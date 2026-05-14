Cinà si ferma ai quarti a Tunisi: Montes-De La Torre si impone in due set

Si chiude nei quarti di finale il cammino di Federico Cinà al Challenger 75 di Tunisi. Il giovane azzurro cede in due set al qualificato spagnolo Iñaki Montes-De La Torre, che conquista la sua prima semifinale Challenger in carriera.

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Federico Cinà al Challenger 75 di Tunisi. Dopo le belle vittorie dei giorni precedenti, il tennista palermitano si è arreso allo spagnolo Iñaki Montes-De La Torre, qualificato e numero 329 ATP, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2.

Per Cinà resta comunque una settimana positiva, con due successi consecutivi ritrovati a livello Challenger e un percorso che conferma i segnali di crescita dell’azzurro. Dopo aver superato Maxim Mrva al primo turno e Joel Schwaerzler negli ottavi, il classe 2007 non è però riuscito a ripetersi contro un avversario molto solido e in grande fiducia.

Nel primo set Montes-De La Torre ha preso rapidamente il controllo della partita. Lo spagnolo ha imposto maggiore continuità negli scambi, riuscendo a mettere pressione nei turni di servizio dell’azzurro e a limitare le soluzioni offensive di Cinà. Il parziale si è chiuso sul 6-2, con il qualificato iberico bravo a gestire il vantaggio senza concedere reali possibilità di rientro.

Nel secondo set il copione non è cambiato. Cinà ha provato a reagire e a restare agganciato alla partita, ma Montes-De La Torre ha continuato a giocare con ordine, trovando profondità da fondo campo e mantenendo alta la percentuale nei momenti importanti. Anche il secondo parziale è scivolato dalla parte dello spagnolo, ancora con il punteggio di 6-2.

Una sconfitta netta ma solo nel punteggio, ma che non cancella quanto di buono mostrato da Cinà nel torneo tunisino. L’azzurro lascia Tunisi dopo aver messo insieme vittorie preziose e dopo aver confermato di poter competere con continuità nel circuito Challenger.

Per Montes-De La Torre si tratta invece di un risultato molto importante: lo spagnolo accede alla prima semifinale Challenger della carriera. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Tristan Boyer e Laurent Lokoli .

Cinà saluta Tunisi ai quarti, ma la settimana resta positiva: il percorso dell’azzurro continua a dare segnali incoraggianti.

ATP Tunis Federico Cina Federico Cina 2 2 Inaki Montes-De La Torre Inaki Montes-De La Torre 6 6 Vincitore: Montes-De La Torre Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 I. Montes-De La Torre 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 F. Cina 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 I. Montes-De La Torre 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Montes-De La Torre 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 I. Montes-De La Torre 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 I. Montes-De La Torre 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Cina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 I. Montes-De La Torre 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cina 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Montes-De La Torre 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cina 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Montes-De La Torre 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi