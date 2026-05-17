È il quinto Masters 1000 del 2026 ATP, Copertina

Sinner leggendario!!! Vince a Roma, 50 anni dopo Panatta. Ruud battuto in due set

17/05/2026 19:09 13 commenti
Jannik Sinner trionfa a Roma (foto Getty Images)
Jannik Sinner trionfa a Roma (foto Getty Images)

Jannik Sinner scrive un nuova spettacolare pagina di storia del tennis italiano, e non solo. Il n.1 del mondo vince la finale del Masters 1000 di Roma sconfiggendo in finale Casper Ruud col punteggio di 6-4 6-4, rimontando una partenza non facile e quindi imponendo la sua maggior classe contro il norvegese, sempre sconfitto in carriera senza mai cedere un set. Per Sinner è il primo titolo a Roma, esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta (1976). Quello al Foro Italico è il quinto Masters 1000 del 2026 (e quinto titolo in stagione) e sesto consecutivo, sommando quello di Parigi indoor dello scorso ottobre, per una striscia pazzesca di 34 partite vinte in questa categoria di tornei. Sinner uguglia il record di Rafael Nadal, campione nella stessa stagione nei tre Masters 1000 su terra battuta.

A breve il servizio completo del nostro inviato a Roma, Enrico Milani

 

Jannik Sinner ITA vs Casper Ruud NOR

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Casper Ruud [23]
4
4
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

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13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Nike (Guest) 17-05-2026 19:18

Ave Sinner ,imperatore dell’universo.

Grazie.

 13
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Non_chiamatemi_Yannick_Noah (Guest) 17-05-2026 19:18

Scritto da Jack
C’è rimasto qualche record da infrangere?? Giusto x curiosità

Vincere tutti gli slam in un anno solare.

 12
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Alex77 17-05-2026 19:18

Che bravoooooo, semplicemente Fenomeno!!

 11
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Giambitto 17-05-2026 19:17

Attendevo da 50 anni.Abbiamo un benzinaio ottavo re di Roma.
GRAZIE.

 10
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Jack (Guest) 17-05-2026 19:16

C’è rimasto qualche record da infrangere?? Giusto x curiosità

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robdes12 17-05-2026 19:15

E il bello è che si ha l’impressione che questa sequenza eccezionale sia solo l’inizio di qualcosa ancora più straordinaria.

 8
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Tifoso degli italiani (Guest) 17-05-2026 19:15

Grazie Jannik!

 7
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Muddy Waters (Guest) 17-05-2026 19:13

Vincerò vincerò vinceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeroooooooo

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Scolaretto 17-05-2026 19:13

Immenso, nella storia! Ora vada come vada al R.G., ciò che ha fatto in questi 3 mesi valeva ogni rischio, e’ andato oltre le sue abitudini e limiti, ora SA che qualsiasi traguardo gli appartiene. GRAZIE JANNIK!!

 5
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giumart (Guest) 17-05-2026 19:13

Ti adorooooooo!

 4
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Silvio74 (Guest) 17-05-2026 19:13

Finalmente Roma !

Grazie 1000 Jannik !!

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+1: Scolaretto
aiblo65 17-05-2026 19:13

Questo ragazzo sta realizzando delle imprese titaniche impensabili per chiunque. Grazie Jannik.

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+1: Scolaretto
Pat (Guest) 17-05-2026 19:13

Grandissimo Sinner, vincere diventa quasi banale.

 1
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+1: Scolaretto