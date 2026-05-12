Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Rublev spegne la corsa di Basilashvili a Roma: sarà sfida con Sinner nei quarti. Vincono Sinner e Darderi. Si ritirano Paolini-Errani. Out Musetti e Pellegrino (LIVE)

Andrey Rublev ferma la ribellione di Nikoloz Basilashvili e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Il russo ha dovuto soffrire più del previsto per avere la meglio sul georgiano, protagonista di un torneo sorprendente al Foro Italico, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2 dopo 2 ore e 14 minuti di battaglia.

Basilashvili arrivava alla sfida con grande fiducia dopo un percorso di altissimo livello, nel quale aveva eliminato giocatori come Ben Shelton, Dani Mérida e Brandon Nakashima. Anche contro Rublev il georgiano ha confermato di attraversare un momento brillante, partendo con grande aggressività e portando a casa il primo set per 6-3.

Il russo, però, è riuscito a restare dentro la partita nei momenti più complicati. Il secondo parziale è stato il vero snodo dell’incontro: Basilashvili ha continuato a spingere con coraggio, ma Rublev ha trovato maggiore solidità da fondo campo e ha trascinato il set al tie-break. Lì il numero russo ha fatto valere la propria esperienza, chiudendo per 7 punti a 5 e rimettendo in equilibrio il match.

Nel terzo set la partita ha cambiato volto. Basilashvili, dopo lo sforzo dei primi due parziali, ha accusato il colpo, mentre Rublev ha aumentato il ritmo e preso progressivamente il controllo degli scambi. Il 6-2 finale ha certificato la rimonta del russo, che ha saputo gestire meglio la fase decisiva e spegnere definitivamente le ambizioni del georgiano.

Per Rublev arriva così una qualificazione ai quarti di finale, dove lo attende una sfida di altissimo livello contro Jannik Sinner. Un incrocio molto atteso dal pubblico del Foro Italico, con l’azzurro chiamato a difendere il proprio cammino romano contro un avversario capace di soffrire, reagire e alzare il livello nei momenti chiave.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 12 Maggio 2026 ⛅ 19°C Prevalentemente soleggiato · Picco 24°C CIELO In miglioramento PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 12 Maggio 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ☀ 23° 15:00 ☀ 24° 16:00 ☀ 23° 17:00 ☀ 22° 18:00 ☀ 22° 19:00 ☀ 21° ⚠ Allerta gialla vento nel Lazio fino al pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 12 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale Ottavi di Finale Maschile · Terra Battuta ATP R4 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta WTA QF ⛅ Parz. soleggiato

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🎾 Ottavi ATP

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🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00

Lorenzo Musetti vs Casper Ruud



ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 3 1 Casper Ruud [23] Casper Ruud [23] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Musetti 0-15 0-30 1-5 → 1-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)



WTA Rome Sorana Cirstea [26] • Sorana Cirstea [26] 0 6 7 0 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 0 1 6 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 6*-0 6-6 → 7-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jannik Sinner vs Andrea Pellegrino (Non prima 15:00)



ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 2 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Pellegrino 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Mirra Andreeva (Non prima 19:00)



WTA Rome Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 30 4 6 1 Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 15 6 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 1-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Daniil Medvedev (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Robert Galloway / Santiago Gonzalez vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Rome Robert Galloway / Santiago Gonzalez Robert Galloway / Santiago Gonzalez 2 2 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] 6 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Galloway / Gonzalez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Galloway / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Galloway / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Galloway / Gonzalez 15-0 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Rafael Jodar vs Learner Tien



ATP Rome Rafael Jodar [32] Rafael Jodar [32] 6 6 Learner Tien [19] Learner Tien [19] 1 4 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Tien 15-0 15-15 df 40-15 5-3 → 5-4 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Tien 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 R. Jodar 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Tien 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Luciano Darderi vs Alexander Zverev (Non prima 14:00)



ATP Rome Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 1 7 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 0 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Darderi 30-0 ace 40-0 40-15 5-0 → 6-0 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* df 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-4 → 0-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Andrey Rublev vs Nikoloz Basilashvili



ATP Rome Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 3 7 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 6 2 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 ace 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 ace 2-5 → 3-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Linda Noskova / Tereza Valentova (Non prima 17:00)



WTA Rome Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 0 Linda Noskova / Tereza Valentova Linda Noskova / Tereza Valentova 0 0 Vincitore: Noskova / Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Supertennis Arena – ore 11:00

Karen Khachanov vs Dino Prizmic



ATP Rome Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 6 7 Dino Prizmic Dino Prizmic 1 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Prizmic 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Prizmic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 D. Prizmic 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Erler / Lucas Miedler



ATP Rome Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 6 6 Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 7 7 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* df 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic



WTA Rome Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] 0 7 7 0 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic • Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0 6 5 0 Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Rome Francisco Cabral / Joe Salisbury [8] Francisco Cabral / Joe Salisbury [8] 5 3 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 7 6 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cabral / Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 4-5 F. Cabral / Salisbury 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Cabral / Salisbury 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Christian Harrison / Neal Skupski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Rome Christian Harrison / Neal Skupski [4] • Christian Harrison / Neal Skupski [4] 0 6 2 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Harrison / Skupski 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 4-4 → 5-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Pietrangeli – ore 11:00

Hailey Baptiste / Alexandra Eala vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend



WTA Rome Hailey Baptiste / Alexandra Eala Hailey Baptiste / Alexandra Eala 0 2 1 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 1-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste / Alexandra Eala 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Irina Khromacheva / Giuliana Olmos vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad



WTA Rome Irina Khromacheva / Giuliana Olmos Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 6 5 7 Anna Danilina / Asia Muhammad [6] Anna Danilina / Asia Muhammad [6] 3 7 10 Vincitore: Danilina / Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Anna Danilina / Asia Muhammad 10-7 0-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Storm Hunter / Jessica Pegula Non prima 14:00



WTA Rome Laura Siegemund / Vera Zvonareva Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0 5 4 0 Storm Hunter / Jessica Pegula Storm Hunter / Jessica Pegula 0 7 6 0 Vincitore: Hunter / Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Rome Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 5 3 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 7 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 15-0 ace 0-0 → 0-1

Hamad Medjedovic vs Martin Landaluce (Non prima 17:30)

