Bellucci da urlo a Roma: rimonta Etcheverry e vola al terzo turno. Ora sfida Landaluce

Grande vittoria di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Roma. L’azzurro supera in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 5-7 6-2 6-3, al termine di una partita intensa, combattuta e chiusa con il boato del pubblico sul rovescio in corridoio dell’argentino. Un successo pesantissimo per Bellucci, che conferma il suo ottimo momento e si regala il terzo turno al Foro Italico.

Ad attenderlo ci sarà lo spagnolo Martin Landaluce, lucky loser, vent’anni compiuti l’8 gennaio 2006, attuale numero 94 del ranking ATP e già capace di spingersi fino a questa posizione come best ranking. Una sfida giovane e interessante, con in palio un posto negli ottavi.

Il match contro Etcheverry era iniziato in salita. Nel primo set Bellucci ha subito il break nel secondo game, andando sotto 0-3, ma ha avuto il merito di rientrare con carattere. Il controbreak è arrivato nel quinto gioco, con l’azzurro bravo a spingere con il dritto e a prendere la rete con coraggio. Sul 6-5, però, l’argentino ha trovato il guizzo decisivo, sfruttando qualche imprecisione di troppo di Bellucci e chiudendo il parziale 7-5.

La reazione dell’italiano è stata immediata. Nel secondo set Bellucci ha strappato subito il servizio a Etcheverry, mettendo pressione con risposte profonde e variazioni continue. Dopo il break in apertura, ha consolidato il vantaggio con grande qualità al servizio e ha poi allungato ancora, infiammando il pubblico con una risposta vincente di rovescio per il 4-1. Da quel momento il set ha preso una direzione chiara: Bellucci ha continuato a spingere, ha verticalizzato bene e ha chiuso 6-2 con una volée di rovescio.

Il terzo set ha confermato la crescita dell’azzurro. Etcheverry ha provato a restare aggrappato alla partita, vincendo anche un game fiume di oltre nove minuti sul 2-2, ma Bellucci non si è disunito. Dopo aver salvato una delicata situazione di 0-40 nel secondo game, l’italiano ha continuato a servire con lucidità e a cercare soluzioni offensive. Il break decisivo è arrivato sul 3-3: grande risposta in allungo di rovescio, pressione costante e dritto lungolinea dell’argentino finito in corridoio.

Avanti 4-3, Bellucci ha consolidato senza tremare, tenendo il servizio a zero con un ace, una prima al centro vincente e un’altra grande battuta ad uscire. Sul 5-3, con Etcheverry al servizio, l’azzurro ha giocato un game di risposta perfetto: prima il dritto lungolinea vincente, poi il rovescio in risposta e infine il passante di dritto incrociato che gli ha consegnato il match point. L’argentino ha ceduto con il rovescio dal centro finito in corridoio, e il Foro Italico ha potuto celebrare una vittoria di grande valore.

Bellucci ha costruito il successo con coraggio, servizio, variazioni e tante discese a rete. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha cambiato marcia, trovando più profondità in risposta e maggiore efficacia nei colpi di inizio gioco. Una rimonta di qualità, che lo porta al terzo turno e gli offre ora una grande occasione contro Landaluce.

ATP Rome Tomas Martin Etcheverry [24] Tomas Martin Etcheverry [24] 7 2 3 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 5 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-4 → 1-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Bellucci 0-15 0-30 df 0-40 15-40 6-5 → 7-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico