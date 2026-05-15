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Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Maggio 2026

15/05/2026 08:20 5 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ITA Masters 1000 Roma – terra
SF Ruud NOR – Darderi ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

SF Sinner ITA – Medvedev RUS Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

QF Heliovaara FIN/Patten GBR – Bolelli ITA/Vavassori ITA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Parma 125 – terra
SF Lombardini ITA/Urgesi ITA – Fossa Huergo ARG/Kulambayeva KAZ ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Andreas Seppi 15-05-2026 11:31

Scritto da Harlan
La Fossa è ridiventata argentina?

Sì, dallo scorso novembre credo.

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maverikkk 15-05-2026 11:00

Brutta settimana per gli italiani nei tornei Challenger, con il migliore(CINÀ) nei quarti a Tunisi, battuto nettamente (6-2 6-2) dall’emergente spagnolo DE LA TORRE, entrato nei TOP300 con i risultati di questo torneo.

Nei tornei ITFM25 c’è il torneo di Reggio Emilia con 7 italiani nei quarti di finale, con GUERRIERI 1a testa di serie che cerca la vittoria per avvicinarsi alla TOP200, avversario più accreditato, dovrebbe essere, il vincitore del match BONDIOLI-PIRAINO.

Una curiosità dal Botswana, con ROCCO PIATTI che vincendo oggi, nei quarti di finale, entrerebbe in TOP1000.

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aldo (Guest) 15-05-2026 09:18

Oggi a Reggio, derby Piraino – Bondioli. A prevalere dovrebbe essere la maggiore esperienza del primo.

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Harlan (Guest) 15-05-2026 08:28

La Fossa è ridiventata argentina?

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Tiger Woods (Guest) 15-05-2026 08:25

Oggi sole a catinelle!

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