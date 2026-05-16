Svitolina regina di Roma: terzo trionfo agli Internazionali, Gauff battuta dopo una battaglia di quasi tre ore

È Elina Svitolina la nuova regina del Foro Italico. L’ucraina conquista per la terza volta gli Internazionali BNL d’Italia superando in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-2 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Un successo costruito con pazienza, solidità e lucidità nei momenti decisivi contro un’avversaria capace di crescere con il passare dei minuti ma troppo incostante nei momenti chiave. Non è stata una finale spettacolare dal punto di vista tecnico. Più che i colpi vincenti a fare la differenza sono stati gli errori: ben 67 gratuiti complessivi, un dato che racconta una partita spesso nervosa e piena di alti e bassi. Coco Gauff, dopo un avvio complicato, è salita di livello ma ha sprecato troppo: appena tre palle break convertite su diciassette opportunità. Numeri che pesano.

Alla fine ha vinto la giocatrice più continua, più concreta e più solida da fondo campo. E Svitolina, dopo la straordinaria semifinale contro Iga Swiatek, ha pienamente meritato il titolo. La finale parte con un ulteriore ritardo causato da un rapido piovasco, ma finalmente il sole torna sul Foro Italico. Il pubblico del Centrale non raggiunge i livelli di entusiasmo attesi per Sinner, ma accompagna con calore le due protagoniste.

La partita mette subito di fronte due filosofie simili ma non identiche: da una parte Coco Gauff, tennis più diretto e piatto; dall’altra Svitolina, maggior uso delle rotazioni e del palleggio lavorato.

L’americana parte meglio. Strappa subito il servizio all’ucraina e sembra poter prendere il controllo del match. Ma nel tennis femminile un break raramente rappresenta una sentenza, e infatti il vantaggio svanisce rapidamente. Gauff continua a comandare gli scambi, colpisce più forte e sembra avere il pallino del gioco, ma fatica a chiudere. Sul 4-2 ha più occasioni per allungare definitivamente, ma Svitolina resiste in un game lunghissimo da sedici punti e rientra. Da quel momento la partita cambia. Sul 4-5 torna a farsi vedere il fantasma che accompagnerà Coco per tutta la finale: il doppio fallo. L’americana si blocca, Svitolina ringrazia, strappa il servizio e chiude il primo set dopo un’ora precisa di gioco.

Nel secondo parziale il livello sale sensibilmente. Gli scambi diventano più intensi, la palla viaggia più veloce e iniziano ad arrivare anche alcune variazioni tattiche con discese a rete e palle corte. L’equilibrio regna fino al 5-5. Lì Gauff trova finalmente il break che sembra indirizzare il set, ma ancora una volta non riesce a chiudere. Svitolina reagisce immediatamente, recupera e porta tutto al tie-break. Nel gioco decisivo due errori gratuiti dell’ucraina aprono la strada all’americana, che sale rapidamente di livello e chiude 7-3 riportando il match in equilibrio.

Tutto rinviato al terzo. La sensazione è che la partita sia cambiata. Gauff ora gioca con maggiore precisione, sbaglia meno e prova anche qualche soluzione diversa. Ma Svitolina torna ad essere la giocatrice più ordinata. Sul 2-2 arrivano due palle break per l’ucraina e il passaggio a vuoto di Coco è immediato. Break. Svitolina conferma il vantaggio, prende fiducia e nel game successivo strappa nuovamente il servizio all’americana. Gauff prova a cambiare spartito, cerca variazioni e smorzate, ma ormai è troppo tardi. L’ucraina vola sul 5-2 e va a servire per il titolo. Anche lì, però, niente è semplice. Arrivano tensione, errori, palle break, occasioni sprecate e tre match point necessari per chiudere una finale combattuta fino all’ultimo colpo. Sul terzo tentativo Svitolina sale a rete e mette la firma definitiva. Dopo otto anni Roma ritrova la sua regina.

Elina Svitolina b. Coco Gauff 6-4 6-7(3) 6-2. Il Foro Italico è di nuovo suo.

La cronaca punto a punto

Primo set

0-1 Gauff , Tre palle break nel primo game per l’americana, le prime due annullate, la terza convertita con un lungo scambio da fondo. Break subito.

0-2 Gauff , Gauff martella da fondo, gioco a zero. Break confermato.

1-2 Svitolina , L’ucraina tiene il servizio e torna in partita.

2-2 , Svitolina trova il ritmo da fondo e strappa il controbreak.

2-3 Gauff , Svitolina cede di nuovo il servizio. Palla avanti e indietro.

2-4 Gauff , Gauff imprecisa nel gioco precedente ma Svitolina sbaglia di dritto, break confermato.

3-4 Svitolina , Game lunghissimo, quattro palle break sprecate da Gauff in 16 punti. Svitolina tiene con il cuore.

4-4 , Due errori di Svitolina, doppio fallo, ma Gauff non chiude. Svitolina riaggancia con il break.

5-4 Svitolina , L’ucraina alza la velocità, tiene il servizio in un game combattuto.

6-4 Svitolina , Doppio fallo di Gauff a 15-30, poi un altro a 30-40: due set point. Svitolina chiude il primo set dopo un’ora precisa.

Secondo set

1-0 Svitolina , Gauff spinge ma non concretizza. Svitolina tiene a 40-30.

1-1 , Doppio fallo di Gauff a 15-30, palla break Svitolina. Gauff la annulla in un game da 16 punti.

2-1 Svitolina , Gioco senza problemi per l’ucraina.

2-2 , Due errori di Gauff a 0-30, doppio fallo e due palle break. Gauff annulla tutto, Svitolina sbaglia. Pari.

3-2 Svitolina , Tiene senza problemi.

3-3 , Splendido lob di Svitolina per la palla break, ma Gauff risponde con il rovescio e tiene.

4-3 Svitolina , Gioco a zero.

4-4 , Gauff risponde con un gioco a zero.

5-4 Svitolina , Difende una palla break e tiene.

5-5 , Gauff rischia sul 30 pari e riaggancia.

5-6 Gauff , Due vincenti dell’americana a 0-30, due palle break, Svitolina sbaglia. Il nastro aiuta Gauff, break.

6-6 , Gauff serve per il set ma Svitolina non molla: risposta profonda, due palle break, recupera il break. Tie-break.

Tie-break 3-7 Gauff , Svitolina apre 1-0, poi due minibreak regalati dall’ucraina portano Gauff avanti. Due gratuiti di Svitolina consegnano tre set point a Gauff, che chiude 7-3. Secondo set all’americana.

Terzo set

1-0 Gauff , Palla break Svitolina nel primo game, ma Gauff ritrova la prima e spinge.

1-1 , Gioco a zero per Svitolina.

2-1 Gauff , Gauff senza problemi.

2-2 , Svitolina in difficoltà a 15-30, poi si riprende.

2-3 Svitolina , Gauff sbaglia smorzata e poi il dritto: due palle break. Altro errore di rovescio, break.

4-2 Svitolina , Schiaffo al volo, break confermato. Svitolina in controllo.

2-5 Svitolina , Doppio fallo di Gauff, passante di Svitolina, due palle break a 15-40. Due errori dell’ucraina portano al 40-40, poi risposta profonda e dritto vincente: doppio break.

6-2 Svitolina , TITOLO , Svitolina serve per il titolo. Tre match point annullati da Gauff in un game interminabile. Al terzo, Svitolina chiude a rete. Roma è sua per la terza volta.

WTA Rome Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 4 7 2 Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 6 6 6 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani