Cinà si ferma ai quarti a Tunisi: Montes-De La Torre si impone in due set
Si chiude nei quarti di finale il cammino di Federico Cinà al Challenger 75 di Tunisi. Il giovane azzurro cede in due set al qualificato spagnolo Iñaki Montes-De La Torre, che conquista la sua prima semifinale Challenger in carriera.
Si ferma ai quarti di finale la corsa di Federico Cinà al Challenger 75 di Tunisi. Dopo le belle vittorie dei giorni precedenti, il tennista palermitano si è arreso allo spagnolo Iñaki Montes-De La Torre, qualificato e numero 329 ATP, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2.
Per Cinà resta comunque una settimana positiva, con due successi consecutivi ritrovati a livello Challenger e un percorso che conferma i segnali di crescita dell’azzurro. Dopo aver superato Maxim Mrva al primo turno e Joel Schwaerzler negli ottavi, il classe 2007 non è però riuscito a ripetersi contro un avversario molto solido e in grande fiducia.
Nel primo set Montes-De La Torre ha preso rapidamente il controllo della partita. Lo spagnolo ha imposto maggiore continuità negli scambi, riuscendo a mettere pressione nei turni di servizio dell’azzurro e a limitare le soluzioni offensive di Cinà. Il parziale si è chiuso sul 6-2, con il qualificato iberico bravo a gestire il vantaggio senza concedere reali possibilità di rientro.
Nel secondo set il copione non è cambiato. Cinà ha provato a reagire e a restare agganciato alla partita, ma Montes-De La Torre ha continuato a giocare con ordine, trovando profondità da fondo campo e mantenendo alta la percentuale nei momenti importanti. Anche il secondo parziale è scivolato dalla parte dello spagnolo, ancora con il punteggio di 6-2.
Una sconfitta netta ma solo nel punteggio, ma che non cancella quanto di buono mostrato da Cinà nel torneo tunisino. L’azzurro lascia Tunisi dopo aver messo insieme vittorie preziose e dopo aver confermato di poter competere con continuità nel circuito Challenger.
Per Montes-De La Torre si tratta invece di un risultato molto importante: lo spagnolo accede alla prima semifinale Challenger della carriera. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Tristan Boyer e Laurent Lokoli .
Cinà saluta Tunisi ai quarti, ma la settimana resta positiva: il percorso dell’azzurro continua a dare segnali incoraggianti.
Marco Rossi
TAG: Circuito Challenger, Federico Cinà
7 commenti
@ italo (#4615672)
Perché il tennis universitario ti dà basi economiche e un piano B, ma, soprattutto prima della riforma USTA che permette di incassare i premi, vuol dire spesso che non puoi debuttare come professionista a tempo pieno fino ai 23/24 anni. A quel punto valgono più della loro classifica, ma è tardi per puntare veramente in alto.
Mah, settimana incoraggiante? 62 62 ai quarti di un chlg 75 da un qualificato n. 375? ……
Cinà è un ottimo prospetto, ma francamente oggi è stata una partita sconfortante, sembrava abulico, mi sorge il dubbio che sia più da partite di cartello mentre tende a spegnersi un poco contro avversari sulla carta più comodi, un po’ alla Nardi, purtroppo. Ci si aspettava una crescita più continua e importante, ma il tempo è dalla sua, magari tra due anni è il nuovo Jodar!
Cinà è un ottimo prospetto, ma francamente oggi è stata una partita sconfortante, sembrava abulico, mi sorge il dubbio che sia più da partite di cartello mentre tende a spegnersi un poco contro avversari sulla carta più comodi, un po’ alla Nardi, purtroppo. Ci si aspettava una crescita più continua e importante, ma il tempo è dalla sua, magari tra due anni è il nuovo Jodar!
A posto siamo…
senza potenza nel tenni moderno nn si va da nessuna parte. Prevedo per Cinà una carriera tra i 100 e 150, altrochè top 20 come si sperava
Per curiosità mi segno questo spagnolo del college che non conoscevo.
chissà che non ce lo ritroviamo più in alto in futuro..
Per la redazione: sarebbe interessante svolgere una classifica tra i primi 1000 del ranking iscritti alle università americane.. chissà che non escano altri nomi interessanti.
Io ho provato a farlo per gli spagnoli e ce ne sono davvero tanti .. ( e gli italiani perchè non si iscrivono?)
288 Inaki Montes de la torre
585 Mario Gonzalez Fernandez
704 Andres Santamarta Roig
712 Pablo Martinez Gomez
794 Roger Pascal Ferra
813 Albert Pedrico Kratsov
815 Pedro Rodenas
907 Lucca Helgueda Casado