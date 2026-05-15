Assegnate a Vasamì, Manzano e Rottoli le wild card per la “CAME Cup – Città di Cervia”: 8 italiani in tabellone nel Challenger sui campi della Polisportiva 2000 (17-23 maggio)

Jacopo Vasamì, Martin Manzano e Lorenzo Rottoli. Ecco le tre wild card per il tabellone principale della “CAME Cup – Città di Cervia”, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) in programma da domenica 17 a sabato 23 maggio sui campi in terra battuta del Circolo Polisportiva 2000 Tennis (via Maccanetto 12).

Si arricchisce ulteriormente così il cast di partecipanti al torneo che riporta in riva all’Adriatico il grande tennis internazionale trentacinque anni dopo il torneo Challenger Series vinto dall’italo-svizzero Claudio Mezzadri (in quel caso al Circolo Tennis di via Jelenia Gora) con un significativo “upgrade” dopo due positive edizioni come Future ITF maschile.

Vasamì, nato il 19 dicembre 2007 ad Avezzano ma cresciuto a Roma prima di trasferirsi alla Rafa Nadal Academy di Maiorca, si è messo in mostra a livello Junior aggiudicandosi lo scorso anno il prestigioso Trofeo Bonfiglio, qualificandosi per le ITF Finals Under 18 a Chengdu, per poi passare al circuito professionistico, dove a fine aprile al Garden Roma ha raggiunto la sua seconda semifinale in questa categoria di tornei dopo quella a Monza nel 2025. Vasamì (attualmente n.464 Atp) ha disputato le qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia, evento Masters 1000, proprio come il 21enne italo-argentino Martin Manzano (n.514 Atp), pure lui mancino, promosso dalle pre-qualificazioni, dopo esser stato finalista a metà aprile nel torneo M25 ITF di Santa Margherita di Pula, cedendo in tre set al giovane francese Moise Kouame, uno degli attesi protagonisti anche a Cervia.

Rottoli, nato a Como il 19 febbraio 2002, può considerarsi un romagnolo d’adozione essendo tesserato da tanti anni per il Circolo Tennis Massa Lombarda (con cui nel dicembre scorso ha conquistato lo scudetto di serie A1) e facendo base da qualche tempo per gli allenamenti all’Accademia del Villa Carpena Forlì.

Con l’ufficializzazione dei destinatari degli inviti da parte del Settore Tecnico Federale e degli organizzatori diventano dunque otto i tennisti italiani in tabellone. I nomi delle tre wild card si aggiungono infatti a quelli del toscano Michele Ribecai (n.281), del mancino ravennate Federico Bondioli (n.329), del reggiano Andrea Guerrieri (n.338), un mese fa al Garden Roma vincitore del suo primo titolo Challenger partendo dalle qualificazioni, del siciliano Gabriele Piraino (n.363) e di Carlo Alberto Caniato (n.373), classe 2005 di famiglia ferrarese che fa base nell’Accademia del Villa Carpena Forlì. E’ invece il primo degli “alternates” al momento il ligure Filippo Romano, altro 2005 emergente.

Vale la pena ricordare che in cima alla lista degli iscritti figurano gli argentini Santiago Rodriguez Taverna (n.255 Atp) e Guido Ivan Justo (n.257), seguiti dallo statunitense Stefan Dostanic (n.268), l’uruguaiano Franco Roncadelli (n. 273) e l’altro americano Mitchell Krueger (n.278).

Comunicate anche due delle quattro wild card per le qualificazioni, al via domenica 17 maggio: Alessio Balestrieri e Vito Antonio Darderi, classe 2008, fratello minore di Luciano, grande protagonista in questi giorni degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico dove ha raggiunto le semifinali del torneo Masters 1000.

È in programma alle ore 18 di sabato 16 maggio il sorteggio dei tabelloni da parte del supervisor Atp Carmelo Di Dio e del direttore del torneo Carlos Bernardes (volto noto a chi segue il tennis per i quarant’anni sulla sedia di arbitro ATP), che torna in Romagna dopo aver esordito in questo ruolo al Challenger di Cesenatico di inizio febbraio: saranno 24 i giocatori in gara nelle qualificazioni (al via domenica 17), 6 dei quali promossi poi al tabellone principale da 32 posti (3 wild card ed eventuali 2 special exempt) che scatterà nel pomeriggio di lunedì 18, mentre saranno 16 le coppie nella competizione del doppio.