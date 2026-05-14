Roma, scena surreale durante Darderi-Jodar: il match sospeso per il fumo dei fuochi d’artificio dell’Olimpico
Scena davvero insolita agli Internazionali d’Italia 2026 durante il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar. Il match, in corso al Foro Italico, è stato infatti interrotto nel primo set per un motivo tanto raro quanto imprevedibile: il fumo proveniente dai fuochi d’artificio esplosi allo Stadio Olimpico, a pochi metri dai campi del tennis, dove si stava disputando la finale della Coppa Italia di calcio.
La nube di fumo ha invaso progressivamente il campo, rendendo complicata la visibilità e creando problemi anche al sistema elettronico di chiamata delle righe. L’ELC, infatti, non riusciva a tracciare correttamente la palla, costringendo gli organizzatori a fermare il gioco.
The court in the Rafa Jodar and Luciano Darderi match in Rome is covered in a fog of smoke from the fireworks that went off at the football stadium next door.
Very tough to see… ELC can’t track the ball… so the match is delayed.
Wow.
Never seen a smoke like this on a… pic.twitter.com/PGRm848VoL
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 13, 2026
La sospensione è arrivata sul punteggio di 6-5 in favore di Rafael Jodar nel primo set, in un momento già molto delicato della partita. I due giocatori sono stati così costretti ad attendere che le condizioni tornassero accettabili per poter riprendere il confronto.
Un episodio quasi mai visto in un torneo di questo livello, reso ancora più curioso dalla vicinanza tra il Foro Italico e lo Stadio Olimpico. Il cielo sopra il campo si è riempito di una vera e propria foschia, al punto da rendere difficile seguire la traiettoria della pallina.
Per Darderi e Jodar, protagonisti di uno dei match più attesi della giornata romana, si è trattato di una pausa forzata e completamente fuori programma. Una situazione surreale che ha aggiunto ulteriore tensione a un quarto di finale già molto importante, con in palio l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Roma.
Marco Rossi
TAG: Luciano Darderi, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, Rafael Jodar
Come costume italiano abbiamo bisogno di contrapposizioni e dualismi dai tempi di Varzi Nuvolari, per passare a Coppi e Bartali, Benvenuti e Mazzinghi, Mazzola e Rivera, Biaggi e Rossi, ecc ed ora su LT calcio vs tennis.
A me piacciono entrambi gli sport e non faccio certo una graduatoria di qual è quello migliore.
E’ palese che la Federazione Calcio ha una capacità organizzativa pari a zero altrimenti non avrebbe previsto il derby in concomitanza con la finale del Foro Italico e tantomeno la finale di Coppa Italia (la cui collocazione è comunque difficile perché hanno intasato il calendario in modo inverecondo). D’altra parte se non ci qualifichiamo da tre edizioni al mondiale di calcio un motivo ci sarà.
Ma anche l’organizzazione del Foro Italico lascia alquanto a desiderare: è, sportivamente parlando, scandaloso far finire una partita alle 2 di notte, senza contare che in un momento decisivo del primo set il sistema di rilevamento dell’out è andato in tilt e che della copertura del campo centrale se ne parla da lustri senza vedere ancora nulla di definito.
In effetti hai ragione, bastava tenerlo presente quando hanno fatto il calendario della serie A a inizio stagione in modo che il derby fosse un altra domenica. Ma come detto, o non ci hanno pensato o se ne sono fregati.
Ma scusate non vi accorgete della drastica inversione di tendenza in atto?? Certo lo zoccolo duro del calcio sarà inscalfibile! Ma che il tennis in questo momento sia probabilmente (in Italia) più attrattivo per gli sponsor questo è fuor di dubbio…l’inversione di tendenza è dimostrata anche dalla crescita esponenziale dei tesserati nei circoli e della diminuzione di quelli nel calcio! Poi ovvio: lo zoccolo duro non mollerà mai il gioco della pedata e finche i media continueranno a dar importanza a uno sport morto (parlo dell’Italia, ovviamente) le cose continuerranno così…chi vuol sminuire invece la crescita imperiosa del tennis in Italia è un povero ottuso o in malafede!
Rioeto anche qui..Annie esci da questo nick….classica spocchia e provocazione mista a malcelata cattiveria!
sarebbe interessante chiedere ai giocatori qual è per loro il peggior m1000. a occhio, roma potrebbe sbaragliare tutti
che gran bella figura di merda…
Questa dei fuochi d’artificio è una delle cose più surreali insieme all’invasione dello sciame delle api di Alcaraz, a Indian wells mi sembra 😀
Il Calcio ha marcato il territorio e il povero tennis ha calato le braghe.
“chiaramente non si può spostare” mica tanto. Bastava non metterlo in calendario e magari far giocare entrambe fuori casa questa domenica (hanno fatto lo stesso Milan e Inter per la cerimonia delle Olimpiadi)
Noi non so, ma in loro non è la pazzia che prevale, è l’avidità (la stessa che, ormai da credo tre anni, non consente più a chi sieda sugli spalti dello stadio del tennis di poter vedere incontri con connazionali in campo…fatta eccezione l’anomalia di BoleVava ieri, che infatti vinsero sospinti dal tifo)
… tra l’altro…
Ha ragione Pellegrino. Andrebbe ascoltato (non è peraltro manco l’unico) e presi seri provvedimenti.
Il betting è potentissimo, porta un culo di soldi
Binaghi farebbe bene a non minimizzare se vuole essere coerente
@ Kenobi (#4615285)
Esattamente di questo trattasi.
@ Mirka (#4615256)
E quindi, siccome il pubblico del calcio è -supponiamo- 10 volte quello del tennis (a vedere i dati auditel più o meno questa è la proporzione) allora si deve tollerare che chi organizza un incontro di calcio se ne impippi totalmente se lì accanto c’è un evento diversamente sportivo in cui due se le stanno dando di santa ragione e faccia i comodacci suoi?
Un po’ come la situazione classica di due appartamenti confinanti dove in uno ci sia chi fa festa e caciara fino all’alba infiachiandosene se il vicinato dorme e magari deve alzarsi la mattina presto per andare a lavorare… proprio un bel modo di “ragionare”!
Ahahahah
Perché Sinner direbbe ” Grazie, ma anche no”.
Fosse per Binaghi lo farebbe sfilare vestito da Giulio Cesare con tanto di corona d’alloro, su una biga trainata da calciatori travestiti da cavalli bianchi.
E ci sarebbero delle folle esultanti che manco ti immagini. Quando è passato sulla passerella al foro italico, sotto c’era una marea di gente a guardare verso l’alto che in confronto il Papa a San Pietro pare un parroco di paese alla messa delle 7 di mattina.
A me è sembrato un modo per rivendicare la propria “superiorità” di sport nazionale “Noi siamo il calcio e voi non siete nulla ” come il Marchese del Grillo.
Non so se fosse stato avvisato Lorenzi, ma per fare uno spettacolo del genere servono autorizzazioni e chi le ha date se ne è fregato che a pochi metri c’era un altro evento importante .
Un colpo all’immagine dell’Italia, che sembra sempre più un paese sudamericano e dove nessuno paga mai nonostante responsabilità e prebende.
Però la finale di coppa Italia si poteva forse organizzare in una settimana diversa, per evitare di avere due eventi importanti in contemporanea. Già domenica c’è il derby che chiaramente non si può spostare, almeno per la coppa Italia si poteva trovare una collocazione diversa. A parte i fumogeni, anche solo giocare con un elicottero sulla testa per un bel pezzo di partita, è una bella rottura.
Ma certo le federazioni non si amano (eufemismo) e i presidenti piuttosto di agevolarsi si farebbero crocifiggere.
Complimenti per il tuo commento, ogni tanto una voce fuori dal coro.
Io l’unico appunto lo farei per la data della finale di Coppa Italia: ogni anno coincide con la settimana degli Internazionali, non ce la fanno proprio a trovarne un’altra?
Io ho visto la sfilata di Berrettini dopo un finale persa, va bene lo stesso?
Il vero fallimento è stato fare iniziare un match di tennis alle 23 per poter vendere più biglietti del centrale quando si poteva programmare in modo più efficiente sfruttando le altre strutture che poi non sono meno capienti. Hanno messo 7 incontri sul centrale ma siamo pazzi?
Però era scenografico. Sembrava il duello finale di Blade Runner.
Tra l’altro Darderi si è riposato in un momento difficile, poi ha vinto il game, andato al tie-break e vinto il set (infatti lo spagnolo non voleva interrompere)
@ Mirka (#4615255)
Bene almeno abbiamo capito che non segui né calcio né tennis, allora perché sei qui?
avete fatto un articolo per la vittoria di darderi due contando l’intervista ma cosa deve fare sto ragazzo per avere un minimo di considerazione?
@ Golden Shark (#4615253)
Concordo.
Il foro italico è come location il migliore del mondo, ma l’organizzazione è lontana anni luce da poter essere considerato il quinto slam.
Probabilmente i campionati sociali del mio circolo tennis sono organizzati meglio e da persone più competenti dei corrispondenti romani…
Roma quinto slam cit. Bynaghy
Aggiungasi poi che il match era cominciato con due ore di ritardo a causa della pioggia, che l’organizzazione non ha voluto o saputo rinunciare a un intermezzo previsto prima della partita ove fosse iniziata in orario e che per tutto il primo set si udiva un rombo assordante di elicotteri che dava fastidio a noi spettatori in TV, figuriamoci a chi era in campo
Questi soloni del calcio italiano, ormai in fallimento completo, credono ancora di stare al centro del mondo…tra poco i tesserati del tennis supereranno quelli del calcio (non lo dico io ma le statistiche), e questi si accapgliano anocr aper uno sputo di potere con spocchia tipica di chi pensa ancora esseree imprtante! Il calcio in Italia è finito! E lo dico non senza una sottile soddisfazione….il mio calcio era un altro! Questo non lo riconosco e non voglio riconoscerlo! Purtroppo lo zoccolo duro dei calciofili (lo dico a malincuore spesso rozzo ed ignorante come i dirigenti di questo calcio in fallimento) continuerà a seguire la pedata fino al afallimento completo! Per ora accontentiamoci del sorpesso…poi vedremo!
Quando scrivo che il calcio è venefico….
@ Golden Shark (#4615253)
Il giudice di sedia ormai è leggenda: ma che te strilli!!
@ tinapica (#4615243)
Perché a nessuno importa abbastanza del tennis da fare caciara dopo una vittoria. Tu hai visto Sinner fatto sfilare in trionfo dopo lo Slam?
Aspetto la solita valanga di commenti veementi a dir poco contro il calcio (che nemmeno seguo) da parte di gente che si è messa sul piedistallo insieme al tennis, ma che se dici “non mi piace il tennis perché…” ti saltano alla gola perché “io lo amo e io so’ io mentre tu sei un ignorante”.
Che c’era la finale si sapeva. Che le vittorie delle finali di calcio si festeggiano si sapeva. Se il tennis non ha orari né di inizio né di fine non vedo perché debba andarci di mezzo chi segue e festeggia un altro sport solo perché ora c’è la tennis mania: potere anche avere l’illusione che il tennis sia ora più popolare del calcio ma non è così
Ecco … questa la nota decisamente stonata della serata di ieri . 😐
Una discreta ” brutta figura ” per il livello ed il prestigio della manifestazione .
Aggiungiamoci la gestione ” circolesca ” del giudice di sedia , che mi è parso parlare solo in italiano … 😆
Non mi sembra di esagerare se dico che sembrava d’assistere , con tutto il rispetto , al neonato Challenger 50 di Cordoba .
Invece è il quinto slam … 🙄
Di surreale purtroppo poco o nulla ci fu.
Quel fumo era lì, ben visibile (e respirabile) testimonianza della protervia di chi gravita intorno al calcio verso il resto del mondo sportivo.
A parti invertite non sarebbe successo.