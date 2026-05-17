Sinner leggendario!!! Vince a Roma, 50 anni dopo Panatta. Ruud battuto in due set
Jannik Sinner scrive un nuova spettacolare pagina di storia del tennis italiano, e non solo. Il n.1 del mondo vince la finale del Masters 1000 di Roma sconfiggendo in finale Casper Ruud col punteggio di 6-4 6-4, rimontando una partenza non facile e quindi imponendo la sua maggior classe contro il norvegese, sempre sconfitto in carriera senza mai cedere un set. Per Sinner è il primo titolo a Roma, esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta (1976). Quello al Foro Italico è il quinto Masters 1000 del 2026 (e quinto titolo in stagione) e sesto consecutivo, sommando quello di Parigi indoor dello scorso ottobre, per una striscia pazzesca di 34 partite vinte in questa categoria di tornei. Sinner uguglia il record di Rafael Nadal, campione nella stessa stagione nei tre Masters 1000 su terra battuta.
A breve il servizio completo del nostro inviato a Roma, Enrico Milani
Jannik Sinner vs Casper Ruud
TAG: Casper Ruud, Enrico Milani, Jannik Sinner, Masters 1000 Roma 2026
Ave Sinner ,imperatore dell’universo.
Grazie.
Vincere tutti gli slam in un anno solare.
Che bravoooooo, semplicemente Fenomeno!!
Attendevo da 50 anni.Abbiamo un benzinaio ottavo re di Roma.
GRAZIE.
C’è rimasto qualche record da infrangere?? Giusto x curiosità
E il bello è che si ha l’impressione che questa sequenza eccezionale sia solo l’inizio di qualcosa ancora più straordinaria.
Grazie Jannik!
Vincerò vincerò vinceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeroooooooo
Immenso, nella storia! Ora vada come vada al R.G., ciò che ha fatto in questi 3 mesi valeva ogni rischio, e’ andato oltre le sue abitudini e limiti, ora SA che qualsiasi traguardo gli appartiene. GRAZIE JANNIK!!
Ti adorooooooo!
Finalmente Roma !
Grazie 1000 Jannik !!
Questo ragazzo sta realizzando delle imprese titaniche impensabili per chiunque. Grazie Jannik.
Grandissimo Sinner, vincere diventa quasi banale.