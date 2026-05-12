Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Rublev spegne la corsa di Basilashvili a Roma: sarà sfida con Sinner nei quarti. Vincono Sinner e Darderi. Si ritirano Paolini-Errani. Out Musetti e Pellegrino (LIVE)

12/05/2026 19:33 452 commenti
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images

Andrey Rublev ferma la ribellione di Nikoloz Basilashvili e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Il russo ha dovuto soffrire più del previsto per avere la meglio sul georgiano, protagonista di un torneo sorprendente al Foro Italico, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2 dopo 2 ore e 14 minuti di battaglia.
Basilashvili arrivava alla sfida con grande fiducia dopo un percorso di altissimo livello, nel quale aveva eliminato giocatori come Ben Shelton, Dani Mérida e Brandon Nakashima. Anche contro Rublev il georgiano ha confermato di attraversare un momento brillante, partendo con grande aggressività e portando a casa il primo set per 6-3.

Il russo, però, è riuscito a restare dentro la partita nei momenti più complicati. Il secondo parziale è stato il vero snodo dell’incontro: Basilashvili ha continuato a spingere con coraggio, ma Rublev ha trovato maggiore solidità da fondo campo e ha trascinato il set al tie-break. Lì il numero russo ha fatto valere la propria esperienza, chiudendo per 7 punti a 5 e rimettendo in equilibrio il match.
Nel terzo set la partita ha cambiato volto. Basilashvili, dopo lo sforzo dei primi due parziali, ha accusato il colpo, mentre Rublev ha aumentato il ritmo e preso progressivamente il controllo degli scambi. Il 6-2 finale ha certificato la rimonta del russo, che ha saputo gestire meglio la fase decisiva e spegnere definitivamente le ambizioni del georgiano.
Per Rublev arriva così una qualificazione ai quarti di finale, dove lo attende una sfida di altissimo livello contro Jannik Sinner. Un incrocio molto atteso dal pubblico del Foro Italico, con l’azzurro chiamato a difendere il proprio cammino romano contro un avversario capace di soffrire, reagire e alzare il livello nei momenti chiave.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  12 Maggio 2026
19°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO In miglioramento
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
22°
19:00
21°
⚠  Allerta gialla vento nel Lazio fino al pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 12 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Ottavi di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP R4
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta
WTA QF
⛅  Parz. soleggiato
☀  Poi sole
⚠  Allerta vento
🎾  Ottavi ATP
🎾  Quarti WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Lorenzo Musetti ITA vs Casper Ruud NOR

ATP Rome
Lorenzo Musetti [8]
3
1
Casper Ruud [23]
6
6
Vincitore: Ruud
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Sorana Cirstea ROU vs Jelena Ostapenko LAT (Non prima 13:00)

WTA Rome
Sorana Cirstea [26]
0
6
7
0
Jelena Ostapenko
0
1
6
0
Vincitore: Cirstea
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Jannik Sinner ITA vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 15:00)

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Andrea Pellegrino
2
3
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Coco Gauff USA vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 19:00)

WTA Rome
Coco Gauff [3]
30
4
6
1
Mirra Andreeva [8]
15
6
2
1
Mostra dettagli

Thiago Agustin Tirante ARG vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Robert Galloway USA / Santiago Gonzalez MEX vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

ATP Rome
Robert Galloway / Santiago Gonzalez
2
2
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Learner Tien USA

ATP Rome
Rafael Jodar [32]
6
6
Learner Tien [19]
1
4
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 14:00)

ATP Rome
Luciano Darderi [18]
1
7
6
Alexander Zverev [2]
6
6
0
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

Andrey Rublev RUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Rome
Andrey Rublev [12]
3
7
6
Nikoloz Basilashvili
6
6
2
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE (Non prima 17:00)

WTA Rome
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Linda Noskova / Tereza Valentova
0
0
Vincitore: Noskova / Valentova
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Supertennis Arena – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Dino Prizmic CRO

ATP Rome
Karen Khachanov [13]
6
7
Dino Prizmic
1
6
Vincitore: Khachanov
Mostra dettagli

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

ATP Rome
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
6
Alexander Erler / Lucas Miedler
7
7
Vincitore: Erler / Miedler
Mostra dettagli

Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Nadiia Kichenok UKR / Aleksandra Krunic SRB

WTA Rome
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
0
7
7
0
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0
6
5
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Rome
Francisco Cabral / Joe Salisbury [8]
5
3
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
7
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Rome
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
0
6
2
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
0
4
2
Mostra dettagli




Pietrangeli – ore 11:00
Hailey Baptiste USA / Alexandra Eala PHI vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

WTA Rome
Hailey Baptiste / Alexandra Eala
0
2
1
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli

Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX vs (6) Anna Danilina KAZ / (6) Asia Muhammad USA

WTA Rome
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
6
5
7
Anna Danilina / Asia Muhammad [6]
3
7
10
Vincitore: Danilina / Muhammad
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA Non prima 14:00

WTA Rome
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
5
4
0
Storm Hunter / Jessica Pegula
0
7
6
0
Vincitore: Hunter / Pegula
Mostra dettagli

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Rome
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
5
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
7
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Martin Landaluce ESP (Non prima 17:30)

ATP Rome
Hamad Medjedovic
5
4
Martin Landaluce
7
6
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
magilla 12-05-2026 20:33

rischia di essere un 1000 riservato a sole 4 nazioni se vince medvedev :
rus (3)- spa (2) – Ita (2)- nor (1)

 452
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Italo (Guest) 12-05-2026 20:29

Scritto da magilla

Scritto da Kenobi
Edizione favolosa per la Spagna e senza Carlos , questo è il tennis .

con tante botte di cu….ma è vero

Tra l’altro anche dietro stanno emergendo anche Merida e in questo torneo abbiamo scoperto Llamas Ruiz.
Attenzione anche a Sanchez Quilez, autore di un ottimo inizio di 2026, sebbene a livelli inferiori.
Deludono invece i talenti junior Rincon e Santamarta, con quest’ultimo fuori dai radar da tempo.
Non vorrei sinceramente fosse iscritto al college

 451
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Inox 12-05-2026 20:28

Eh sì anche la Spagna 2 tennisti ai quarti

 450
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magilla 12-05-2026 20:26

Scritto da Kenobi
Edizione favolosa per la Spagna e senza Carlos , questo è il tennis .

con tante botte di cu….ma è vero

 449
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Kenobi 12-05-2026 20:20

Edizione favolosa per la Spagna e senza Carlos , questo è il tennis .

 448
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Titi (Guest) 12-05-2026 20:17

@ Cogi53 (#4613934)

Rublev ha vinto 3 volte con Sinner. 2 per ritiro e una che aveva l’influenza. Con questo tabellone l’unico che ha vere chance è Jodar in una eventuale finale.

 447
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Vasco90 12-05-2026 20:14

Super dardo

 446
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Nikarter (Guest) 12-05-2026 20:13

@ Non tennista (#4613614)

 445
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Detuqueridapresencia 12-05-2026 20:07

Scritto da Luiss
Jannik attento ai comodini del georgiano

Rublev Georgiano? Da quando?

 444
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Ehol 12-05-2026 19:56

Comunque, scusate, sta storia dei lucky loser mi rode un po’… Pellegrino si fa il mazzo, batte Landaluce, poi si gioca altre 4 partite fino agli ottavi, giocando benissimo, ma cedendo solo contro il numero 1. Landaluce perde, viene ripesacto, si fa il bye del primo turno e approda agli ottavi giocando contro una sorpresa come Medjedovic… non è giusto…

 443
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Inox 12-05-2026 19:48

Scritto da Luiss
Questo Basilashvili tira delle pigne supersoniche e spettacolari ..aspetto di vederlo con Sinner

Si aspetta e spera

 442
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+1: PeteBondurant, MarcoP
Inox 12-05-2026 19:48

Scritto da Luiss
Jannik attento ai comodini del georgiano

Già scansati grazie

 441
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22587 (Guest) 12-05-2026 19:36

Panatta stasera va a festeggiare il cinquantesimo anniversario

 440
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-1: Ehol
antoniov 12-05-2026 19:29

Scritto da 22587
@ GIOTAD (#4613831)
Onore a Sinner per il record di 31 vittorie consecutive, anche se a lui non interessano i record

Diciamo che non sono un suo chiodo fisso, forse interessano più a noialtri che lo tifiamo, mentre a Lui interessa soprattutto pettinare le bambole … :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Scritto da Cogi53
Spero vivamente che Rublev riesca a vincere questa partita!

Sei stato accontentato !

 439
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+1: Cogi53, JannikUberAlles
Cogi53 12-05-2026 18:20

Spero vivamente che Rublev riesca a vincere questa partita!

 438
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+1: broncox
quarantaquindici (Guest) 12-05-2026 18:08

Dimenticavo, perchè Pero e altri durante le telecronache danno i risultati di altri incontri contemporanei che magari ci stiamo registrando per guardarceli dopo? Che gusto c’è vedere poi l’incontro sapendone il risultato? Ma come si può? Ma nessuno glielo dice? Sta roba ci fa andare ai matti.

 437
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+1: Cogi53, Silvy__89, MarcoP
Alex77 12-05-2026 18:04

Scritto da g
per voi sinner lo mettono già domani?

Giovedì, domani Darderi

 436
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+1: broncox
tinapica 12-05-2026 17:56

Scritto da Silvio74

Scritto da Gianluigi74
LU.CIA.NO … LU.CIA.NO … LU.CIA.NO !!!!!!!!!!!!!!! OLÈ OLÈ OLE OLEEEEEE!!!!!! DELIRIO AZZURRO ALLO STADIO DEI MARMI!!!!

Accidenti, se avesse giocato anche Musetti allo stadio dei Marmi (è il nome dello stadio di Carrara e avrebbe potuto portargli bene ) forse l’epilogo sarebbe stato diverso.

Lo stadio del tennis, ora Pietrangeli, ancora meglio.
Certo che pretendere di poter vedere un ottavo al Foro con Musetti in campo senza pagare biglietto sovrapprezzato è un’utopia.

 435
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Luiss (Guest) 12-05-2026 17:55

Jannik attento ai comodini del georgiano

 434
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-1: Detuqueridapresencia
22587 (Guest) 12-05-2026 17:52

@ GIOTAD (#4613831)

Onore a Sinner per il record di 31 vittorie consecutive, anche se a lui non interessano i record

 433
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Luiss (Guest) 12-05-2026 17:49

Questo Basilashvili tira delle pigne supersoniche e spettacolari ..aspetto di vederlo con Sinner

 432
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Silvio74 (Guest) 12-05-2026 17:36

Scritto da Gianluigi74
LU.CIA.NO … LU.CIA.NO … LU.CIA.NO !!!!!!!!!!!!!!! OLÈ OLÈ OLE OLEEEEEE!!!!!! DELIRIO AZZURRO ALLO STADIO DEI MARMI!!!!

Accidenti, se avesse giocato anche Musetti allo stadio dei Marmi (è il nome dello stadio di Carrara e avrebbe potuto portargli bene ) forse l’epilogo sarebbe stato diverso.

 431
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Paul440 (Guest) 12-05-2026 17:33

A parte Musetti gli altri bravissimi. Darderi soprattutto, ma Pellegrino ha giocato alla grande. Spero che abbia capito che ora deve fare sul serio. Ha sempre avuto grandi doti. L’ho criticato in passato. Forza Andrea

 430
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g (Guest) 12-05-2026 17:31

per voi sinner lo mettono già domani?

 429
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quarantaquindici (Guest) 12-05-2026 17:28

Regia televisiva inqualificabile durante l’incontro di Musetti. E continua l’insopportabile straparlare di Pero e altri t.cronisti. Non frega a nessuno di cosa ha fatto tizio al 125 di Mestre 8 anni fa o della nuova morosa di caio. Zitti nel durante e poi commentate lo scambio, che ci vuole Pero? Ascoltati una telecronaca del grande R. Tommasi e imparia.

 428
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+1: magilla, Silvy__89, Al9000, JannikUberAlles
-1: renzopii
ProVax (Guest) 12-05-2026 17:25

Se oggi non avesse trovato Sinner,ma un avversario più abbordabile probabilmente Pelle oggi se lo giocava il quarto di finale,ha giocato sicuramente al livello della fascia 20/30 mondiali.
Spiace molto per Muso, ma io credevo non giocasse neanche e forse sarebbe stato meglio, in compenso abbiamo un grandissimo Darderi per i quarti, direi che non ci si può lamentare.

 427
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+1: magilla
alfredino (Guest) 12-05-2026 17:24

Scritto da Giuliano da Viareggio
alfredino (Guest) 12-05-2026 14:53
Scritto da Giuliano da Viareggio
Scritto da italo
Scritto da Carota Senior
Visto il finale Jodar vs Tien.
Rafael giustamente controllava e Tien sulla terra rossa si vede che non ci si trova.
Certo che il ragazzo spagnolo è solido e determinato, non si fanno due quarti in tornei master a caso.
Vedremo come si comporterà contro (presumibilmente) Zverev. Io non credo abbia il livello per battere Sascha.
PS. se passa Darderi sono il primo ad essere contento, ma realisticamente passa Zverev.
Jodar ha qualcosa che Zverev non ha.
il coraggio nei punti importanti.. se il tedesco non lo tiene fermo col servizio e si va in lotta non lo vedo bene
IO INVECE VEDO BENE IL DARDO, SIA CONTRO ZVEREV CHE CONTRO JODAR……
…trattasi allora di un grave problema di miopia il tuo!
Scusa la battuta ma non ho resistito.
QUINDI…………

La mia era solo una battuta.
Come chiaramente specificato.
Una battuta da contestualizzare in quel momento storico della partita con Darderi sotto 5/0 e in evidente affanno fisico.
Credo di essere un utente pacato e sempre sul pezzo,con l’esperienza e quel pizzico di competenza (almeno spero) per non esprimere giudizi definitivi durante le partite.Mai.
Era una battuta e solo una battuta,ma per tranquillizzare tutti ho prenotato una visita oculistica e restituito la patente di guida in attesa dei controlli di routine cosi’ che non corriate pericoli in strada.
Infine che tristezza quel pollice verde di DETU,se ne leggono di ogni e accanirsi su di me e’ stato poco elegante.

 426
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+1: Ehol
Giambi (Guest) 12-05-2026 17:20

Scritto da Giambi

Scritto da Non tennista
Darderi è meglio che vada a vendere le patate in argentina,
che delusione!

Intanto porta rispetto per un tennista n 18 al mondo sennò si fa la figura da buffone se per caso il venditore di patate non va sul 6/5 contro il n3.

Non mi piacciono le autocelebrazioni ma questa mia è stata anche profetica.

 425
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GIOTAD 12-05-2026 17:12

Scritto da ivi
Partita molto dispendiosa x Jannik…scambi lunghi molta fatica…un Pellegrino sorprendente…

Finalmente qualcuno che lo ha fatto un po’ allenare… bravo Pellegrino hai evitato a Jannik di dover fare qualche cesto anche oggi. Ma sono 31 consecutive? Per caso o forse è davvero bravo? E anche oggi qualcuno a rosicare….sento molti kric kroc

 424
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Aquila., brunodalla, magilla, antoniov, Inox
Marco M. 12-05-2026 17:12

Belin che bello, riaprire e trovare la vittoria di Lucianito è stupendo.
E che vittoria!!!

 423
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+1: Detuqueridapresencia, Massi, Scolaretto, Aquila., Al9000, antoniov, JannikUberAlles
PliskoNotBot (Guest) 12-05-2026 17:10

Scritto da MaxZero
Da quello che dicono su Sky Zverev è crollato fisicamente. Potrebbe essere il suo problema del diabete?
Comunque Lucio gran combattente, sembra avere il doppio delle energie del tedesco.

Probabilmente. Zverev è noto per avere anche dei crolli mentali (infatti ha commesso doppio fallo sul set point al tiebreak se non sbaglio), ma prendersi un 6-0, così, alla fine non è normale nemmeno per lui.

 422
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Lucio68el (Guest) 12-05-2026 17:10

dopo aver perso qquel tie break Zverev è “morto”! Grande Darderi le patate le mandi a raccogliere a qualcun’altro

 421
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Detuqueridapresencia 12-05-2026 17:08

Scritto da Giuliano da Viareggio
alfredino (Guest) 12-05-2026 14:53
Scritto da Giuliano da Viareggio
Scritto da italo
Scritto da Carota Senior
Visto il finale Jodar vs Tien.
Rafael giustamente controllava e Tien sulla terra rossa si vede che non ci si trova.
Certo che il ragazzo spagnolo è solido e determinato, non si fanno due quarti in tornei master a caso.
Vedremo come si comporterà contro (presumibilmente) Zverev. Io non credo abbia il livello per battere Sascha.
PS. se passa Darderi sono il primo ad essere contento, ma realisticamente passa Zverev.
Jodar ha qualcosa che Zverev non ha.
il coraggio nei punti importanti.. se il tedesco non lo tiene fermo col servizio e si va in lotta non lo vedo bene
IO INVECE VEDO BENE IL DARDO, SIA CONTRO ZVEREV CHE CONTRO JODAR……
…trattasi allora di un grave problema di miopia il tuo!
Scusa la battuta ma non ho resistito.
QUINDI…………

È ufficiale

Giuliano da Viareggio NON è miope

😉

 420
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+1: antoniov, Marco M., Inox, Massi, walden
Djidji (Guest) 12-05-2026 17:07

Scritto da Giuliano da Viareggio
DARDERIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
NON HO VISTO LA PARTITA PERCHE’ C’ERA SINNERRRR!!!!!!
MA, IL RISULTATO E’ INCREDIBILE…..NON SO COSA HA AVUTO ZVEREV NEL TERZO SET…..CHI L’HA VISTA SA DIRMI QUALCOSA?
O PIU’ SEMPLICEMENTE IL DARDO E’ STATO STRATOSFERICOOOO?????

Niente problemi fisici del tedesco, un semplice calo e un darderi a tratti ingiolabile e gasatissimo dopo il tie break dove ha annullato 4 match point

 419
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Giuliano da Viareggio (Guest) 12-05-2026 17:04

alfredino (Guest) 12-05-2026 14:53
Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da italo

Scritto da Carota Senior
Visto il finale Jodar vs Tien.
Rafael giustamente controllava e Tien sulla terra rossa si vede che non ci si trova.
Certo che il ragazzo spagnolo è solido e determinato, non si fanno due quarti in tornei master a caso.
Vedremo come si comporterà contro (presumibilmente) Zverev. Io non credo abbia il livello per battere Sascha.
PS. se passa Darderi sono il primo ad essere contento, ma realisticamente passa Zverev.

Jodar ha qualcosa che Zverev non ha.
il coraggio nei punti importanti.. se il tedesco non lo tiene fermo col servizio e si va in lotta non lo vedo bene

IO INVECE VEDO BENE IL DARDO, SIA CONTRO ZVEREV CHE CONTRO JODAR……

…trattasi allora di un grave problema di miopia il tuo!
Scusa la battuta ma non ho resistito.

QUINDI…………

 418
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Golden Shark 12-05-2026 17:04

Scritto da Intrepido
L’immane Dardo ha colpito ancora!!!

No daiiiiiiiii

L’immane Dardo !!!

Era quello di Don Vittorino / Pozzetto in Roba da Ricchi !!!

😆 😆 😆 😆 😆

 417
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Calvin (Guest) 12-05-2026 17:04

Gran bella vittoria di Darderi che ora veramente può aver sogni di gloria oltre ogni più rosea aspettativa

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+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 12-05-2026 17:02

Scritto da antoniov
Il pollo ha vinto con un bagel al terzo tempo !
Grande Lucianone !

Più che pollo… dogo argentino!!!

Ahahahah 😀

 415
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Marco M., Scolaretto
Nike (Guest) 12-05-2026 17:02

Scritto da JannikUberAlles
Dove sono gli ESPERTONI di “Poltrone & Sofà” che si permettevano ironie su Darderi???
Tornate a ragliare nelle vostre stalle!!!
Bravo LUCIANITO <3 <3 <3

Ragliano per lo spappolamento ,fegato oramai andato e non bastano neanche le ultime scorte dei vari antistaminici e antidolorifici ahhhhhhh

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., walden
Annie3 12-05-2026 17:02

@ Joe (#4613738)

Mah, Zverev sembra da annoverarsi anche lui nei “casi clinici”…e non so cosa avesse Darderi all’inizio, se non ci fosse un minimo intento di accentuare per destabilizzare, ma se questo è il risultato tanto di cappello, ha fatto leva sulle corde giuste e ha capito che alla fine con la grinta avrebbe ribaltato la partita…e questo Luciano grintoso lo trovo molto più pericoloso per Jodar, già tosto di suo, di uno Zverev con tutti i suoi complessi problemi di varia natura che abbiamo appena visto emergere in questa partita

 413
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Aquila. 12-05-2026 17:00

Complimenti a Darderi, non ho visto la sua partita ma per battere Zverev vuol dire che è stato un leone in campo

 412
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+1: antoniov
22587 (Guest) 12-05-2026 16:57

@ Papero (#4613767)
Forse la Pero è un po’ risentita per la prematura uscita di tutti gli italiani

 411
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+1: walden
Koko (Guest) 12-05-2026 16:56

Darderi l’ha vinta nel momento in cui ci ha creduto sempre nel tie. Chiaramente vincendolo Zverev reduce da tante finali o semi non poteva essere più fresco di lui nel sole Romano.

 410
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+1: Fighter1990
22587 (Guest) 12-05-2026 16:56

@ Papero (#4613767)

 409
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Silvy__89 12-05-2026 16:56

Stavo seguendo Sinner e Andrea, e non ho visto Darderi. Complimenti a lui intanto, ma Zverev avrà avuto un crollo fisico immagino

 408
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Alain 12-05-2026 16:56

Scritto da Non tennista
Darderi ha la sindrome di musetti, risponde dai teloni

direi che per oggi ne hai sparate abbastanza.
vai a nasconderti dietro ai teloni e non scrivere su questo sito per un paio di mesi almeno

 407
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+1: Just is Back, Detuqueridapresencia, Marco M., magilla
Golden Shark 12-05-2026 16:55

Scritto da MaxZero
Su 30-0 e servizio Darderi è passata l’aquila della Lazio sopra il campo…

Non è che era il Falco Pellegrino … che volava via ? :mrgreen:

 406
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+1: Lo Scriba, magilla, Detuqueridapresencia, Scolaretto, MaxZero
Brufen (Guest) 12-05-2026 16:54

Scritto da Giuliano da Viareggio
DARDERIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
NON HO VISTO LA PARTITA PERCHE’ C’ERA SINNERRRR!!!!!!
MA, IL RISULTATO E’ INCREDIBILE…..NON SO COSA HA AVUTO ZVEREV NEL TERZO SET…..CHI L’HA VISTA SA DIRMI QUALCOSA?
O PIU’ SEMPLICEMENTE IL DARDO E’ STATO STRATOSFERICOOOO?????

Il giraffone l’ha buttata come suo solito, attanagliato dal proverbiale cagotto al momento di chiudere (emblematico il doppio fallo con cui concludeva l’epico e interminabile tiebreak). Ma Lucio Luchador è stato eroico, gladiando da vero cagnaccio della pampa qyale in effetti è.

Il 6-0 finale è un classico nelle partite con tale dinamica.

 405
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walden 12-05-2026 16:54

Beh, Giuliano non è poi così miope…speriamo non lo sia per niente!

 404
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Giambi (Guest) 12-05-2026 16:54

Immenso,sontuoso Lucianone , sotto Sinner NIENTE.

 403
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Giambi (Guest) 12-05-2026 16:54

Immenso,sontuoso Lucianone , sotto Sinner NIENTE.

 402
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Carota Senior 12-05-2026 16:54

Scritto da Giuliano da Viareggio
DARDERIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
NON HO VISTO LA PARTITA PERCHE’ C’ERA SINNERRRR!!!!!!
MA, IL RISULTATO E’ INCREDIBILE…..NON SO COSA HA AVUTO ZVEREV NEL TERZO SET…..CHI L’HA VISTA SA DIRMI QUALCOSA?
O PIU’ SEMPLICEMENTE IL DARDO E’ STATO STRATOSFERICOOOO?????

Visto il tie break e il finale, Zverev non era al massimo ma lui ha giocato benissimo in quel che ho visto..
AVEVI RAGIONE TU ! HA VINTO LUCIANO

 401
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+1: Detuqueridapresencia
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