Pagelle azzurre agli Internazionali d’Italia 2026: Sinner da 10, Darderi vola, femminile sotto esame

Il tennis italiano esce dagli Internazionali d’Italia 2026 con un bilancio a due velocità. Da una parte il singolare maschile, trascinato dal trionfo di Jannik Sinner e dalla splendida cavalcata di Luciano Darderi, ha confermato una profondità ormai da grande movimento. Dall’altra il settore femminile ha vissuto una settimana più complicata, con pochi acuti e diverse delusioni rispetto alle attese. Roma ha promosso alcuni azzurri, bocciato altri e lasciato anche un grande punto interrogativo legato a Lorenzo Musetti, fermato da un infortunio che gli impedirà di disputare il Roland Garros. Ecco le pagelle, con giudizi netti e senza fronzoli, dei giocatori italiani impegnati nei tabelloni di singolare maschile e femminile.

VOTO COMPLESSIVO SINGOLARE MASCHILE ITALIANO: 8,5

Il bilancio maschile è STRAORDINARIO: titolo di Jannik Sinner, semifinale di Luciano Darderi e ottavi per Andrea Pellegrino . Sinner ha battuto Casper Ruud in finale 6-4 6-4, mentre Darderi si è fermato in semifinale sempre contro Ruud.

Jannik Sinner – 10

Torneo perfetto. Vince Roma da numero uno, regge pressione, pubblico e tabellone. Non è solo una vittoria: è una dimostrazione di superiorità.

Luciano Darderi – 8,5

Grande torneo, senza discussioni. Arrivare in semifinale a Roma pesa tantissimo. Il 6-1 6-1 subito da Ruud è brutto, ma non cancella il salto di qualità.

Andrea Pellegrino – 8

La sorpresa azzurra. Da qualificato agli ottavi, con vittorie pesanti e personalità. Contro Sinner non poteva fare molto, ma il torneo resta eccellente.

Matteo Arnaldi – 7

Torneo positivo. Ha rimesso sul campo aggressività, coraggio e qualità. Una settimana che lascia buone sensazioni.

Lorenzo Musetti – Senza voto

Non giudicabile. Ha giocato chiaramente condizionato dal problema fisico e la successiva rinuncia al Roland Garros conferma che il torneo va letto soprattutto attraverso l’infortunio. Non si può bocciare un giocatore sceso in campo non al 100%.

Matteo Bellucci – 6

Fa il suo, senza strafare. Torneo dignitoso, ma senza il vero acuto che avrebbe cambiato il giudizio.

Flavio Cobolli – 5,5

Sotto le attese. Da lui ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto per livello e ambizione. Non un disastro, ma il bilancio resta insufficiente.

Federico Cinà – 5,5

Buoni segnali, ma torneo incompleto. Per età e prospettiva il giudizio va tenuto morbido, però il salto va ancora costruito.

Luca Nardi – 5

Occasione sprecata. Aveva margine per incidere di più, ma il torneo lascia poco.

Matteo Berrettini – 4,5

Troppo poco. Sconfitta secca, poche certezze e sensazioni negative.

Lorenzo Sonego – 4,5

Uscita piatta, senza vera reazione. Da un giocatore della sua esperienza era lecito aspettarsi altro.

Francesco Maestrelli – 4,5

Torneo breve e senza particolare impatto. L’occasione c’era, ma è durata poco.

Il bilancio femminile è più severo: Elisabetta Cocciaretto è stata la migliore, mentre Jasmine Paolini, campionessa uscente, si è fermata al terzo turno contro Elise Mertens dopo aver avuto tre match point. Cocciaretto ha battuto Emma Navarro, poi si è arresa nettamente a Iga Swiatek.

Elisabetta Cocciaretto – 7

La migliore delle azzurre. Batte una giocatrice importante come Navarro e si regala il terzo turno. La sconfitta netta con Swiatek pesa nel punteggio, ma non rovina il giudizio.

Noemi Basiletti – 6,5

Bel segnale. Vince una partita vera e poi paga il livello superiore contro Svitolina . Voto positivo: ha fatto più di quanto ci si potesse aspettare.

Tyra Grant – 6

Talento evidente, ma torneo con un po’ di rammarico. Sufficienza piena per atteggiamento e prospettiva, ma la strada è ancora lunga.

Jasmine Paolini – 5,5

Per una top player italiana e campionessa uscente, uscire al terzo turno è sotto le aspettative. Lotta, ha chance pesanti, ma non chiude: torneo insufficiente per il suo status.

Lucia Bronzetti – 5,5

Combatte, ma non basta. Prestazione dignitosa, risultato negativo.

Lisa Pigato – 5,5

Parte bene, poi cala. Buona fiammata iniziale, ma manca continuità.

Jennifer Ruggeri – 5

Partita con qualche segnale, ma senza riuscire a completare l’opera. Torneo amaro.

Martina Trevisan – 5

Troppi alti e bassi. Il talento e l’esperienza ci sono, ma la prestazione resta discontinua.

Nuria Brancaccio – 4,5

Sconfitta netta e poche possibilità di incidere. Torneo anonimo.

Federica Urgesi – 4,5

Il divario si è visto. Esperienza utile, ma il campo ha detto che il livello era ancora troppo alto.

Lucrezia Stefanini – 4

Ko pesante e giornata da dimenticare. Troppo poco per strappare la sufficienza.





Francesco Paolo Villarico