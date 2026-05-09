Bellucci al terzo turno ATP, Copertina

Bellucci da urlo a Roma: rimonta Etcheverry e vola al terzo turno. Ora sfida Landaluce

09/05/2026 17:15 1 commento
Mattia Bellucci nella foto
Mattia Bellucci nella foto

Grande vittoria di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Roma. L’azzurro supera in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 5-7 6-2 6-3, al termine di una partita intensa, combattuta e chiusa con il boato del pubblico sul rovescio in corridoio dell’argentino. Un successo pesantissimo per Bellucci, che conferma il suo ottimo momento e si regala il terzo turno al Foro Italico.

Ad attenderlo ci sarà lo spagnolo Martin Landaluce, lucky loser, vent’anni compiuti l’8 gennaio 2006, attuale numero 94 del ranking ATP e già capace di spingersi fino a questa posizione come best ranking. Una sfida giovane e interessante, con in palio un posto negli ottavi.

Il match contro Etcheverry era iniziato in salita. Nel primo set Bellucci ha subito il break nel secondo game, andando sotto 0-3, ma ha avuto il merito di rientrare con carattere. Il controbreak è arrivato nel quinto gioco, con l’azzurro bravo a spingere con il dritto e a prendere la rete con coraggio. Sul 6-5, però, l’argentino ha trovato il guizzo decisivo, sfruttando qualche imprecisione di troppo di Bellucci e chiudendo il parziale 7-5.

La reazione dell’italiano è stata immediata. Nel secondo set Bellucci ha strappato subito il servizio a Etcheverry, mettendo pressione con risposte profonde e variazioni continue. Dopo il break in apertura, ha consolidato il vantaggio con grande qualità al servizio e ha poi allungato ancora, infiammando il pubblico con una risposta vincente di rovescio per il 4-1. Da quel momento il set ha preso una direzione chiara: Bellucci ha continuato a spingere, ha verticalizzato bene e ha chiuso 6-2 con una volée di rovescio.
Il terzo set ha confermato la crescita dell’azzurro. Etcheverry ha provato a restare aggrappato alla partita, vincendo anche un game fiume di oltre nove minuti sul 2-2, ma Bellucci non si è disunito. Dopo aver salvato una delicata situazione di 0-40 nel secondo game, l’italiano ha continuato a servire con lucidità e a cercare soluzioni offensive. Il break decisivo è arrivato sul 3-3: grande risposta in allungo di rovescio, pressione costante e dritto lungolinea dell’argentino finito in corridoio.
Avanti 4-3, Bellucci ha consolidato senza tremare, tenendo il servizio a zero con un ace, una prima al centro vincente e un’altra grande battuta ad uscire. Sul 5-3, con Etcheverry al servizio, l’azzurro ha giocato un game di risposta perfetto: prima il dritto lungolinea vincente, poi il rovescio in risposta e infine il passante di dritto incrociato che gli ha consegnato il match point. L’argentino ha ceduto con il rovescio dal centro finito in corridoio, e il Foro Italico ha potuto celebrare una vittoria di grande valore.

Bellucci ha costruito il successo con coraggio, servizio, variazioni e tante discese a rete. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha cambiato marcia, trovando più profondità in risposta e maggiore efficacia nei colpi di inizio gioco. Una rimonta di qualità, che lo porta al terzo turno e gli offre ora una grande occasione contro Landaluce.

ATP Rome
Tomas Martin Etcheverry [24]
7
2
3
Mattia Bellucci
5
6
6
Vincitore: Bellucci
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Francesco Paolo Villarico

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1 commento

Vasco90 09-05-2026 17:24

Che gran bel torneo che sta giocando

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