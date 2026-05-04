Internazionali d’Italia, Sorteggio italiani: Sinner pesca Mensik e Berrettini, Musetti dalla parte di Djokovic
È stato sorteggiato il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il Foro Italico si prepara ad accogliere uno dei Masters 1000 più attesi della stagione, con Jannik Sinner numero 1 del mondo e prima testa di serie del torneo. Saranno quattro gli italiani inseriti tra le teste di serie: Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.
Il percorso di Sinner partirà al secondo turno contro Sebastian Ofner o Alex Michelsen, ma il primo vero snodo potrebbe arrivare già al terzo turno, dove il numero 1 del mondo potrebbe incrociare Jakub Mensik o, in uno scenario suggestivo, l’amico Matteo Berrettini. Guardando più avanti, nel suo ottavo c’è Arthur Fils, nel quarto Ben Shelton e in semifinale potrebbe profilarsi un incrocio con Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev o Joao Fonseca.
Sinner nel primo quarto: possibile derby con Berrettini
Sinner, che al Foro Italico vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte, partecipa per la settima volta agli Internazionali BNL d’Italia. Proprio a Roma, nel 2019, ottenne contro Steve Johnson la sua prima vittoria in un Masters 1000. Nel 2026 arriva da numero 1 del mondo e con l’obiettivo di conquistare finalmente il titolo di casa.
Nel suo stesso quarto ci sono diversi italiani. Matteo Berrettini debutterà contro Alexei Popyrin, avversario contro cui conduce 3-1 nei precedenti. In caso di vittoria, per lui potrebbe esserci Jakub Mensik, con Sinner sullo sfondo al terzo turno.
Lorenzo Sonego aprirà invece contro il peruviano Ignacio Buse, mai affrontato prima. Il torinese è alla sua undicesima partecipazione complessiva tra qualificazioni e main draw, con la semifinale del 2021 ancora come miglior risultato al Foro.
Spazio anche a Luca Nardi, che affronterà un qualificato, e a Francesco Maestrelli, alla prima presenza nel tabellone principale: per lui debutto impegnativo contro Roberto Bautista Agut.
Cobolli nel secondo quarto con Medvedev e Auger-Aliassime
Nel secondo quarto il nome italiano più importante è quello di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10. Il romano, inserito nell’ottavo di Daniil Medvedev e nel quarto di Felix Auger-Aliassime, debutterà al secondo turno contro Zizou Bergs o Terence Atmane.
Cobolli arriva al Foro con una nuova dimensione e con l’ambizione di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. A Roma ha ottenuto finora una sola vittoria in main draw, nel 2024 contro Maximilian Marterer.
Nel suo settore ci sono anche Mattia Bellucci, che cerca la prima vittoria in carriera nel tabellone principale romano contro Roman Andres Burruchaga, e Gianluca Cadenasso, all’esordio assoluto in un Masters 1000: il ligure sfiderà Thiago Agustin Tirante.
Musetti nella parte bassa: possibile quarto con Djokovic
Lorenzo Musetti è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, opposta rispetto a Sinner. La testa di serie numero 8 debutterà contro un qualificato o Giovanni Mpetshi Perricard.
Il suo percorso potenziale è affascinante: possibile terzo turno con Francisco Cerundolo, ottavo con Jiri Lehecka e quarto di finale contro Novak Djokovic. Per Musetti, Roma rappresenta un torneo speciale: nel 2020 sorprese Stan Wawrinka, diventando il primo giocatore nato nel 2002 a vincere un match ATP. Nel 2025 raggiunse la semifinale al Foro, confermando il suo feeling con la terra italiana.
Darderi, Arnaldi e Cinà nell’ultimo quarto
Nell’ultimo quarto c’è Luciano Darderi, testa di serie numero 18, che esordirà al secondo turno contro Hubert Hurkacz o Yannick Hanfmann. In caso di successo, il terzo turno potrebbe metterlo di fronte a Tommy Paul, mentre l’ottavo di riferimento è quello di Alexander Zverev.
Matteo Arnaldi inizierà contro Jaume Munar, avversario che lo ha battuto in tre dei cinque precedenti complessivi. Federico Cinà, invece, affronterà il belga Alexander Blockx, semifinalista a Madrid e tra i giovani più in crescita del circuito.
Il tabellone di Roma promette dunque subito incroci di alto livello. Sinner parte da favorito assoluto, ma il percorso è ricco di trappole. Gli italiani sono numerosi e distribuiti in tutti i quarti: il Foro Italico si prepara a vivere due settimane di grande tennis.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
8 commenti
Il calcio italiano è morto e sepolto. C’è solo da decidere quando fare il funerale. Una vergogna assoluta!!!
Un pochino troppo ottimista, cosa dici? Comunque forza azzurri!!!
Povero Zverev!
Il titolista preferisce ricordare che Musetti è nel quarto di Djokovic, che non gioca da mesi, piuttosto che nella semifinale di Zverev, che sul rosso fa solo semi e finali. Ci fosse stato Carlos #2, non credo proprio avrebbe titolato così.
Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i vincitori della Davis maschile ( 3 volte di fila) e femminile ( 2 volte di fila). Ha detto che le nostre tenniste ed i nostri tennisti sono un esempio per tutti.
Stridente il paragone con i calciatori che invece per la terza volta consecutiva non si sono qualificati ai mondiali ma continuano ad essere coperti di milioni. Tralascio di parlare dell’inchiesta in corso presso la Procura della Repubblica di Milano.
Blockx – Cina’ interessante!
❗ ❗ ❗
Quarti di Finale :
SINNER – QUALIF
Fonseca – COBOLLI
MUSETTI – Djokovic
Jodar – DARDERI
Insomma … prevista ” GrandItalia ” !
Resta solo da capire quale sarà l’Azzurro dei qualificati che sfiderà Jannik ( in quel quarto infatti il maiuscolo per ” Qualif ” non è casuale … 😆 ) !
Io vedo una finale Sinner vs. Musetti… e in semifinale ha ottime chances di arrivare anche Cobolli… poi sicuramente sbaglio, ma sono un tifoso
Neppure nel torneo di casa riusciamo a fare un tabellone comodo….
Sinner incontra la seconda tds più forte del gruppo 25/32 (uno dei due che l’hanno battuto quest’anno), poi di nuovo Fils agli ottavi, Shelton ai quarti (ossia il primo dei 5/8), paradossalmente la semifinale sembrerebbe abbastanza abbordabile, potrebbero giocarsela Fonseca e Cobolli.
Musetti si becca la sua bestia nera Cerundolo 1° al terzo turno, agli ottavi Ruud o Lehecka, i quarti potrebbero essere meno impegnativi, non credo che Djokovic ci arrivi, e comunque Lorenzo stavolta lo legna, la semifinale vedrebbe Zverev, ma in quel quarto ci sono anche Tien, Jodar, Blockx, e, perchè no, Darderi ed Arnaldi.
Bellucci è in mezzo agli argentini, che solitamente non gradisce, Sonego è sempre un’incognita, Berrettini porterà in giro la fidanzata, Cinà e Cadenasso faranno esperienza. Maestrelli non mi sembra in un gran momento, gli è capitato Bautista, che una partita è ancora in grado di giocarla.