Internazionali d’Italia, Sorteggio italiani: Sinner pesca Mensik e Berrettini, Musetti dalla parte di Djokovic

È stato sorteggiato il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il Foro Italico si prepara ad accogliere uno dei Masters 1000 più attesi della stagione, con Jannik Sinner numero 1 del mondo e prima testa di serie del torneo. Saranno quattro gli italiani inseriti tra le teste di serie: Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

Il percorso di Sinner partirà al secondo turno contro Sebastian Ofner o Alex Michelsen, ma il primo vero snodo potrebbe arrivare già al terzo turno, dove il numero 1 del mondo potrebbe incrociare Jakub Mensik o, in uno scenario suggestivo, l’amico Matteo Berrettini. Guardando più avanti, nel suo ottavo c’è Arthur Fils, nel quarto Ben Shelton e in semifinale potrebbe profilarsi un incrocio con Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev o Joao Fonseca.

Sinner nel primo quarto: possibile derby con Berrettini

Sinner, che al Foro Italico vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte, partecipa per la settima volta agli Internazionali BNL d’Italia. Proprio a Roma, nel 2019, ottenne contro Steve Johnson la sua prima vittoria in un Masters 1000. Nel 2026 arriva da numero 1 del mondo e con l’obiettivo di conquistare finalmente il titolo di casa.

Nel suo stesso quarto ci sono diversi italiani. Matteo Berrettini debutterà contro Alexei Popyrin, avversario contro cui conduce 3-1 nei precedenti. In caso di vittoria, per lui potrebbe esserci Jakub Mensik, con Sinner sullo sfondo al terzo turno.

Lorenzo Sonego aprirà invece contro il peruviano Ignacio Buse, mai affrontato prima. Il torinese è alla sua undicesima partecipazione complessiva tra qualificazioni e main draw, con la semifinale del 2021 ancora come miglior risultato al Foro.

Spazio anche a Luca Nardi, che affronterà un qualificato, e a Francesco Maestrelli, alla prima presenza nel tabellone principale: per lui debutto impegnativo contro Roberto Bautista Agut.

Cobolli nel secondo quarto con Medvedev e Auger-Aliassime

Nel secondo quarto il nome italiano più importante è quello di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10. Il romano, inserito nell’ottavo di Daniil Medvedev e nel quarto di Felix Auger-Aliassime, debutterà al secondo turno contro Zizou Bergs o Terence Atmane.

Cobolli arriva al Foro con una nuova dimensione e con l’ambizione di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. A Roma ha ottenuto finora una sola vittoria in main draw, nel 2024 contro Maximilian Marterer.

Nel suo settore ci sono anche Mattia Bellucci, che cerca la prima vittoria in carriera nel tabellone principale romano contro Roman Andres Burruchaga, e Gianluca Cadenasso, all’esordio assoluto in un Masters 1000: il ligure sfiderà Thiago Agustin Tirante.

Musetti nella parte bassa: possibile quarto con Djokovic

Lorenzo Musetti è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, opposta rispetto a Sinner. La testa di serie numero 8 debutterà contro un qualificato o Giovanni Mpetshi Perricard.

Il suo percorso potenziale è affascinante: possibile terzo turno con Francisco Cerundolo, ottavo con Jiri Lehecka e quarto di finale contro Novak Djokovic. Per Musetti, Roma rappresenta un torneo speciale: nel 2020 sorprese Stan Wawrinka, diventando il primo giocatore nato nel 2002 a vincere un match ATP. Nel 2025 raggiunse la semifinale al Foro, confermando il suo feeling con la terra italiana.

Darderi, Arnaldi e Cinà nell’ultimo quarto

Nell’ultimo quarto c’è Luciano Darderi, testa di serie numero 18, che esordirà al secondo turno contro Hubert Hurkacz o Yannick Hanfmann. In caso di successo, il terzo turno potrebbe metterlo di fronte a Tommy Paul, mentre l’ottavo di riferimento è quello di Alexander Zverev.

Matteo Arnaldi inizierà contro Jaume Munar, avversario che lo ha battuto in tre dei cinque precedenti complessivi. Federico Cinà, invece, affronterà il belga Alexander Blockx, semifinalista a Madrid e tra i giovani più in crescita del circuito.

Il tabellone di Roma promette dunque subito incroci di alto livello. Sinner parte da favorito assoluto, ma il percorso è ricco di trappole. Gli italiani sono numerosi e distribuiti in tutti i quarti: il Foro Italico si prepara a vivere due settimane di grande tennis.





Francesco Paolo Villarico