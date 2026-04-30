Sinner-Jódar fa il pieno anche in TV: ascolti record in Spagna per il quarto di Madrid

La sfida tra Jannik Sinner e Rafael Jódar nei quarti di finale del Mutua Madrid Open 2026 non ha regalato spettacolo soltanto in campo, ma ha confermato anche il grande richiamo televisivo del tennis in Spagna anche senza Alcaraz. Il match, trasmesso da Teledeporte, ha infatti fatto registrare numeri molto importanti, a testimonianza dell’enorme interesse generato dal duello tra il numero uno del mondo e la nuova promessa del tennis spagnolo.

L’incontro è stato seguito da una media di 420.000 spettatori, con uno share del 5,3%. Un risultato di grande rilievo per il canale sportivo della televisione pubblica spagnola, che ha beneficiato dell’attesa intorno a una partita dal forte valore tecnico e narrativo.

Da una parte Sinner, leader del ranking mondiale e protagonista di una stagione straordinaria; dall’altra Jódar, giovane talento spagnolo capace di infiammare il pubblico della Caja Mágica con un torneo da autentica rivelazione. Il loro confronto ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati, ma anche di un pubblico più ampio, incuriosito dalla possibilità di vedere all’opera uno dei volti più promettenti del tennis iberico contro il miglior giocatore del circuito.

Il dato assume un valore ancora maggiore perché il match Sinner-Jódar è diventato la partita di tennis più vista dell’anno su Teledeporte. Non solo: rappresenta anche il secondo miglior risultato stagionale per numero di spettatori in una partita di tennis trasmessa in televisione in Spagna.

Un segnale chiaro della forza mediatica del Mutua Madrid Open e, più in generale, del momento molto favorevole vissuto dal tennis. Quando una partita di alto livello viene proposta in chiaro, soprattutto con protagonisti capaci di accendere l’interesse del pubblico, la risposta degli spettatori arriva.

Il successo televisivo del quarto di finale tra Sinner e Jódar conferma dunque due aspetti: da un lato il peso sempre crescente del numero uno del mondo anche fuori dai confini nostrani, dall’altro l’entusiasmo che Rafael Jódar sta generando in Spagna. La sua corsa a Madrid si è fermata contro Sinner, ma l’impatto prodotto dentro e fuori dal campo racconta già molto del suo potenziale.





Francesco Paolo Villarico