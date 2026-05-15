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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Maggio 2026
15/05/2026 08:20 5 commenti
Masters 1000 Roma – terra
SF Ruud – Darderi Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
SF Sinner – Medvedev Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
QF Heliovaara /Patten – Bolelli /Vavassori Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Parma 125 – terra
SF Lombardini /Urgesi – Fossa Huergo /Kulambayeva ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
5 commenti
Sì, dallo scorso novembre credo.
Brutta settimana per gli italiani nei tornei Challenger, con il migliore(CINÀ) nei quarti a Tunisi, battuto nettamente (6-2 6-2) dall’emergente spagnolo DE LA TORRE, entrato nei TOP300 con i risultati di questo torneo.
Nei tornei ITFM25 c’è il torneo di Reggio Emilia con 7 italiani nei quarti di finale, con GUERRIERI 1a testa di serie che cerca la vittoria per avvicinarsi alla TOP200, avversario più accreditato, dovrebbe essere, il vincitore del match BONDIOLI-PIRAINO.
Una curiosità dal Botswana, con ROCCO PIATTI che vincendo oggi, nei quarti di finale, entrerebbe in TOP1000.
Oggi a Reggio, derby Piraino – Bondioli. A prevalere dovrebbe essere la maggiore esperienza del primo.
La Fossa è ridiventata argentina?
Oggi sole a catinelle!