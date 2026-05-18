Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 19 Maggio 2026. In campo sei azzurri
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Daphnée Mpetshi perricard vs Bianca Andreescu
Jaime Faria vs Grigor Dimitrov
Pierre-Hugues Herbert vs Kaichi Uchida
Kristina Mladenovic vs Xiyu Wang
Court 14 – Ore: 10:00
Ashlyn Krueger vs Margaux Rouvroy
Sean Cuenin vs Hugo Dellien
Jessika Ponchet vs Priscilla Hon
Joel Schwaerzler vs Clement Chidekh
Harold Mayot vs Tomas Barrios vera
Court 7 – Ore: 10:00
Amandine Monnot vs Marina Bassols ribera
Guiomar Maristany zuleta de reales vs Julie Belgraver
Lorenzo Giustino vs Kyrian Jacquet
Thiago Seyboth wild vs Yu Hsiou Hsu
Luka Pavlovic vs Harry Wendelken
Court 6 – Ore: 10:00
Gustavo Heide vs Dan Added
Nuria Brancaccio vs Kaitlin Quevedo
Harmony Tan vs Karman Thandi
Emilio Nava vs Yunchaokete Bu
Court 2 – Ore: 10:00
James Mccabe vs Zdenek Kolar
Kaja Juvan vs Anna Siskova
Nerman Fatic vs Luka Mikrut
Irene Burillo vs Viktoriya Tomova
Court 3 – Ore: 10:00
Luisina Giovannini vs Eva Guerrero alvarez
Alex Molcan vs Oliver Crawford
Ayana Akli vs Katarzyna Kawa
Elias Ymer vs Arthur Fery
Rebecca Sramkova vs Kayla Cross
Court 4 – Ore: 10:00
Katherine Sebov vs Viktoria Hruncakova
Matej Dodig vs Yi Zhou
Linda Fruhvirtova vs Lucie Havlickova
Elmer Moller vs Timofey Skatov
Francisca Jorge vs Xiaodi You
Court 5 – Ore: 10:00
Coleman Wong vs Billy Harris
Aziz Dougaz vs Felix Gill
Liam Broady vs Gianluca Cadenasso
Polina Kudermetova vs Anouk Koevermans
Court 8 – Ore: 10:00
Colton Smith vs Alvaro Guillen meza
Teodora Kostovic vs Elizabeth Mandlik
Laura Pigossi vs Claire Liu
Mark Lajal vs Roman Safiullin
Lucia Bronzetti vs Varvara Lepchenko
Court 9 – Ore: 10:00
Yeonwoo Ku vs Karolina Pliskova
Francesco Maestrelli vs Rio Noguchi
Jan Choinski vs Andy Andrade
Cadence Brace vs Maria Timofeeva
Court 10 – Ore: 10:00
Julia Riera vs Laura Samson
Henrique Rocha vs Zsombor Piros
Darja Vidmanova vs Xinyu Gao
Tristan Schoolkate vs Kimmer Coppejans
Nicolai Budkov kjaer vs Gilles Arnaud Bailly
Court 11 – Ore: 10:00
Robin Montgomery vs Maddison Inglis
Lautaro Midon vs Roberto Carballes baena
Katarina Zavatska vs Carol Zhao
Tahlia Kokkinis vs Storm Hunter
Court 12 – Ore: 10:00
Jurij Rodionov vs Dusan Lajovic
Jeline Vandromme vs Aoi Ito
Darja Semenistaja vs Iryna Shymanovich
Rei Sakamoto vs Pedro Martinez
Lucrezia Stefanini vs Alina Charaeva
Court 13 – Ore: 10:00
Borna Gojo vs Sascha Gueymard wayenburg
Lulu Sun vs Ye-Xin Ma
Chris Rodesch vs Leandro Riedi
Rebeka Masarova vs Maria Lourdes Carle
Jerome Kym vs Tom Gentzsch
1 commento
Grigor Dimitrov che fa le quali 🙁 🙁
Non potevano dargli una WC? Peccato, anche perche’ credo sia agli sgoccioli, non e’ detto che ritirni l’@nno prossimo