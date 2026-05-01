Da Madrid ATP, Copertina

Sinner vede il titolo a Madrid: “Sono molto contento della prestazione” (Video della partita)

01/05/2026 18:56 33 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto

Jannik Sinner continua a scrivere numeri impressionanti. L’azzurro ha battuto Arthur Fils e ha conquistato la finale del Mutua Madrid Open, la sua quinta finale consecutiva in un Masters 1000. Un altro risultato pesantissimo in una stagione che conferma la sua straordinaria continuità ai massimi livelli.
Contro Fils, uno dei giocatori più in forma del momento, Sinner ha offerto una prestazione solida, aggressiva e molto lucida, soprattutto in risposta. Dopo il match, l’azzurro ha espresso grande soddisfazione per il livello mostrato.
“Ho cercato di essere il più aggressivo possibile. Mi sono sentito molto comodo in risposta. Nel secondo set lui ha iniziato a servire meglio, quindi è diventato più difficile. Sono molto contento della prestazione generale di oggi”, ha dichiarato Jannik.

Sinner ha spiegato di essere concentrato sul presente, cercando di esprimere il miglior tennis possibile in questa fase della stagione.
“Sto provando a giocare il miglior tennis possibile in questo momento. Oggi è stata una giornata molto buona”, ha aggiunto con il suo solito tono pacato.
Parole di grande rispetto anche per Fils, reduce da settimane eccellenti e ormai pienamente inserito tra i protagonisti del circuito.
“Lo sapevo già prima della partita: lui è uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento. Sono molto felice di aver giocato contro di lui. Significa molto per me. È molto positivo per il tennis, per lo sport. Sono davvero contento della prestazione di oggi”.

A colpire ancora una volta è stata la capacità di Sinner di alzare il livello nella fase finale dei grandi tornei. Quando la pressione aumenta, l’azzurro sembra trovare una marcia in più. Interrogato su questo aspetto, Jannik ha preferito restare concreto, sottolineando la difficoltà di ogni turno.
“Non lo so. Dico sempre che i primi turni sono molto duri. Poi, dopo, devi alzare un po’ il livello, perché gli avversari hanno il tuo stesso ritmo, hanno lo stesso numero di partite nelle gambe”.

Sinner ha poi evidenziato anche l’importanza dell’adattamento alle condizioni, sempre variabili a Madrid.
“Oggi avevamo condizioni diverse. L’ultimo match che avevo giocato era ancora diverso. Nel primo set c’era un po’ più vento, poi è calato. Ho cercato di adattarmi nel miglior modo possibile. Oggi sono molto felice”.
La vittoria su Fils conferma una volta di più la maturità di Sinner nei momenti chiave. Aggressivo quando necessario, solido nei turni di servizio e molto incisivo in risposta, l’azzurro ha trovato il modo di neutralizzare un avversario potente e in fiducia.
Ora Madrid gli offre la possibilità di aggiungere un altro titolo prestigioso alla sua stagione. Dopo aver completato il percorso fino alla finale, Sinner si presenterà all’ultimo atto con la consapevolezza di chi sa cambiare marcia quando conta davvero.



Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

33 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvy__89 (Guest) 01-05-2026 20:01

Poveri francesi…triturato, demolito, asfaltato il povero Arthur!
Ma lui per primo secondo me pensava di essere molto più vicino di così, che batosta!

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 01-05-2026 19:47

Scritto da NonSoloSinner
Ormai avrete capito che sono il fan numero 1 di Jannik, però che palle in conferenza stampa, dice sempre le stesse cose

“Il fan numero 1″…e non lo so, non lo so, non lo so..(cit. latte e i suoi derivati nella presa in giro di Pino Daniele nel brano dal titolo “e non lo so”)…

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
NICK (Guest) 01-05-2026 19:35

Scritto da antoniov
Secondo Voi Zverev stasera perderà volutamente pensando, in caso contrario, a cosa andrebbe incontro tra due giorni ?

Cercherò di vincere, però la palla di Zverev contro Cobolli viaggiava molto meno di quella di Sinner. Ha servito bene, ma Sinner risponde. Poi ogni partita comincia pari…ricordiamo la SF degli AO dove Sinner ha perso un match con Djiokovic, sprecandotantissime palle break. La giornata storta può capitare anche a Sinner o Alcaraz.

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Inox 01-05-2026 19:34

@ NonSoloSinner (#4605199)

Io non l’avevo capito ma sono tardo

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
NonSoloSinner (Guest) 01-05-2026 19:25

Ormai avrete capito che sono il fan numero 1 di Jannik, però che palle in conferenza stampa, dice sempre le stesse cose

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 01-05-2026 19:20

Anche io super Benzinaio.

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Nike (Guest) 01-05-2026 19:19

@ fedefit (#4605148)

Leggo pure una vena di rosicamento aggravato

 27
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, il capitano
MAURO (Guest) 01-05-2026 19:10

Scritto da JannikUberAlles
Sinner appena raggiunto quota 14.000 punti per la sua prima volta…
… è il 4° giocatore nell’era del tennis computerizzato.
Ma è anche il 4° giocatore a raggiungere tutte le finali dei Masters 1000…
…ed è il più giovane di tutti (Nole aveva già 25 anni; gli altri 2 fenomeni sono – guarda caso – Rafa e Roger).

Fai un’analisi e datti la risposta sul motivo X cui i big 3 hanno raggiunto tutte le finali nei 1000 ad eta’ maggiore di Sinner,
Non e’ diffilcile, anzi.

26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 01-05-2026 19:09

Scritto da pablito
Fossi nel PerticOne
già mi tufferei nelle serate romane, lasciando al virgulto belga il fine, ineluttabile tritacarne…
Uno 0-9 sarebbe difficile da digerire…

Citofonare DeMinaur che di li c’è già passato.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 01-05-2026 19:06

Scritto da fedefit
Leggo commenti trionfalistici ma in realtà il margine per perdere c’è sempre e basta poco.

Guarda, lo sappiamo tutti che può perdere, lui per primo.
Il fatto che sia ad un passo dal compiere un’impresa epocale (vincere 5 master consecutivi) mi sembra anche spiegare bene i toni.

 24
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, il capitano, Cogi53
Inox 01-05-2026 19:05

@ fedefit (#4605148)

Cosa dovremmo fare piangere? Non sarai mica uno dei tanti che dietro l’angolo aspettano la sconfitta del nostro? Fatti una vita

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Par (Guest) 01-05-2026 19:00

È incredibile e stupefacente come riesca sempre ad alzare il livello man mano che si avvicina al traguardo e come riesce a ridicolizzare avversari che prima di giocare con lui sembravano invincibili e baldanzosi ma vanno via regolarmente con la coda fra le gambe.Eppure come faceva gli urletti e i pugnetti anche oggi il francesino quando ad inizio secondo set credeva di riaprirla.Niente da fare è bastato riaccelerare un pò et voilà .

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fedefit 01-05-2026 18:56

Leggo commenti trionfalistici ma in realtà il margine per perdere c’è sempre e basta poco.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fedefit 01-05-2026 18:56

Leggo commenti trionfalistici ma in realtà il margine per perdere c’è sempre e basta poco.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 01-05-2026 18:44

Scritto da Muddy Waters
Il numero uno italiano ha battuto il numero uno francese in casa del numero uno spagnolo.

“numero uno italiano”?… perchè offendi? E’ numero uno e basta, del mondo!

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, il capitano
JannikUberAlles 01-05-2026 18:43

Sinner appena raggiunto quota 14.000 punti per la sua prima volta…

… è il 4° giocatore nell’era del tennis computerizzato.

Ma è anche il 4° giocatore a raggiungere tutte le finali dei Masters 1000…

…ed è il più giovane di tutti (Nole aveva già 25 anni; gli altri 2 fenomeni sono – guarda caso – Rafa e Roger).

😉 😉 😉 😉

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, il capitano
-1: Taxi Driver
Urcaz! (Guest) 01-05-2026 18:42

Anche noi siamo molto contenti della tua prestazione Jannik

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Bagel 01-05-2026 18:41

Scritto da antoniov
Secondo Voi Zverev stasera perderà volutamente pensando, in caso contrario, a cosa andrebbe incontro tra due giorni ?

Secondo me perderà, ma non volutamente 🙂

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Giampi 01-05-2026 18:41

Sottotitolo, “io qui non ci volevo neanche venire e ho fatto un piacere a Vagnozzi che voleva andare a vedere il museo del Prado ma visto che ci sono”…

 15
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Inox, il capitano, Kb24
Taxi Driver 01-05-2026 18:37

Abbi pietà di loro xò

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 01-05-2026 18:36

Fossi nel PerticOne

già mi tufferei nelle serate romane, lasciando al virgulto belga il fine, ineluttabile tritacarne… 😉

Uno 0-9 sarebbe difficile da digerire… 🙁

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 01-05-2026 18:34

Visto Jòdar,
visto Fils,

il francese magari sarà più potente,
ma i numeri (e nel benchmark incontrato. 😉 )
fanno preferire lo spagnolo… 😉

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Il cubo di Bublik
marco65 01-05-2026 18:21

@ antoniov (#4605055)

Ma guarda, Zverev è talmente debole di testa che trovarselo di fronte, è sempre una buona cosa. Per vincere un torneo deve sempre sperare che non ci siano Sinner e Alcaraz , come l’ultima volta che ha vinto a Roma o Parigi Bercy. La cosa invece importante è che ricorderò di questo torneo è il match contro Jodar, giocatore di cui sentiremo parlare e che occuperà stabilmente la top10 da ora in avanti…purtroppo per Zverev che forse dovrà sperare che oltre a Sinner ed Alcaraz, non ci sia neppure lui in tabellone!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vittorio carlito (Guest) 01-05-2026 18:11

Io non so piu’ che aggettivi scrivere su Jannik io leggo i vostri commenti e godo.

 10
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Peter Parker, il capitano
Sudtyrol (Guest) 01-05-2026 18:10

Scritto da antoniov
Secondo Voi Zverev stasera perderà volutamente pensando, in caso contrario, a cosa andrebbe incontro tra due giorni ?

No ma con il Belga non potrà tanto scherzare.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 01-05-2026 18:10

Scritto da antoniov
Secondo Voi Zverev stasera perderà volutamente pensando, in caso contrario, a cosa andrebbe incontro tra due giorni ?

Si la tentazione è forte ma essendo tedesco (come me di nascita) andrà in finale verso il suo destino ahahah

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Sudtyrol (Guest) 01-05-2026 18:09

Ridicolizzato un altro presunto fenomeno. Simply, world class….

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Squalo_Bianco97
Leprotto (Guest) 01-05-2026 18:07

C’è chi si annoia perché Sinner vince sempre. Un torneo è fatto di tante partite dove lui non gioca. Guardate quelle. Poi il fatto che alla fine il torneo lo vince lui, beh li vi dovete rassegnare

 6
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: robdes12, Bernardino Lamis, Giampi, Peter Parker, marcusmin, il capitano, Cogi53
marcauro 01-05-2026 18:06

Semplicemente unico… semplicemente Jannik !!!

 5
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Tennis bel gioco, Peter Parker, il capitano
antoniov 01-05-2026 18:04

Secondo Voi Zverev stasera perderà volutamente pensando, in caso contrario, a cosa andrebbe incontro tra due giorni ? 😆

 4
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Taxi Driver, Scolaretto, Carota Senior, pablito, guido Guest, Peter Parker, il capitano
Alex77 (Guest) 01-05-2026 18:02

“Vede il titolo”, pian pian.. un ultimo step, forza Jannik!!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Muddy Waters (Guest) 01-05-2026 18:02

Il numero uno italiano ha battuto il numero uno francese in casa del numero uno spagnolo.

 2
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, marcauro, Marcorava, pablito, Squalo_Bianco97, Peter Parker, marcusmin, il capitano
Inox 01-05-2026 17:59

Anche gli altri vedono il titolo però hanno bisogno del binocolo

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Squalo_Bianco97, Carota Senior, Peter Parker, il capitano