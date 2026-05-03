Madrid 1000 | Clay | e8235540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Nel doppio successo di Katerina Siniakova / Taylor Townsend
03/05/2026 18:21 355 commenti
Manolo Santana Stadium – ore 14:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
6
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
2-5 → 2-6
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
0-40
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
5-6 → 6-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
0-40
5-4 → 5-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 17:00)
ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
6
Alexander Zverev [2]
1
2
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
ace
5-2 → 6-2
A. Zverev
0-15
df
0-30
15-30
15-40
4-2 → 5-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
3-1 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
2-1 → 3-1
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
A. Zverev
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-0 → 5-0
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
J. Sinner
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
2-0 → 3-0
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
J. Sinner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Masters 1000 Madrid - Finale - Chi vincerà?
- Sinner (2-0) (63%, 342 Votes)
- Sinner (2-1) (26%, 139 Votes)
- Zverev (2-1) (7%, 40 Votes)
- Zverev (2-0) (4%, 22 Votes)
Total Voters: 543
Loading ...
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Però agli AO da Alcaraz ci perse al quinto, dopo esser stato 5 a 3. Magari Alcaraz aveva avuto un calo fisico, ma ci fu match eccome. Con Sinner ultimamente ha proprio difficoltá a scambiare
Jannik Sinner è diventato il primo giocatore nella storia della serie (dal 1990) a vincere cinque titoli ATP Masters 1000 consecutivi. L’italiano ha completato l’impresa domenica al Mutua Madrid Open, dove ha sconfitto Alexander Zverev nella partita per il titolo.
Da quando Sinner si è ritirato durante il suo scontro al terzo turno a Shanghai in ottobre, ha sollevato trofei a Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid. Il 24enne non ha lasciato cadere un set nei tre eventi in campo duro, con Tomas Machac che alla fine ha concluso la sua striscia da record a 37 nel terzo turno di Monte-Carlo.
L’italiano è stato dominante per tutta la sua corsa a Madrid, dove ha sollevato il trofeo per la prima volta. Sinner, nove volte campione del Masters 1000, ha perso solo un set sulla strada per la corona, sconfiggendo Benjamin Bonzi, Elmer Moller, Cameron Norrie, Rafael Jodar, Arthur Fils e Zverev.
Sinner è stato il primo giocatore a vincere il “Sunshine Double”, trofei a Indian Wells e Miami, senza perdere un set. Sinner ha poi sconfitto Carlos Alcaraz nella partita di campionato a Monte-Carlo ad aprile, usando quella vittoria per tornare al numero 1 nella classifica PIF ATP per la prima volta da novembre. L’italiano è anche il primo giocatore nella storia a vincere i primi quattro titoli Masters 1000 della stagione.
Sinner mira a battere il record di Djokovic di aver vinto sei titoli Masters 1000 in una sola stagione (2015). Sinner può anche unirsi al serbo e diventare solo il secondo uomo a completare il Career Golden Masters al suo prossimo evento a Roma, dove ha raggiunto la finale nel 2025.
Il numero 1 del mondo aveva vinto quattro trofei Masters 1000 in totale prima della sua serie di cinque corone consecutive. La striscia più lunga che l’italiano ha fatto in precedenza è arrivata nel 2024, quando ha vinto titoli back-to-back a livello di Cincinnati e Shanghai.
Djokovic (tre volte) e Rafael Nadal (una volta) hanno vinto quattro corone consecutive del Masters 1000. Djokovic ha trionfato in cinque tornei ATP Masters 1000 consecutivi che ha giocato da Parigi nel 2014 a Roma nel 2015, ma non ha giocato a Madrid quell’anno, che è arrivato prima di Roma nel calendario.
ATP Tour
Cioè in pratica gli mancano solo Roma e Roland Garros per completare il tennis. Assurdo!
Buongiorno a tutti,
Jannik SINNER ha 24 anni no ha senso parlare « Goat ».
Ma qualcuno può dirmi se dal 1990 ci sono tennisti che hanno ottenuti questi numeri ?
Come vivo nel presente , ho preso come riferimento l’ultima sconfitta di Sinner contro Zverev US Open 2023 :
Jannik SINNER da Pekino 2023 a Madrid 2026
Partite vinte : 91,9 !!!!!! 181vittorie- 16 P
38 tornei : 20 titoli 52,6%!!!!!!
4 Slam !! ( 9 partecipazione)
2 ATP Finals !!(3)
8 1000 !!(17)
6 500 (9)
2 Coppa Davis
Tutti soffrono particolarmente Jannik, eccetto noi suoi fans
È felice quando mette il 70% di prime o tre palle corte di rovescio, i trofei non più
Si, dalla foto si evince bene la frustrazione….
Niente,è il suo carattere. Per questo motivo non appassiona proprio tutti tutti. Come rybakina. E a suo tempo giorgi.
Invece fra tutti Zverev sa che Jannik è più forte quindi accetta pacificamente visto come ha scherzato con Jannik durante la premiazione
@ antoniov (#4606605)
Bisogna avere pazienza, è gente in difficoltà…ormai l’unica cosa che possono dirgli è che è noioso…
Oggi abbiamo avuto la fortuna di assistere ad una partita che segna la storia del tennis. Nessuno come Jannik. Immenso campione, non ci sono più aggettivi
soffre particolarmente anche Alcaraz,
si direbbe uno forte coi deboli e debole coi forti
Sasha comunica che non parteciperà nè a Roma nè al Roland Garros…entrerà in analisi…con corsia preferenziale d’urgenza in una clinica d’elitè in Svizzera…
Gara anticipata per problemi di probabile pioggia alle ore 19:00 (ora italiana).
mi chiedo quando vedremo jannik davvero felice. oggi ha fatto un record mondiale e storico. festeggiamento: un sorrisetto. cosa lo può fare felice? quali obiettivi considera davvero ostici, tali da meritarsi un vero festeggiamento: il Roland Garros? il grande slam? la storia?
sono pienamente d’accordo ma purtroppo oggi è così, senza Carlitos non c’è partita, speriamo di rivederlo integro a Wimbledon
Ma avete notato Zverev alla stretta di mano non ha neanche guardato Sinner? Era veramente distrutto……
finché la rai investe negli sport minori con i soldi dei contribuenti ed ignora il tennis.. poi si fa l’abbonamento su Sky, ma è assurdo che la tv di Stato continui ad ignorarlo
comprendo….ma ci son rimasto molto male…. e’ veramente allucinante esser così fuori dalla realtà e ignorare … ormai si può dire…la nostra “LEGGENDA”…..
Io ti diro’ qualcosa in piu: non solo il giusto discorso che hai fatto, ma in piu’ c’è da aggiungere che quella maledetta finale del Rolando a Jannik è rimasta indigesta e sono sicuro che il rosso ad inizio anno si è messo in testa qualcosa di diabolico: fare il Grande slam sulla terra battuta quindi vincerli tutti! Siamo a metà strada….vediamo! Questo spiega la partenza a rilento ed imballato agli AO e a Doha…voleva arrivare col pieno sulla terra!
Toma di …. chevre …. 🙂
ormai siamo ai livelli dei top-10 di tutti i tempi, Jannik Terminator
Ma se avessi contro uno che ti ha battuto 8 volte di seguito avresti anche tu apprensione: o la metto dentro o quello mi infila.
Menzione d’onore alle raccattapalle non molto da meno al nostro Sinner
Invece che al 1 turno come i tennisti normali, Sinner il bye lo ha avuto in finale come gli extraterrestri
Il problema è che il tennis da queste finali non trae nessun giovamento..mancando le sfide manca il senso di questo sport.
In attesa del ritorno di Carletto ci vorrebbe una combinazione astrale estremamente particolare per far perdere Sinner…
Bonzi passerà alla storia x aver strappato un set al marziano
@ Beppe66 (#4606499)
È l’italietta del calcio
per rispetto di zverev ….visto che li ho, godo solo sotto i baffi
e ora formula 1
Comunque Sasha l’ha presa bene. Alla fin fine a Roma sa che non potrà incontrare Jannik prima della finale.
@ Mats (#4606480)
L’addetta stampa
L’ha cecato con lo stappo.
Non ha aperto la bottiglia:
Perde due punti di rating
Cioè… per un imprevisto sono arrivato adesso e mi dicevo: mal che vada mi son perso al limite un set… ed invece è quasi già finita la premiazione !!! Mostruoso!!
Non era in giornata, troppo brutto per essere Zverev (quei 2 smash non lo sbagliavo neppure io)
Nessuna emittente può trasmettere le partite ATP (incluse le finali) perché purtroppo sono di proprietà Sky cui non le mette in vendita quindi nessuno può comprarle per yrasmetterle. Solo loro avrebbero potito trasmettete la finale in chiaro su TV8 ma evidentemente non hanno voluto.
“Ehi, esco a bruciarne una e intanto guardo come è messo Jannik”
Belin!!! Non avrei mai pensato che vincesse così facile 🙂
Ormai avrete già scritto tutto, io mi limito a gioire e pensare a un record tutto suo: cinque Mille consecutivi!!!
Ha vinto 9 Atp1000, superando Alcaraz che é a 8. Invece negli Slam siamo 4 a 7. Senza Alcaraz o con Alcaraz non al 100% ha più possibilitá, seppure gli avversari insidiosi ci sono. Zverev pur essendo il n.3 meritatamente, soffre particolarmente Sinner.
La storia chiama Sinner risponde!
5 masters 1000 di fila. Che emozione!! Grandissimo!
Che schifezza di trofeo
La partita si sintetizza con la faccia di Feliciano Lopez, colta sia dalla tribuna che durante la stretta di mano come dire: questo è un extra terrestre
Povero Zverev, il buon Jannik proverà a tirarlo un po’ su di morale col discorso di premiazione, narrando che la partita è stata difficilissima e l’avversario durissimo, ma il teutonico da questa piallata mi sa che non si riprenderà…..
Se continua questo andazzo ai match di Sinner il biglietto d’ingresso dovrà essere ribassato assai perché saranno sempre meno i volenterosi a sborsare centinaia di euro per incontri che durano meno di un ora
Dal risultato e dai commenti è evidente che è stata una partita a senso unico. Per Sinner non ci sono più parole.
Ma seriamente non potrebbero evitare le dichiarazioni post match nel tennis?
Consegnare i trofei, suonare eventuale inno del vincitore e stop.
Va behhh…andata male…ho preso coscienza che siamo figli di un Dio Minore….ho detto vedo la finale nel barettino in centro (basso lodigiano ndr)….Ok mi dice il cinese ma alle 18 c’è il calcio…niente da fare…alle 18 precise cambio di canale (credo sia una partita che non vale un c…o….come tutte del resto) e mi son perso gli ultimi 2 game….povera italia ( minuscolo volontario)…..
Ormai credo che Zverev soffra di sudditanza, non è possibile calare le braghe in questo modo
Lo ha già scritto qualcun altro, ma mi piace sottolinearlo: lo scorso anno Sinner non ha potuto giocare né il Sunshine Double, né Montecarlo né Madrid. Quest’anno, proprio a voler stigmatizzare l’assenza forzata da questi campi per un’ignobile intervento della Wada, lui ha voluto fortissimamente giocare questi tornei per provare a vincerli e…ce l’ha fatta! Immenso e squisito campione! Ha avuto la sua rivalsa! Complimenti!
Come già detto da altri oggi Sinner è troppo superiore. L’unico che poteva contrastarlo era Alcaraz ma a Montecarlo abbiamo comunque visto che attualmente stava meglio Sinner. Se mantiene questa condizione non vedo come possa non vincere pure Roma
Sinner non ha sbadigliato, molti spettatori si enzo
Direi che a Roma ci va di sicuro….oggi è stato un defaticante….
ce l’hanno mandato loro
Al povero Zverev la prossima volta che dovrà incontrare Sinner, è meglio che si metta in malattia. Jannik da l’impressione della mangusta quando incontra il cobra. Il rettile, malgrado abbia il morso mortale, sa di non avere via di scampo. enzo