Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Rublev spegne la corsa di Basilashvili a Roma: sarà sfida con Sinner nei quarti. Vincono Sinner e Darderi. Si ritirano Paolini-Errani. Out Musetti e Pellegrino (LIVE)

Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images
Andrey Rublev ferma la ribellione di Nikoloz Basilashvili e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Il russo ha dovuto soffrire più del previsto per avere la meglio sul georgiano, protagonista di un torneo sorprendente al Foro Italico, imponendosi in rimonta con il punteggio di
3-6 7-6(5) 6-2 dopo 2 ore e 14 minuti di battaglia.
Basilashvili arrivava alla sfida con grande fiducia dopo un percorso di altissimo livello, nel quale aveva eliminato giocatori come Ben Shelton, Dani Mérida e Brandon Nakashima. Anche contro Rublev il georgiano ha confermato di attraversare un momento brillante, partendo con grande aggressività e portando a casa il primo set per 6-3.
Il russo, però, è riuscito a restare dentro la partita nei momenti più complicati. Il secondo parziale è stato il vero snodo dell’incontro: Basilashvili ha continuato a spingere con coraggio, ma Rublev ha trovato maggiore solidità da fondo campo e ha trascinato il set al tie-break. Lì il numero russo ha fatto valere la propria esperienza, chiudendo per 7 punti a 5 e rimettendo in equilibrio il match.
Nel terzo set la partita ha cambiato volto. Basilashvili, dopo lo sforzo dei primi due parziali, ha accusato il colpo, mentre Rublev ha aumentato il ritmo e preso progressivamente il controllo degli scambi. Il 6-2 finale ha certificato la rimonta del russo, che ha saputo gestire meglio la fase decisiva e spegnere definitivamente le ambizioni del georgiano.
Per Rublev arriva così una qualificazione ai quarti di finale, dove lo attende una sfida di altissimo livello contro Jannik Sinner. Un incrocio molto atteso dal pubblico del Foro Italico, con l’azzurro chiamato a difendere il proprio cammino romano contro un avversario capace di soffrire, reagire e alzare il livello nei momenti chiave.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 12 Maggio 2026
⛅
19°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 24°C
CIELO
In miglioramento
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
☀
23°
15:00
☀
24°
16:00
☀
23°
17:00
☀
22°
18:00
☀
22°
19:00
☀
21°
⚠ Allerta gialla vento nel Lazio fino al pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Ottavi di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP R4
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta
WTA QF
⛅ Parz. soleggiato
☀ Poi sole
⚠ Allerta vento
🎾 Ottavi ATP
🎾 Quarti WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Lorenzo Musetti vs Casper Ruud
ATP Rome
Lorenzo Musetti [8]
3
1
Casper Ruud [23]
6
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-2 → 0-3
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
C. Ruud
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Sorana Cirstea
vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)
WTA Rome
Sorana Cirstea [26]
•
0
6
7
0
Jelena Ostapenko
0
1
6
0
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6-6 → 7-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Jelena Ostapenko
3-5 → 4-5
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko
1-0 → 1-1
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jannik Sinner
vs Andrea Pellegrino (Non prima 15:00)
ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Andrea Pellegrino
2
3
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-1 → 5-1
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
A. Pellegrino
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Coco Gauff
vs Mirra Andreeva (Non prima 19:00)
WTA Rome
Coco Gauff [3]
•
30
4
6
1
Mirra Andreeva [8]
15
6
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Thiago Agustin Tirante
vs Daniil Medvedev (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Robert Galloway / Santiago Gonzalez vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
ATP Rome
Robert Galloway / Santiago Gonzalez
2
2
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
2-5 → 2-6
R. Galloway / Gonzalez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Granollers / Zeballos
2-3 → 2-4
R. Galloway / Gonzalez
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Galloway / Gonzalez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Galloway / Gonzalez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
2-5 → 2-6
R. Galloway / Gonzalez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Granollers / Zeballos
2-3 → 2-4
R. Galloway / Gonzalez
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
2-1 → 2-2
R. Galloway / Gonzalez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
R. Galloway / Gonzalez
15-0
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Rafael Jodar
vs Learner Tien
ATP Rome
Rafael Jodar [32]
6
6
Learner Tien [19]
1
4
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
L. Tien
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
L. Tien
0-15
0-30
15-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
Luciano Darderi
vs Alexander Zverev (Non prima 14:00)
ATP Rome
Luciano Darderi [18]
1
7
6
Alexander Zverev [2]
6
6
0
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Darderi
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 2-0
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
ace
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
9-9*
9*-10
10*-10
11-10*
df
6-6 → 7-6
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Zverev
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
L. Darderi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 1-1
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-4 → 0-5
L. Darderi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-3 → 0-4
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Andrey Rublev
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Rome
Andrey Rublev [12]
3
7
6
Nikoloz Basilashvili
6
6
2
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 6-5
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
4-4 → 5-4
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
N. Basilashvili
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-2 → 1-2
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Rublev
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Sara Errani
/ Jasmine Paolini vs Linda Noskova / Tereza Valentova (Non prima 17:00)
WTA Rome
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Linda Noskova / Tereza Valentova
0
0
Vincitore: Noskova / Valentova
Supertennis Arena – ore 11:00
Karen Khachanov vs Dino Prizmic
ATP Rome
Karen Khachanov [13]
6
7
Dino Prizmic
1
6
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
40-30
ace
5-5 → 6-5
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Prizmic
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-0 → 3-0
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
D. Prizmic
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Kevin Krawietz
/ Tim Puetz vs Alexander Erler / Lucas Miedler
ATP Rome
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
6
Alexander Erler / Lucas Miedler
7
7
Vincitore: Erler / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
A. Erler / Miedler
5-4 → 5-5
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
4-4 → 5-4
A. Erler / Miedler
4-3 → 4-4
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Erler / Miedler
3-2 → 3-3
K. Krawietz / Puetz
2-2 → 3-2
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
K. Krawietz / Puetz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
df
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
6-6 → 6-7
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
5-6 → 6-6
A. Erler / Miedler
5-5 → 5-6
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
4-4 → 4-5
K. Krawietz / Puetz
3-4 → 4-4
A. Erler / Miedler
3-3 → 3-4
K. Krawietz / Puetz
2-3 → 3-3
A. Erler / Miedler
2-2 → 2-3
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
A. Erler / Miedler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Cristina Bucsa
/ Nicole Melichar-Martinez vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
WTA Rome
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
0
7
7
0
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
•
0
6
5
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
4-5 → 5-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-5 → 2-5
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
1-4 → 1-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
1-3 → 1-4
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-2 → 1-2
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-1 → 0-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
3-2*
4*-2
4*-3
5-3*
5-4*
6*-4
6-6 → 7-6
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
5-5 → 6-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
3-4 → 4-4
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
3-3 → 3-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
2-3 → 3-3
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
2-2 → 2-3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
1-2 → 2-2
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-1 → 1-1
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Francisco Cabral
/ Joe Salisbury vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Rome
Francisco Cabral / Joe Salisbury [8]
5
3
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
7
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
3-3 → 3-4
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
S. Doumbia / Reboul
2-0 → 2-1
F. Cabral / Salisbury
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cabral / Salisbury
5-6 → 5-7
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Cabral / Salisbury
4-5 → 5-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
3-5 → 4-5
F. Cabral / Salisbury
3-4 → 3-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
S. Doumbia / Reboul
2-2 → 2-3
F. Cabral / Salisbury
1-2 → 2-2
S. Doumbia / Reboul
1-1 → 1-2
F. Cabral / Salisbury
0-1 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
0-0 → 0-1
Christian Harrison
/ Neal Skupski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Rome
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
•
0
6
2
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
C. Harrison / Skupski
4-4 → 5-4
J. Schnaitter / Wallner
4-3 → 4-4
C. Harrison / Skupski
3-3 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Harrison / Skupski
2-2 → 3-2
J. Schnaitter / Wallner
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 1-0
Pietrangeli – ore 11:00
Hailey Baptiste / Alexandra Eala vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
WTA Rome
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
0
2
1
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-4 → 1-5
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-4 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-1 → 0-2
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
0-4 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-3 → 0-4
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
0-2 → 0-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Irina Khromacheva
/ Giuliana Olmos vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad
WTA Rome
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
6
5
7
Anna Danilina / Asia Muhammad [6]
3
7
10
Vincitore: Danilina / Muhammad
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Asia Muhammad
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
5-6 → 5-7
Anna Danilina / Asia Muhammad
5-5 → 5-6
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Anna Danilina / Asia Muhammad
5-3 → 5-4
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
5-2 → 5-3
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
3-2 → 4-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
1-0 → 2-0
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
5-3 → 6-3
Anna Danilina / Asia Muhammad
5-2 → 5-3
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
4-1 → 4-2
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Laura Siegemund
/ Vera Zvonareva vs Storm Hunter / Jessica Pegula Non prima 14:00
WTA Rome
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
5
4
0
Storm Hunter / Jessica Pegula
0
7
6
0
Vincitore: Hunter / Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Storm Hunter / Jessica Pegula
2-5 → 3-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1-3 → 2-3
Storm Hunter / Jessica Pegula
1-2 → 1-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-5 → 5-6
Storm Hunter / Jessica Pegula
5-4 → 5-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
4-4 → 5-4
Storm Hunter / Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
3-3 → 4-3
Storm Hunter / Jessica Pegula
2-3 → 3-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-2 → 2-3
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Hugo Nys
/ Edouard Roger-Vasselin vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Rome
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
5
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
7
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
3-5 → 3-6
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
2-4 → 2-5
H. Nys / Roger-Vasselin
2-3 → 2-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
df
5-6 → 5-7
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Hamad Medjedovic
vs Martin Landaluce (Non prima 17:30)
ATP Rome
Hamad Medjedovic
5
4
Martin Landaluce
7
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
H. Medjedovic
15-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
M. Landaluce
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-0 → 2-1
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
H. Medjedovic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Landaluce
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
M. Landaluce
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
rischia di essere un 1000 riservato a sole 4 nazioni se vince medvedev :
rus (3)- spa (2) – Ita (2)- nor (1)
Tra l’altro anche dietro stanno emergendo anche Merida e in questo torneo abbiamo scoperto Llamas Ruiz.
Attenzione anche a Sanchez Quilez, autore di un ottimo inizio di 2026, sebbene a livelli inferiori.
Deludono invece i talenti junior Rincon e Santamarta, con quest’ultimo fuori dai radar da tempo.
Non vorrei sinceramente fosse iscritto al college
Eh sì anche la Spagna 2 tennisti ai quarti
con tante botte di cu….ma è vero
Edizione favolosa per la Spagna e senza Carlos , questo è il tennis .
@ Cogi53 (#4613934)
Rublev ha vinto 3 volte con Sinner. 2 per ritiro e una che aveva l’influenza. Con questo tabellone l’unico che ha vere chance è Jodar in una eventuale finale.
Super dardo
@ Non tennista (#4613614)
Rublev Georgiano? Da quando?
Comunque, scusate, sta storia dei lucky loser mi rode un po’… Pellegrino si fa il mazzo, batte Landaluce, poi si gioca altre 4 partite fino agli ottavi, giocando benissimo, ma cedendo solo contro il numero 1. Landaluce perde, viene ripesacto, si fa il bye del primo turno e approda agli ottavi giocando contro una sorpresa come Medjedovic… non è giusto…
Si aspetta e spera
Già scansati grazie
Panatta stasera va a festeggiare il cinquantesimo anniversario
Diciamo che non sono un suo chiodo fisso, forse interessano più a noialtri che lo tifiamo, mentre a Lui interessa soprattutto pettinare le bambole …
Sei stato accontentato !
Spero vivamente che Rublev riesca a vincere questa partita!
Dimenticavo, perchè Pero e altri durante le telecronache danno i risultati di altri incontri contemporanei che magari ci stiamo registrando per guardarceli dopo? Che gusto c’è vedere poi l’incontro sapendone il risultato? Ma come si può? Ma nessuno glielo dice? Sta roba ci fa andare ai matti.
Giovedì, domani Darderi
Lo stadio del tennis, ora Pietrangeli, ancora meglio.
Certo che pretendere di poter vedere un ottavo al Foro con Musetti in campo senza pagare biglietto sovrapprezzato è un’utopia.
Jannik attento ai comodini del georgiano
@ GIOTAD (#4613831)
Onore a Sinner per il record di 31 vittorie consecutive, anche se a lui non interessano i record
Questo Basilashvili tira delle pigne supersoniche e spettacolari ..aspetto di vederlo con Sinner
Accidenti, se avesse giocato anche Musetti allo stadio dei Marmi (è il nome dello stadio di Carrara e avrebbe potuto portargli bene ) forse l’epilogo sarebbe stato diverso.
A parte Musetti gli altri bravissimi. Darderi soprattutto, ma Pellegrino ha giocato alla grande. Spero che abbia capito che ora deve fare sul serio. Ha sempre avuto grandi doti. L’ho criticato in passato. Forza Andrea
per voi sinner lo mettono già domani?
Regia televisiva inqualificabile durante l’incontro di Musetti. E continua l’insopportabile straparlare di Pero e altri t.cronisti. Non frega a nessuno di cosa ha fatto tizio al 125 di Mestre 8 anni fa o della nuova morosa di caio. Zitti nel durante e poi commentate lo scambio, che ci vuole Pero? Ascoltati una telecronaca del grande R. Tommasi e imparia.
Se oggi non avesse trovato Sinner,ma un avversario più abbordabile probabilmente Pelle oggi se lo giocava il quarto di finale,ha giocato sicuramente al livello della fascia 20/30 mondiali.
Spiace molto per Muso, ma io credevo non giocasse neanche e forse sarebbe stato meglio, in compenso abbiamo un grandissimo Darderi per i quarti, direi che non ci si può lamentare.
La mia era solo una battuta.
Come chiaramente specificato.
Una battuta da contestualizzare in quel momento storico della partita con Darderi sotto 5/0 e in evidente affanno fisico.
Credo di essere un utente pacato e sempre sul pezzo,con l’esperienza e quel pizzico di competenza (almeno spero) per non esprimere giudizi definitivi durante le partite.Mai.
Era una battuta e solo una battuta,ma per tranquillizzare tutti ho prenotato una visita oculistica e restituito la patente di guida in attesa dei controlli di routine cosi’ che non corriate pericoli in strada.
Infine che tristezza quel pollice verde di DETU,se ne leggono di ogni e accanirsi su di me e’ stato poco elegante.
Non mi piacciono le autocelebrazioni ma questa mia è stata anche profetica.
Finalmente qualcuno che lo ha fatto un po’ allenare… bravo Pellegrino hai evitato a Jannik di dover fare qualche cesto anche oggi. Ma sono 31 consecutive? Per caso o forse è davvero bravo? E anche oggi qualcuno a rosicare….sento molti kric kroc
Belin che bello, riaprire e trovare la vittoria di Lucianito è stupendo.
E che vittoria!!!
Probabilmente. Zverev è noto per avere anche dei crolli mentali (infatti ha commesso doppio fallo sul set point al tiebreak se non sbaglio), ma prendersi un 6-0, così, alla fine non è normale nemmeno per lui.
dopo aver perso qquel tie break Zverev è “morto”! Grande Darderi le patate le mandi a raccogliere a qualcun’altro
È ufficiale
Giuliano da Viareggio NON è miope
😉
Niente problemi fisici del tedesco, un semplice calo e un darderi a tratti ingiolabile e gasatissimo dopo il tie break dove ha annullato 4 match point
alfredino (Guest) 12-05-2026 14:53
Scritto da Giuliano da Viareggio
Scritto da italo
Scritto da Carota Senior
Visto il finale Jodar vs Tien.
Rafael giustamente controllava e Tien sulla terra rossa si vede che non ci si trova.
Certo che il ragazzo spagnolo è solido e determinato, non si fanno due quarti in tornei master a caso.
Vedremo come si comporterà contro (presumibilmente) Zverev. Io non credo abbia il livello per battere Sascha.
PS. se passa Darderi sono il primo ad essere contento, ma realisticamente passa Zverev.
Jodar ha qualcosa che Zverev non ha.
il coraggio nei punti importanti.. se il tedesco non lo tiene fermo col servizio e si va in lotta non lo vedo bene
IO INVECE VEDO BENE IL DARDO, SIA CONTRO ZVEREV CHE CONTRO JODAR……
…trattasi allora di un grave problema di miopia il tuo!
Scusa la battuta ma non ho resistito.
QUINDI…………
No daiiiiiiiii
L’immane Dardo !!!
Era quello di Don Vittorino / Pozzetto in Roba da Ricchi !!!
😆 😆 😆 😆 😆
Gran bella vittoria di Darderi che ora veramente può aver sogni di gloria oltre ogni più rosea aspettativa
Più che pollo… dogo argentino!!!
Ahahahah 😀
Ragliano per lo spappolamento ,fegato oramai andato e non bastano neanche le ultime scorte dei vari antistaminici e antidolorifici ahhhhhhh
@ Joe (#4613738)
Mah, Zverev sembra da annoverarsi anche lui nei “casi clinici”…e non so cosa avesse Darderi all’inizio, se non ci fosse un minimo intento di accentuare per destabilizzare, ma se questo è il risultato tanto di cappello, ha fatto leva sulle corde giuste e ha capito che alla fine con la grinta avrebbe ribaltato la partita…e questo Luciano grintoso lo trovo molto più pericoloso per Jodar, già tosto di suo, di uno Zverev con tutti i suoi complessi problemi di varia natura che abbiamo appena visto emergere in questa partita
Complimenti a Darderi, non ho visto la sua partita ma per battere Zverev vuol dire che è stato un leone in campo
@ Papero (#4613767)
Forse la Pero è un po’ risentita per la prematura uscita di tutti gli italiani
Darderi l’ha vinta nel momento in cui ci ha creduto sempre nel tie. Chiaramente vincendolo Zverev reduce da tante finali o semi non poteva essere più fresco di lui nel sole Romano.
@ Papero (#4613767)
Stavo seguendo Sinner e Andrea, e non ho visto Darderi. Complimenti a lui intanto, ma Zverev avrà avuto un crollo fisico immagino
direi che per oggi ne hai sparate abbastanza.
vai a nasconderti dietro ai teloni e non scrivere su questo sito per un paio di mesi almeno
Non è che era il Falco Pellegrino … che volava via ?
Il giraffone l’ha buttata come suo solito, attanagliato dal proverbiale cagotto al momento di chiudere (emblematico il doppio fallo con cui concludeva l’epico e interminabile tiebreak). Ma Lucio Luchador è stato eroico, gladiando da vero cagnaccio della pampa qyale in effetti è.
Il 6-0 finale è un classico nelle partite con tale dinamica.
Beh, Giuliano non è poi così miope…speriamo non lo sia per niente!
Immenso,sontuoso Lucianone , sotto Sinner NIENTE.
Immenso,sontuoso Lucianone , sotto Sinner NIENTE.
Visto il tie break e il finale, Zverev non era al massimo ma lui ha giocato benissimo in quel che ho visto..
AVEVI RAGIONE TU ! HA VINTO LUCIANO