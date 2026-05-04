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Masters 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner è l’uomo da battere. Al via complessivamente 12 azzurri

04/05/2026 11:29 28 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇮🇹 Masters 1000 Roma – Tabellone Principale (parte alta) – terra

(1) Jannik Sinner ITA vs Bye
Sebastian Ofner AUT vs Alex Michelsen USA
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
Bye vs (26) Jakub Mensik CZE

(20) Frances Tiafoe USA vs Bye
Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER
Qualifier vs (WC) Luca Nardi ITA
Bye vs (15) Arthur Fils FRA

(12) Andrey Rublev RUS vs Bye
Qualifier vs Miomir Kecmanovic SRB
Qualifier vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Bye vs (21) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(30) Brandon Nakashima USA vs Bye
Roberto Bautista Agut ESP vs (WC) Francesco Maestrelli ITA
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (5) Ben Shelton USA

(4) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Denis Shapovalov CAN vs Mariano Navone ARG
Hamad Medjedovic SRB vs Valentin Royer FRA
Bye vs (27) Joao Fonseca BRA

(24) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Bye
Roman Andres Burruchaga ARG vs Mattia Bellucci ITA
Marcos Giron USA vs Marin Cilic CRO
Bye vs (14) Valentin Vacherot MON

(10) Flavio Cobolli ITA vs Bye
Zizou Bergs BEL vs Terence Atmane FRA
Thiago Agustin Tirante ARG vs (WC) Gianluca Cadenasso ITA
Bye vs (17) Cameron Norrie GBR

(28) Corentin Moutet FRA vs Bye
Ethan Quinn USA vs Qualifier
Stefanos Tsitsipas GRE vs Tomas Machac CZE
Bye vs (7) Daniil Medvedev RUS



🇮🇹 Masters 1000 Roma – Tabellone Principale (parte bassa) – terra

(8) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Qualifier vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Qualifier vs Alejandro Tabilo CHI
Bye vs (25) Francisco Cerundolo ARG

(23) Casper Ruud NOR vs Bye
Marco Trungelliti ARG vs Zachary Svajda USA
Jan-Lennard Struff GER vs Qualifier
Bye vs (11) Jiri Lehecka CZE

(13) Karen Khachanov RUS vs Bye
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Aleksandr Shevchenko KAZ
Alexandre Muller FRA vs Botic van de Zandschulp NED
Bye vs (22) Arthur Rinderknech FRA

(31) Ugo Humbert FRA vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs Vit Kopriva CZE
Marton Fucsovics HUN vs Qualifier
Bye vs (3) Novak Djokovic SRB

(6) Alex de Minaur AUS vs Bye
(WC) Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP
Qualifier vs Nuno Borges POR
Bye vs (32) Rafael Jodar ESP

(19) Learner Tien USA vs Bye
Damir Dzumhur BIH vs Adrian Mannarino FRA
Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (9) Alexander Bublik KAZ

(16) Tommy Paul USA vs Bye
Aleksandar Vukic AUS vs Qualifier
Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER
Bye vs (18) Luciano Darderi ITA

(29) Tallon Griekspoor NED vs Bye
(WC) Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL
(PR) Zhizhen Zhang CHN vs Daniel Altmaier GER
Bye vs (2) Alexander Zverev GER

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28 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvy__89 (Guest) 04-05-2026 12:59

Tolto il nostro Jannik che fa uno sport a parte e a cui anche se perdesse nessuno potrebbe dirgli nulla, sarebbe ora di vedere segnali forti da Musetti ma non so, non mi sembra un tabellone facile.
Cobolli mi sembra quello che ha avuto il sorteggio migliore…può fare strada, se non soffre troppo il fatto di giocare in casa.
Spiace per Berrettini ma è davvero sfortunato coi sorteggi.
Anche Cina’ sfortunato a beccarsi uno dei giovani più in forma del momento.

 28
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Scolaretto 04-05-2026 12:57

Scritto da zedarioz
Sinner e Musetti hanno pescato malissimo. Mensik e Fils non consentono un inizio di torneo soft per Jannik, che dovrà rimboccarsi le mani (ma una rivincita con Mensik, l’ultimo che l’ha battuto, stuzzica) mentre Musetti becca degli specialisti come Cerundolo (più di Tabilo) e il vincente di Lehecka/Ruud che sono in forma e Lehecka anche in grande fiducia.

Mensik su terra non credo preoccupi, Fils può essere un degno avversario ma niente di più e che arrivi presto non e’ affatto male in ottica R G. Jannik onora Roma con la sua presenza ma dovesse uscire non sarebbe certo un dramma. Per il Muso non sarà facile ma se sarà in forma non e’ certo inferiore a chi hai citato.

 27
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zedarioz 04-05-2026 12:47

Sinner e Musetti hanno pescato malissimo. Mensik e Fils non consentono un inizio di torneo soft per Jannik, che dovrà rimboccarsi le mani (ma una rivincita con Mensik, l’ultimo che l’ha battuto, stuzzica) mentre Musetti becca degli specialisti come Cerundolo (più di Tabilo) e il vincente di Lehecka/Ruud che sono in forma e Lehecka anche in grande fiducia.

 26
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patrick 04-05-2026 12:44

SINNER

DJOKOVIC

FONSECA
ZVEREV

SHELTON
COBOLLI
MUSETTI
JODAR

FILS
RUBLEV
ETCHEVERRY
MEDVEDEV
LEHECKA
KHACHANOV
BUBLIK
DARDERI

 25
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Tonino (Guest) 04-05-2026 12:41

@ JannikUberAlles (#4607121)

Hai dimenticato Fonseca ,in semifinale è il più probabile secondo me…

 24
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l Occhio di Sauron 04-05-2026 12:31

SINNER

JODAR

FONSECA
DJOKOVIC

SHELTON
COBOLLI
LEHECKA
ZVEREV

FILS
RUBLEV
ETCHEVERRY
TSITSIPAS
MUSETTI
KHACHANOV
TIEN
DARDERI

 23
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Muddy Waters (Guest) 04-05-2026 12:28

Qualcuno ha già coniato il motto “non c’è il cinque senza il sei”?

 22
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Aquila. 04-05-2026 12:19

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kenobi
Sorteggio fortunato per i nostri .
Noi comunque abbiamo un problema con i sorteggi , mi spiace tanto per Berrettini speravo che potesse fare punti utili per il ranking .
Per Jannik può essere scomodo Menšík solo al terzo turno , poi sono tutti avversari battuti recentemente con punteggi comodi.
Più preoccupato per Lorenzo che ha un brutto girone, Djokovic invece miracolato come sempre .

Nole secondo me giocherà senza particolari ambizioni, come preparazione in vista di Parigi, dalla parte di Lorenzo temo soprattutto il greco che ha dato ultimamente piccoli segnali di ripresa… poi, ovvio, Musetti deve ritrovare il suo miglior tennis se vuole andare avanti

Musetti deve solo modificare e migliorare il suo tennis, poi da tifosi se avete paura del greco è come offendere Musetti, passate da futuro big 3 a big 30

 21
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Much (Guest) 04-05-2026 12:17

Mi sembra che gli italiani siano dodici (finora), oppure considerate Sinner un extraterrestre?

 20
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NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 12:16

Scritto da NonSoloSinner
Lorenzo ha un buon tabellone è l’auspicio è che il periodo buio sia finito, poi spero in segnali importanti da Ciná e Nardi, sarebbe un peccato perderli, e mi aspetto conferme da Cobolli, anche lui con un tabellone abbordabile sino alla semi con Jannik, Tsitsipas permettendo

ops, rivedendo il tabellone noto che Musetti non ha il greco dalla sua parte .. meglio, perché io è quello che più temo, specie se il padre la pianta di tormentarlo ad ogni punto

 19
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NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 12:11

Scritto da Nuovo
Sinner
Jodar
Fonseca
Musetti
Davidovich
Cobolli
Djokovic
Zverev
Fils
Shelton
Vacherot
Medvedev
Ruud
Khachanov
Bublik
Darderi

Cobolli in semi, in giornata lo batte Fonseca, troppo fragile di testa… per il resto è ok, ma io temo soprattutto Tsitsipas che prima o poi, fra infortuni e liti familiari, ritroverà il suo tennis

 18
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Lorenzo (Guest) 04-05-2026 12:10

Scritto da giorgione
ma nessuno dello staff di sinner gli ha detto che forse sta giocando un po’ troppo?

Fa bene!
Sfrutta al massimo l’ assenza di Carlos.
Il suo staff sa come farlo recuperare bene.

 17
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walden 04-05-2026 12:10

Scritto da giorgione
ma nessuno dello staff di sinner gli ha detto che forse sta giocando un po’ troppo?

no, aspettavano l’espertone che glielo rivelasse…

 16
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Barabba (Guest) 04-05-2026 12:09

Sinner? Prossimo GOAT.

 15
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+1: Sarra_cino85
walden 04-05-2026 12:09

Neppure nel torneo di casa riusciamo a fare un tabellone comodo….
Sinner incontra la seconda tds più forte del gruppo 25/32 (uno dei due che l’hanno battuto quest’anno), poi di nuovo Fils agli ottavi, Shelton ai quarti (ossia il primo dei 5/8), paradossalmente la semifinale sembrerebbe abbastanza abbordabile, potrebbero giocarsela Fonseca e Cobolli.
Musetti si becca la sua bestia nera Cerundolo 1° al terzo turno, agli ottavi Ruud o Lehecka, i quarti potrebbero essere meno impegnativi, non credo che Djokovic ci arrivi, e comunque Lorenzo stavolta lo legna, la semifinale vedrebbe Zverev, ma in quel quarto ci sono anche Tien, Jodar, Blockx, e, perchè no, Darderi ed Arnaldi.
Bellucci è in mezzo agli argentini, che solitamente non gradisce, Sonego è sempre un’incognita, Berrettini porterà in giro la fidanzata, Cinà e Cadenasso faranno esperienza. Maestrelli non mi sembra in un gran momento, gli è capitato Bautista, che una partita è ancora in grado di giocarla.

 14
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NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 12:03

Scritto da Kenobi
Sorteggio fortunato per i nostri .
Noi comunque abbiamo un problema con i sorteggi , mi spiace tanto per Berrettini speravo che potesse fare punti utili per il ranking .
Per Jannik può essere scomodo Menšík solo al terzo turno , poi sono tutti avversari battuti recentemente con punteggi comodi.
Più preoccupato per Lorenzo che ha un brutto girone, Djokovic invece miracolato come sempre .

Nole secondo me giocherà senza particolari ambizioni, come preparazione in vista di Parigi, dalla parte di Lorenzo temo soprattutto il greco che ha dato ultimamente piccoli segnali di ripresa… poi, ovvio, Musetti deve ritrovare il suo miglior tennis se vuole andare avanti

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Nuovo 04-05-2026 12:03

Sinner

Jodar

Fonseca
Musetti

Davidovich
Cobolli
Djokovic
Zverev

Fils
Shelton
Vacherot
Medvedev
Ruud
Khachanov
Bublik
Darderi

 12
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mattia saracino 04-05-2026 12:02

Scritto da Lollo99
Sinner
Musetti
Cobolli
Zverev
Rublev
Vacherot
Djokovic
Jodar
Fils
Shelton
Fonseca
Tsitsipas
Ruud
Rinderknech
Baez
Darderi

Magari…..

 11
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+1: sergioat
dan (non peterson) (Guest) 04-05-2026 12:01

Per la redazione: Djokovic è tds 3 (ci sono 2 tds 4) e Darderi 18 (ci sono due tds 19)

 10
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NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 11:59

Scritto da Bagel
Alla fine é entrato anche Blockx… e lo ha beccato Ciná. Bene per il Belga la cui esclusione sarebbe oggettivamente stata un peccato e male per il nostro che si becca letteralmente il peggiore avversario possibile.

Sarebbe ora di alzare il livello per il siciliano, il belga è forte ma abbordabile

 9
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giorgione (Guest) 04-05-2026 11:59

ma nessuno dello staff di sinner gli ha detto che forse sta giocando un po’ troppo?

 8
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-1: sergioat, Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 11:55

Lorenzo ha un buon tabellone è l’auspicio è che il periodo buio sia finito, poi spero in segnali importanti da Ciná e Nardi, sarebbe un peccato perderli, e mi aspetto conferme da Cobolli, anche lui con un tabellone abbordabile sino alla semi con Jannik, Tsitsipas permettendo

 7
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Kenobi 04-05-2026 11:51

Sorteggio fortunato per i nostri .

Noi comunque abbiamo un problema con i sorteggi , mi spiace tanto per Berrettini speravo che potesse fare punti utili per il ranking .

Per Jannik può essere scomodo Menšík solo al terzo turno , poi sono tutti avversari battuti recentemente con punteggi comodi.

Più preoccupato per Lorenzo che ha un brutto girone, Djokovic invece miracolato come sempre .

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+1: Squalo_Bianco97
walden 04-05-2026 11:45

Amici di LT, Cadenasso si chiama Gianluca…

 5
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+1: Marco M.
Tomax (Guest) 04-05-2026 11:44

Sarebbe perfetto perdere con berrettini

 4
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Bagel 04-05-2026 11:42

Alla fine é entrato anche Blockx… e lo ha beccato Ciná. Bene per il Belga la cui esclusione sarebbe oggettivamente stata un peccato e male per il nostro che si becca letteralmente il peggiore avversario possibile.

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+1: Just is Back, Cogi53
JannikUberAlles 04-05-2026 11:37

Ecco la strada (tutta in salita) per Sinner nel torneo di casa:

1° turno: Bye
2° turno: Ofner/Michelsen
3° turno: BERRETTINI/Mensik
Ottavi: Tiafoe/Fils/SONEGO
Quarti: Rublev/Shelton
Semifinale: FAA/Medvedev/COBOLLI
Finale: Zverev/Djokovic/MUSETTI

Nel 3T potrebbe trovare Mensik e nel 4T il francese Fils, che sono tra i giovani più forti 🙁 🙁

 2
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Lollo99 04-05-2026 11:36

Sinner

Musetti

Cobolli
Zverev

Rublev
Vacherot
Djokovic
Jodar

Fils
Shelton
Fonseca
Tsitsipas
Ruud
Rinderknech
Baez
Darderi

 1
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