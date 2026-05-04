Masters 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner è l’uomo da battere. Al via complessivamente 12 azzurri
🇮🇹 Masters 1000 Roma – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner vs Bye
Sebastian Ofner vs Alex Michelsen
Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini
Bye vs (26) Jakub Mensik
(20) Frances Tiafoe vs Bye
Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse
Qualifier vs (WC) Luca Nardi
Bye vs (15) Arthur Fils
(12) Andrey Rublev vs Bye
Qualifier vs Miomir Kecmanovic
Qualifier vs Juan Manuel Cerundolo
Bye vs (21) Alejandro Davidovich Fokina
(30) Brandon Nakashima vs Bye
Roberto Bautista Agut vs (WC) Francesco Maestrelli
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (5) Ben Shelton
(4) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Denis Shapovalov vs Mariano Navone
Hamad Medjedovic vs Valentin Royer
Bye vs (27) Joao Fonseca
(24) Tomas Martin Etcheverry vs Bye
Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci
Marcos Giron vs Marin Cilic
Bye vs (14) Valentin Vacherot
(10) Flavio Cobolli vs Bye
Zizou Bergs vs Terence Atmane
Thiago Agustin Tirante vs (WC) Gianluca Cadenasso
Bye vs (17) Cameron Norrie
(28) Corentin Moutet vs Bye
Ethan Quinn vs Qualifier
Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac
Bye vs (7) Daniil Medvedev
🇮🇹 Masters 1000 Roma – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Lorenzo Musetti vs Bye
Qualifier vs Giovanni Mpetshi Perricard
Qualifier vs Alejandro Tabilo
Bye vs (25) Francisco Cerundolo
(23) Casper Ruud vs Bye
Marco Trungelliti vs Zachary Svajda
Jan-Lennard Struff vs Qualifier
Bye vs (11) Jiri Lehecka
(13) Karen Khachanov vs Bye
Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandr Shevchenko
Alexandre Muller vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (22) Arthur Rinderknech
(31) Ugo Humbert vs Bye
Fabian Marozsan vs Vit Kopriva
Marton Fucsovics vs Qualifier
Bye vs (3) Novak Djokovic
(6) Alex de Minaur vs Bye
(WC) Matteo Arnaldi vs Jaume Munar
Qualifier vs Nuno Borges
Bye vs (32) Rafael Jodar
(19) Learner Tien vs Bye
Damir Dzumhur vs Adrian Mannarino
Jenson Brooksby vs Sebastian Baez
Bye vs (9) Alexander Bublik
(16) Tommy Paul vs Bye
Aleksandar Vukic vs Qualifier
Hubert Hurkacz vs Yannick Hanfmann
Bye vs (18) Luciano Darderi
(29) Tallon Griekspoor vs Bye
(WC) Federico Cina vs Alexander Blockx
(PR) Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier
Bye vs (2) Alexander Zverev
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Tolto il nostro Jannik che fa uno sport a parte e a cui anche se perdesse nessuno potrebbe dirgli nulla, sarebbe ora di vedere segnali forti da Musetti ma non so, non mi sembra un tabellone facile.
Cobolli mi sembra quello che ha avuto il sorteggio migliore…può fare strada, se non soffre troppo il fatto di giocare in casa.
Spiace per Berrettini ma è davvero sfortunato coi sorteggi.
Anche Cina’ sfortunato a beccarsi uno dei giovani più in forma del momento.
Mensik su terra non credo preoccupi, Fils può essere un degno avversario ma niente di più e che arrivi presto non e’ affatto male in ottica R G. Jannik onora Roma con la sua presenza ma dovesse uscire non sarebbe certo un dramma. Per il Muso non sarà facile ma se sarà in forma non e’ certo inferiore a chi hai citato.
Sinner e Musetti hanno pescato malissimo. Mensik e Fils non consentono un inizio di torneo soft per Jannik, che dovrà rimboccarsi le mani (ma una rivincita con Mensik, l’ultimo che l’ha battuto, stuzzica) mentre Musetti becca degli specialisti come Cerundolo (più di Tabilo) e il vincente di Lehecka/Ruud che sono in forma e Lehecka anche in grande fiducia.
SINNER
DJOKOVIC
FONSECA
ZVEREV
SHELTON
COBOLLI
MUSETTI
JODAR
FILS
RUBLEV
ETCHEVERRY
MEDVEDEV
LEHECKA
KHACHANOV
BUBLIK
DARDERI
@ JannikUberAlles (#4607121)
Hai dimenticato Fonseca ,in semifinale è il più probabile secondo me…
SINNER
JODAR
FONSECA
DJOKOVIC
SHELTON
COBOLLI
LEHECKA
ZVEREV
FILS
RUBLEV
ETCHEVERRY
TSITSIPAS
MUSETTI
KHACHANOV
TIEN
DARDERI
Qualcuno ha già coniato il motto “non c’è il cinque senza il sei”?
Musetti deve solo modificare e migliorare il suo tennis, poi da tifosi se avete paura del greco è come offendere Musetti, passate da futuro big 3 a big 30
Mi sembra che gli italiani siano dodici (finora), oppure considerate Sinner un extraterrestre?
ops, rivedendo il tabellone noto che Musetti non ha il greco dalla sua parte .. meglio, perché io è quello che più temo, specie se il padre la pianta di tormentarlo ad ogni punto
Cobolli in semi, in giornata lo batte Fonseca, troppo fragile di testa… per il resto è ok, ma io temo soprattutto Tsitsipas che prima o poi, fra infortuni e liti familiari, ritroverà il suo tennis
Fa bene!
Sfrutta al massimo l’ assenza di Carlos.
Il suo staff sa come farlo recuperare bene.
no, aspettavano l’espertone che glielo rivelasse…
Sinner? Prossimo GOAT.
Neppure nel torneo di casa riusciamo a fare un tabellone comodo….
Sinner incontra la seconda tds più forte del gruppo 25/32 (uno dei due che l’hanno battuto quest’anno), poi di nuovo Fils agli ottavi, Shelton ai quarti (ossia il primo dei 5/8), paradossalmente la semifinale sembrerebbe abbastanza abbordabile, potrebbero giocarsela Fonseca e Cobolli.
Musetti si becca la sua bestia nera Cerundolo 1° al terzo turno, agli ottavi Ruud o Lehecka, i quarti potrebbero essere meno impegnativi, non credo che Djokovic ci arrivi, e comunque Lorenzo stavolta lo legna, la semifinale vedrebbe Zverev, ma in quel quarto ci sono anche Tien, Jodar, Blockx, e, perchè no, Darderi ed Arnaldi.
Bellucci è in mezzo agli argentini, che solitamente non gradisce, Sonego è sempre un’incognita, Berrettini porterà in giro la fidanzata, Cinà e Cadenasso faranno esperienza. Maestrelli non mi sembra in un gran momento, gli è capitato Bautista, che una partita è ancora in grado di giocarla.
Nole secondo me giocherà senza particolari ambizioni, come preparazione in vista di Parigi, dalla parte di Lorenzo temo soprattutto il greco che ha dato ultimamente piccoli segnali di ripresa… poi, ovvio, Musetti deve ritrovare il suo miglior tennis se vuole andare avanti
Sinner
Jodar
Fonseca
Musetti
Davidovich
Cobolli
Djokovic
Zverev
Fils
Shelton
Vacherot
Medvedev
Ruud
Khachanov
Bublik
Darderi
Magari…..
Per la redazione: Djokovic è tds 3 (ci sono 2 tds 4) e Darderi 18 (ci sono due tds 19)
Sarebbe ora di alzare il livello per il siciliano, il belga è forte ma abbordabile
ma nessuno dello staff di sinner gli ha detto che forse sta giocando un po’ troppo?
Lorenzo ha un buon tabellone è l’auspicio è che il periodo buio sia finito, poi spero in segnali importanti da Ciná e Nardi, sarebbe un peccato perderli, e mi aspetto conferme da Cobolli, anche lui con un tabellone abbordabile sino alla semi con Jannik, Tsitsipas permettendo
Sorteggio fortunato per i nostri .
Noi comunque abbiamo un problema con i sorteggi , mi spiace tanto per Berrettini speravo che potesse fare punti utili per il ranking .
Per Jannik può essere scomodo Menšík solo al terzo turno , poi sono tutti avversari battuti recentemente con punteggi comodi.
Più preoccupato per Lorenzo che ha un brutto girone, Djokovic invece miracolato come sempre .
Amici di LT, Cadenasso si chiama Gianluca…
Sarebbe perfetto perdere con berrettini
Alla fine é entrato anche Blockx… e lo ha beccato Ciná. Bene per il Belga la cui esclusione sarebbe oggettivamente stata un peccato e male per il nostro che si becca letteralmente il peggiore avversario possibile.
Ecco la strada (tutta in salita) per Sinner nel torneo di casa:
1° turno: Bye
2° turno: Ofner/Michelsen
3° turno: BERRETTINI/Mensik
Ottavi: Tiafoe/Fils/SONEGO
Quarti: Rublev/Shelton
Semifinale: FAA/Medvedev/COBOLLI
Finale: Zverev/Djokovic/MUSETTI
Nel 3T potrebbe trovare Mensik e nel 4T il francese Fils, che sono tra i giovani più forti 🙁 🙁
Sinner
Musetti
Cobolli
Zverev
Rublev
Vacherot
Djokovic
Jodar
Fils
Shelton
Fonseca
Tsitsipas
Ruud
Rinderknech
Baez
Darderi