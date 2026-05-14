Zverev, nuova polemica sui social: attacco a Tennis Channel dopo un video promozionale (Video)
Momento sempre più complicato per Alexander Zverev, non soltanto in campo. Dopo alcune uscite discusse in conferenza stampa e una fase di risultati non pienamente soddisfacente, il tedesco è finito al centro di una nuova polemica, questa volta sui social.
Tutto nasce da un video pubblicato da Tennis Channel, uno di quei contenuti leggeri e promozionali in cui i giocatori vengono coinvolti in piccoli giochi o sfide fuori dal campo. In questa occasione, il compito era scrivere correttamente alcuni numeri romani. Zverev compare più volte nel filmato, ma il montaggio non mostra se il tedesco sia riuscito o meno a risolvere l’enigma più difficile.
Una scelta che, evidentemente, non è piaciuta al numero tre del mondo. Zverev ha infatti commentato il video con toni molto duri, lasciando trasparire tutta la propria irritazione.
“Solo una domanda random. Perché faccio tutti questi giochi e attività promozionali, ma ogni volta che faccio bene e indovino, tagliate quella parte? Lo chiedo solo per capire se siete interessati a farmi perdere tempo o se lo fate sperando che io sbagli per poi mostrarlo. So che ci sono giocatori che volete odiare e altri che amate, quindi smettetela di farmi perdere tempo”, ha scritto il tedesco.
How many of these would you get right? 😂
We tested players on Roman Numerals in Rome 🙊 pic.twitter.com/7TXxnAuzsy
— Tennis Channel (@TennisChannel) May 13, 2026
Parole che hanno subito fatto discutere, anche perché arrivate in un momento già delicato per Zverev. Il tedesco sembra vivere con crescente nervosismo tutto ciò che lo circonda, dalle difficoltà in campo alle critiche, fino alla gestione della propria immagine mediatica.
Il contenuto di Tennis Channel aveva un tono dichiaratamente leggero, ma Zverev lo ha interpretato in maniera ben diversa, accusando implicitamente l’emittente di costruire una narrazione negativa nei suoi confronti. Una reazione che molti hanno letto come un segnale di frustrazione, soprattutto dopo le recenti delusioni e alcune dichiarazioni controverse.
Resta il fatto che l’episodio aggiunge un nuovo capitolo al periodo turbolento del tedesco. Zverev continua a essere uno dei grandi protagonisti del circuito, ma in questa fase appare spesso teso, polemico e poco disposto a lasciar correre anche situazioni che, almeno in apparenza, sembravano nate solo per intrattenere il pubblico.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Zverev
Mamma mia Sascha! Vabbè,non sei entrato al ristorante ma non ti arrabbiare col mondo adesso.
E poi non è meglio un panino col la porchetta?
Volevo mettere questa :D, ma non mi è comparsa
In Germania i crauti non li vendono a peso, ma a numero.
Hahahahahahaha
Povero Zverev, aveva scritto correttamente un numero e ci teneva che il mondo lo sapesse!
Uscite come questa lo renderanno certamente più simpatico al pubblico americano e ai produttori di Tennis Channel…
La presa benino eh, la sconfitta col Dardo! 😎 Al prossimo giro polemizzerà pure col pizzicagnolo che bara sul peso dei crauti
Nel caso specifico concordo con Zverev.
Beh, una volta tanto che aveva vinto in una cosa….. 😆 😛
‘nzomma.
Per farlo ha aggiunto un’altra tacca sulla sua cintura di motivi per trovarlo antipatico.
Già con le sue dichiarazioni polemiche sempre nei momenti sbagliati (ovvero quando perde, e quindi inevitabilmente passa per rosicone) non aiuta la sua immagine, questa polemica pubblica se la poteva risparmiare. Bastava fare una bella lavata di capo privatamente a quelli di Tennis Channel e avrebbe avuto lo stesso effetto ma senza peggiorare ulteriormente il suo appeal.
E’ il piu’ sveglio di tutti. Si e’ creato una buona ragione per evitare questi stupidi sketch per tutti i prossimi tornei. Pane e volpe a colazione per il buon Alexander. 😉
Oggi abbiamo ben altro di cui occuparci
Vorrei vedere voi come reagireste se faceste figure barbine davanti a tutti al circolo giocando a dama.
Ecco, a lui FANNO FARE figure barbine davanti a migliaia di persone facendolo passare per sciocco.
Un minimo di comprensione della situazione, non dico tanto.
Qua nemmeno servirebbe empatia.
È un gombloddo del burattinaio faentino.
Nel caso specifico, sono dalla sua parte.
Se è vero che è stato uno dei pochi, rispetto alle castronerie scritte da altri, che ha risposto correttamente non mi sembra giusto che nel montaggio lo abbiano poi tolto.
Sappiamo tutti che, come sempre, fa più presa e diverte di più chi risponde sbagliando grossolanamente rispetto a chi indovina la risposta ma mi sarei infastidito anche io.
Poi magari me lo sarei tenuto per me e, al prossimo giochino, non avrei partecipando spiegando la motivazioni agli organizzatori ma, questa volta, non ha tutti i torti.
Al di là del suo carattere, credo che in questo ultimo periodo sia davvero sotto stress come poche altre volte in carriera.
Gioca tantissimo, pure con eccellenti risultati per qualità e continuità, ma oggi come mai si parla di lui come un perdente, e la striscia di sconfitte contro Sinner gli ha fatto perdere la già poca fiducia che aveva di poter vincere uno slam.
In particolare la finale di Madrid e la recente sconfitta con Darderi a Roma gli hanno attirato una valanga di critiche e giudizi severissimi (e talvolta persino offensivi), che arrivano come la ciliegina sulla torta in un periodo di evidente frustrazione.
Aggiungi un po’ di problemi fisici alla schiena, la stanchezza delle molte pertite giocate, il kilometraggio che comincia ad essere importante (è da quando aveva 16 anni che è sempre ad alto livello giocando un tennis molto dispendioso per il suo tipo di fisico)…
Ora in prospettiva ha un RG dove teoricamente dovrebbe essere il finalista più probabile vista l’assenza di Alcaraz, di Musetti e la condizione dubbia di Nole, ma sa già che se ci arriva le probabilità di beccare Sinner, con annessa stesa, sono altine..
Insomma, mi sembra una pentola a pressione dove la valvola di sicurezza si sta progressivamente intasando.
Non mi stupirei se facesse il botto.
una terapia di gruppo magari con TZITZI ?
NE HA SEMPRE UNA…
Sascha dovrebbe lamentarsi meno e colpire la pallina in campo.
Bietolone è nervosetto nevvero?
E in romano mi verrebbe da dire…a Biondo…che dito …..
A parte l’ovvia difficoltà contro il numero 1, non mi sembra che i risultati di Zverev siano malaccio in questa prima parte dell’anno: semi Ao, IW, Miami e Montecarlo, finale a Madrid. Un top 3 solidissimo. Ha un problema con Sinner, ma chi non lo ha?