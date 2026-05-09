Macpherson, lo storico coach dei gemelli Bryan a Francavilla. Al lavoro con il doppio Saggerman-Kittay per costruire una nuova leggenda

Allo Sporting Club Francavilla, in occasione del torneo ATP Challenger in corso a Francavilla al Mare, si sta seguendo con grande curiosità e profonda ammirazione il percorso della coppia americana Kittay–Seggerman, tra le protagoniste più interessanti della competizione per qualità di gioco, intensità e continuità di rendimento.

Nel corso della manifestazione, allo Sporting Club di Francavilla al Mare, è stata realizzata un’intervista al coach della coppia, David Macpherson, figura di assoluto rilievo del tennis mondiale e storico allenatore dei leggendari Bob Bryan e Mike Bryan, tra le coppie più vincenti della storia del doppio.

Mapherson, australiano, ha allenato i fratelli Bob e Mike Bryan dal 2005 al 2016 e poi di nuovo dal 2017 a fine carriera nel 2020. È stato anche allenatore di John Isner dal 2018 a fine carriera nel 2023.

Nel corso dell’intervista, Macpherson ha evidenziato l’importanza della chimica di squadra e della fiducia reciproca nel doppio moderno:

“Nel doppio la fiducia è fondamentale. Kittay e Seggerman stanno costruendo una grande intesa, frutto anche delle esperienze condivise e della capacità di restare solidi nei momenti chiave.”

Il coach ha inoltre sottolineato le qualità tecniche di Seggerman, indicandolo come una delle sorprese più interessanti del torneo.

“Ha un talento speciale, soprattutto al servizio e nel tocco, non solo a rete. È un giocatore capace di incidere in ogni fase del match.”

Macpherson ha poi richiamato la propria esperienza con i Bryan Brothers, spiegando come le grandi coppie nascano da equilibrio, complementarità e continuità nel tempo.

“Le migliori squadre non si costruiscono in poco tempo. Servono fiducia, lavoro quotidiano e la capacità di completarsi.”

Il coach ha inoltre comunicato che Kittay e Seggerman dovrebbero tornare a giocare insieme nella prossima settimana, anche se al momento non è ancora stato definito in quale torneo. Saggerman sarà invece al Roland Garros in coppia con il suo amico Patrick Kipson.

Infine, Macpherson ha espresso i propri complimenti allo Sporting Club Francavilla per l’organizzazione del torneo e per la qualità dell’accoglienza, rivolgendo inoltre un apprezzamento alla città di Francavilla al Mare, definita molto piacevole e godibile, con particolare riferimento alla sua lunga costa e al mare calmo, elementi che contribuiscono a rendere l’esperienza complessiva del torneo particolarmente positiva.

Allo Sporting Club di Francavilla al Mare si conferma il livello tecnico elevato dell’evento anche per la presenza di figure di assoluto rilievo del tennis mondiale.