Challenger 75 Francavilla al Mare: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Francavilla al Mare – Tabellone Principale – terra
(1) Toby Samuel vs Stefanos Sakellaridis
Gustavo Heide vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Gabriele Piraino
(Alt) Alvaro Guillen Meza vs (5) Clement Chidekh
(3) Alex Barrena vs August Holmgren
Juan Pablo Ficovich vs Guy Den Ouden
Qualifier vs (JR) Max Schoenhaus
(Alt) Felix Gill vs (8) Zdenek Kolar
(6) Juan Carlos Prado Angelo vs (SE) Buvaysar Gadamauri
Qualifier vs (JR) Yannick Theodor Alexandrescou
Jay Clarke vs (WC) Federico Arnaboldi
(Alt) Alejandro Moro Canas vs (4) Nishesh Basavareddy
(7) Facundo Diaz Acosta vs (WC) Henry Bernet
Justin Engel vs (SE) Nikolas Sanchez Izquierdo
(Alt) Harry Wendelken vs Qualifier
Qualifier vs (2) Chun-Hsin Tseng
Challenger 75 Francavilla al Mare – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Frederico Ferreira Silva vs Bye
(Alt) Michalis Sakellaridis vs (11) Garrett Johns
(2) Thiago Seyboth Wild vs Bye
(Alt) Ryan Seggerman vs (8) Matteo Martineau
(3) Tristan Boyer vs (WC) Angelo De Cesaris
(WC) Daniele Rapagnetta vs (12) Mika Brunold
(4) Sascha Gueymard Wayenburg vs (Alt) Arthur Reymond
(WC) Jacopo Bilardo vs (7) Martin Krumich
(5) Franco Agamenone vs (Alt) James Watt
(Alt) Benjamin Kittay vs (9) Andrea Guerrieri
(Alt) (6) Lilian Marmousez vs (Alt) Andrea Paolini
(WC) Raffaele Ciurnelli vs (10) Fabrizio Andaloro
Campo Centrale – ore 11:00
Benjamin Kittay vs Andrea Guerrieri
Tristan Boyer vs Angelo De Cesaris
Jacopo Bilardo vs Martin Krumich
Raffaele Ciurnelli vs Fabrizio Andaloro
Grandstand – ore 11:00
Franco Agamenone vs James Watt
Daniele Rapagnetta vs Mika Brunold
Lilian Marmousez vs Andrea Paolini
Campo 1 – ore 11:00
Michalis Sakellaridis vs Garrett Johns
Ryan Seggerman vs Matteo Martineau
Sascha Gueymard Wayenburg vs Arthur Reymond
6 commenti
Incredibile gestione delle wc…
@ MAURO (#4605843)
In effetti…
D’accordo con Mauro oltretutto Guerrieri come Cadenasso sono le rivelazioni di quest’anno.Poi punto su Vasami’
Da italiano trovo vergognosa la WC allo svizzero Bernet ed il non averla data a Guerrieri.
Mai visto un challenger nostrano con così pochi rappresentanti nel main draw.
PRADO
SAKELLARIDIS
FICOVICH
TSENG
PIRAINO
GILL
ARNABOLDI
ENGEL