Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Nel doppio successo di Katerina Siniakova / Taylor Townsend

03/05/2026 18:21 355 commenti
Jannik Sinner e Alexander Zverev nella foto - Foto getty images
Jannik Sinner e Alexander Zverev nella foto - Foto getty images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  3 Maggio 2026
🌧
13°C
Forte pioggia  ·  Picco 20°C
CIELO Molto nuvoloso
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
🌧
13°
10:00
🌧
14°
11:00
🌧
15°
12:00
🌧
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
16°
⚠  Possibili rovesci durante la giornata
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Finale Doppio Femminile · Finale Singolare Maschile
F / F
🌧  Forte pioggia
🌧  Rovesci possibili
🎾  Finale Doppio WTA
🎾  Finale ATP
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 14:00
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
6
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 17:00)

ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
6
Alexander Zverev [2]
1
2
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Masters 1000 Madrid - Finale - Chi vincerà?

  • Sinner (2-0) (63%, 342 Votes)
  • Sinner (2-1) (26%, 139 Votes)
  • Zverev (2-1) (7%, 40 Votes)
  • Zverev (2-0) (4%, 22 Votes)

Total Voters: 543

Loading ... Loading ...

TAG: , , ,

355 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
NICK (Guest) 03-05-2026 19:40

Scritto da l Occhio di Sauron

Scritto da NICK
Ha vinto 9 Atp1000, superando Alcaraz che é a 8. Invece negli Slam siamo 4 a 7. Senza Alcaraz o con Alcaraz non al 100% ha più possibilitá, seppure gli avversari insidiosi ci sono. Zverev pur essendo il n.3 meritatamente, soffre particolarmente Sinner.

soffre particolarmente anche Alcaraz,
si direbbe uno forte coi deboli e debole coi forti

Però agli AO da Alcaraz ci perse al quinto, dopo esser stato 5 a 3. Magari Alcaraz aveva avuto un calo fisico, ma ci fu match eccome. Con Sinner ultimamente ha proprio difficoltá a scambiare

 355
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Tennisforever 03-05-2026 19:38

Jannik Sinner è diventato il primo giocatore nella storia della serie (dal 1990) a vincere cinque titoli ATP Masters 1000 consecutivi. L’italiano ha completato l’impresa domenica al Mutua Madrid Open, dove ha sconfitto Alexander Zverev nella partita per il titolo.

Da quando Sinner si è ritirato durante il suo scontro al terzo turno a Shanghai in ottobre, ha sollevato trofei a Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid. Il 24enne non ha lasciato cadere un set nei tre eventi in campo duro, con Tomas Machac che alla fine ha concluso la sua striscia da record a 37 nel terzo turno di Monte-Carlo.

L’italiano è stato dominante per tutta la sua corsa a Madrid, dove ha sollevato il trofeo per la prima volta. Sinner, nove volte campione del Masters 1000, ha perso solo un set sulla strada per la corona, sconfiggendo Benjamin Bonzi, Elmer Moller, Cameron Norrie, Rafael Jodar, Arthur Fils e Zverev.

Sinner è stato il primo giocatore a vincere il “Sunshine Double”, trofei a Indian Wells e Miami, senza perdere un set. Sinner ha poi sconfitto Carlos Alcaraz nella partita di campionato a Monte-Carlo ad aprile, usando quella vittoria per tornare al numero 1 nella classifica PIF ATP per la prima volta da novembre. L’italiano è anche il primo giocatore nella storia a vincere i primi quattro titoli Masters 1000 della stagione.

Sinner mira a battere il record di Djokovic di aver vinto sei titoli Masters 1000 in una sola stagione (2015). Sinner può anche unirsi al serbo e diventare solo il secondo uomo a completare il Career Golden Masters al suo prossimo evento a Roma, dove ha raggiunto la finale nel 2025.

Il numero 1 del mondo aveva vinto quattro trofei Masters 1000 in totale prima della sua serie di cinque corone consecutive. La striscia più lunga che l’italiano ha fatto in precedenza è arrivata nel 2024, quando ha vinto titoli back-to-back a livello di Cincinnati e Shanghai.

Djokovic (tre volte) e Rafael Nadal (una volta) hanno vinto quattro corone consecutive del Masters 1000. Djokovic ha trionfato in cinque tornei ATP Masters 1000 consecutivi che ha giocato da Parigi nel 2014 a Roma nel 2015, ma non ha giocato a Madrid quell’anno, che è arrivato prima di Roma nel calendario.

ATP Tour

 354
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 03-05-2026 19:27

Cioè in pratica gli mancano solo Roma e Roland Garros per completare il tennis. Assurdo!

 353
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennisforever 03-05-2026 19:26

Buongiorno a tutti,

Jannik SINNER ha 24 anni no ha senso parlare « Goat ».

Ma qualcuno può dirmi se dal 1990 ci sono tennisti che hanno ottenuti questi numeri ?

Come vivo nel presente , ho preso come riferimento l’ultima sconfitta di Sinner contro Zverev US Open 2023 :

Jannik SINNER da Pekino 2023 a Madrid 2026

Partite vinte : 91,9 !!!!!! 181vittorie- 16 P

38 tornei : 20 titoli 52,6%!!!!!!

4 Slam !! ( 9 partecipazione)

2 ATP Finals !!(3)
8 1000 !!(17)
6 500 (9)

2 Coppa Davis

 352
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
giumart (Guest) 03-05-2026 19:23

Scritto da NICK
Ha vinto 9 Atp1000, superando Alcaraz che é a 8. Invece negli Slam siamo 4 a 7. Senza Alcaraz o con Alcaraz non al 100% ha più possibilitá, seppure gli avversari insidiosi ci sono. Zverev pur essendo il n.3 meritatamente, soffre particolarmente Sinner.

Tutti soffrono particolarmente Jannik, eccetto noi suoi fans

 351
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, il capitano
Smrz 03-05-2026 19:05

Scritto da fede
mi chiedo quando vedremo jannik davvero felice. oggi ha fatto un record mondiale e storico. festeggiamento: un sorrisetto. cosa lo può fare felice? quali obiettivi considera davvero ostici, tali da meritarsi un vero festeggiamento: il Roland Garros? il grande slam? la storia?

È felice quando mette il 70% di prime o tre palle corte di rovescio, i trofei non più

350
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 03-05-2026 18:59

Scritto da Giuliano da Viareggio
Ma avete notato Zverev alla stretta di mano non ha neanche guardato Sinner? Era veramente distrutto……

Si, dalla foto si evince bene la frustrazione….

 349
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 03-05-2026 18:57

Scritto da fede
mi chiedo quando vedremo jannik davvero felice. oggi ha fatto un record mondiale e storico. festeggiamento: un sorrisetto. cosa lo può fare felice? quali obiettivi considera davvero ostici, tali da meritarsi un vero festeggiamento: il Roland Garros? il grande slam? la storia?

Niente,è il suo carattere. Per questo motivo non appassiona proprio tutti tutti. Come rybakina. E a suo tempo giorgi.

 348
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox, Pepusch
Inox 03-05-2026 18:57

Scritto da Don Budge fathers
Sasha comunica che non parteciperà nè a Roma nè al Roland Garros…entrerà in analisi…con corsia preferenziale d’urgenza in una clinica d’elitè in Svizzera…

Invece fra tutti Zverev sa che Jannik è più forte quindi accetta pacificamente visto come ha scherzato con Jannik durante la premiazione

 347
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Nicox (Guest) 03-05-2026 18:57

@ antoniov (#4606605)

Bisogna avere pazienza, è gente in difficoltà…ormai l’unica cosa che possono dirgli è che è noioso…

 346
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pepusch 03-05-2026 18:56

Oggi abbiamo avuto la fortuna di assistere ad una partita che segna la storia del tennis. Nessuno come Jannik. Immenso campione, non ci sono più aggettivi

 345
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 03-05-2026 18:51

Scritto da NICK
Ha vinto 9 Atp1000, superando Alcaraz che é a 8. Invece negli Slam siamo 4 a 7. Senza Alcaraz o con Alcaraz non al 100% ha più possibilitá, seppure gli avversari insidiosi ci sono. Zverev pur essendo il n.3 meritatamente, soffre particolarmente Sinner.

soffre particolarmente anche Alcaraz,
si direbbe uno forte coi deboli e debole coi forti

 344
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Don Budge fathers 03-05-2026 18:49

Sasha comunica che non parteciperà nè a Roma nè al Roland Garros…entrerà in analisi…con corsia preferenziale d’urgenza in una clinica d’elitè in Svizzera…

 343
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
antoniov 03-05-2026 18:48

Scritto da magilla
per rispetto di zverev ….visto che li ho, godo solo sotto i baffi
e ora formula 1

Gara anticipata per problemi di probabile pioggia alle ore 19:00 (ora italiana).

 342
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, il capitano
fede (Guest) 03-05-2026 18:44

mi chiedo quando vedremo jannik davvero felice. oggi ha fatto un record mondiale e storico. festeggiamento: un sorrisetto. cosa lo può fare felice? quali obiettivi considera davvero ostici, tali da meritarsi un vero festeggiamento: il Roland Garros? il grande slam? la storia?

 341
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox, Pepusch
NonSoloSinner (Guest) 03-05-2026 18:43

Scritto da Livio
Il problema è che il tennis da queste finali non trae nessun giovamento..mancando le sfide manca il senso di questo sport.
In attesa del ritorno di Carletto ci vorrebbe una combinazione astrale estremamente particolare per far perdere Sinner…

sono pienamente d’accordo ma purtroppo oggi è così, senza Carlitos non c’è partita, speriamo di rivederlo integro a Wimbledon

 340
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-05-2026 18:39

Ma avete notato Zverev alla stretta di mano non ha neanche guardato Sinner? Era veramente distrutto……

 339
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Don Budge fathers
NonSoloSinner (Guest) 03-05-2026 18:37

Scritto da Peter Parker
Jannik Sinner è nella storia come nessun altro.
In Italia nessuno si è interessato di trasmettere la partita in chiaro :
Che delusione

finché la rai investe negli sport minori con i soldi dei contribuenti ed ignora il tennis.. poi si fa l’abbonamento su Sky, ma è assurdo che la tv di Stato continui ad ignorarlo

 338
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Beppe66 (Guest) 03-05-2026 18:37

Scritto da giaolos
@ Beppe66 (#4606499)
È l’italietta del calcio

comprendo….ma ci son rimasto molto male…. e’ veramente allucinante esser così fuori dalla realtà e ignorare … ormai si può dire…la nostra “LEGGENDA”…..

 337
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
robi (Guest) 03-05-2026 18:37

Scritto da Giuseppe
Lo ha già scritto qualcun altro, ma mi piace sottolinearlo: lo scorso anno Sinner non ha potuto giocare né il Sunshine Double, né Montecarlo né Madrid. Quest’anno, proprio a voler stigmatizzare l’assenza forzata da questi campi per un’ignobile intervento della Wada, lui ha voluto fortissimamente giocare questi tornei per provare a vincerli e…ce l’ha fatta! Immenso e squisito campione! Ha avuto la sua rivalsa! Complimenti!

Io ti diro’ qualcosa in piu: non solo il giusto discorso che hai fatto, ma in piu’ c’è da aggiungere che quella maledetta finale del Rolando a Jannik è rimasta indigesta e sono sicuro che il rosso ad inizio anno si è messo in testa qualcosa di diabolico: fare il Grande slam sulla terra battuta quindi vincerli tutti! Siamo a metà strada….vediamo! Questo spiega la partenza a rilento ed imballato agli AO e a Doha…voleva arrivare col pieno sulla terra!

 336
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 03-05-2026 18:33

Scritto da il capitano
Grande Jannik, ora mi aspetto “Roma e toma”

Toma di …. chevre …. 🙂

 335
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, antoniov, il capitano
NonSoloSinner (Guest) 03-05-2026 18:31

Scritto da giumart
Beh, secondo me questo Jannik Sinner arriverà molto presto in top 10.

ormai siamo ai livelli dei top-10 di tutti i tempi, Jannik Terminator

 334
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
robdes12 03-05-2026 18:31

Scritto da Andy

Scritto da Swinner
Ormai credo che Zverev soffra di sudditanza, non è possibile calare le braghe in questo modo

Non era in giornata, troppo brutto per essere Zverev (quei 2 smash non lo sbagliavo neppure io)

Ma se avessi contro uno che ti ha battuto 8 volte di seguito avresti anche tu apprensione: o la metto dentro o quello mi infila.

 333
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
Andy (Guest) 03-05-2026 18:30

Menzione d’onore alle raccattapalle non molto da meno al nostro Sinner

 332
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Halbo24 (Guest) 03-05-2026 18:30

Invece che al 1 turno come i tennisti normali, Sinner il bye lo ha avuto in finale come gli extraterrestri

331
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Livio (Guest) 03-05-2026 18:30

Il problema è che il tennis da queste finali non trae nessun giovamento..mancando le sfide manca il senso di questo sport.
In attesa del ritorno di Carletto ci vorrebbe una combinazione astrale estremamente particolare per far perdere Sinner…

 330
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lacesta 56 (Guest) 03-05-2026 18:30

Bonzi passerà alla storia x aver strappato un set al marziano

 329
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: l Occhio di Sauron, il capitano
giaolos (Guest) 03-05-2026 18:29

@ Beppe66 (#4606499)

È l’italietta del calcio

 328
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 03-05-2026 18:29

per rispetto di zverev ….visto che li ho, godo solo sotto i baffi

e ora formula 1

 327
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
robdes12 03-05-2026 18:29

Comunque Sasha l’ha presa bene. Alla fin fine a Roma sa che non potrà incontrare Jannik prima della finale.

 326
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Forzaschiavo (Guest) 03-05-2026 18:29

@ Mats (#4606480)

L’addetta stampa

 325
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mats
piper 03-05-2026 18:29

L’ha cecato con lo stappo.

 324
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, antoniov
renzopii 03-05-2026 18:28

Scritto da Pikario Furioso
Performance rating 9.8. vittoria farcita da ace, vincenti, dominio assoluto. Adesso sotto con Roma

Non ha aperto la bottiglia:
Perde due punti di rating

 323
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Palu, Don Budge fathers
Maxx (Guest) 03-05-2026 18:28

Cioè… per un imprevisto sono arrivato adesso e mi dicevo: mal che vada mi son perso al limite un set… ed invece è quasi già finita la premiazione !!! Mostruoso!!

 322
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Don Budge fathers
Andy (Guest) 03-05-2026 18:27

Scritto da Swinner
Ormai credo che Zverev soffra di sudditanza, non è possibile calare le braghe in questo modo

Non era in giornata, troppo brutto per essere Zverev (quei 2 smash non lo sbagliavo neppure io)

 321
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Masspu (Guest) 03-05-2026 18:27

Nessuna emittente può trasmettere le partite ATP (incluse le finali) perché purtroppo sono di proprietà Sky cui non le mette in vendita quindi nessuno può comprarle per yrasmetterle. Solo loro avrebbero potito trasmettete la finale in chiaro su TV8 ma evidentemente non hanno voluto.

 320
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gra (Guest) 03-05-2026 18:27

Scritto da Simo.
Povero Zverev, il buon Jannik proverà a tirarlo un po’ su di morale col discorso di premiazione, narrando che la partita è stata difficilissima e l’avversario durissimo, ma il teutonico da questa piallata mi sa che non si riprenderà…..

319
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gra (Guest) 03-05-2026 18:27
318
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 03-05-2026 18:26

“Ehi, esco a bruciarne una e intanto guardo come è messo Jannik”

Belin!!! Non avrei mai pensato che vincesse così facile 🙂

Ormai avrete già scritto tutto, io mi limito a gioire e pensare a un record tutto suo: cinque Mille consecutivi!!!

 317
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Don Budge fathers, Inox, Detuqueridapresencia, il capitano, Scolaretto, antoniov, Carota Senior
NICK (Guest) 03-05-2026 18:26

Ha vinto 9 Atp1000, superando Alcaraz che é a 8. Invece negli Slam siamo 4 a 7. Senza Alcaraz o con Alcaraz non al 100% ha più possibilitá, seppure gli avversari insidiosi ci sono. Zverev pur essendo il n.3 meritatamente, soffre particolarmente Sinner.

 316
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Don Budge fathers, l Occhio di Sauron, antoniov
Silvy__89 (Guest) 03-05-2026 18:26

La storia chiama Sinner risponde!
5 masters 1000 di fila. Che emozione!! Grandissimo!

 315
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Inox, Don Budge fathers, antoniov
Luiss (Guest) 03-05-2026 18:25

Che schifezza di trofeo

 314
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andy (Guest) 03-05-2026 18:25

La partita si sintetizza con la faccia di Feliciano Lopez, colta sia dalla tribuna che durante la stretta di mano come dire: questo è un extra terrestre

 313
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mats, Detuqueridapresencia, Don Budge fathers
Simo. (Guest) 03-05-2026 18:25

Povero Zverev, il buon Jannik proverà a tirarlo un po’ su di morale col discorso di premiazione, narrando che la partita è stata difficilissima e l’avversario durissimo, ma il teutonico da questa piallata mi sa che non si riprenderà…..

 312
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, l Occhio di Sauron
Renzo net (Guest) 03-05-2026 18:24

Se continua questo andazzo ai match di Sinner il biglietto d’ingresso dovrà essere ribassato assai perché saranno sempre meno i volenterosi a sborsare centinaia di euro per incontri che durano meno di un ora

 311
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 03-05-2026 18:24

Dal risultato e dai commenti è evidente che è stata una partita a senso unico. Per Sinner non ci sono più parole.

 310
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, antoniov
MAURO (Guest) 03-05-2026 18:23

Ma seriamente non potrebbero evitare le dichiarazioni post match nel tennis?
Consegnare i trofei, suonare eventuale inno del vincitore e stop.

309
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Beppe66 (Guest) 03-05-2026 18:23

Va behhh…andata male…ho preso coscienza che siamo figli di un Dio Minore….ho detto vedo la finale nel barettino in centro (basso lodigiano ndr)….Ok mi dice il cinese ma alle 18 c’è il calcio…niente da fare…alle 18 precise cambio di canale (credo sia una partita che non vale un c…o….come tutte del resto) e mi son perso gli ultimi 2 game….povera italia ( minuscolo volontario)…..

 308
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Swinner 03-05-2026 18:22

Ormai credo che Zverev soffra di sudditanza, non è possibile calare le braghe in questo modo

 307
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 03-05-2026 18:22

Lo ha già scritto qualcun altro, ma mi piace sottolinearlo: lo scorso anno Sinner non ha potuto giocare né il Sunshine Double, né Montecarlo né Madrid. Quest’anno, proprio a voler stigmatizzare l’assenza forzata da questi campi per un’ignobile intervento della Wada, lui ha voluto fortissimamente giocare questi tornei per provare a vincerli e…ce l’ha fatta! Immenso e squisito campione! Ha avuto la sua rivalsa! Complimenti!

 306
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Focus
luca.tennis (Guest) 03-05-2026 18:22

Come già detto da altri oggi Sinner è troppo superiore. L’unico che poteva contrastarlo era Alcaraz ma a Montecarlo abbiamo comunque visto che attualmente stava meglio Sinner. Se mantiene questa condizione non vedo come possa non vincere pure Roma

 305
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo la barbera (Guest) 03-05-2026 18:22

Sinner non ha sbadigliato, molti spettatori si enzo

 304
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 03-05-2026 18:21

Direi che a Roma ci va di sicuro….oggi è stato un defaticante….

 303
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 03-05-2026 18:20

Scritto da Ilverotennis
Tanto tanto …darei per sentire clerici e tommasi in questi momenti!

ce l’hanno mandato loro

 302
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Ehol
enzo la barbera (Guest) 03-05-2026 18:20

Al povero Zverev la prossima volta che dovrà incontrare Sinner, è meglio che si metta in malattia. Jannik da l’impressione della mangusta quando incontra il cobra. Il rettile, malgrado abbia il morso mortale, sa di non avere via di scampo. enzo

 301
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Peter Parker, Don Budge fathers
« Commenti più vecchi (100 precedenti)