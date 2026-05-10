Circuito Challenger

Challenger 175 Bordeaux: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

10/05/2026 19:28 5 commenti
Arthur Rinderknech nella foto - Foto Getty Images
FRA Challenger 175 Bordeaux – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Arthur Rinderknech FRA vs Bye
Qualifier vs (WC) Grigor Dimitrov BUL
Luca Van Assche FRA vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Qualifier vs (5) Roman Andres Burruchaga ARG

(4) Botic van de Zandschulp NED vs Bye
Sho Shimabukuro JPN vs Quentin Halys FRA
Rinky Hijikata AUS vs Aleksandar Vukic AUS
(Alt) Otto Virtanen FIN vs (6) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(8) Raphael Collignon BEL vs Qualifier
Aleksandr Shevchenko KAZ vs (Alt) Hugo Gaston FRA
Titouan Droguet FRA vs Jacob Fearnley GBR
Bye vs (3) Terence Atmane FRA

(7) Jenson Brooksby USA vs Alex Molcan SVK
Qualifier vs Alexandre Muller FRA
(WC) Moise Kouame FRA vs Benjamin Bonzi FRA
Bye vs (2) Tallon Griekspoor NED




FRA Challenger 175 Bordeaux – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Martin Damm USA vs Jelle Sels NED
(WC) Daniel Jade FRA vs (6) Elias Ymer SWE

(2) Lloyd Harris RSA vs (WC) Maxime Chazal FRA
(WC) Pierre Delage FRA vs (8) Hugo Grenier FRA

(3) Rei Sakamoto JPN vs Matteo Martineau FRA
Andrey Chepelev RUS vs (5) Chun-Hsin Tseng TPE

(4) Clement Tabur FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Sumit Nagal IND vs (7) Pierre-Hugues Herbert FRA

5 commenti

Tasso73 10-05-2026 21:32

COLLIGNON

VAN DE ZANDSCHULP

VAN ASSCHE
GRIEKSPOOR

RINDERKNECH
HIJIKATA
ATMANE
MOLCAN

brizz 10-05-2026 21:15

atmane

perricard

rinderknech
kouame

burruchaga
vandezandschulp
collignon
molcan

kaishaku 10-05-2026 21:14

DIMITROV

GRIEKSPOOR

VAN DE ZANDSCHULP
ATMANE

CERUNDOLO
VIRTANEN
SHEVCHENKO
MULLER

l Occhio di Sauron 10-05-2026 20:41

MPETSHI

ATMANE

BURRUCHAGA
BROOKSBY

RINDERKNECH
VAN DE ZANDSCHULP
COLLIGNON
BONZI

miky85 10-05-2026 20:36

Atmane

Rinderknech

Mpetshi
Muller

Van assche
Halys
Shevchenko
Kouame

