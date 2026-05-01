Sinner vede il titolo a Madrid: “Sono molto contento della prestazione” (Video della partita)
Jannik Sinner continua a scrivere numeri impressionanti. L’azzurro ha battuto Arthur Fils e ha conquistato la finale del Mutua Madrid Open, la sua quinta finale consecutiva in un Masters 1000. Un altro risultato pesantissimo in una stagione che conferma la sua straordinaria continuità ai massimi livelli.
Contro Fils, uno dei giocatori più in forma del momento, Sinner ha offerto una prestazione solida, aggressiva e molto lucida, soprattutto in risposta. Dopo il match, l’azzurro ha espresso grande soddisfazione per il livello mostrato.
“Ho cercato di essere il più aggressivo possibile. Mi sono sentito molto comodo in risposta. Nel secondo set lui ha iniziato a servire meglio, quindi è diventato più difficile. Sono molto contento della prestazione generale di oggi”, ha dichiarato Jannik.
Sinner ha spiegato di essere concentrato sul presente, cercando di esprimere il miglior tennis possibile in questa fase della stagione.
“Sto provando a giocare il miglior tennis possibile in questo momento. Oggi è stata una giornata molto buona”, ha aggiunto con il suo solito tono pacato.
Parole di grande rispetto anche per Fils, reduce da settimane eccellenti e ormai pienamente inserito tra i protagonisti del circuito.
“Lo sapevo già prima della partita: lui è uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento. Sono molto felice di aver giocato contro di lui. Significa molto per me. È molto positivo per il tennis, per lo sport. Sono davvero contento della prestazione di oggi”.
A colpire ancora una volta è stata la capacità di Sinner di alzare il livello nella fase finale dei grandi tornei. Quando la pressione aumenta, l’azzurro sembra trovare una marcia in più. Interrogato su questo aspetto, Jannik ha preferito restare concreto, sottolineando la difficoltà di ogni turno.
“Non lo so. Dico sempre che i primi turni sono molto duri. Poi, dopo, devi alzare un po’ il livello, perché gli avversari hanno il tuo stesso ritmo, hanno lo stesso numero di partite nelle gambe”.
Sinner ha poi evidenziato anche l’importanza dell’adattamento alle condizioni, sempre variabili a Madrid.
“Oggi avevamo condizioni diverse. L’ultimo match che avevo giocato era ancora diverso. Nel primo set c’era un po’ più vento, poi è calato. Ho cercato di adattarmi nel miglior modo possibile. Oggi sono molto felice”.
La vittoria su Fils conferma una volta di più la maturità di Sinner nei momenti chiave. Aggressivo quando necessario, solido nei turni di servizio e molto incisivo in risposta, l’azzurro ha trovato il modo di neutralizzare un avversario potente e in fiducia.
Ora Madrid gli offre la possibilità di aggiungere un altro titolo prestigioso alla sua stagione. Dopo aver completato il percorso fino alla finale, Sinner si presenterà all’ultimo atto con la consapevolezza di chi sa cambiare marcia quando conta davvero.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
Poveri francesi…triturato, demolito, asfaltato il povero Arthur!
Ma lui per primo secondo me pensava di essere molto più vicino di così, che batosta!
“Il fan numero 1″…e non lo so, non lo so, non lo so..(cit. latte e i suoi derivati nella presa in giro di Pino Daniele nel brano dal titolo “e non lo so”)…
Cercherò di vincere, però la palla di Zverev contro Cobolli viaggiava molto meno di quella di Sinner. Ha servito bene, ma Sinner risponde. Poi ogni partita comincia pari…ricordiamo la SF degli AO dove Sinner ha perso un match con Djiokovic, sprecandotantissime palle break. La giornata storta può capitare anche a Sinner o Alcaraz.
@ NonSoloSinner (#4605199)
Io non l’avevo capito ma sono tardo
Ormai avrete capito che sono il fan numero 1 di Jannik, però che palle in conferenza stampa, dice sempre le stesse cose
Anche io super Benzinaio.
@ fedefit (#4605148)
Leggo pure una vena di rosicamento aggravato
Fai un’analisi e datti la risposta sul motivo X cui i big 3 hanno raggiunto tutte le finali nei 1000 ad eta’ maggiore di Sinner,
Non e’ diffilcile, anzi.
Citofonare DeMinaur che di li c’è già passato.
Guarda, lo sappiamo tutti che può perdere, lui per primo.
Il fatto che sia ad un passo dal compiere un’impresa epocale (vincere 5 master consecutivi) mi sembra anche spiegare bene i toni.
@ fedefit (#4605148)
Cosa dovremmo fare piangere? Non sarai mica uno dei tanti che dietro l’angolo aspettano la sconfitta del nostro? Fatti una vita
È incredibile e stupefacente come riesca sempre ad alzare il livello man mano che si avvicina al traguardo e come riesce a ridicolizzare avversari che prima di giocare con lui sembravano invincibili e baldanzosi ma vanno via regolarmente con la coda fra le gambe.Eppure come faceva gli urletti e i pugnetti anche oggi il francesino quando ad inizio secondo set credeva di riaprirla.Niente da fare è bastato riaccelerare un pò et voilà .
Leggo commenti trionfalistici ma in realtà il margine per perdere c’è sempre e basta poco.
Leggo commenti trionfalistici ma in realtà il margine per perdere c’è sempre e basta poco.
“numero uno italiano”?… perchè offendi? E’ numero uno e basta, del mondo!
Sinner appena raggiunto quota 14.000 punti per la sua prima volta…
… è il 4° giocatore nell’era del tennis computerizzato.
Ma è anche il 4° giocatore a raggiungere tutte le finali dei Masters 1000…
…ed è il più giovane di tutti (Nole aveva già 25 anni; gli altri 2 fenomeni sono – guarda caso – Rafa e Roger).
😉 😉 😉 😉
Anche noi siamo molto contenti della tua prestazione Jannik
Secondo me perderà, ma non volutamente 🙂
Sottotitolo, “io qui non ci volevo neanche venire e ho fatto un piacere a Vagnozzi che voleva andare a vedere il museo del Prado ma visto che ci sono”…
Abbi pietà di loro xò
Fossi nel PerticOne
già mi tufferei nelle serate romane, lasciando al virgulto belga il fine, ineluttabile tritacarne… 😉
Uno 0-9 sarebbe difficile da digerire… 🙁
Visto Jòdar,
visto Fils,
il francese magari sarà più potente,
ma i numeri (e nel benchmark incontrato. 😉 )
fanno preferire lo spagnolo… 😉
@ antoniov (#4605055)
Ma guarda, Zverev è talmente debole di testa che trovarselo di fronte, è sempre una buona cosa. Per vincere un torneo deve sempre sperare che non ci siano Sinner e Alcaraz , come l’ultima volta che ha vinto a Roma o Parigi Bercy. La cosa invece importante è che ricorderò di questo torneo è il match contro Jodar, giocatore di cui sentiremo parlare e che occuperà stabilmente la top10 da ora in avanti…purtroppo per Zverev che forse dovrà sperare che oltre a Sinner ed Alcaraz, non ci sia neppure lui in tabellone!
Io non so piu’ che aggettivi scrivere su Jannik io leggo i vostri commenti e godo.
No ma con il Belga non potrà tanto scherzare.
Si la tentazione è forte ma essendo tedesco (come me di nascita) andrà in finale verso il suo destino ahahah
Ridicolizzato un altro presunto fenomeno. Simply, world class….
C’è chi si annoia perché Sinner vince sempre. Un torneo è fatto di tante partite dove lui non gioca. Guardate quelle. Poi il fatto che alla fine il torneo lo vince lui, beh li vi dovete rassegnare
Semplicemente unico… semplicemente Jannik !!!
Secondo Voi Zverev stasera perderà volutamente pensando, in caso contrario, a cosa andrebbe incontro tra due giorni ? 😆
“Vede il titolo”, pian pian.. un ultimo step, forza Jannik!!
Il numero uno italiano ha battuto il numero uno francese in casa del numero uno spagnolo.
Anche gli altri vedono il titolo però hanno bisogno del binocolo