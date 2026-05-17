Sinner leggendario!!! Vince a Roma, 50 anni dopo Panatta. Ruud battuto in due set

Jannik Sinner scrive un nuova spettacolare pagina di storia del tennis italiano, e non solo. Il n.1 del mondo vince la finale del Masters 1000 di Roma sconfiggendo in finale Casper Ruud col punteggio di 6-4 6-4, rimontando una partenza non facile e quindi imponendo la sua maggior classe contro il norvegese, sempre sconfitto in carriera senza mai cedere un set. Per Sinner è il primo titolo a Roma, esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta (1976). Quello al Foro Italico è il quinto Masters 1000 del 2026 (e quinto titolo in stagione) e sesto consecutivo, sommando quello di Parigi indoor dello scorso ottobre, per una striscia pazzesca di 34 partite vinte in questa categoria di tornei. Sinner uguglia il record di Rafael Nadal, campione nella stessa stagione nei tre Masters 1000 su terra battuta.

A breve il servizio completo del nostro inviato a Roma, Enrico Milani

Jannik Sinner vs Casper Ruud

