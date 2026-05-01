WTA 125 Istanbul e Jiujiang: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana al via
WTA 125 Istanbul – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Katherine Sebov vs Bye
Bye vs (5) Dalila Jakupovic
(2) Tereza Martincova vs Bye
(WC) Minel Naz Kaynak vs (6) Isabella Shinikova
(3) Mia Ristic vs Bye
(WC) Sude Ulueren vs (7) Lucia Cortez Llorca
(4) Raluka Serban vs Bye
(WC) Defne Cirpanli vs (8) Maria Sara Popa
WTA 125 Jiujiang – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Priska Nugroho vs Bye
Yiming Dang vs (5) Zongyu Li
(2) Carol Zhao vs Bye
Peangtarn Plipuech vs (8) Amy Zhu
(3) Wushuang Zheng vs Bye
Qiu Yu Ye vs (6) Chenting Zhu
(4) Varvara Panshina vs Bye
Hong Yi Cody Wong vs (7) Chengyiyi Yuan
Court 1 – ore 05:00
Yiming Dang vs (5) Zongyu Li
Qiu Yu Ye vs (6) Chenting Zhu
Court 2 – ore 05:00
Peangtarn Plipuech vs (8) Amy Zhu
Hong Yi Cody Wong vs (7) Chengyiyi Yuan Non prima 06:30
