Schwartzman lancia due proposte per rendere il tennis più televisivo: “Via il deuce e super tie-break al terzo set”

Il tennis continua a interrogarsi su come rendere il prodotto più fruibile per la televisione e per un pubblico sempre meno disposto a restare davanti allo schermo per tre o quattro ore. Il tema è ormai centrale da anni: partite troppo lunghe, orari imprevedibili e durata spesso difficile da sostenere per chi segue lo sport da casa.

A entrare nel dibattito è stato anche Diego Schwartzman. L’ex tennista argentino, conosciuto da tutti come “El Peque”, ha avanzato due proposte durante un intervento in un podcast argentino: eliminare il deuce e introdurre il super tie-break al terzo set. L’obiettivo sarebbe quello di rendere il tennis più dinamico, più prevedibile nei tempi e più adatto alle esigenze televisive.

La prima idea riguarda il sistema dei vantaggi. Secondo Schwartzman, dopo il 40-40 si potrebbe giocare un punto secco, senza andare avanti con vantaggi e parità. Una formula già utilizzata in alcune competizioni e in doppio, che ridurrebbe la durata dei game e aumenterebbe la tensione nei momenti decisivi.

La seconda proposta è ancora più incisiva: sostituire il terzo set con un super tie-break. In questo modo, nelle partite al meglio dei tre set, dopo un set pari non si giocherebbe un intero parziale decisivo, ma un tie-break lungo, solitamente ai 10 punti. Una soluzione che accorcerebbe sensibilmente i match e renderebbe più semplice programmare le partite, soprattutto nei tornei con tanti incontri nella stessa giornata.

Le parole di Schwartzman nascono da una riflessione maturata dentro il circuito. L’argentino ha vissuto per anni il tennis professionistico dall’interno e conosce bene le esigenze dei giocatori, degli organizzatori e delle televisioni. Il suo punto di vista non è quello di chi vuole snaturare il gioco, ma di chi ritiene necessario aprire una discussione sul futuro del prodotto tennis.

Il problema, infatti, è evidente: le grandi battaglie di quattro ore possono essere affascinanti per gli appassionati più fedeli, ma rischiano di allontanare lo spettatore occasionale. In un panorama sportivo sempre più competitivo, con contenuti rapidi e piattaforme digitali che hanno modificato le abitudini del pubblico, anche il tennis si chiede come restare attrattivo senza perdere la propria identità.

Le proposte del “Peque” dividono inevitabilmente. Da una parte c’è chi considera il deuce e il set decisivo parte essenziale della tradizione del tennis, elementi capaci di premiare resistenza mentale, fisica e tecnica. Dall’altra, però, c’è chi vede in queste modifiche un modo per rendere le partite più intense, più compatte e più facili da seguire.

Il nodo resta sempre lo stesso: innovare senza tradire la storia del gioco. Schwartzman ha messo sul tavolo due idee semplici ma forti, destinate a far discutere. Il tennis del futuro potrebbe non cambiare subito, ma il dibattito è ormai aperto: per crescere in televisione e conquistare nuovo pubblico, qualcosa potrebbe davvero dover cambiare.





Francesco Paolo Villarico