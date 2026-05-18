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Pagelle azzurre agli Internazionali d’Italia 2026: Sinner da 10, Darderi vola, femminile sotto esame

18/05/2026 10:10 27 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP

Il tennis italiano esce dagli Internazionali d’Italia 2026 con un bilancio a due velocità. Da una parte il singolare maschile, trascinato dal trionfo di Jannik Sinner e dalla splendida cavalcata di Luciano Darderi, ha confermato una profondità ormai da grande movimento. Dall’altra il settore femminile ha vissuto una settimana più complicata, con pochi acuti e diverse delusioni rispetto alle attese. Roma ha promosso alcuni azzurri, bocciato altri e lasciato anche un grande punto interrogativo legato a Lorenzo Musetti, fermato da un infortunio che gli impedirà di disputare il Roland Garros. Ecco le pagelle, con giudizi netti e senza fronzoli, dei giocatori italiani impegnati nei tabelloni di singolare maschile e femminile.

VOTO COMPLESSIVO SINGOLARE MASCHILE ITALIANO: 8,5
Il bilancio maschile è STRAORDINARIO: titolo di Jannik Sinner, semifinale di Luciano Darderi e ottavi per Andrea Pellegrino . Sinner ha battuto Casper Ruud in finale 6-4 6-4, mentre Darderi si è fermato in semifinale sempre contro Ruud.

Jannik Sinner ITA – 10
Torneo perfetto. Vince Roma da numero uno, regge pressione, pubblico e tabellone. Non è solo una vittoria: è una dimostrazione di superiorità.

Luciano Darderi ITA – 8,5
Grande torneo, senza discussioni. Arrivare in semifinale a Roma pesa tantissimo. Il 6-1 6-1 subito da Ruud è brutto, ma non cancella il salto di qualità.

Andrea Pellegrino ITA – 8
La sorpresa azzurra. Da qualificato agli ottavi, con vittorie pesanti e personalità. Contro Sinner non poteva fare molto, ma il torneo resta eccellente.

Matteo Arnaldi ITA – 7
Torneo positivo. Ha rimesso sul campo aggressività, coraggio e qualità. Una settimana che lascia buone sensazioni.

Lorenzo Musetti ITA – Senza voto
Non giudicabile. Ha giocato chiaramente condizionato dal problema fisico e la successiva rinuncia al Roland Garros conferma che il torneo va letto soprattutto attraverso l’infortunio. Non si può bocciare un giocatore sceso in campo non al 100%.

Matteo Bellucci ITA – 6
Fa il suo, senza strafare. Torneo dignitoso, ma senza il vero acuto che avrebbe cambiato il giudizio.

Flavio Cobolli ITA – 5,5
Sotto le attese. Da lui ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto per livello e ambizione. Non un disastro, ma il bilancio resta insufficiente.

Federico Cinà ITA – 5,5
Buoni segnali, ma torneo incompleto. Per età e prospettiva il giudizio va tenuto morbido, però il salto va ancora costruito.

Luca Nardi ITA – 5
Occasione sprecata. Aveva margine per incidere di più, ma il torneo lascia poco.

Matteo Berrettini ITA – 4,5
Troppo poco. Sconfitta secca, poche certezze e sensazioni negative.

Lorenzo Sonego ITA – 4,5
Uscita piatta, senza vera reazione. Da un giocatore della sua esperienza era lecito aspettarsi altro.

Francesco Maestrelli ITA – 4,5
Torneo breve e senza particolare impatto. L’occasione c’era, ma è durata poco.





VOTO COMPLESSIVO SINGOLARE FEMMINILE ITALIANO: 5,5
Il bilancio femminile è più severo: Elisabetta Cocciaretto è stata la migliore, mentre Jasmine Paolini, campionessa uscente, si è fermata al terzo turno contro Elise Mertens dopo aver avuto tre match point. Cocciaretto ha battuto Emma Navarro, poi si è arresa nettamente a Iga Swiatek.

Elisabetta Cocciaretto ITA – 7
La migliore delle azzurre. Batte una giocatrice importante come Navarro e si regala il terzo turno. La sconfitta netta con Swiatek pesa nel punteggio, ma non rovina il giudizio.

Noemi Basiletti ITA – 6,5
Bel segnale. Vince una partita vera e poi paga il livello superiore contro Svitolina UKR. Voto positivo: ha fatto più di quanto ci si potesse aspettare.

Tyra Grant ITA – 6
Talento evidente, ma torneo con un po’ di rammarico. Sufficienza piena per atteggiamento e prospettiva, ma la strada è ancora lunga.

Jasmine Paolini ITA – 5,5
Per una top player italiana e campionessa uscente, uscire al terzo turno è sotto le aspettative. Lotta, ha chance pesanti, ma non chiude: torneo insufficiente per il suo status.

Lucia Bronzetti ITA – 5,5
Combatte, ma non basta. Prestazione dignitosa, risultato negativo.

Lisa Pigato ITA – 5,5
Parte bene, poi cala. Buona fiammata iniziale, ma manca continuità.

Jennifer Ruggeri ITA – 5
Partita con qualche segnale, ma senza riuscire a completare l’opera. Torneo amaro.

Martina Trevisan ITA – 5
Troppi alti e bassi. Il talento e l’esperienza ci sono, ma la prestazione resta discontinua.

Nuria Brancaccio ITA – 4,5
Sconfitta netta e poche possibilità di incidere. Torneo anonimo.

Federica Urgesi ITA – 4,5
Il divario si è visto. Esperienza utile, ma il campo ha detto che il livello era ancora troppo alto.

Lucrezia Stefanini ITA – 4
Ko pesante e giornata da dimenticare. Troppo poco per strappare la sufficienza.



Francesco Paolo Villarico

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27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Paolo (Guest) 18-05-2026 13:43

@ Molto Pollo (#4618784)

si è qualificata ma il livello e basso e il divario enorme per cui quattro è giusto. Qualificarsi e poi non superare neppure un turno è fallimentare. Se il livello è questo, nel senso che più di quello che fai non puoi fare non ti cimentare proprio con mandatory mille

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Paolo (Guest) 18-05-2026 13:41

Concordo in pieno con i voti anzi ad alcuni li avrei abbassati ulteriormente in particolare a quelli insufficienti tipo Nardi un quattro xe lo meritava tutto è incorreggibile e credo che non farà mai nullo di buono.
Anche Maestrelli un bel 3 a prescindere dalle sconfitte degli ultimi tempi non si può fare così schifo

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Il GUEst 18-05-2026 13:39

Mi limito a commentare i voti su cui non mi trovo al maschile: sono totalmente in disaccordo col voto e soprattutto col giudizio dato a Bellucci, giocatore che ha sempre fatto fatica su terra e che a Roma ha battuto prima Burruchaga, che ha fatto finale ATP quest’anno su terra e a mio avviso era nettamente favorito contro il pirata e poi ha battuto Etcheverry, giocatore che quest’anno finora ha un rendimento da top 20 (la Race parla chiaro), solidissimo su terra e anche qua non ci avrei messo un euro sulla vittoria di Bellucci, mi sembra davvero assurdo alla luce di questo leggere “fa il suo senza strafare”, per me da 7/7.5 il suo torneo.
Ingeneroso anche il 5.5 a Cinà, che porta al terzo e gioca alla pari contro il semifinalista di Madrid e in crescita continua, almeno la sufficienza la meritava; mentre trovo fin troppo generoso il 5.5 a Cobolli, doveva e poteva fare molto di più, aveva un bel tabellone e uscire così nettamente seppur da un ottimo Tirante per me più di 4.5/5 non meritava

 25
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zedarioz 18-05-2026 13:21

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ Molto Pollo (#4618784)
Ciao, parlavo di quello che si è visto nei tabelloni principali. Valutazione solo del Md e di quello che si è visto in campo dal primo turno in poi. Il tuo parere è rispettabile penso quanto il mio. Un abbraccio F. P. V.

Mi dispiace ma è scorretto.
Il titolo è “pagelle azzurre agli internazionali d’Italia” e gli internazionali d’Italia comprendono anche le qualificazioni per chi le deve fare. Quindi Urgesi, partendo da una classifica bassissima ha letteralmente fatto un’impresa.

 24
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Tennisforever 18-05-2026 13:17

« c’è qualcosa che non va: con 51 partite vinte non può aver fatto solo 77 set (e vinti solo 73)« grazie, correggo

Da ottobre 2025 : 51 V 2 P ( 8 titoli – 10 tornei)

8 titoli : 6 1000-Torino-Vienna 44 V 88 sets V- 4 sets P

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Silvy__89 18-05-2026 13:00

Concordo abbastanza con le valutazioni.
Direi per me le grandi delusioni sono Paolini, Musetti e Cobolli, anche considerando il ranking che hanno, era lecito aspettarsi tanto di più.

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Annie3 18-05-2026 12:43

Non lo so, a me Darderi mette comunque ansia…e non ho capito da cosa si sia dedotto che con Ruud le gambe non reggevano più perché era esagitato come al solito, zompava come un grillo! Poi avrà anche risentito degli impegni precedenti ma quelli veramente stanchi, di solito, si mostrano in ben altre condizioni…vabbe’, caratterialmente le due facce della medaglia, inappuntabile Jannik, sfrontato Luciano: certo, al di là delle qualità del gioco che rendono anche Darderi indubbiamente meritevole, dai risultati dei due emerge che un maggiore controllo e
concentrazione aiutano per rendere efficace la prestazione, anche se ritengo più semplici migliorie sul piano tecnico che sul piano emotivo/mentale

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walden 18-05-2026 12:38

Scritto da Annie3
@ walden (#4618801)
Perdonami, a parte che non siamo a scuola ma se tu dessi lo stesso tema da correggere a più insegnanti, ognuno darebbe una valutazione diversa, magari con oscillazioni di uno o mezzo punto ma ogni insegnante, a seconda di quelli che ritiene più importanti tra i parametri per la valutazione, può valorizzare questo o quell’aspetto della prestazione…figuriamoci al momento di quotare il percorso di un tennista nell’arco di un torneo, pure in casa, con la componente emotiva che obiettivamente è presente e che comunque non può essere presa o colpevolizzata come
una negatività: “nemo propheta in patria”, del resto ricordo un Fognini, in un momento aureo in terra straniera, uscire al primo turno a Roma…e Sinner fra gli italiani è un iceberg ma beccarsi Palazzo Chigi al completo in tribuna non so quanto avrebbe giovato al carattere decisamente più emotivo degli altri italiani, una rappresentanza davvero eccessiva…e se utilizzare i freddi voti può essere restrittivo rispetto alle variabili e diverse sfumature, fare le pulci minuziosamente a questi voti uno per uno mi sembra eccessivo, visto il contesto e lo spirito della disamina della redazione

Qualcuno di voi ci ha capito qualcosa? Scusate, forse non sono abbastanza intelligente per questa cara amica….

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Annie3 18-05-2026 12:27

@ walden (#4618801)

Perdonami, a parte che non siamo a scuola ma se tu dessi lo stesso tema da correggere a più insegnanti, ognuno darebbe una valutazione diversa, magari con oscillazioni di uno o mezzo punto ma ogni insegnante, a seconda di quelli che ritiene più importanti tra i parametri per la valutazione, può valorizzare questo o quell’aspetto della prestazione…figuriamoci al momento di quotare il percorso di un tennista nell’arco di un torneo, pure in casa, con la componente emotiva che obiettivamente è presente e che comunque non può essere presa o colpevolizzata come
una negatività: “nemo propheta in patria”, del resto ricordo un Fognini, in un momento aureo in terra straniera, uscire al primo turno a Roma…e Sinner fra gli italiani è un iceberg ma beccarsi Palazzo Chigi al completo in tribuna non so quanto avrebbe giovato al carattere decisamente più emotivo degli altri italiani, una rappresentanza davvero eccessiva…e se utilizzare i freddi voti può essere restrittivo rispetto alle variabili e diverse sfumature, fare le pulci minuziosamente a questi voti uno per uno mi sembra eccessivo, visto il contesto e lo spirito della disamina della redazione

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magilla 18-05-2026 12:14

bassi i voti a Darderi ma ancora di piu a Pellegrino e Grant

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+1: walden
-1: Taxi Driver
Molto Pollo 18-05-2026 12:12

Scritto da Annie3
@ Molto Pollo (#4618784)
Molto Pollo, miracolo!!!! Questa volta sono d’accordo con te

Incredibile! 😳 😳 😳 😛

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Alex77 18-05-2026 12:01

A Jannik non puoi non dare anche la lode, dai

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Henry (Guest) 18-05-2026 11:49

@ Molto Pollo (#4618784)

Forse fvp la voleva nei quarti …mah 😳

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+1: Inox
Annie3 18-05-2026 11:47

@ Molto Pollo (#4618784)

Molto Pollo, miracolo!!!! Questa volta sono d’accordo con te, la Urgesi ha fatto un percorso di tutto rispetto a Roma e a me è piaciuta tantissimo!!!

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+1: Inox
walden 18-05-2026 11:45

@ walden (#4618801)

Ops, pensavo che le “pagelle” fossero di Marco Mazzoni, invece sono di Francesco Villarico, mi scuso con entrambi per la disattenzione…

 13
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Inox 18-05-2026 11:25

@ LiveTennis.it Staff (#4618806)

No davvero il 4,5 alla Urgesi ingeneroso

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NonSoloSinner (Guest) 18-05-2026 11:24

Scritto da Lorenzo
Darderi, con quello che ha combinato con la bambina ipovedente, mentre tutto tronfio entrava in campo come se fosse ad una sfilata, merita un voto inferiore.
Si è bollato. Il web, gli appassionati di tutto il mondo lo hanno bollato.
A ragion veduta.

secondo me gli organizzatori non lo avevano informato che all’uscita lo attendeva il bambino per entrare in campo mano nella mano… era la prima volta che giocava al centrale, poi certo quell’entrata burlesca stile wrestler non lo ha aiutato a capire che stava facendo una pirlata… spiace soprattutto per il bimbo, che co sarà rimasto molto male

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-1: Taxi Driver
NonSoloSinner (Guest) 18-05-2026 11:13

Il timore è che Musetti finisca come Berrettini… peraltro i suoi infortuni riguardano fasce muscolari sempre diverse e di entrambe le gambe. Se fosse integro, sono convinto che oggi non solo sarebbe ancora in top-10, ma da numero 3 perché è il più forte dopo i due fenomeni

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walden 18-05-2026 11:11

Scritto da Lorenzo
Darderi, con quello che ha combinato con la bambina ipovedente, mentre tutto tronfio entrava in campo come se fosse ad una sfilata, merita un voto inferiore.
Si è bollato. Il web, gli appassionati di tutto il mondo lo hanno bollato.
A ragion veduta.

non scriviamo c…., per favore…è stato un errore, che ha riconosciuto, è un ragazzo che deve ancora crescere su alcuni aspetti, diamogli tempo…

 9
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+1: Inox, Scolaretto
LiveTennis.it Staff 18-05-2026 11:04

@ Molto Pollo (#4618784)

Ciao, parlavo di quello che si è visto nei tabelloni principali. Valutazione solo del Md e di quello che si è visto in campo dal primo turno in poi. Il tuo parere è rispettabile penso quanto il mio. Un abbraccio F. P. V.

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guido Guest 18-05-2026 11:01

Scritto da Tennisforever
SINNER 18/05/2025 a oggi : 10
Partite : 82 V 7 P = 92,1 % 10 titoli
SINNER 20/10/2025 a oggi : 10+
ha vinto 51 incontri su 53 = 96,22%
51 V : 73 su 77 sets = 94,8 %.
(2 sconfitte : ha fatto più punti 89-86,154-136)
8 titoli

c’è qualcosa che non va: con 51 partite vinte non può aver fatto solo 77 set (e vinti solo 73)

 7
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walden 18-05-2026 10:59

Caro Marco, le tue pagelle sono abbastanze equilibrate, ma su alcune sfumature mi sento di scrivere qualche appunto:
a Jannik il 10 va stretto, darei la lode e l’abbraccio accademico;
a Luciano, Andrea e Matteo (Arnaldi) avrei dato qualcosa in più, anche per riconoscere il progresso compiuto, Luciano (che spero migliori anche sugli aspetti relazionali, oltre che tennistici) ha avuto tre avversari di altissimo livello, prima di Ruud, Andrea sembrava un top50, almeno, e Matteo ha perso di un soffio contro un futuro top, dopo aver sconfitto un top10: a tutti e tre almeno mezzo punto in più lo darei;
concordo sul fatto che Musetti sia difficilmnete giudicabile, sul piano tecnico, ma gli darei un 5 per l’incapacità nel sapersi gestire, troppo condizionato dalle aspettative della Federazione;
anche su Bellucci sei stato un po’ di manica stretta, ha sconfitto due tennisti che gli erano davanti, purtroppo ha un po’ sporcato la sua prestazione con la sua mancanza di continuità, e comunque Landaluce è la sua bestia nera….;
troppo buono con Cobolli, Tirante, a mio parere non è un fenomeno ne un vero terraiolo, era una partita da vincere per giocarsela poi con Medvedev, farsi condizionare dall’essere a Roma non può più essere una scusa;
Cinà un 6- lo avrebbe meritato, ha fatto partita con uno che aveva fatto semifinale a Madrid, la terra battuta non è la sua superficie;
Nardi si è appena ritirato dalle Q del RG, forse avrebbe fatto meglio a non presentarsi neppure, permettendo una WC in più per il MD (magari a Travaglia, che non so ancora quanto riuscirà a giocarsela in futuro), il voto negativo, al più può, essere dato alla capacità di programmarsi, non certo alla prestazione;
su Berrettini non saprei che voto dare, sulla base di una valutazione tecnica il 4,5 che gli attribuisci è persino alto, ma a me sembra che in questo momento rientri più negli ingiudicabili, non è focalizzato sulla carriera;
Lorenzo Sonego è in una fase discendente della carriera, temo, ha 31 anni e forse meno motivazione, ed inoltre è reduce da un lungo periodo d’inattività per infortunio: il 4,5 mi sembra un po’ duro;
infine Maestrelli, certo pessima esperienza, ma da uno che viene da 8 sconfitte consecutive ci si poteva aspettare di più?

 6
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Tennisforever 18-05-2026 10:43

SINNER 18/05/2025 a oggi : 10

Partite : 82 V 7 P = 92,1 % 10 titoli

SINNER 20/10/2025 a oggi : 10+

ha vinto 51 incontri su 53 = 96,22%

51 V : 73 su 77 sets = 94,8 %.

(2 sconfitte : ha fatto più punti 89-86,154-136)

8 titoli

 5
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Inox 18-05-2026 10:36

Non sono d’accordo sui voti di Basiletti e Grant meritano di più

 4
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+1: Scolaretto
Lorenzo (Guest) 18-05-2026 10:35

Darderi, con quello che ha combinato con la bambina ipovedente, mentre tutto tronfio entrava in campo come se fosse ad una sfilata, merita un voto inferiore.
Si è bollato. Il web, gli appassionati di tutto il mondo lo hanno bollato.
A ragion veduta.

 3
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-1: walden, Maurantonio, tacchino freddo
Molto Pollo 18-05-2026 10:33

Vergognoso il voto 4 e mezzo alla Urgesi che si qualifica battendo due top 100.
Okay che FPV non segue molto il tennis, ma chatgpt dovrebbe saperle queste cose….

 2
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+1: Inox, Maurantonio, Scolaretto, zedarioz, Billy74
Federer for ever (Guest) 18-05-2026 10:16

La Basiletti 6,5???? Una che fa un salto del genere nel ranking e vince con avversarie così qualificate….??? Credo che meriti almeno due voti in più 🙂

 1
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+1: Inox, Maurantonio, Scolaretto, Molto Pollo, tacchino freddo