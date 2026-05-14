Roma, scena surreale durante Darderi-Jodar: il match sospeso per il fumo dei fuochi d’artificio dell’Olimpico

Scena davvero insolita agli Internazionali d’Italia 2026 durante il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar. Il match, in corso al Foro Italico, è stato infatti interrotto nel primo set per un motivo tanto raro quanto imprevedibile: il fumo proveniente dai fuochi d’artificio esplosi allo Stadio Olimpico, a pochi metri dai campi del tennis, dove si stava disputando la finale della Coppa Italia di calcio.

La nube di fumo ha invaso progressivamente il campo, rendendo complicata la visibilità e creando problemi anche al sistema elettronico di chiamata delle righe. L’ELC, infatti, non riusciva a tracciare correttamente la palla, costringendo gli organizzatori a fermare il gioco.

The court in the Rafa Jodar and Luciano Darderi match in Rome is covered in a fog of smoke from the fireworks that went off at the football stadium next door. Very tough to see… ELC can’t track the ball… so the match is delayed. Wow. Never seen a smoke like this on a… pic.twitter.com/PGRm848VoL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 13, 2026

La sospensione è arrivata sul punteggio di 6-5 in favore di Rafael Jodar nel primo set, in un momento già molto delicato della partita. I due giocatori sono stati così costretti ad attendere che le condizioni tornassero accettabili per poter riprendere il confronto.

Un episodio quasi mai visto in un torneo di questo livello, reso ancora più curioso dalla vicinanza tra il Foro Italico e lo Stadio Olimpico. Il cielo sopra il campo si è riempito di una vera e propria foschia, al punto da rendere difficile seguire la traiettoria della pallina.

Per Darderi e Jodar, protagonisti di uno dei match più attesi della giornata romana, si è trattato di una pausa forzata e completamente fuori programma. Una situazione surreale che ha aggiunto ulteriore tensione a un quarto di finale già molto importante, con in palio l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Roma.





Marco Rossi