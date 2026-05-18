Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bene Cinà e Pigato. Cecchinato e Trevisan avanti. Travaglia lotta e vola al secondo turno. Pellegrino avanza al secondo turno

Roland Garros, Federico Cinà supera Watanuki e vola al secondo turno delle qualificazioni

Ottimo esordio per Federico Cinà nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha battuto il giapponese Yosuke Watanuki con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.

Cinà è stato solido nei momenti decisivi, chiudendo entrambi i set con lo stesso punteggio e confermando la crescita delle ultime settimane. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Bernard Tomic e Moez Echargui.

Roland Garros, Lisa Pigato avanza al secondo turno delle qualificazioni

Lisa Pigato supera l’esordio nelle qualificazioni del Roland Garros e conquista l’accesso al secondo turno. L’azzurra, testa di serie n.29 del tabellone cadetto, ha battuto Aliona Falei con il punteggio di 6-1 6-3, confermando il buon avvio dopo un primo set dominato e chiudendo senza complicazioni anche il secondo parziale.

Al prossimo turno Pigato affronterà Carole Monnet, che ha superato Polina Iatcenko al termine di una battaglia chiusa con il punteggio di 6-4 4-6 7-6.

Roland Garros, Cecchinato e Trevisan avanti nelle qualificazioni

Arrivano altri due successi italiani nelle qualificazioni del Roland Garros. Dopo le vittorie di Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, avanzano al secondo turno anche Marco Cecchinato e Martina Trevisan.

Cecchinato ha superato l’olandese Max Houkes con il punteggio di 7-6 6-2, costruendo il successo dopo un primo set molto equilibrato e chiuso al tie-break. Nel secondo parziale il siciliano ha preso il largo, conquistando con autorità il pass per il turno successivo, dove attende il vincente di Sho Shimabukuro-Stefanos Sakellaridis.

Bella rimonta anche per Martina Trevisan, che dopo aver perso il primo set contro Gabriela Knutson per 6-2 ha cambiato completamente marcia, lasciando appena due giochi alla rivale nei due parziali successivi: 2-6 6-0 6-2 il punteggio finale. Al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Mayar Sherif e Andrea Lazaro Garcia.

Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia sono al secondo turno. Pellegrino ha battuto Nicolas Moreno De Alboran 6-2 7-5 e ora affronterà Lloyd Harris; Travaglia ha superato Juan Pablo Ficovich 6-3 6-7(2) 7-5 e troverà Michael Zheng.

Buon esordio per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro ha superato al primo turno Nicolas Moreno De Alboran con il punteggio di 6-2 7-5, chiudendo la pratica in 1 ora e 20 minuti sul Court 5.

Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà Lloyd Harris testa di serie n.31, che ha eliminato il francese Hugo Grenier con un netto 6-3 6-3.

Buona la prima per Stefano Travaglia nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha superato Juan Pablo Ficovich al termine di una battaglia molto tirata, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-7(2) 7-5.

Dopo aver vinto il primo set, Travaglia ha subito il ritorno dell’argentino nel secondo parziale, deciso al tie-break. Nel terzo set, però, l’italiano è riuscito a trovare lo spunto decisivo nel finale, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.

Nel prossimo match Travaglia affronterà lo statunitense Michael Zheng, con in palio un posto al turno decisivo delle qualificazioni.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 18 Maggio 2026 ⛅ 11°C Soleggiato ora, rovesci a tratti · Picco 16°C CIELO Nubi in aumento PIOGGIA Rovesci nelle ore centrali CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 18 Maggio 09:00 ☁ 8° 10:00 ☁ 10° 11:00 ☁ 12° 12:00 🌧 13° 13:00 ☁ 14° 14:00 🌧 15° 15:00 ⛅ 16° 16:00 ⛅ 15° 17:00 🌧 15° 18:00 ⛅ 15° ⚠ Rovesci possibili tra metà giornata e pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 18 Maggio 🎾 Roland Garros · Qualificazioni 1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta RG Q1 ⛅ Sole e nubi

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🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Hugo Grenier vs Lloyd Harris



GS Roland Garros Hugo Grenier Hugo Grenier 3 3 Lloyd Harris [31] Lloyd Harris [31] 6 6 Vincitore: Lloyd Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Hugo Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Hugo Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Hugo Grenier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hugo Grenier 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hugo Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Lloyd Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Hugo Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Hugo Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Hugo Grenier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hugo Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Maja Chwalinska vs Alice Rame



GS Roland Garros Maja Chwalinska [8] Maja Chwalinska [8] 6 6 Alice Rame Alice Rame 0 3 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Alice Rame 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Alice Rame 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Alice Rame 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Alice Rame 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alice Rame 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Alice Rame 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Alice Rame 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

David Goffin vs Chun-Hsin Tseng



GS Roland Garros David Goffin David Goffin 6 6 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 3 1 Vincitore: David Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Chun-Hsin Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Chun-Hsin Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Chun-Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Chun-Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 David Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Chun-Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Chun-Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Chun-Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 David Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Chun-Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Sloane Stephens vs Carol Young Suh Lee



GS Roland Garros Sloane Stephens Sloane Stephens 6 6 Carol Young Suh Lee Carol Young Suh Lee 3 2 Vincitore: Sloane Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Carol Young Suh Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Carol Young Suh Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Carol Young Suh Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Carol Young Suh Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Carol Young Suh Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Carol Young Suh Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Carol Young Suh Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Carol Young Suh Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Carol Young Suh Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 10:00

Antoine Ghibaudo vs Michael Zheng



GS Roland Garros Antoine Ghibaudo Antoine Ghibaudo 4 2 Michael Zheng Michael Zheng 6 6 Vincitore: Michael Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Antoine Ghibaudo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Michael Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Antoine Ghibaudo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Antoine Ghibaudo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Michael Zheng 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Antoine Ghibaudo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Antoine Ghibaudo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Antoine Ghibaudo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Michael Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Antoine Ghibaudo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Michael Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Antoine Ghibaudo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Antoine Ghibaudo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Daniel Evans vs Daniel Jade



GS Roland Garros Daniel Evans Daniel Evans 4 4 Daniel Jade Daniel Jade 6 6 Vincitore: Daniel Jade Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Daniel Jade 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Daniel Jade 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Daniel Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Daniel Jade 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Daniel Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Daniel Jade 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Robin Bertrand vs Daniil Glinka



GS Roland Garros Robin Bertrand Robin Bertrand 2 4 Daniil Glinka Daniil Glinka 6 6 Vincitore: Daniil Glinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daniil Glinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Robin Bertrand 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Daniil Glinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Robin Bertrand 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Daniil Glinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Robin Bertrand 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Robin Bertrand 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Daniil Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Robin Bertrand 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Robin Bertrand 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Robin Bertrand 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Robin Bertrand 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Daniil Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Robin Bertrand 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Mary Stoiana vs Selena Janicijevic



GS Roland Garros Mary Stoiana • Mary Stoiana A 3 6 3 Selena Janicijevic Selena Janicijevic 40 6 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mary Stoiana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 Selena Janicijevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Mary Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Selena Janicijevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Selena Janicijevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Selena Janicijevic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Selena Janicijevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Selena Janicijevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Selena Janicijevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Mary Stoiana 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Selena Janicijevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Selena Janicijevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Selena Janicijevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Selena Janicijevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Selena Janicijevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Susan Bandecchi vs Chloé Paquet



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Eleejah Inisan Eleejah Inisan 2 3 Julia Avdeeva Julia Avdeeva 6 6 Vincitore: Julia Avdeeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Eleejah Inisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Julia Avdeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Julia Avdeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Eleejah Inisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Julia Avdeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Julia Avdeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Eleejah Inisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Julia Avdeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Eleejah Inisan 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Julia Avdeeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Julia Avdeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Eleejah Inisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Julia Avdeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Eleejah Inisanvs Julia Avdeeva

Genaro Alberto Olivieri vs Thomas Faurel



GS Roland Garros Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 6 3 Thomas Faurel Thomas Faurel 7 6 Vincitore: Thomas Faurel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Thomas Faurel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Genaro Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Thomas Faurel 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Mayar Sherif vs Andrea Lazaro garcia



GS Roland Garros Mayar Sherif [9] Mayar Sherif [9] 6 3 6 Andrea Lazaro garcia Andrea Lazaro garcia 4 6 4 Vincitore: Mayar Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Andrea Lazaro garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Andrea Lazaro garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Andrea Lazaro garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Andrea Lazaro garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Andrea Lazaro garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Andrea Lazaro garcia 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Andrea Lazaro garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Andrea Lazaro garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrea Lazaro garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Gonzalo Bueno vs Florent Bax



GS Roland Garros Gonzalo Bueno • Gonzalo Bueno 0 6 3 Florent Bax Florent Bax 0 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Gonzalo Bueno 3-4 Florent Bax 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Florent Bax 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Florent Bax 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Florent Bax 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Florent Bax 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Florent Bax 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Florent Bax 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Charles Broom vs Ugo Blanchet



GS Roland Garros Charles Broom • Charles Broom 30 6 0 Ugo Blanchet Ugo Blanchet 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Charles Broom 15-0 30-0 0-1 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Charles Broom 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Ugo Blanchet 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Charles Broom 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Charles Broom 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ugo Blanchet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Charles Broom 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Ugo Blanchet 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Charles Broom 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ugo Blanchet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Manon Leonard Manon Leonard 1 0 Himeno Sakatsume [21] Himeno Sakatsume [21] 6 6 Vincitore: Himeno Sakatsume Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Manon Leonard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Manon Leonard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Manon Leonard 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Manon Leonard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Manon Leonard 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Manon Leonard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Manon Leonardvs Himeno Sakatsume

Polina Iatcenko vs Carole Monnet



GS Roland Garros Polina Iatcenko Polina Iatcenko 4 6 6 Carole Monnet Carole Monnet 6 4 7 Vincitore: Carole Monnet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 4-7* 4-8* 4*-9 6-6 → 6-7 Polina Iatcenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Polina Iatcenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Carole Monnet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Polina Iatcenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Polina Iatcenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Polina Iatcenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Polina Iatcenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Polina Iatcenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Polina Iatcenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Polina Iatcenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Carole Monnet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Polina Iatcenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Polina Iatcenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Carole Monnet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Polina Iatcenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Polina Iatcenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Polina Iatcenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Polina Iatcenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Polina Iatcenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Aliona Falei vs Lisa Pigato



GS Roland Garros Aliona Falei Aliona Falei 1 3 Lisa Pigato [29] Lisa Pigato [29] 6 6 Vincitore: Lisa Pigato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aliona Falei 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Lisa Pigato 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Aliona Falei 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Aliona Falei 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Aliona Falei 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Aliona Falei 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lisa Pigato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Aliona Falei 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Lisa Pigato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Aliona Falei 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Aliona Falei 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Lisa Pigato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alex Barrena vs Alexis Galarneau



GS Roland Garros Alex Barrena • Alex Barrena 0 6 3 4 Alexis Galarneau Alexis Galarneau 0 2 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alex Barrena 4-4 Alexis Galarneau 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Alex Barrena 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alex Barrena 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Alex Barrena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Alex Barrena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Alex Barrena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Alex Barrena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Alex Barrena 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alex Barrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alex Barrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Alex Barrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alex Barrena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Alex Barrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kayla Day vs Oceane Dodin



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Kathinka Von deichmann Kathinka Von deichmann 6 6 6 Joanna Garland Joanna Garland 2 7 1 Vincitore: Kathinka Von deichmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Kathinka Von deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Joanna Garland 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Kathinka Von deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Joanna Garland 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kathinka Von deichmannvs Joanna Garland

Sinja Kraus vs Celine Naef



GS Roland Garros Sinja Kraus [2] Sinja Kraus [2] 7 3 6 Celine Naef Celine Naef 5 6 2 Vincitore: Sinja Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Celine Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Celine Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Celine Naef 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Celine Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Celine Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Celine Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Celine Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Celine Naef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Celine Naef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Celine Naef 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Celine Naef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Celine Naef 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Celine Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Celine Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Celine Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Juan Carlos Prado angelo vs Mackenzie Mcdonald



GS Roland Garros Juan Carlos Prado angelo Juan Carlos Prado angelo 6 7 Mackenzie Mcdonald [18] Mackenzie Mcdonald [18] 4 6 Vincitore: Juan Carlos Prado angelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Mackenzie Mcdonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Mackenzie Mcdonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Matilde Jorge vs Elvina Kalieva



GS Roland Garros Matilde Jorge • Matilde Jorge 0 2 Elvina Kalieva [28] Elvina Kalieva [28] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Matilde Jorge 2-1 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Matilde Jorge 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 3 – Ore: 10:00

Lanlana Tararudee vs Despina Papamichail



GS Roland Garros Lanlana Tararudee [1] Lanlana Tararudee [1] 6 3 3 Despina Papamichail Despina Papamichail 1 6 6 Vincitore: Despina Papamichail Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Despina Papamichail 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Despina Papamichail 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Elizara Yaneva vs Irina-Camelia Begu



GS Roland Garros Elizara Yaneva Elizara Yaneva 6 3 4 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 2 6 6 Vincitore: Irina-Camelia Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Elizara Yaneva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Elizara Yaneva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Elizara Yaneva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Elizara Yaneva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Elizara Yaneva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Frederico Ferreira silva vs Federico Agustin Gomez



GS Roland Garros Frederico Ferreira silva Frederico Ferreira silva 3 7 3 Federico Agustin Gomez Federico Agustin Gomez 6 6 6 Vincitore: Federico Agustin Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Frederico Ferreira silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Frederico Ferreira silva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Frederico Ferreira silva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Frederico Ferreira silva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Federico Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Federico Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Frederico Ferreira silva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Frederico Ferreira silva 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Frederico Ferreira silva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Frederico Ferreira silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Frederico Ferreira silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Frederico Ferreira silva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Frederico Ferreira silva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Frederico Ferreira silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Frederico Ferreira silva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Frederico Ferreira silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Bernard Tomic vs Moez Echargui



GS Roland Garros Bernard Tomic Bernard Tomic 0 0 Moez Echargui [28] • Moez Echargui [28] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Moez Echargui 15-0 0-2 Bernard Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Moez Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Ilia Simakin Ilia Simakin 4 7 2 Liam Draxl Liam Draxl 6 6 6 Vincitore: Liam Draxl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Liam Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Ilia Simakin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Liam Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ilia Simakin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ilia Simakin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Liam Draxl 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ilia Simakin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Ilia Simakin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Liam Draxl 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ilia Simakin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Liam Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ilia Simakin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Liam Draxl 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ilia Simakin 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Liam Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Ilia Simakin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Ilia Simakin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ilia Simakin 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Liam Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ilia Simakin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Liam Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Ilia Simakin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Liam Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ilia Simakin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Liam Draxl 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ilia Simakin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Liam Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ilia Simakinvs Liam Draxl

Lina Gjorcheska vs Suzan Lamens



GS Roland Garros Lina Gjorcheska Lina Gjorcheska 4 3 Suzan Lamens [17] Suzan Lamens [17] 6 6 Vincitore: Suzan Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lina Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Lina Gjorcheska 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Lina Gjorcheska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lina Gjorcheska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lina Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Lina Gjorcheska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lina Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lina Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Lina Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lina Gjorcheska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Mona Barthel vs Anna-Lena Friedsam



GS Roland Garros Mona Barthel Mona Barthel 5 6 2 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 7 2 6 Vincitore: Anna-Lena Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Mona Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Mona Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Mona Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mona Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Mona Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Mona Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Mona Barthel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Mona Barthel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Mona Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Mona Barthel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Mona Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Mona Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Mona Barthel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mona Barthel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lukas Neumayer vs Alex Bolt



GS Roland Garros Lukas Neumayer Lukas Neumayer 6 6 Alex Bolt [26] Alex Bolt [26] 0 1 Vincitore: Lukas Neumayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alex Bolt 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Lukas Neumayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Alex Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alex Bolt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alex Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Alex Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Alex Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Alex Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 7 Nicolas Moreno de alboran Nicolas Moreno de alboran 2 5 Vincitore: Andrea Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Andrea Pellegrinovs Nicolas Moreno de alboran

Ekaterine Gorgodze vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Ekaterine Gorgodze Ekaterine Gorgodze 6 4 4 Tamara Zidansek [22] Tamara Zidansek [22] 0 6 6 Vincitore: Tamara Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Ekaterine Gorgodze 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ekaterine Gorgodze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ekaterine Gorgodze 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Ekaterine Gorgodze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ekaterine Gorgodze 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Ekaterine Gorgodze 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Ekaterine Gorgodze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ana Sofia Sánchez vs Leyre Romero gormaz



GS Roland Garros Ana Sofia SÃ¡nchez Ana Sofia SÃ¡nchez 4 3 Leyre Romero gormaz Leyre Romero gormaz 6 6 Vincitore: Leyre Romero gormaz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Risultato 1-6 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Risultato 6-3 → 4-6 Risultato 3-6 Leyre Romero gormaz 15-0 4-2

Federico Cina vs Yosuke Watanuki



GS Roland Garros Federico Cina Federico Cina 6 6 Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 4 4 Vincitore: Federico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Yosuke Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Federico Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Yosuke Watanuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Yosuke Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yosuke Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yosuke Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Yosuke Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Federico Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Yosuke Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Yosuke Watanuki 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yosuke Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yosuke Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Miriam Bulgaru Miriam Bulgaru 5 0 Hanyu Guo Hanyu Guo 7 6 Vincitore: Hanyu Guo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Miriam Bulgaru 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Miriam Bulgaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Miriam Bulgaruvs Hanyu Guo

Facundo Diaz acosta vs Christopher O’connell



GS Roland Garros Facundo Diaz acosta Facundo Diaz acosta 7 4 6 Christopher O'connell Christopher O'connell 6 6 4 Vincitore: Facundo Diaz acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Christopher O'connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Christopher O'connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Christopher O'connell 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Christopher O'connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Christopher O'connell 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Greet Minnen vs Anastasia Gasanova



GS Roland Garros Greet Minnen Greet Minnen 6 7 Anastasia Gasanova Anastasia Gasanova 3 5 Vincitore: Greet Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Anastasia Gasanova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Anastasia Gasanova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Anastasia Gasanova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Anastasia Gasanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Anastasia Gasanova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Anastasia Gasanova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Anastasia Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Alejandro Moro canas vs Stefano Napolitano



GS Roland Garros Alejandro Moro canas • Alejandro Moro canas 0 2 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Alejandro Moro canas 2-4 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alejandro Moro canas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Victoria Jimenez kasintseva [6] Victoria Jimenez kasintseva [6] 7 2 4 Elena Pridankina Elena Pridankina 6 6 6 Vincitore: Elena Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Victoria Jimenez kasintsevavs Elena Pridankina

Jay Clarke vs Dane Sweeny



GS Roland Garros Jay Clarke Jay Clarke 6 6 Dane Sweeny [23] Dane Sweeny [23] 2 2 Vincitore: Jay Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jay Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Dane Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Jay Clarke 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Dane Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Jay Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Dane Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Jay Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Dane Sweeny 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jay Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Dane Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jay Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Dane Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jay Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Dane Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jay Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dane Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Martin Damm vs Toby Samuel



GS Roland Garros Martin Damm [7] Martin Damm [7] 6 2 Toby Samuel Toby Samuel 7 6 Vincitore: Toby Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Martin Damm 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Martin Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Toby Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Martin Damm 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Martin Damm 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 Martin Damm 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Martin Damm 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Martin Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Martin Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martin Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Martin Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Linda Klimovicova vs Lola Radivojevic



GS Roland Garros Linda Klimovicova • Linda Klimovicova 0 3 4 Lola Radivojevic [32] Lola Radivojevic [32] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Linda Klimovicova 4-5 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Linda Klimovicova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Linda Klimovicova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Linda Klimovicova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lola Radivojevic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Linda Klimovicova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Linda Klimovicova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Linda Klimovicova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Linda Klimovicova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Linda Klimovicova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Linda Klimovicova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Vilius Gaubas vs Federico Coria



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Sofia Costoulas Sofia Costoulas 6 6 Tereza Mrdeza Tereza Mrdeza 0 2 Vincitore: Sofia Costoulas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tereza Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Sofia Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Tereza Mrdeza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Sofia Costoulas 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Tereza Mrdeza 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tereza Mrdeza 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Tereza Mrdeza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Sofia Costoulas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Tereza Mrdeza 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Tereza Mrdeza 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Sofia Costoulas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sofia Costoulasvs Tereza Mrdeza

Otto Virtanen vs August Holmgren



GS Roland Garros Otto Virtanen [16] Otto Virtanen [16] 6 2 August Holmgren August Holmgren 7 6 Vincitore: August Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 August Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Otto Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Otto Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Otto Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Otto Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Otto Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 August Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 August Holmgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Otto Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 August Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Otto Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Gabriela Knutson vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Gabriela Knutson Gabriela Knutson 6 0 2 Martina Trevisan Martina Trevisan 2 6 6 Vincitore: Martina Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Gabriela Knutson 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Gabriela Knutson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gabriela Knutson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Gabriela Knutson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Gabriela Knutson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Gabriela Knutson 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Gabriela Knutson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gabriela Knutson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Gabriela Knutson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Gabriela Knutson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Gabriela Knutson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nikoloz Basilashvili vs Pedro Boscardin dias



GS Roland Garros Nikoloz Basilashvili [9] Nikoloz Basilashvili [9] 6 4 Pedro Boscardin dias Pedro Boscardin dias 7 6 Vincitore: Pedro Boscardin dias Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Pedro Boscardin dias 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Pedro Boscardin dias 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Pedro Boscardin dias 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nicolas Mejia vs Pablo Llamas ruiz



GS Roland Garros Nicolas Mejia • Nicolas Mejia 15 3 0 Pablo Llamas ruiz [27] Pablo Llamas ruiz [27] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Nicolas Mejia 0-15 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Nicolas Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Nicolas Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Nicolas Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Nicolas Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Mai Hontama Mai Hontama 7 6 Taylah Preston [19] Taylah Preston [19] 5 3 Vincitore: Mai Hontama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Taylah Preston 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Taylah Preston 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Taylah Preston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Mai Hontama 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Taylah Preston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Taylah Preston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Mai Hontama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Mai Hontama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Taylah Preston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Taylah Preston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Mai Hontama 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Taylah Preston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mai Hontama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Taylah Preston 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Mai Hontamavs Taylah Preston

Sho Shimabukuro vs Stefanos Sakellaridis



GS Roland Garros Sho Shimabukuro [2] Sho Shimabukuro [2] 6 4 5 Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 2 6 7 Vincitore: Stefanos Sakellaridis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Sho Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sho Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Stefanos Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Sho Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Sho Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Sho Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Sho Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Stefanos Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sho Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Sho Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Stefanos Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sho Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Stefanos Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sho Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sho Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefanos Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sho Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Sho Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Stefanos Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sho Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sho Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanos Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina vs Guy Den ouden



GS Roland Garros Dalibor Svrcina [8] Dalibor Svrcina [8] 6 6 6 Guy Den ouden Guy Den ouden 7 3 2 Vincitore: Dalibor Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Guy Den ouden 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Guy Den ouden 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Guy Den ouden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Guy Den ouden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Guy Den ouden 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Guy Den ouden 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Guy Den ouden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Guy Den ouden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Guy Den ouden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alina Korneeva vs Nao Hibino



GS Roland Garros Alina Korneeva [15] Alina Korneeva [15] 40 6 4 Nao Hibino • Nao Hibino 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aliaksandra Sasnovich vs Whitney Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Jesper De jong [1] Jesper De jong [1] 7 7 Fajing Sun Fajing Sun 6 6 Vincitore: Jesper De jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Fajing Sun 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Fajing Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Fajing Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Fajing Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Fajing Sun 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Jesper De jong 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Fajing Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Fajing Sun 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Fajing Sun 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Fajing Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Fajing Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Jesper De jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Fajing Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Fajing Sun 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jesper De jongvs Fajing Sun

Remy Bertola vs Shintaro Mochizuki



GS Roland Garros Remy Bertola Remy Bertola 2 6 6 Shintaro Mochizuki [19] Shintaro Mochizuki [19] 6 3 0 Vincitore: Remy Bertola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Remy Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Remy Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Remy Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Remy Bertola 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Remy Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Remy Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Remy Bertola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Remy Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Yue Yuan vs Harriet Dart



GS Roland Garros Yue Yuan [10] Yue Yuan [10] 7 4 2 Harriet Dart Harriet Dart 5 6 6 Vincitore: Harriet Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Vitaliy Sachko vs Jack Pinnington jones



GS Roland Garros Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 0 2 Jack Pinnington jones [25] • Jack Pinnington jones [25] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jack Pinnington jones 2-0 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Jack Pinnington jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Dominika Salkova vs Veronika Podrez



GS Roland Garros Dominika Salkova [12] Dominika Salkova [12] A 1 Veronika Podrez • Veronika Podrez 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Veronika Podrez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Juan Pablo Ficovich Juan Pablo Ficovich 3 7 5 Stefano Travaglia [29] Stefano Travaglia [29] 6 6 7 Vincitore: Stefano Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Juan Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Juan Pablo Ficovich 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Juan Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Juan Pablo Ficovichvs Stefano Travaglia

Max Houkes vs Marco Cecchinato



GS Roland Garros Max Houkes Max Houkes 6 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 Vincitore: Marco Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Max Houkes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Max Houkes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Max Houkes 0-15 0-2 → 0-3 Max Houkes 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Max Houkes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Max Houkes 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Max Houkes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Max Houkes 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Max Houkes 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Max Houkes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Noma Noha akugue vs Tatiana Prozorova



GS Roland Garros Noma Noha akugue Noma Noha akugue 7 7 Tatiana Prozorova Tatiana Prozorova 5 6 Vincitore: Noma Noha akugue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Noma Noha akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Noma Noha akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Noma Noha akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Tatiana Prozorova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Noma Noha akugue 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Noma Noha akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Noma Noha akugue 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tatiana Prozorova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Noma Noha akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Noma Noha akugue 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Noma Noha akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Noma Noha akugue 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Noma Noha akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Noma Noha akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Arantxa Rus vs Jazmin Ortenzi



GS Roland Garros Arantxa Rus Arantxa Rus 30 1 Jazmin Ortenzi • Jazmin Ortenzi 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jazmin Ortenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Joao Lucas Reis da silva vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare