Camparini Gioielli Cup, via ai quarti di finale

Guerrieri, dopo aver battuto Mecarelli, sfiderà il numero 8 Pieri. Out il numero 3 Andaloro

Tempo di quarti di finale alla 25esima Camparini Gioielli Cup, torneo ITF da 30mila dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Reggio. Oggi (venerdì), infatti, andranno in scena le gare che qualificheranno gli atleti alle semifinali, in programma nella giornata di sabato, mentre l’atto conclusivo della manifestazione si giocherà domenica mattina.

Tutto facile per Andrea Guerrieri: il padrone di casa, numero 1 del seeding, ha la meglio nel match serale contro la wild card Michele Mecarelli, che si ritira dopo aver perso il primo set 6-0. “Guerro” affronterà Samuele Pieri, numero 8, che ha piegato con un duplice 6-2 lo sloveno Filip Jeff Planinsek. Soffre non poco il numero 2 Federico Bondioli, che perde il primo set con Giuseppe La Vela per poi imporsi al termine di 3 set molto equilibrati col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4; ora dovrà vedersela con Gabriele Piraino, mancino palermitano, che chiude la marcia di Jacopo Bilardo, partito dalle qualificazioni, dopo 3 ore e 55 di lotta senza esclusione di colpi, chiusa sul 6-4, 6-7, 7-5.

Tutto facile per Manuel Mazza, vincitore con un duplice 6-2 sul qualificato Filippo Mazzola; Massimo Giunta, invece, si impone nel primo set sul numero 3, il siciliano Fabrizio Andaloro, strappandogli il servizio proprio nel punto finale: il romano, classe 2004, alza poi i giri del motore, resiste ad un break point e sale fino 4-0 nel secondo, per poi chiudere i conti sul 7-5, 6-3 in poco più di 2 ore di gioco.

XXV Camparini Gioielli Cup | Circolo Tennis Reggio Emilia

Risultati Ottavi di finale | Tabellone di singolare:

· Andrea Guerrieri (1) b. Michele Mecarelli (WC) 6-0, rit.;

· Samuele Pieri (8) b. Filip Jeff Planisek (Slovenia) 6-2, 6-2;

· Massimo Giunta (WC) b. Fabrizio Andaloro (3) 7-5, 6-3;

· Tommaso Compagnucci (5)-Alessandro Pecci (14/5, ore 19);

· Pyotr Nesterov (Bulgaria)-Luis Miguel Guto (Brasile) (14/5, in corso);

· Gabriele Piraino (6) b. Jacopo Bilardo (Q) 6-4, 6-7, 7-5;

· Federico Bondioli (2, WC) b. Giuseppe La Vela 4-6, 7-5, 6-4.