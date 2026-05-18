Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bene Cinà e Pigato. Cecchinato e Trevisan avanti. Travaglia lotta e vola al secondo turno. Pellegrino avanza al secondo turno

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Roland Garros, Federico Cinà supera Watanuki e vola al secondo turno delle qualificazioni
Ottimo esordio per Federico Cinà nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha battuto il giapponese Yosuke Watanuki con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.
Cinà è stato solido nei momenti decisivi, chiudendo entrambi i set con lo stesso punteggio e confermando la crescita delle ultime settimane. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Bernard Tomic e Moez Echargui.
Roland Garros, Lisa Pigato avanza al secondo turno delle qualificazioni
Lisa Pigato supera l’esordio nelle qualificazioni del Roland Garros e conquista l’accesso al secondo turno. L’azzurra, testa di serie n.29 del tabellone cadetto, ha battuto Aliona Falei con il punteggio di 6-1 6-3, confermando il buon avvio dopo un primo set dominato e chiudendo senza complicazioni anche il secondo parziale.
Al prossimo turno Pigato affronterà Carole Monnet, che ha superato Polina Iatcenko al termine di una battaglia chiusa con il punteggio di 6-4 4-6 7-6.
Roland Garros, Cecchinato e Trevisan avanti nelle qualificazioni
Arrivano altri due successi italiani nelle qualificazioni del Roland Garros. Dopo le vittorie di Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, avanzano al secondo turno anche Marco Cecchinato e Martina Trevisan.
Cecchinato ha superato l’olandese Max Houkes con il punteggio di 7-6 6-2, costruendo il successo dopo un primo set molto equilibrato e chiuso al tie-break. Nel secondo parziale il siciliano ha preso il largo, conquistando con autorità il pass per il turno successivo, dove attende il vincente di Sho Shimabukuro-Stefanos Sakellaridis.
Bella rimonta anche per Martina Trevisan, che dopo aver perso il primo set contro Gabriela Knutson per 6-2 ha cambiato completamente marcia, lasciando appena due giochi alla rivale nei due parziali successivi: 2-6 6-0 6-2 il punteggio finale. Al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Mayar Sherif e Andrea Lazaro Garcia.
Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia sono al secondo turno. Pellegrino ha battuto Nicolas Moreno De Alboran 6-2 7-5 e ora affronterà Lloyd Harris; Travaglia ha superato Juan Pablo Ficovich 6-3 6-7(2) 7-5 e troverà Michael Zheng.
Buon esordio per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro ha superato al primo turno Nicolas Moreno De Alboran con il punteggio di 6-2 7-5, chiudendo la pratica in 1 ora e 20 minuti sul Court 5.
Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà Lloyd Harris testa di serie n.31, che ha eliminato il francese Hugo Grenier con un netto 6-3 6-3.
Buona la prima per Stefano Travaglia nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha superato Juan Pablo Ficovich al termine di una battaglia molto tirata, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-7(2) 7-5.
Dopo aver vinto il primo set, Travaglia ha subito il ritorno dell’argentino nel secondo parziale, deciso al tie-break. Nel terzo set, però, l’italiano è riuscito a trovare lo spunto decisivo nel finale, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.
Nel prossimo match Travaglia affronterà lo statunitense Michael Zheng, con in palio un posto al turno decisivo delle qualificazioni.
Roland Garros
Parigi, Francia · 18 Maggio 2026
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🎾 Programma del giorno — 18 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q1
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⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Hugo Grenier vs Lloyd Harris
GS Roland Garros
Hugo Grenier
3
3
Lloyd Harris [31]
6
6
Vincitore: Lloyd Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hugo Grenier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Lloyd Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Hugo Grenier
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Lloyd Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hugo Grenier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Lloyd Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Hugo Grenier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Lloyd Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Maja Chwalinska
vs Alice Rame
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Alice Rame
0
3
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alice Rame
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Alice Rame
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Alice Rame
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Alice Rame
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Alice Rame
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
David Goffin
vs Chun-Hsin Tseng
GS Roland Garros
David Goffin
6
6
Chun-Hsin Tseng
3
1
Vincitore: David Goffin
Servizio
Svolgimento
Set 2
David Goffin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
David Goffin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Chun-Hsin Tseng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
David Goffin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
David Goffin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Chun-Hsin Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
David Goffin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Chun-Hsin Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Sloane Stephens
vs Carol Young Suh Lee
GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Carol Young Suh Lee
3
2
Vincitore: Sloane Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Young Suh Lee
5-2 → 6-2
Carol Young Suh Lee
3-2 → 4-2
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Carol Young Suh Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Sloane Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Carol Young Suh Lee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 10:00
Antoine Ghibaudo vs Michael Zheng
GS Roland Garros
Antoine Ghibaudo
4
2
Michael Zheng
6
6
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Antoine Ghibaudo
2-4 → 2-5
Antoine Ghibaudo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Antoine Ghibaudo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Antoine Ghibaudo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Antoine Ghibaudo
4-4 → 4-5
Antoine Ghibaudo
3-3 → 4-3
Michael Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Antoine Ghibaudo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Michael Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Antoine Ghibaudo
1-1 → 2-1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Antoine Ghibaudo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Daniel Evans
vs Daniel Jade
GS Roland Garros
Daniel Evans
4
4
Daniel Jade
6
6
Vincitore: Daniel Jade
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Daniel Jade
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Daniel Jade
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Daniel Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Daniel Evans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Daniel Jade
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Daniel Evans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Daniel Evans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Daniel Evans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Daniel Evans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Robin Bertrand
vs Daniil Glinka
GS Roland Garros
Robin Bertrand
2
4
Daniil Glinka
6
6
Vincitore: Daniil Glinka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniil Glinka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Daniil Glinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Robin Bertrand
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Daniil Glinka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Robin Bertrand
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Daniil Glinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Robin Bertrand
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Robin Bertrand
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Bertrand
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Daniil Glinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Robin Bertrand
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Robin Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Mary Stoiana
vs Selena Janicijevic
GS Roland Garros
Mary Stoiana
•
A
3
6
3
Selena Janicijevic
40
6
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mary Stoiana
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
Selena Janicijevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Selena Janicijevic
1-1 → 1-2
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Selena Janicijevic
4-4 → 5-4
Selena Janicijevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Selena Janicijevic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Selena Janicijevic
2-0 → 2-1
Selena Janicijevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Selena Janicijevic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Selena Janicijevic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Selena Janicijevic
1-2 → 1-3
Selena Janicijevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Mary Stoiana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Susan Bandecchi
vs Chloé Paquet
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 10:00
Eleejah Inisan
vs Julia Avdeeva
GS Roland Garros
Eleejah Inisan
2
3
Julia Avdeeva
6
6
Vincitore: Julia Avdeeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eleejah Inisan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Julia Avdeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Eleejah Inisan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Julia Avdeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Eleejah Inisan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Eleejah Inisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Avdeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Julia Avdeeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Eleejah Inisan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Julia Avdeeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Eleejah Inisan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Genaro Alberto Olivieri
vs Thomas Faurel
GS Roland Garros
Genaro Alberto Olivieri
6
3
Thomas Faurel
7
6
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Genaro Alberto Olivieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Thomas Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Genaro Alberto Olivieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Genaro Alberto Olivieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Genaro Alberto Olivieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Thomas Faurel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Genaro Alberto Olivieri
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
Genaro Alberto Olivieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Genaro Alberto Olivieri
4-5 → 5-5
Thomas Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Genaro Alberto Olivieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thomas Faurel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Genaro Alberto Olivieri
2-3 → 3-3
Genaro Alberto Olivieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Genaro Alberto Olivieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Mayar Sherif
vs Andrea Lazaro garcia
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
3
6
Andrea Lazaro garcia
4
6
4
Vincitore: Mayar Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Andrea Lazaro garcia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Andrea Lazaro garcia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Andrea Lazaro garcia
2-2 → 2-3
Andrea Lazaro garcia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Andrea Lazaro garcia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Andrea Lazaro garcia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Andrea Lazaro garcia
2-3 → 2-4
Andrea Lazaro garcia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Andrea Lazaro garcia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Lazaro garcia
5-4 → 6-4
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Andrea Lazaro garcia
4-3 → 4-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Andrea Lazaro garcia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Andrea Lazaro garcia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Andrea Lazaro garcia
1-0 → 1-1
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Gonzalo Bueno
vs Florent Bax
GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
•
0
6
3
Florent Bax
0
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Florent Bax
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Gonzalo Bueno
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Florent Bax
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Gonzalo Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Charles Broom
vs Ugo Blanchet
GS Roland Garros
Charles Broom
•
30
6
0
Ugo Blanchet
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Charles Broom
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Ugo Blanchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Charles Broom
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Court 6 – Ore: 10:00
Manon Leonard
vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Manon Leonard
1
0
Himeno Sakatsume [21]
6
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Manon Leonard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Manon Leonard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Himeno Sakatsume
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
1-5 → 1-6
Manon Leonard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Himeno Sakatsume
0-2 → 0-3
Manon Leonard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Polina Iatcenko
vs Carole Monnet
GS Roland Garros
Polina Iatcenko
4
6
6
Carole Monnet
6
4
7
Vincitore: Carole Monnet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
4-7*
4-8*
4*-9
6-6 → 6-7
Polina Iatcenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Polina Iatcenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Polina Iatcenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Polina Iatcenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Polina Iatcenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Iatcenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Polina Iatcenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Polina Iatcenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Iatcenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Polina Iatcenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Polina Iatcenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Polina Iatcenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aliona Falei
vs Lisa Pigato
GS Roland Garros
Aliona Falei
1
3
Lisa Pigato [29]
6
6
Vincitore: Lisa Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliona Falei
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Falei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Alex Barrena
vs Alexis Galarneau
GS Roland Garros
Alex Barrena
•
0
6
3
4
Alexis Galarneau
0
2
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexis Galarneau
3-4 → 4-4
Alexis Galarneau
2-3 → 2-4
Alexis Galarneau
1-2 → 1-3
Alexis Galarneau
0-1 → 0-2
Alex Barrena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexis Galarneau
3-5 → 3-6
Alex Barrena
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Alexis Galarneau
3-3 → 3-4
Alex Barrena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Alexis Galarneau
1-3 → 2-3
Alexis Galarneau
1-1 → 1-2
Alex Barrena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex Barrena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Alex Barrena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alex Barrena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
0-0 → 0-1
Kayla Day
vs Oceane Dodin
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 10:00
Kathinka Von deichmann
vs Joanna Garland
GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
6
6
6
Joanna Garland
2
7
1
Vincitore: Kathinka Von deichmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kathinka Von deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Joanna Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Kathinka Von deichmann
3-1 → 4-1
Kathinka Von deichmann
1-1 → 2-1
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
Kathinka Von deichmann
5-6 → 6-6
Joanna Garland
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Kathinka Von deichmann
4-5 → 5-5
Kathinka Von deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kathinka Von deichmann
2-3 → 3-3
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Kathinka Von deichmann
1-2 → 2-2
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kathinka Von deichmann
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kathinka Von deichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Joanna Garland
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Kathinka Von deichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Kathinka Von deichmann
1-2 → 2-2
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
vs Celine Naef
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
7
3
6
Celine Naef
5
6
2
Vincitore: Sinja Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Celine Naef
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Celine Naef
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Celine Naef
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Celine Naef
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Celine Naef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Celine Naef
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Celine Naef
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Celine Naef
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Celine Naef
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Celine Naef
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Celine Naef
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Juan Carlos Prado angelo
vs Mackenzie Mcdonald
GS Roland Garros
Juan Carlos Prado angelo
6
7
Mackenzie Mcdonald [18]
4
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
Mackenzie Mcdonald
6-5 → 6-6
Juan Carlos Prado angelo
5-5 → 6-5
Mackenzie Mcdonald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Juan Carlos Prado angelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Mackenzie Mcdonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Mackenzie Mcdonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Juan Carlos Prado angelo
3-1 → 4-1
Mackenzie Mcdonald
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Mackenzie Mcdonald
1-0 → 1-1
Juan Carlos Prado angelo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mackenzie Mcdonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Juan Carlos Prado angelo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Mackenzie Mcdonald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Juan Carlos Prado angelo
3-3 → 4-3
Mackenzie Mcdonald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Mackenzie Mcdonald
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Mackenzie Mcdonald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Juan Carlos Prado angelo
0-0 → 0-1
Matilde Jorge
vs Elvina Kalieva
GS Roland Garros
Matilde Jorge
•
0
2
Elvina Kalieva [28]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matilde Jorge
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 3 – Ore: 10:00
Lanlana Tararudee vs Despina Papamichail
GS Roland Garros
Lanlana Tararudee [1]
6
3
3
Despina Papamichail
1
6
6
Vincitore: Despina Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Despina Papamichail
3-4 → 3-5
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Despina Papamichail
3-2 → 3-3
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Despina Papamichail
3-5 → 3-6
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Lanlana Tararudee
1-4 → 2-4
Despina Papamichail
1-3 → 1-4
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Lanlana Tararudee
2-0 → 2-1
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Lanlana Tararudee
0-0 → 1-0
Elizara Yaneva
vs Irina-Camelia Begu
GS Roland Garros
Elizara Yaneva
6
3
4
Irina-Camelia Begu
2
6
6
Vincitore: Irina-Camelia Begu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Elizara Yaneva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Irina-Camelia Begu
3-3 → 3-4
Irina-Camelia Begu
1-3 → 2-3
Elizara Yaneva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Irina-Camelia Begu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Irina-Camelia Begu
3-4 → 3-5
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Irina-Camelia Begu
2-1 → 3-1
Elizara Yaneva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Irina-Camelia Begu
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Elizara Yaneva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Frederico Ferreira silva
vs Federico Agustin Gomez
GS Roland Garros
Frederico Ferreira silva
3
7
3
Federico Agustin Gomez
6
6
6
Vincitore: Federico Agustin Gomez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Federico Agustin Gomez
3-5 → 3-6
Frederico Ferreira silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Federico Agustin Gomez
2-4 → 2-5
Frederico Ferreira silva
2-3 → 2-4
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Frederico Ferreira silva
1-2 → 2-2
Federico Agustin Gomez
1-1 → 1-2
Frederico Ferreira silva
1-0 → 1-1
Federico Agustin Gomez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Federico Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Frederico Ferreira silva
5-5 → 6-5
Federico Agustin Gomez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Frederico Ferreira silva
4-4 → 4-5
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Frederico Ferreira silva
3-3 → 4-3
Federico Agustin Gomez
3-2 → 3-3
Frederico Ferreira silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Frederico Ferreira silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Federico Agustin Gomez
1-0 → 1-1
Frederico Ferreira silva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Agustin Gomez
3-5 → 3-6
Frederico Ferreira silva
2-5 → 3-5
Federico Agustin Gomez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Frederico Ferreira silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Federico Agustin Gomez
1-3 → 1-4
Frederico Ferreira silva
1-2 → 1-3
Federico Agustin Gomez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Frederico Ferreira silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Bernard Tomic
vs Moez Echargui
GS Roland Garros
Bernard Tomic
0
0
Moez Echargui [28]
•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bernard Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Moez Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 10:00
Ilia Simakin
vs Liam Draxl
GS Roland Garros
Ilia Simakin
4
7
2
Liam Draxl
6
6
6
Vincitore: Liam Draxl
Servizio
Svolgimento
Set 3
Liam Draxl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Ilia Simakin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ilia Simakin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
Ilia Simakin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Liam Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Ilia Simakin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ilia Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ilia Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Liam Draxl
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Lina Gjorcheska
vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Lina Gjorcheska
4
3
Suzan Lamens [17]
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lina Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lina Gjorcheska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Lina Gjorcheska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Lina Gjorcheska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Lina Gjorcheska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Lina Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Lina Gjorcheska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Mona Barthel
vs Anna-Lena Friedsam
GS Roland Garros
Mona Barthel
5
6
2
Anna-Lena Friedsam
7
2
6
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna-Lena Friedsam
2-5 → 2-6
Mona Barthel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Anna-Lena Friedsam
1-4 → 1-5
Mona Barthel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Anna-Lena Friedsam
1-2 → 1-3
Mona Barthel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anna-Lena Friedsam
1-0 → 1-1
Mona Barthel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
5-2 → 6-2
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 4-2
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Anna-Lena Friedsam
3-0 → 3-1
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
1-0 → 2-0
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
5-6 → 5-7
Anna-Lena Friedsam
5-4 → 5-5
Mona Barthel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Mona Barthel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Mona Barthel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Anna-Lena Friedsam
2-1 → 3-1
Anna-Lena Friedsam
1-0 → 1-1
Mona Barthel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Lukas Neumayer
vs Alex Bolt
GS Roland Garros
Lukas Neumayer
6
6
Alex Bolt [26]
0
1
Vincitore: Lukas Neumayer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lukas Neumayer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Alex Bolt
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Alex Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex Bolt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Alex Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Alex Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino
vs Nicolas Moreno de alboran
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
6
7
Nicolas Moreno de alboran
2
5
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Nicolas Moreno de alboran
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Andrea Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Nicolas Moreno de alboran
4-4 → 4-5
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Nicolas Moreno de alboran
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
2-3 → 3-3
Nicolas Moreno de alboran
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Andrea Pellegrino
1-2 → 2-2
Nicolas Moreno de alboran
1-1 → 1-2
Andrea Pellegrino
0-1 → 1-1
Nicolas Moreno de alboran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
5-2 → 6-2
Nicolas Moreno de alboran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Andrea Pellegrino
3-2 → 4-2
Nicolas Moreno de alboran
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Nicolas Moreno de alboran
1-1 → 2-1
Andrea Pellegrino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nicolas Moreno de alboran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ekaterine Gorgodze
vs Tamara Zidansek
GS Roland Garros
Ekaterine Gorgodze
6
4
4
Tamara Zidansek [22]
0
6
6
Vincitore: Tamara Zidansek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Ekaterine Gorgodze
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Ekaterine Gorgodze
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
4-0 → 5-0
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ana Sofia Sánchez
vs Leyre Romero gormaz
GS Roland Garros
Ana Sofia SÃ¡nchez
4
3
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Cina
vs Yosuke Watanuki
GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Yosuke Watanuki
4
4
Vincitore: Federico Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yosuke Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Federico Cina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Yosuke Watanuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Yosuke Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Yosuke Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yosuke Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Yosuke Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Yosuke Watanuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yosuke Watanuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 10:00
Miriam Bulgaru
vs Hanyu Guo
GS Roland Garros
Miriam Bulgaru
5
0
Hanyu Guo
7
6
Vincitore: Hanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Miriam Bulgaru
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Miriam Bulgaru
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miriam Bulgaru
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Miriam Bulgaru
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Miriam Bulgaru
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Miriam Bulgaru
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Facundo Diaz acosta
vs Christopher O’connell
GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
7
4
6
Christopher O'connell
6
6
4
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 3
Facundo Diaz acosta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Christopher O'connell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Christopher O'connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Facundo Diaz acosta
4-1 → 5-1
Christopher O'connell
4-0 → 4-1
Facundo Diaz acosta
3-0 → 4-0
Christopher O'connell
2-0 → 3-0
Facundo Diaz acosta
1-0 → 2-0
Christopher O'connell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Christopher O'connell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Facundo Diaz acosta
3-4 → 4-4
Christopher O'connell
2-4 → 3-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Christopher O'connell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Facundo Diaz acosta
0-3 → 1-3
Christopher O'connell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Christopher O'connell
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
Christopher O'connell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Facundo Diaz acosta
5-5 → 6-5
Christopher O'connell
5-4 → 5-5
Facundo Diaz acosta
4-4 → 5-4
Christopher O'connell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Christopher O'connell
3-2 → 3-3
Facundo Diaz acosta
2-2 → 3-2
Christopher O'connell
2-1 → 2-2
Facundo Diaz acosta
1-1 → 2-1
Christopher O'connell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Facundo Diaz acosta
0-0 → 1-0
Greet Minnen
vs Anastasia Gasanova
GS Roland Garros
Greet Minnen
6
7
Anastasia Gasanova
3
5
Vincitore: Greet Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Anastasia Gasanova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Greet Minnen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anastasia Gasanova
2-2 → 3-2
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Anastasia Gasanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Anastasia Gasanova
3-2 → 4-2
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Anastasia Gasanova
1-2 → 2-2
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Alejandro Moro canas
vs Stefano Napolitano
GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
•
0
2
Stefano Napolitano
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Stefano Napolitano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Alejandro Moro canas
1-1 → 1-2
Stefano Napolitano
1-0 → 1-1
Alejandro Moro canas
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 10:00
Victoria Jimenez kasintseva
vs Elena Pridankina
GS Roland Garros
Victoria Jimenez kasintseva [6]
7
2
4
Elena Pridankina
6
6
6
Vincitore: Elena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Victoria Jimenez kasintseva
4-4 → 4-5
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Victoria Jimenez kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Elena Pridankina
3-2 → 3-3
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Victoria Jimenez kasintseva
1-1 → 2-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Victoria Jimenez kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Victoria Jimenez kasintseva
2-4 → 2-5
Elena Pridankina
2-3 → 2-4
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Elena Pridankina
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Elena Pridankina
5-5 → 5-6
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Elena Pridankina
5-3 → 5-4
Victoria Jimenez kasintseva
5-2 → 5-3
Elena Pridankina
5-1 → 5-2
Victoria Jimenez kasintseva
4-1 → 5-1
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Victoria Jimenez kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Victoria Jimenez kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jay Clarke
vs Dane Sweeny
GS Roland Garros
Jay Clarke
6
6
Dane Sweeny [23]
2
2
Vincitore: Jay Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dane Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Dane Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Jay Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dane Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Jay Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Dane Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Jay Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dane Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Martin Damm
vs Toby Samuel
GS Roland Garros
Martin Damm [7]
6
2
Toby Samuel
7
6
Vincitore: Toby Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martin Damm
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Martin Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Toby Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
9*-8
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
11*-11
11-12*
6-6 → 6-7
Martin Damm
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Martin Damm
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Martin Damm
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Toby Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Martin Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Linda Klimovicova
vs Lola Radivojevic
GS Roland Garros
Linda Klimovicova
•
0
3
4
Lola Radivojevic [32]
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
4-4 → 4-5
Linda Klimovicova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Linda Klimovicova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Lola Radivojevic
2-2 → 2-3
Linda Klimovicova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-2 → 1-2
Linda Klimovicova
0-1 → 0-2
Lola Radivojevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Klimovicova
3-5 → 3-6
Lola Radivojevic
3-4 → 3-5
Linda Klimovicova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Lola Radivojevic
2-3 → 2-4
Linda Klimovicova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Lola Radivojevic
2-1 → 2-2
Linda Klimovicova
1-1 → 2-1
Lola Radivojevic
1-0 → 1-1
Linda Klimovicova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Vilius Gaubas
vs Federico Coria
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas
vs Tereza Mrdeza
GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Tereza Mrdeza
0
2
Vincitore: Sofia Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mrdeza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Tereza Mrdeza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mrdeza
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Sofia Costoulas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Otto Virtanen
vs August Holmgren
GS Roland Garros
Otto Virtanen [16]
6
2
August Holmgren
7
6
Vincitore: August Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 2
Otto Virtanen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Otto Virtanen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Otto Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Otto Virtanen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
August Holmgren
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Otto Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
August Holmgren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Otto Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Gabriela Knutson
vs Martina Trevisan
GS Roland Garros
Gabriela Knutson
6
0
2
Martina Trevisan
2
6
6
Vincitore: Martina Trevisan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gabriela Knutson
2-5 → 2-6
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Gabriela Knutson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Gabriela Knutson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Gabriela Knutson
1-0 → 2-0
Martina Trevisan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Knutson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Martina Trevisan
0-4 → 0-5
Gabriela Knutson
0-3 → 0-4
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Gabriela Knutson
0-1 → 0-2
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Knutson
5-2 → 6-2
Martina Trevisan
4-2 → 5-2
Gabriela Knutson
3-2 → 4-2
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Gabriela Knutson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Gabriela Knutson
0-1 → 1-1
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nikoloz Basilashvili
vs Pedro Boscardin dias
GS Roland Garros
Nikoloz Basilashvili [9]
6
4
Pedro Boscardin dias
7
6
Vincitore: Pedro Boscardin dias
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pedro Boscardin dias
4-5 → 4-6
Nikoloz Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Pedro Boscardin dias
2-5 → 3-5
Nikoloz Basilashvili
2-4 → 2-5
Pedro Boscardin dias
2-3 → 2-4
Nikoloz Basilashvili
1-3 → 2-3
Pedro Boscardin dias
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Nikoloz Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Nikoloz Basilashvili
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Nikoloz Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Nikoloz Basilashvili
4-5 → 5-5
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Nikoloz Basilashvili
3-4 → 4-4
Pedro Boscardin dias
2-4 → 3-4
Nikoloz Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Pedro Boscardin dias
2-2 → 2-3
Nikoloz Basilashvili
1-2 → 2-2
Pedro Boscardin dias
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Nikoloz Basilashvili
0-1 → 1-1
Pedro Boscardin dias
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nicolas Mejia
vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Nicolas Mejia
•
15
3
0
Pablo Llamas ruiz [27]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pablo Llamas ruiz
3-5 → 3-6
Nicolas Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Pablo Llamas ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Pablo Llamas ruiz
1-3 → 1-4
Nicolas Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Nicolas Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Pablo Llamas ruiz
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 10:00
Mai Hontama
vs Taylah Preston
GS Roland Garros
Mai Hontama
7
6
Taylah Preston [19]
5
3
Vincitore: Mai Hontama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Taylah Preston
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Taylah Preston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Taylah Preston
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Taylah Preston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Taylah Preston
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Taylah Preston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Mai Hontama
0-15
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Taylah Preston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Sho Shimabukuro
vs Stefanos Sakellaridis
GS Roland Garros
Sho Shimabukuro [2]
6
4
5
Stefanos Sakellaridis
2
6
7
Vincitore: Stefanos Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 3
Stefanos Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Sho Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Stefanos Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Sho Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Stefanos Sakellaridis
1-3 → 1-4
Stefanos Sakellaridis
0-2 → 1-2
Sho Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefanos Sakellaridis
4-4 → 4-5
Sho Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Sho Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Stefanos Sakellaridis
2-2 → 2-3
Stefanos Sakellaridis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Sho Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefanos Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Stefanos Sakellaridis
1-1 → 1-2
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dalibor Svrcina
vs Guy Den ouden
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
6
6
6
Guy Den ouden
7
3
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Guy Den ouden
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Dalibor Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Guy Den ouden
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Guy Den ouden
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Guy Den ouden
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
Guy Den ouden
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Dalibor Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Guy Den ouden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alina Korneeva
vs Nao Hibino
GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
40
6
4
Nao Hibino
•
40
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nao Hibino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Nao Hibino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Nao Hibino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nao Hibino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Nao Hibino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Nao Hibino
15-0
15-15
30-0
40-0
40-15
3-1 → 3-2
Nao Hibino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
vs Whitney Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong
vs Fajing Sun
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
7
7
Fajing Sun
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
Jesper De jong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Fajing Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Jesper De jong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Jesper De jong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Remy Bertola
vs Shintaro Mochizuki
GS Roland Garros
Remy Bertola
2
6
6
Shintaro Mochizuki [19]
6
3
0
Vincitore: Remy Bertola
Servizio
Svolgimento
Set 3
Shintaro Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Shintaro Mochizuki
2-0 → 3-0
Shintaro Mochizuki
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shintaro Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Shintaro Mochizuki
4-1 → 4-2
Remy Bertola
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Shintaro Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Shintaro Mochizuki
1-0 → 2-0
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shintaro Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Shintaro Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Shintaro Mochizuki
2-1 → 2-2
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Shintaro Mochizuki
1-0 → 1-1
Yue Yuan
vs Harriet Dart
GS Roland Garros
Yue Yuan [10]
7
4
2
Harriet Dart
5
6
6
Vincitore: Harriet Dart
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Harriet Dart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Harriet Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Harriet Dart
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Harriet Dart
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Vitaliy Sachko
vs Jack Pinnington jones
GS Roland Garros
Vitaliy Sachko
0
2
Jack Pinnington jones [25]
•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jack Pinnington jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Dominika Salkova
vs Veronika Podrez
GS Roland Garros
Dominika Salkova [12]
A
1
Veronika Podrez
•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Podrez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 10:00
Juan Pablo Ficovich
vs Stefano Travaglia
GS Roland Garros
Juan Pablo Ficovich
3
7
5
Stefano Travaglia [29]
6
6
7
Vincitore: Stefano Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Stefano Travaglia
5-6 → 5-7
Juan Pablo Ficovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Stefano Travaglia
5-4 → 5-5
Juan Pablo Ficovich
4-4 → 5-4
Stefano Travaglia
4-3 → 4-4
Juan Pablo Ficovich
3-3 → 4-3
Stefano Travaglia
2-3 → 3-3
Juan Pablo Ficovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Juan Pablo Ficovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Stefano Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Juan Pablo Ficovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Juan Pablo Ficovich
5-6 → 6-6
Stefano Travaglia
5-5 → 5-6
Juan Pablo Ficovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Stefano Travaglia
5-3 → 5-4
Juan Pablo Ficovich
4-3 → 5-3
Stefano Travaglia
4-2 → 4-3
Juan Pablo Ficovich
3-2 → 4-2
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Juan Pablo Ficovich
2-1 → 3-1
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Juan Pablo Ficovich
0-1 → 1-1
Stefano Travaglia
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Pablo Ficovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Stefano Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Juan Pablo Ficovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Stefano Travaglia
1-4 → 2-4
Juan Pablo Ficovich
1-3 → 1-4
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Juan Pablo Ficovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Stefano Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Juan Pablo Ficovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Max Houkes
vs Marco Cecchinato
GS Roland Garros
Max Houkes
6
2
Marco Cecchinato
7
6
Vincitore: Marco Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marco Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Max Houkes
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Marco Cecchinato
1-4 → 1-5
Max Houkes
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Marco Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Max Houkes
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Marco Cecchinato
5-5 → 5-6
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Max Houkes
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Marco Cecchinato
2-2 → 2-3
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Max Houkes
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marco Cecchinato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Noma Noha akugue
vs Tatiana Prozorova
GS Roland Garros
Noma Noha akugue
7
7
Tatiana Prozorova
5
6
Vincitore: Noma Noha akugue
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Noma Noha akugue
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Noma Noha akugue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Noma Noha akugue
4-3 → 4-4
Tatiana Prozorova
4-2 → 4-3
Noma Noha akugue
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Noma Noha akugue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Noma Noha akugue
0-1 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Noma Noha akugue
6-5 → 7-5
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Noma Noha akugue
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Tatiana Prozorova
4-4 → 4-5
Noma Noha akugue
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Tatiana Prozorova
3-3 → 3-4
Noma Noha akugue
2-3 → 3-3
Tatiana Prozorova
1-3 → 2-3
Noma Noha akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Noma Noha akugue
0-1 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 0-1
Arantxa Rus
vs Jazmin Ortenzi
GS Roland Garros
Arantxa Rus
30
1
Jazmin Ortenzi
•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Joao Lucas Reis da silva
vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
sempre un po di fatica Cinà ma almeno l’ha vinta tralaltro stesso risultato di ieri di Sinner 6-4 6-4
@ GIOTAD (#4619150)
vero! cavoli spero di non gufargliela…
Manca Napolitano
Oltre ad essere un provocatore e un maleducato da bannare insieme ad altri 2 o 3 almeno porti sifiga pure a te stesso! Che vitaccia infame che fai! Ti sono vicivo….anzi no visto la sfiga che porti pure a te stesso, meglio starti debitamente lontano.
Avanti tutta/i !!!
Sei bravo davvero… anche Cinà al secondo turno… Veggente
en plein Italiano!
quali slam superate da tutti gli azzurri/e impegnati oggi ❗ wow
oh, ne avesse perso uno, donne comprese.
sei un pagliaccio, anzi no, ritiro.
accostarti a una così nobile arte di intrattenimento nei circhi è offendere chi fa quel mestiere.
non sei degno nemmeno di questo.
Watanuki gioca dietro ai teloni, mi aspetterei una palla corta ogni tanto
Tutto ebbe inizio dal Ceck.
Alè
Prado harakiri peggio di trungelliti
Gran bella vittoria di martina
Hahahaha ci hai visto giusto, infatti per il momento sono passati 5 su 5, e Cina’ e’ in vantaggio. MALOXXX A GO-GO!!!!
Cambiare le regole sui crampi. Houkes subisce tre penalità e Ceck parte da 3 a 0 e servizio nel secondo set. …ATP !!!! vergognoso !
Mi consentite un Off Topic? Ma visto tutte le pubblicità che fa Sinner, qualcuno ha mai comprato qualcosa solo perché sponsorizzata da Jan? Tipo..dovendo scegliere tra la De Cecco e un’ altra pasta che comprate abitualmente, spostereste il vostro acquisto perché é quella di Sinner?
Intanto giornata ottima per i colori azzurri in quel di Parigi
io tornerei all’occhio di falco solo su chiamata e su tutte le superfici, poi su terra è obiettivamente ridicolo che non si possa contestare… non ricordo i quale match, ma la telecamera inquadrò una palla data buona dal falco che era uscita di almeno 2-3 centimetri… bene la tecnologia, ma non è intelligente e non sarà mai in grado di riconoscere di aver sbagliato
@ tinapica (#4619061)
😆
Forse non sono stato chiaro.
Discovery+ trasmette via streaming mentre Sky via satellite.
Sky trasmette moltissimi canali non solo sportivi e non ha disposizione una banda infinita, quindi non può trasmettere tutti gli incontri che si disputano in un torneo dello slam (gli altri tornei invece sì, ammesso che ci sia la copertura televisiva).
E’ un limite tecnico, non ci può fare nulla.
Non può vedere gli incontri in diretta? Basta registrarli e se li vede quando vuole.
Per quanto riguarda il masochismo, la informo che io seguo il calcio, la F1, la Moto GP e l’atletica e sono appassionato di cinema, quindi pago volentieri i miei 27 euro al mese (so che costa di più ma basta trattare e si strappano forti scontistiche) perché li sfrutto appieno.
Nota a margine.
Sky ha 4.3 milioni di abbonati e D+ 400.000, dieci volte di meno: tutti masochisti oppure la maggioranza dell’utenza televisiva ha gusti ed esigenze diverse dalle sue?
Io su terra rossa sono per il giudizio umano tutta la vita.
Ma effettivamente se poi per il tabellone principale ci sarà l’occhio di falco su ogni campo non ha senso far disputare le qualificazioni senza.
@ magilla (#4619040)
Ah, se questi sono programmi interessanti…tutti i gusti son gusti!
Schi(fo) di veramente interessante ha la proposta cinematografica, con titoli di prim’ordine.
Infatti li fa pagare a parte: se si compra il pacchetto sport+intrattenimento non sono compresi.
Ma no! Per carità! Come dire che potrebbe esserlo Connors…certi caratteri meglio che non vengano trasmessi.
Sono un vecchio guardone a cui piacciono le tradizioni. Ma in questo caso,quando la tecnologia ti dà una mano, usala.
aggiungo che anche nell’intrattenimento le cose piu interessanti sono sky….da pechino express a masterchef a x factor
@ Lo Scriba (#4619017)
E ti rimane fuori solo Uuimbledon…ha
detto niente!
Comunque anche D+ trasmette altro oltre allo sport (generalmente cose per me inguardabili, infatti io mi ci abbono solo per i due Tornei Maggiori che trasmette e per le Olimpiadi che trasmette, come suo solito, nella loro interezza, tanto in diretta che in differita).
Mi sembra che Lei (in numerosa compagnia, peraltro) continui ad aggirare il nocciolo del discorso (anche perché vorrei conoscere la percentuale tra chi frequenta questo Sito di chi si abbona per vedere trasmissioni extra-tennistiche) che è il fatto che se le tecnologie consentono di trasmettere tutti i campi in diretta ed in differita su richiesta (D+ è qui a dimostrarlo) è da masochista accettare che altra emittente (peraltro facendosi pagare molto di più) non lo faccia e sarebbe necessaria conseguenza forzare a che lo faccia mediante il solo potere a disposizione di noi acquirenti: attraverso un boicottaggio mirato e dichiarato.
Invece lo spirito generale Vostro, che Lei esprime molto bene, è di rassegnata e sottomessa accettazione.
Potrò contrariamene, dato che compromette anche la possibilità di godere del più importante torneo di tennis al mondo come si dovrebbe?
Restando il fatto che, senza averne certezza perché non ho controllato, credo che anche Tennis TV (che riguarda solo il maschile, giusto?) non dà la possibilità di rivedere tutti gli incontri in differita a piacimento, fattore importantissimo e determinante per chi magari abbia anche qualcos’altro da fare.
Benissimo, vai avanti così! Finora 5 vittorie su 5! Mi raccomando, gufa anche i prossimi giorni
@ tinapica (#4619020)
Considera che la Sherif è al terzo set. C’è UN MEDICAL TIME OUT ma non sò per chi.
per favore potresti passare da queste parti anche domattina…..
Brava Pigato, bella vittoria!
Eh, insomma, la Sceriffa credo sia troppo per la Trevisan attuale.
Comunque Forza Martina!
Visto che insisti con questo tuo commento, insisto anche io a risponderti.
Discovery+ e Sky sono due cose differenti.
Sky propone intrattenimento, film e gli sport più popolari (Calcio, Tennis, F1, Moto GP, NBA, ecc.). Discovery+ due tornei dello slam e poco altro.
Per di più Sky trasmette anche da satellite permettendo a molte persone che non hanno o non sono in grado di usare internet di vedere la TV, senza contare che con il satellite si può fare zapping tra un campo e l’altro cosa che con lo streaming diventa impossibile.
Ti vuoi rivedere le partite quando vuoi? Te le registri (c’è anche la funzione che permette di registrare tutti gli eventi 1000).
Sky ha il monopolio? No, se vuoi vederti il tennis basta che fai l’abbonamento a Tennis TV, + abbonamento a gennaio e a giugno a Discovery+ per Australia e Parigi, US Open te li vedi su Supertennis e ti rimane fuori solo Wimbledon.
Grande Bertola che ha rimontato Mocizuchi!
@ tinapica (#4618998)
La vincente tra Sherif e Lazaro Garcia… Difficile ma non impossibile
Moreno era alla secondo partita dopo mesi di stop…Harris è alla sua portata ma deve essere molto concentyrato e deciso…
Certo che far accettare ai transalpini il falco è peggio che fargli accettare di mettere i bidet nei bagni…tanti bei giudici di riga, schierati nei campi, io non sono un grande fan di questo sistema sulla terra rossa, ma se va introdotto lo usi sempre, visto che poi nel tabellone principale è obbligatorio da quest’anno, anche per il furto che subì lo scorso anno Sinner in finale….
si secondo me è così, “gli darei la patente” (cit.)
Eh no, non più, da un paio d’anni, credo.
E sottolineo “integralmente” :
tutti i campi del maschile e del femminile (in diretta ed in differita a piacimento).
Non come quell’altra emittente che purtroppo ha quasi il monopolio di trasmissione dei tornei che contano.
Finché la massa si adegua alle loro condizioni continuando a sottoscrivere ugualmente abbonamenti le cose non miglioreranno.
Confermo, il set poi è andato avanti on serve, con molte palle break non sfruttate da entrambi, ma il risultato era ormai compromesso per il neeerlandese … Cecchinato sempre colpi incredibili e fesserie inenarrabili, prossimo set contro il greco, anche lui un simpaticone…
se mettesse la testa a posto potrebbe diventare anche un ottimo coach
Com’è contenta e sorridente la Trevisan…. nemmeno lei ci credeva!
Purtroppo qua a Parigi è lunga, ci sono altri due turni.
Il prossimo con chi?
Mi feci vincere dalla pigrizia e me ne sto in casa a vedere le quali invece di andare al Bonfiglio.
Forza Martina, Forza Lisa, Forza ragazze!
e sembra che perfino la nostra Martina vuole ancora dire la sua..
Sì, questo è quanto accaduto, di fatto nel secondo set si sono giocati realmente 5 game
passa anche Cecchinato e siamo a 3 su 3. Ceck si ricorda ancora abbastanza bene come si gioca la palla corta…
fatta da Spaziotennis mi pare
ora come ora il Ceck non ha più le gambe per tenere Pellegrino, dubito perfino che arrivi a giocarci contro ma nel caso il derby sarebbe l’opzione migliore per i nostri colori in generale
Cioè? Ha fatto un MTO talmente lungo da fargli perdere 3 game?
no no fidati che Moreno che è un messicano travestito da statunitense sulla terra è una gran rogna, confido che con Harris il nostro andrà via bene 😉
Surreale secondo set tra Ceck e Houkes, con l’olandese che inizia due break sotto per essersi fermato per farsi trattare i crampi a fine primo set
Mah per me il più duro è il prossimo turno con Harris, che è vero che non è giocatore da terra, ma è uno che se sta bene fisicamente vale comodo comodo i primi 50 al mondo.
@ l Occhio di Sauron (#4618923)
se non sbaglio, potrebbe esserci un terzo turno con cecchinato che mi sembra tutt’altro che agevole, al roland garros
@ Lukaa (#4618844)
…sì anch’io mi ricordavo così ma quest’anno sembrerebbe di no…
Parli dei tuoi connazionali francesi. Hanno già prenotato un carretto, anzi di più, per tornare a casa. Visto l’andazzo ne hanno già prenotati altri.
Quello di Pellegrino era il match più duro di tutto lo spot, per me adesso va in scioltezza in tabellone
Buona la prima per Pelle e Steto, vediamo chi altri si aggiunge a loro
Nardi è infortunato al polso, cosa seria, e forse ha accelerato troppo il rientro.. di Zeppieri ormai non si hanno notizie da mesi
Magari è un genio incompreso della gufata inversa…. 🙄 🙄 🙄
No, eh? Non è così, vero?
😆
E si aggiunge anche Travaglia!!! L’avevo pronosticato al 50% in effetti la partita è stata molto equilibrata; visto solo il terzo set, peccato solo per il contro break. Ora Zheng, che personalmente non ho mai visto giocare. Si può fare.
Bravo Pelle, pur non essendo testa di serie (con la classifica di questa settimana lo sarebbe e anche bella alta) il tabellone non è male… Dopo Roma non sarebbe male replicare a Parigi!
Nel mentre anche Steto decide di “rimpatriare” un altro giorno e resta Oltralpe.
Anche Steto passa, dopo una discreta battaglia, alla faccia del solito muride…
e Gigante…
esordio della pigato in uno slam. complimenti alla resilienza, è riuscita dove molti “enfant prodige”, che non erano per nulla prodige ma che sono serviti a qualche furbone a costruirsi carriere, hanno fallito: resistere mentalmente al muro della realtà e proseguire affrontando una carriera senza le luci della ribalta ma di partite giocate dall’altra parte del mondo il lunedì alle 10 a.m. davanti a 0 spettatori.
sarebbe interessante una intervista.
Le qualificazioni le trasmette integralmente Discovey +…
In questo momento sto vedendo Stefano Travaglia contro Ficovich…
Ogni Villaggio che si rispetti,
Necessità di 1 come te:)
Di solito sul canale YouTube del Roland garros.
E intanto Pellegrino va avanti.
Dopo ieri e l’ennesimo Malox ti attacchi al primo turno di quali al RG.
——
…infortunati (oltre a Passaro e Musetti)…
E bravo Pellegrino che non smentisce il mio pronostico! Solido e preciso nei momenti importanti. Spiace per De Alboran, sempre piacevole a vedersi.
Qualcuno sa perchè non ci sono Nardi e Zeppieri? Infortunati?
qualcuno è al corrente se le partite di qualificazione sono trasmesse gratuitamente ? Mi pareva di ricordare che lo fossero…
Clicca qui per visualizzarlo.
Oggi probabile rimpatriata generale.
Pellegrino e Cinà avanzano, Steto e Napo al 50%. Cecchinato 25%.
3 sono contento. Dopo Sinner, guardiamo anche qualcun altro dei nostri (e non solo, magari un po’ di Goffin…)