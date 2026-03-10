Indian Wells: teste di serie cadono, racchette a… pezzi (video)

Un lunedì ricco di upset quello del Masters 1000 di Indian Wells. Alcaraz cede un set a Rinderknech, poi rimonta e vince, come Djokovic che soffre non poco ma alla fine approfitta del crollo mentale di Kovacevic nella stretta finale del loro match. Non è andata bene invece a De Minaur, Fritz e Bublik, teste di serie battute rispettivamente da Norrie, Michelsen e Hijikata. Lo statunitense Fritz, ex campione nel torneo, continua a mostrare segnali evidenti di problemi, sia tecnici che di tenuta mentale con una difficoltà nel controllare la frustrazione nei momenti più negativi della partita. A farne le spese nell’incontro di ieri contro il connazionale Michelsen è stata la sua racchetta, piegata a metà al termine di uno scatto d’ira dopo un’accelerazione di diritto spedita lunga sul 2 pari del secondo set che gli è costata il break.

10/10 racquet break for Fritz pic.twitter.com/wM5d4PqAIo — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) March 9, 2026

Un 2026 assai altalenante per Fritz, con qualche sconfitta di troppo e un dato significativo: l’avversario con miglior ranking sconfitto da gennaio è Nakashima (n.29). Auger-Aliassime, distante 170 punti del californiano, ha la chance di scalzarlo dal settimo posto già lunedì prossimo se continuerà la sua corsa nel torneo.

Altrettanto furibonda la reazione di Alexander Bublik nell’incontro perso contro Rinky Hijikata, qualificato australiano vera sorpresa del torneo. Dopo lo smash che dato ad Hijikata il secondo set al tiebreak, Bublik ha scatenato tutta la sua frustrazione sulla racchetta, disintegrata a terra con violenza.

Il kazako è noto per le sue reazioni scomposte ed atteggiamenti bizzarri, anche se dalla scorsa primavera, quando la sua carriera è svoltata con risulti assai più continui, la sua condotta in campo è stata mediamente più serena. All’interno del match contro Hijikata, Bublik si è anche reso protagonista di un colpo a dir poco bizzarro: sotto rete ha deciso di chiudere una volée a campo aperto addirittura… con il manico! Non è la prima volta che gli capita.

NEVER CHANGE A Bublik special as he uses the grip to finish the point #TennisParadise pic.twitter.com/xHp9VwTbrV — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2026

Continua invece la risalita di Medvedev, bravo a sconfiggere un avversario spesso ostico come Baez infliggendogli un “bagel” nel secondo set. Sarà Michelsen, il giustiziere di Fritz, l’avversario in ottavi del russo che, in caso di vittoria, potrebbe trovarsi nei quarti Novak Djokovic, a sua volta impegnato in una sfida di alto livello contro Draper.

Mario Cecchi