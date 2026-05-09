Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo 5 azzurri (LIVE)
Campo Centrale – ore 11:00
Tomas Machac vs Daniil Medvedev
Jasmine Paolini vs Elise Mertens (Non prima 13:00)
Aryna Sabalenka vs Sorana Cirstea
Jannik Sinner vs Sebastian Ofner (Non prima 19:00)
Belinda Bencic vs Anna Kalinskaya (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Coco Gauff vs Solana Sierra
Felix Auger-Aliassime vs Mariano Navone
Flavio Cobolli vs Terence Atmane
Viktorija Golubic vs Mirra Andreeva (Non prima 17:00)
Andrea Pellegrino vs Arthur Fils
Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev vs Miomir Kecmanovic
Tomas Martin Etcheverry vs Mattia Bellucci
Nikoloz Basilashvili vs Ben Shelton
Hamad Medjedovic vs Joao Fonseca
Alexei Popyrin vs Jakub Mensik
Pietrangeli – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante vs Cameron Norrie
Marin Cilic vs Martin Landaluce
Qinwen Zheng vs Jelena Ostapenko
Frances Tiafoe vs Ignacio Buse
Taylor Townsend vs Iva Jovic
Court 1 – ore 11:00
Corentin Moutet vs Pablo Llamas Ruiz
Oleksandra Oliynykova vs Linda Noskova
Cristian Garin vs Alejandro Davidovich Fokina
Brandon Nakashima vs Roberto Bautista Agut
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
5 commenti
Scandaloso non mettere sinner in prima serata
Buongiorno e buon fine settimana !!
Oggi una scorpacciata di tennis in quel di Roma , meteo piuttosto favorevole … quindi si dovrebbe ” tirare lungo ” ma non in maniera eccessiva , penso si starà comodamente entro la mezzanotte . 🙂
Partite con Azzurri in campo a parte , che ovviamente meritano sempre la nostra attenzione , spiccano i match :
Ometti :
* Machac – Medvedev (quale versione di Danil è atterrata a Roma ?)
* Cilic – Landaluce (scontro generazionale, varrà la legge del LL ?)
* Basilashvili – Shelton (2 picchiatori non da poco, servirà l’elmetto )
* Medjedovic – Fonseca (idem come sopra, forse anche qualcosa in piu’)
* Popyrin – Mensik (e anche qui 2 che non usano proprio il fioretto)
Per il femminile parecchia curiosità per i match di Noskova opposta alla ” nuova ucraina ” in forte ascesa , Zheng – Ostapenko ( partita che potrebbe regalare emozioni forti ) e per il derby a stelle e strisce dove si contrappongono 2 stili di gioco agli antipodi .
Insomma … buona indigestione ! 😛
😎
Belin di lavoro!!!
Oggi riuscirò a vedere solo Jasmine, gli altri li seguirò tramite livescore, sperando come ieri in buone notizie 🙂
Comunque per me Jannik e Cobolli passano sicuramente.
Saluterà Bellucci (l’ho scritto anche per Burruchaga, magari porta bene)
Pellegrino contro Fils apparentemente è chiuso, ma una piccola speranza ci può essere.
Forse darò anche un occhio a Tirante Norrie, solo per vedere se l’argentino urlerà fino al colpo dell’avversario e se Norrie lo lascerà fare…
Un bel match dovrebbe essere Medjedovic Fonseca, per nulla scontato…
Ricordo le interrogazioni di certi studenti in Storia. Sciorinavano date di battaglie, nomi di Generali,città conquistate e numero dei morti. Per loro questo era più che sufficiente. Alla domanda ” Cosa pensi di quel periodo?” Occhi al cielo, sguardo perso e alcuni rispondevano” Non c’era scritto sul libro”. Così come quelli che allineano una serie di risultati tennistici e con quelli pensano di sapere tutto sul giocatore. I fatti contano, ma il come è molto più interessante
Sto aspettando l’outsider dell’occasione per la definizione di “derby austriaco”…
…quando è più austriaca la Patatova di Sinner!!!
Ahahahah 😀