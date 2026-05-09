Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo 5 azzurri (LIVE)

09/05/2026 08:49 5 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  9 Maggio 2026
14°C
Sole e nubi  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
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🎾  Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R3
⛅  Sole e nubi
☁  Nuvoloso nel pomeriggio
🎾  2° Turno ATP
🎾  3° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Tomas Machac CZE vs Daniil Medvedev RUS

ATP Rome
Tomas Machac
0
Daniil Medvedev [7]
0
Vincitore: Medvedev per walkover
Mostra dettagli

Jasmine Paolini ITA vs Elise Mertens BEL (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Sebastian Ofner AUT (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Coco Gauff USA vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare

Viktorija Golubic SUI vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Qinwen Zheng CHN vs Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend USA vs Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Corentin Moutet FRA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Oleksandra Oliynykova UKR vs Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

frafra (Guest) 09-05-2026 09:45

Scandaloso non mettere sinner in prima serata

 5
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Golden Shark 09-05-2026 09:33

Buongiorno e buon fine settimana !!

Oggi una scorpacciata di tennis in quel di Roma , meteo piuttosto favorevole … quindi si dovrebbe ” tirare lungo ” ma non in maniera eccessiva , penso si starà comodamente entro la mezzanotte . 🙂

Partite con Azzurri in campo a parte , che ovviamente meritano sempre la nostra attenzione , spiccano i match :

Ometti :

* Machac – Medvedev (quale versione di Danil è atterrata a Roma ?)
* Cilic – Landaluce (scontro generazionale, varrà la legge del LL ?)
* Basilashvili – Shelton (2 picchiatori non da poco, servirà l’elmetto )
* Medjedovic – Fonseca (idem come sopra, forse anche qualcosa in piu’)
* Popyrin – Mensik (e anche qui 2 che non usano proprio il fioretto)

Per il femminile parecchia curiosità per i match di Noskova opposta alla ” nuova ucraina ” in forte ascesa , Zheng – Ostapenko ( partita che potrebbe regalare emozioni forti ) e per il derby a stelle e strisce dove si contrappongono 2 stili di gioco agli antipodi .

Insomma … buona indigestione ! 😛

😎

 4
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Marco M. 09-05-2026 09:26

Belin di lavoro!!!
Oggi riuscirò a vedere solo Jasmine, gli altri li seguirò tramite livescore, sperando come ieri in buone notizie 🙂

Comunque per me Jannik e Cobolli passano sicuramente.
Saluterà Bellucci (l’ho scritto anche per Burruchaga, magari porta bene)
Pellegrino contro Fils apparentemente è chiuso, ma una piccola speranza ci può essere.

Forse darò anche un occhio a Tirante Norrie, solo per vedere se l’argentino urlerà fino al colpo dell’avversario e se Norrie lo lascerà fare…

Un bel match dovrebbe essere Medjedovic Fonseca, per nulla scontato…

 3
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+1: Golden Shark
Leprotto (Guest) 09-05-2026 09:20

Ricordo le interrogazioni di certi studenti in Storia. Sciorinavano date di battaglie, nomi di Generali,città conquistate e numero dei morti. Per loro questo era più che sufficiente. Alla domanda ” Cosa pensi di quel periodo?” Occhi al cielo, sguardo perso e alcuni rispondevano” Non c’era scritto sul libro”. Così come quelli che allineano una serie di risultati tennistici e con quelli pensano di sapere tutto sul giocatore. I fatti contano, ma il come è molto più interessante

 2
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+1: Golden Shark
JannikUberAlles 09-05-2026 09:13

Sto aspettando l’outsider dell’occasione per la definizione di “derby austriaco”…

…quando è più austriaca la Patatova di Sinner!!!

Ahahahah 😀

 1
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+1: Marco M., Golden Shark