Challenger 75 Francavilla al Mare: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

02/05/2026 19:36 6 commenti
Gabriele Piraino nella foto

ITA Challenger 75 Francavilla al Mare – Tabellone Principale – terra
(1) Toby Samuel GBR vs Stefanos Sakellaridis GRE
Gustavo Heide BRA vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Gabriele Piraino ITA
(Alt) Alvaro Guillen Meza ECU vs (5) Clement Chidekh FRA

(3) Alex Barrena ARG vs August Holmgren DEN
Juan Pablo Ficovich ARG vs Guy Den Ouden NED
Qualifier vs (JR) Max Schoenhaus GER
(Alt) Felix Gill GBR vs (8) Zdenek Kolar CZE

(6) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs (SE) Buvaysar Gadamauri BEL
Qualifier vs (JR) Yannick Theodor Alexandrescou FRA
Jay Clarke GBR vs (WC) Federico Arnaboldi ITA
(Alt) Alejandro Moro Canas ESP vs (4) Nishesh Basavareddy USA

(7) Facundo Diaz Acosta ARG vs (WC) Henry Bernet SUI
Justin Engel GER vs (SE) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
(Alt) Harry Wendelken GBR vs Qualifier
Qualifier vs (2) Chun-Hsin Tseng TPE

ITA Challenger 75 Francavilla al Mare – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Frederico Ferreira Silva POR vs Bye
(Alt) Michalis Sakellaridis GRE vs (11) Garrett Johns USA

(2) Thiago Seyboth Wild BRA vs Bye
(Alt) Ryan Seggerman USA vs (8) Matteo Martineau FRA

(3) Tristan Boyer USA vs (WC) Angelo De Cesaris ITA
(WC) Daniele Rapagnetta ITA vs (12) Mika Brunold SUI

(4) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (Alt) Arthur Reymond FRA
(WC) Jacopo Bilardo ITA vs (7) Martin Krumich CZE

(5) Franco Agamenone ITA vs (Alt) James Watt NZL
(Alt) Benjamin Kittay USA vs (9) Andrea Guerrieri ITA

(Alt) (6) Lilian Marmousez FRA vs (Alt) Andrea Paolini ITA
(WC) Raffaele Ciurnelli ITA vs (10) Fabrizio Andaloro ITA

Campo Centrale – ore 11:00
Benjamin Kittay USA vs Andrea Guerrieri ITA
Tristan Boyer USA vs Angelo De Cesaris ITA
Jacopo Bilardo ITA vs Martin Krumich CZE
Raffaele Ciurnelli ITA vs Fabrizio Andaloro ITA

Grandstand – ore 11:00
Franco Agamenone ITA vs James Watt NZL
Daniele Rapagnetta ITA vs Mika Brunold SUI
Lilian Marmousez FRA vs Andrea Paolini ITA

Campo 1 – ore 11:00
Michalis Sakellaridis GRE vs Garrett Johns USA
Ryan Seggerman USA vs Matteo Martineau FRA
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Arthur Reymond FRA

6 commenti

Egbedi (Guest) 02-05-2026 20:37

Incredibile gestione delle wc…

Leconte (Guest) 02-05-2026 20:31

@ MAURO (#4605843)

In effetti…

Comandante (Guest) 02-05-2026 20:29

D’accordo con Mauro oltretutto Guerrieri come Cadenasso sono le rivelazioni di quest’anno.Poi punto su Vasami’

MAURO (Guest) 02-05-2026 20:13

Da italiano trovo vergognosa la WC allo svizzero Bernet ed il non averla data a Guerrieri.
PS qui voglio pollici verdi

-1: brunodalla
MAURO (Guest) 02-05-2026 20:03

Mai visto un challenger nostrano con così pochi rappresentanti nel main draw.

brunodalla 02-05-2026 19:54

PRADO

SAKELLARIDIS

FICOVICH
TSENG

PIRAINO
GILL
ARNABOLDI
ENGEL

