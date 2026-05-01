Arnaldi contro Cadenasso: semifinale azzurra al Sardegna Open. E domenica apre la biglietteria per l’edizione 2027. Fuori Matteo Berrettini

Il tennis italiano non ha mai vissuto nella sua storia un momento simile, e anche il Sardegna Open lo conferma. Perché nell’ATP Challenger 175 organizzato dalla FITP ci saranno due azzurri in semifinale, entrambi promossi in un venerdì carico di battaglie, emozioni e soddisfazioni per il pubblico – di nuovo da tutto esaurito – del Tennis Club Cagliari. La prima è arrivata già in apertura di giornata, grazie a un ritrovato Matteo Arnaldi, uscito vincitore da una lotta di tre ore col portoghese Nuno Borges, superato per 6-3 6-7 7-6. Sembrava finita già nel secondo set, quando l’azzurro è salito sul 3-1, con due palle-break per il 4-1. Ma il colpo del k.o. non è arrivato e la partita è girata a favore di Borges, premiato nel tie-break e poi capace di allungare già in avvio di terzo set. Ma Arnaldi è rimasto a ruota, alla disperata ricerca di una chance che si è palesata sul 5-4, con Borges al servizio per prendersi un posto in semifinale. Il 29enne portoghese ha avuto anche un match-point, ma l’ha mancato con un diritto in rete e Arnaldi gliel’ha fatta pagare, trovando la forza per impattare sul 5-5. Da lì in avanti è diventata una battaglia di nervi: l’azzurro ha chiesto – e ricevuto – il sostegno del pubblico, trovando la forza per dominare il tie-break decisivo e prendersi un successo pesantissimo nel percorso verso il ritorno alla miglior condizione.

Nella prima semifinale di sabato (ore 13), Arnaldi se la vedrà in un derby ligure con la sorpresa del torneo Gianluca Cadenasso, wild card che a Cagliari sta vivendo una piccola grande favola. Dopo aver eliminato Mattia Bellucci, il genovese ha fatto fuori anche l’olandese Jesper De Jong e proprio durante l’intervista post-match in campo ha ricevuto – direttamente dal presidente FITP Angelo Binaghi – la notizia della wild card per il main draw degli Internazionali BNL d’Italia, rimasta vacante dopo l’ingresso in tabellone (per diritto di classifica) di Berrettini. Un regalo di lusso arrivato al termine di un duello per certi versi simile a quello del sanremese Arnaldi: anche Gianluca pareva avere la partita in pugno, quando è andato a servire per il match nel secondo parziale, ma nel momento clou non è stato impeccabile e si è trovato costretto a giocare un altro set. Tuttavia, invece che smarrire la pazienza ha trovato la forza per allungare ancora e dal 3-3 del terzo set è stato perfetto, sfiancando definitivamente la resistenza dell’olandese fino al 6-4 5-7 6-3 da semifinale. “Dopo aver perso il secondo set in quel modo – ha detto Cadenasso – sono tornato negli spogliatoi e stavo soffrendo, quindi sono doppiamente felice del successo. Ho fatto soffrire anche il pubblico, ma questo è il tennis. Sei mesi fa ero fuori dai primi 500 del mondo, mentre grazie a questo successo raggiungerò la top-200. Sono molto felice, ma il torneo non è finito: darò tutto anche in semifinale contro il mio amico Matteo. Sarà bello ed emozionante avere di nuovo la possibilità di giocare di fronte a questo pubblico”.

La seconda semifinale del Sardegna Open 2026 metterà invece di fronte l’argentino Roman Andres Burruchaga e il polacco Hubert Hurkacz, che in chiusura di programma ha spento alla distanza le ambizioni di Matteo Berrettini, nella riedizione della semifinale di Wimbledon 2021. Sull’erba dei Championships vinse l’azzurro, conquistando una storica finale, mentre a Cagliari ha avuto la meglio in rimonta l’ex top-10 nativo di Breslavia, passato per 4-6 6-3 6-4. Berrettini è partito meglio, vincendo il primo set fra i ripetuti boati del pubblico, ma in avvio di secondo ha mancato un paio di palle-break e la situazione ha dato coraggio a Hurkacz, che da lì in avanti ha concesso pochissimo, prendendo il comando della partita. L’ultimo treno per il romano è passato sul 4-3 in favore del rivale nel set decisivo, quando una palla-break poteva mettere nuovamente tutto in discussione. Ma Hurkacz l’ha cancellata e poi si è preso meritatamente il successo. Combattutissima anche la vittoria di Burruchaga, capace di imporsi per il secondo incontro consecutivo dopo aver annullato match-point. Ne aveva cancellati due giovedì ad Andrea Pellegrino e ne ha salvato un terzo venerdì allo statunitense Marcos Giron, poi superato per 6-3 2-6 7-6. Sabato al Tennis Club Cagliari si parte alle 13: prima Arnaldi-Cadenasso, poi Hurkacz-Burruchaga. In programma anche le semifinali del doppio. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

DOMENICA APRE LA BIGLIETTERIA PER IL 2027 – Sull’onda dell’enorme successo del torneo in corso, e della risposta straordinaria da parte del pubblico, il Sardegna Open guarda già al futuro: domenica, a partire dalle ore 18, si aprirà ufficialmente la biglietteria per la prossima edizione, in programma da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio 2027. Sarà la quarta volta al Tennis Club Cagliari dell’ATP Challenger 175, che sta confermando la propria capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, consolidando il legame con il territorio e con gli amanti del tennis. Da domenica, biglietti e abbonamenti saranno disponibili online all’indirizzo https://tickets.sardegnaopen.com/: una grande occasione per gli appassionati, per assicurarsi con largo anticipo un posto per una settimana imperdibile. Come sempre, ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (Atleti, Soci, Gold ed eSport) saranno riservate scontistiche dedicate. Sui biglietti è prevista una riduzione del 20% per Atleti agonisti e non agonisti e Gold, e del 10% per i tesserati Soci ed eSport. Sugli abbonamenti, invece, la scontistica sarà del 5% per tutte le categorie di tesserati.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale:Matteo Arnaldi (Ita) b. Nuno Borges (Por) 6-3 6-7 7-6, Roman Andres Burruchaga (Arg) b. Marcos Giron (Usa) 6-3 2-6 7-6, Gianluca Cadenasso (Ita) b. Jesper De Jong (Ned) 6-4 5-7 6-3, Hubert Hurkacz (Pol) b. Matteo Berrettini (Ita) 4-6 6-3 6-4.

Doppio. Quarti di finale: Pavlasek/Rikl (Cze/Cze) b. Reynolds/Watt (Nzl/Nzl) 6-2 6-2, Gille/Verbeek (Bel/Ned) b. Burruchaga/Pellegrino (Arg/Ita) 6-4 6-3, Nouza/Oberleitner (Cze/Aut) b. Kittay/Seggerman (Usa/Usa) 7-6 6-2, Kiger/Stalder (Usa/Usa) b. Frantzen/Haase (Ger/Ned) 6-4 4-6 10/6.

Centre Court – ore 13:00

Matteo Arnaldi vs Gianluca Cadenasso

Hubert Hurkacz vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 14:00)

Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Sander Gille / Sem Verbeek

Court 14 – ore 15:00

Petr Nouza / Neil Oberleitner vs Mac Kiger / Reese Stalder