sciocchezze che molti scrivono qui, è importante per molti nostri giovani avere la possibilità di misurarsi con tennisti più esperti e con un livello di tennis superiore: oggi Juan non ha per niente sfigurato, ed ha dimostrato che abbiamo ancora tanti giovani che possono crescere ed irrobustire il nostro già forte movimento: alla faccia di muridi, quadrupedi e castori….
magari il ragazzino francese di 17 anni ce la faceva, ma non dico più niente perché se no mi bandite dall’Italia come nemico della Nazione
un po’ provinciale, ma almeno le mamme, i papà, i fratelli, i cugini, gli amici… il biglietto lo pagano… poi ho già detto cosa ne penso e ovviamente mi avete massacrato, perché prima di tutto le raccomandazioni, poi fra i raccomandati si guarda il merito, tipica mentalità italiana e di buona parte di voi
concordo in tutto…in fondo droguet è a ridosso dei 100
Vabbè….o lo stanno facendo apposta o la legge di Murphy si sta prendendo uno spritz guardando il campo 4.
Non vedo una terza ipotesi valutabile.
A questo punto è possibile un cambio di campo per l’ultimo match, oppure chiuderà la Masarova i cancelli.
i francesi si contraddistinguono sempre….droguet azzittisce i tifosi a fine partita col dito al naso…..manco giocasse contro sinner
Bel giocatore, non l’avevo mai visto prima, mi ha sorpreso molto in positivo, mancino, colpi da fondo abbastanza pesanti, servizio migliorabile, oggi l’ha persa un po’ per inesperienza, ma prova molto positiva (p.s il francese odioso e si sta prendendo un bel po’ di fischi). Comunque recentemente aveva perso in finale a Santa Margherita di Pula in un 25k contro Kouamè portandolo al terzo, quindi male non dev’essere. A me sembra che almeno a livello Challenger ci possa stare tranquillamente
grazie
Altro Commento del quale potevamo fare
Tranquillamente a meno e che dimostra scarsa conoscenza di questo Sport (e dei suoi livelli/categorie)
bel tennis di martin manzano….e chi è mo questo?….peccato che sia ancora molto mingherlino rispetto a droguet…..ma il ragazzo puo’ crescere….
Oggi passa sotto traccia perché il focus è su Roma. Ma Rapagnetta ha vinto due gran partite a Francavilla. Il ragazzo ha talento
La solita carneficina delle quali di Roma
Bravo Pelle!
Bravo Pellegrino, è tornato in forma al momento giusto!
Nickname inversamente proporzionale al contenuto “ottimistico” (e banalotto) del post
Bravo pellegrino.
Mettere i tennisti nostrani sui campi più importanti è mero fatto logistico per favorire il pubblico. Non penso sia diverso ovunque compresi gli USA.
Scontato che il programma sul campo 4 sarà il più lento di giornata.
Neanche a dirlo.
Non capisco perché la Uchijima venga data leggermente sfavorita contro Masarova,ha appena vinto l’altro 125 della scorsa settimana, battendo in finale la numero 48 e testa di serie 1 Valentova, l’avevamo vista già molto bene in BJK Cup contro Cocciaretto.
Non andrò comunque a chiedere spiegazioni ai bookmakers,li dovrò anzi ringraziare se le cose andranno come penso.
A me sinceramente non le trova
oppure Sportplus..
Comunque durerà solo un giorno.
Queste ragazze hanno avuto il momento che aspettavano da un anno di giocare su un campo principale del foro.
Poi torneranno i campetti dei resort di Santa Margherita e Solarino.
Temo che nessun italiano arriverà nel tabellone principale… dopo una generazione di fenomeni (i nomi li conscete ed a 19-20 anni erano tutti in top-100 o poco oltre) la next gen italica è di gran lunga inferiore (tutti oltre i 200 e senza segnali di miglioramento)… insomma ci sta, aspettando i nuovi Sinner che crescono
La tua battuta ha solo una verità parziale, c’è effettivamente un provincialismo e campanilismo di base, esiste,a volte stucchevole,da me evidenziato qualche volta anche nei confronti di questo sito,ma essenzialmente rispecchia la mediocrità dell’appassionato italiano medio,a cui interessano gli italiani,questa cosa lo vediamo anche nei commenti che si fanno su questo sito.
Interessa la bandiera, vogliono vedere gli italiani,cosa ne sanno di Osorio- Kalinina, match oggi da campo principale, relegato al campo 6.
Poca dimestichezza con gestioni varie?
Giusto!
Dovevano mettere Salkova-Kraus sul Pietrangeli..
anzi, che dico! sul centrale
con costo del biglietto 100 milioni di dollari!!!
che provincialismo circolistico insopportabile…tutti gli eroi italiani sui campi principali e partite degli stranieri sui campi periferici…che piccolezza…
Ed è il primo match conclusosi.
Brava questa Lombardini, rovescio a una mano preciso più di quello di Musetti…
Forza ragazzi e forza pure all olonese d adozione Moez
Paolini nello stesso sedicesimo della Mertens,nello stesso ottavo della Andreeva.
Per i complottisti, stanno trasmettendo il sorteggio da piazza del Popolo in Roma.
Ma tanto il software è truccato, che te lo dico a fare.
Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…
…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
@ magilla (#4607049)
Youtube
Piuttosto tu preoccupati che il viziato spagnolo non faccia troppa festa in vacanza e metta su un po di chili strafogandosi a tavola
Chissà se Sinja Kraus dopo aver visto colei che ha battuto nelle qualificazioni di Madrid arrivare poi da ripescata in semifinale non abbia ricevuto ulteriore coonfidenza, visto che è già una tennista in ascesa.
“se non tocco non credo” (cit.)
ma dove trasmettono le Q?
Dove si vedono le qualificazioni in streaming? Qualcuno ha un link.. grazie mille
@ JannikUberAlles (#4607018)
A meno di “colpi di scena” all’ultimo minuto…
…DJOKOVIC dovrebbe esserci…
…già stasera alle ore 18 è programmato in allenamento sul Centrale con Buse:
https ://internazionalibnlditalia.com/it/practice-schedule
Mi raccomando almeno questa volta non lamentatevi del sorteggio pro Alcaraz
@ JannikUberAlles (#4607018)
Mi stupisce che Binaghi non abbia ancora pensato a trasformare questo momento in un evento attrattivo, una cosa tipo punzonatura delle grandi corse ciclistiche (da lui mi aspetterei anche un biglietto di ingresso…), con la presenza dei grandi nomi del firmamento della racchetta, che tanto già sono a Roma.
O lo ha fatto?
Forza wawrinka.
oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”. 🙂
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!
Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.
Diretta in tv su SuperTennis.
Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
Al momento mi risultano queste TdS:
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
Buon tennis a tutti!!!