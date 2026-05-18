Roland Garros 2026

Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 19 Maggio 2026. In campo sei azzurri

18/05/2026 18:34 1 commento
Gianluca Cadenasso nella foto
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Daphnée Mpetshi perricard FRA vs Bianca Andreescu CAN
Jaime Faria POR vs Grigor Dimitrov BUL
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Kaichi Uchida JPN
Kristina Mladenovic FRA vs Xiyu Wang CHN

Court 14 – Ore: 10:00
Ashlyn Krueger USA vs Margaux Rouvroy FRA
Sean Cuenin FRA vs Hugo Dellien BOL
Jessika Ponchet FRA vs Priscilla Hon AUS
Joel Schwaerzler AUT vs Clement Chidekh FRA
Harold Mayot FRA vs Tomas Barrios vera CHI

Court 7 – Ore: 10:00
Amandine Monnot FRA vs Marina Bassols ribera ESP
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Julie Belgraver FRA
Lorenzo Giustino ITA vs Kyrian Jacquet FRA
Thiago Seyboth wild BRA vs Yu Hsiou Hsu TPE
Luka Pavlovic FRA vs Harry Wendelken GBR

Court 6 – Ore: 10:00
Gustavo Heide BRA vs Dan Added FRA
Nuria Brancaccio ITA vs Kaitlin Quevedo ESP
Harmony Tan FRA vs Karman Thandi IND
Emilio Nava USA vs Yunchaokete Bu CHN

Court 2 – Ore: 10:00
James Mccabe AUS vs Zdenek Kolar CZE
Kaja Juvan SLO vs Anna Siskova CZE
Nerman Fatic BIH vs Luka Mikrut CRO
Irene Burillo ESP vs Viktoriya Tomova BUL

Court 3 – Ore: 10:00
Luisina Giovannini ARG vs Eva Guerrero alvarez ESP
Alex Molcan SVK vs Oliver Crawford GBR
Ayana Akli USA vs Katarzyna Kawa POL
Elias Ymer SWE vs Arthur Fery GBR
Rebecca Sramkova SVK vs Kayla Cross CAN

Court 4 – Ore: 10:00
Katherine Sebov CAN vs Viktoria Hruncakova SVK
Matej Dodig CRO vs Yi Zhou CHN
Linda Fruhvirtova CZE vs Lucie Havlickova CZE
Elmer Moller DEN vs Timofey Skatov KAZ
Francisca Jorge POR vs Xiaodi You CHN

Court 5 – Ore: 10:00
Coleman Wong HKG vs Billy Harris GBR
Aziz Dougaz TUN vs Felix Gill GBR
Liam Broady GBR vs Gianluca Cadenasso ITA
Polina Kudermetova UZB vs Anouk Koevermans NED

Court 8 – Ore: 10:00
Colton Smith USA vs Alvaro Guillen meza ECU
Teodora Kostovic SRB vs Elizabeth Mandlik USA
Laura Pigossi BRA vs Claire Liu USA
Mark Lajal EST vs Roman Safiullin ---
Lucia Bronzetti ITA vs Varvara Lepchenko USA

Court 9 – Ore: 10:00
Yeonwoo Ku KOR vs Karolina Pliskova CZE
Francesco Maestrelli ITA vs Rio Noguchi JPN
Jan Choinski GBR vs Andy Andrade ECU
Cadence Brace CAN vs Maria Timofeeva UZB

Court 10 – Ore: 10:00
Julia Riera ARG vs Laura Samson CZE
Henrique Rocha POR vs Zsombor Piros HUN
Darja Vidmanova CZE vs Xinyu Gao CHN
Tristan Schoolkate AUS vs Kimmer Coppejans BEL
Nicolai Budkov kjaer NOR vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Court 11 – Ore: 10:00
Robin Montgomery USA vs Maddison Inglis AUS
Lautaro Midon ARG vs Roberto Carballes baena ESP
Katarina Zavatska UKR vs Carol Zhao CAN
Tahlia Kokkinis AUS vs Storm Hunter AUS

Court 12 – Ore: 10:00
Jurij Rodionov AUT vs Dusan Lajovic SRB
Jeline Vandromme BEL vs Aoi Ito JPN
Darja Semenistaja LAT vs Iryna Shymanovich ---
Rei Sakamoto JPN vs Pedro Martinez ESP
Lucrezia Stefanini ITA vs Alina Charaeva ---

Court 13 – Ore: 10:00
Borna Gojo CRO vs Sascha Gueymard wayenburg FRA
Lulu Sun NZL vs Ye-Xin Ma CHN
Chris Rodesch LUX vs Leandro Riedi SUI
Rebeka Masarova SUI vs Maria Lourdes Carle ARG
Jerome Kym SUI vs Tom Gentzsch GER

1 commento

Pikario Furioso 18-05-2026 19:41

Grigor Dimitrov che fa le quali 🙁 🙁
Non potevano dargli una WC? Peccato, anche perche’ credo sia agli sgoccioli, non e’ detto che ritirni l’@nno prossimo

