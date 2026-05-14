Zverev, nuova polemica sui social: attacco a Tennis Channel dopo un video promozionale (Video)

Momento sempre più complicato per Alexander Zverev, non soltanto in campo. Dopo alcune uscite discusse in conferenza stampa e una fase di risultati non pienamente soddisfacente, il tedesco è finito al centro di una nuova polemica, questa volta sui social.

Tutto nasce da un video pubblicato da Tennis Channel, uno di quei contenuti leggeri e promozionali in cui i giocatori vengono coinvolti in piccoli giochi o sfide fuori dal campo. In questa occasione, il compito era scrivere correttamente alcuni numeri romani. Zverev compare più volte nel filmato, ma il montaggio non mostra se il tedesco sia riuscito o meno a risolvere l’enigma più difficile.

Una scelta che, evidentemente, non è piaciuta al numero tre del mondo. Zverev ha infatti commentato il video con toni molto duri, lasciando trasparire tutta la propria irritazione.

“Solo una domanda random. Perché faccio tutti questi giochi e attività promozionali, ma ogni volta che faccio bene e indovino, tagliate quella parte? Lo chiedo solo per capire se siete interessati a farmi perdere tempo o se lo fate sperando che io sbagli per poi mostrarlo. So che ci sono giocatori che volete odiare e altri che amate, quindi smettetela di farmi perdere tempo”, ha scritto il tedesco.

How many of these would you get right? 😂 We tested players on Roman Numerals in Rome 🙊 pic.twitter.com/7TXxnAuzsy — Tennis Channel (@TennisChannel) May 13, 2026

Parole che hanno subito fatto discutere, anche perché arrivate in un momento già delicato per Zverev. Il tedesco sembra vivere con crescente nervosismo tutto ciò che lo circonda, dalle difficoltà in campo alle critiche, fino alla gestione della propria immagine mediatica.

Il contenuto di Tennis Channel aveva un tono dichiaratamente leggero, ma Zverev lo ha interpretato in maniera ben diversa, accusando implicitamente l’emittente di costruire una narrazione negativa nei suoi confronti. Una reazione che molti hanno letto come un segnale di frustrazione, soprattutto dopo le recenti delusioni e alcune dichiarazioni controverse.

Resta il fatto che l’episodio aggiunge un nuovo capitolo al periodo turbolento del tedesco. Zverev continua a essere uno dei grandi protagonisti del circuito, ma in questa fase appare spesso teso, polemico e poco disposto a lasciar correre anche situazioni che, almeno in apparenza, sembravano nate solo per intrattenere il pubblico.





Francesco Paolo Villarico