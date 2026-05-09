Challenger 100 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 100 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Cristian Garin vs (Alt) Lautaro Midon
Qualifier vs Nicolas Mejia
Zdenek Kolar vs Qualifier
Facundo Diaz Acosta vs (6) Hugo Dellien
(4) Henrique Rocha vs Roman Safiullin
Qualifier vs Gustavo Heide
Jurij Rodionov vs (Alt) Colton Smith
(NG) Darwin Blanch vs (8) Jack Pinnington Jones
(5) Vilius Gaubas vs (WC) Frederico Ferreira Silva
Billy Harris vs (NG) Petr Brunclik
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (3) Jaime Faria
(7) Tomas Barrios Vera vs Michael Zheng
(Alt) Genaro Alberto Olivieri vs Nishesh Basavareddy
(WC) Tiago Pereira vs (WC) Gastao Elias
Liam Draxl vs (2) Emilio Nava
Challenger 100 Oeiras – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Zhizhen Zhang vs (WC) Joao Domingues
(Alt) Mario Gonzalez Fernandez vs (10) Cezar Cretu
(2) Alejandro Moro Canas vs Manas Dhamne
(Alt) Tiago Torres vs (8) Abdullah Shelbayh
(3) Marko Topo vs Eero Vasa
(Alt) Francisco Rocha vs (12) Garrett Johns
(4) Miguel Damas vs (Alt) Lorenzo Carboni
(WC) Salvador Monteiro vs (7) Laslo Djere
(5) Mitchell Krueger vs Viktor Durasovic
(WC) Goncalo Marques vs (9) Benjamin Hassan
(6) Andres Martin vs (Alt) James Watt
(WC) Joao Silva vs (11) David Jorda Sanchis
