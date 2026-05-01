Sinner vede il titolo a Madrid: “Sono molto contento della prestazione” (Video della partita)

Jannik Sinner continua a scrivere numeri impressionanti. L’azzurro ha battuto Arthur Fils e ha conquistato la finale del Mutua Madrid Open, la sua quinta finale consecutiva in un Masters 1000. Un altro risultato pesantissimo in una stagione che conferma la sua straordinaria continuità ai massimi livelli.

Contro Fils, uno dei giocatori più in forma del momento, Sinner ha offerto una prestazione solida, aggressiva e molto lucida, soprattutto in risposta. Dopo il match, l’azzurro ha espresso grande soddisfazione per il livello mostrato.

“Ho cercato di essere il più aggressivo possibile. Mi sono sentito molto comodo in risposta. Nel secondo set lui ha iniziato a servire meglio, quindi è diventato più difficile. Sono molto contento della prestazione generale di oggi”, ha dichiarato Jannik.

Sinner ha spiegato di essere concentrato sul presente, cercando di esprimere il miglior tennis possibile in questa fase della stagione.

“Sto provando a giocare il miglior tennis possibile in questo momento. Oggi è stata una giornata molto buona”, ha aggiunto con il suo solito tono pacato.

Parole di grande rispetto anche per Fils, reduce da settimane eccellenti e ormai pienamente inserito tra i protagonisti del circuito.

“Lo sapevo già prima della partita: lui è uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento. Sono molto felice di aver giocato contro di lui. Significa molto per me. È molto positivo per il tennis, per lo sport. Sono davvero contento della prestazione di oggi”.

A colpire ancora una volta è stata la capacità di Sinner di alzare il livello nella fase finale dei grandi tornei. Quando la pressione aumenta, l’azzurro sembra trovare una marcia in più. Interrogato su questo aspetto, Jannik ha preferito restare concreto, sottolineando la difficoltà di ogni turno.

“Non lo so. Dico sempre che i primi turni sono molto duri. Poi, dopo, devi alzare un po’ il livello, perché gli avversari hanno il tuo stesso ritmo, hanno lo stesso numero di partite nelle gambe”.

Sinner ha poi evidenziato anche l’importanza dell’adattamento alle condizioni, sempre variabili a Madrid.

“Oggi avevamo condizioni diverse. L’ultimo match che avevo giocato era ancora diverso. Nel primo set c’era un po’ più vento, poi è calato. Ho cercato di adattarmi nel miglior modo possibile. Oggi sono molto felice”.

La vittoria su Fils conferma una volta di più la maturità di Sinner nei momenti chiave. Aggressivo quando necessario, solido nei turni di servizio e molto incisivo in risposta, l’azzurro ha trovato il modo di neutralizzare un avversario potente e in fiducia.

Ora Madrid gli offre la possibilità di aggiungere un altro titolo prestigioso alla sua stagione. Dopo aver completato il percorso fino alla finale, Sinner si presenterà all’ultimo atto con la consapevolezza di chi sa cambiare marcia quando conta davvero.





Francesco Paolo Villarico