WTA 125 Istanbul e Jiujiang: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana al via

01/05/2026 17:16
Tereza Martincova - foto getty
TUR WTA 125 Istanbul – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Katherine Sebov CAN vs Bye
Bye vs (5) Dalila Jakupovic SLO

(2) Tereza Martincova CZE vs Bye
(WC) Minel Naz Kaynak TUR vs (6) Isabella Shinikova BUL

(3) Mia Ristic SRB vs Bye
(WC) Sude Ulueren TUR vs (7) Lucia Cortez Llorca ESP

(4) Raluka Serban CYP vs Bye
(WC) Defne Cirpanli TUR vs (8) Maria Sara Popa ROU





CHN WTA 125 Jiujiang – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Priska Nugroho INA vs Bye
Yiming Dang CHN vs (5) Zongyu Li CHN

(2) Carol Zhao CAN vs Bye
Peangtarn Plipuech THA vs (8) Amy Zhu USA

(3) Wushuang Zheng CHN vs Bye
Qiu Yu Ye CHN vs (6) Chenting Zhu CHN

(4) Varvara Panshina RUS vs Bye
Hong Yi Cody Wong HKG vs (7) Chengyiyi Yuan CHN



Court 1 – ore 05:00
Yiming Dang CHN vs (5) Zongyu Li CHN
Qiu Yu Ye CHN vs (6) Chenting Zhu CHN

Court 2 – ore 05:00
Peangtarn Plipuech THA vs (8) Amy Zhu USA
Hong Yi Cody Wong HKG vs (7) Chengyiyi Yuan CHN Non prima 06:30

