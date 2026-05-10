Challenger 175 Bordeaux: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 175 Bordeaux – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Arthur Rinderknech vs Bye

Qualifier vs (WC) Grigor Dimitrov

Luca Van Assche vs Juan Manuel Cerundolo

Qualifier vs (5) Roman Andres Burruchaga

(4) Botic van de Zandschulp vs Bye

Sho Shimabukuro vs Quentin Halys

Rinky Hijikata vs Aleksandar Vukic

(Alt) Otto Virtanen vs (6) Giovanni Mpetshi Perricard

(8) Raphael Collignon vs Qualifier

Aleksandr Shevchenko vs (Alt) Hugo Gaston

Titouan Droguet vs Jacob Fearnley

Bye vs (3) Terence Atmane

(7) Jenson Brooksby vs Alex Molcan

Qualifier vs Alexandre Muller

(WC) Moise Kouame vs Benjamin Bonzi

Bye vs (2) Tallon Griekspoor

(1) Martin Dammvs Jelle Sels(WC) Daniel Jadevs (6) Elias Ymer

(2) Lloyd Harris vs (WC) Maxime Chazal

(WC) Pierre Delage vs (8) Hugo Grenier

(3) Rei Sakamoto vs Matteo Martineau

Andrey Chepelev vs (5) Chun-Hsin Tseng

(4) Clement Tabur vs Geoffrey Blancaneaux

Sumit Nagal vs (7) Pierre-Hugues Herbert