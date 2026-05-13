Berrettini riparte da Valencia: Daniel battuto in due set, ora sfida Carabelli

Buona la prima per Matteo Berrettini al Challenger 175 di Valencia. Il romano supera in due set il qualificato giapponese Taro Daniel e conquista l’accesso al secondo turno, dove affronterà Camilo Ugo Carabelli.

Matteo Berrettini ritrova il sorriso al Challenger 175 di Valencia. Dopo la delusione per l’uscita al primo turno agli Internazionali d’Italia, il tennista romano ha iniziato nel modo giusto la sua avventura sulla terra spagnola, superando Taro Daniel con il punteggio di 6-4 6-2.

Un successo importante per Berrettini, chiamato a ritrovare fiducia, continuità e ritmo partita in un torneo dal livello molto alto. L’azzurro ha gestito bene un debutto non banale contro un avversario esperto, proveniente dalle qualificazioni e già capace in passato di creare problemi al romano.

Il primo set è stato il più equilibrato della partita. Daniel ha provato a restare agganciato con il suo tennis regolare, cercando di allungare gli scambi e di togliere ritmo all’italiano. Berrettini, però, è rimasto solido nei propri turni di servizio e ha saputo aspettare il momento giusto per fare la differenza. Il break decisivo nella fase conclusiva del parziale gli ha permesso di chiudere per 6-4, mettendo subito la partita sui binari giusti.

Conquistato il primo set, Berrettini ha giocato con maggiore scioltezza. Nel secondo parziale il romano ha preso progressivamente il controllo degli scambi, spingendo con più continuità con il dritto e trovando maggiore incisività anche nei game di risposta portandosi sul 4 a 0. Daniel ha faticato a contenere la potenza dell’azzurro e non è più riuscito a restare vicino nel punteggio.

Il 6-2 del secondo set racconta una frazione gestita con autorità da Berrettini, bravo a non complicarsi la vita e a chiudere senza concedere spazio a possibili rientri del giapponese. Una vittoria lineare, utile soprattutto per ripartire dopo settimane complicate e per mettere minuti importanti nelle gambe.

Al secondo turno Berrettini troverà un test decisamente interessante contro Camilo Ugo Carabelli, testa di serie numero 4 del tabellone. L’argentino rappresenterà un avversario molto insidioso sulla terra battuta, superficie sulla quale sa esprimere un tennis solido e continuo.

Per Berrettini, però, l’esordio valenciano è un primo passo positivo. Il romano avanza in due set, ritrova una vittoria convincente e può guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno.

Berrettini c’è: a Valencia il cammino continua contro Carabelli.