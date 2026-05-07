ITF Forte Village6 Giovedì 7 maggio 2026

Michele Mecarelli vola nelle semifinali del singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

L’italiano l’ha spuntata 6-3, 0-6, 7-6(2) in 2h42′ sul lucky loser Lorenzo Berto e in semifinale sfiderà il francese Arthur Nagel, testa di serie numero 5.

Eliminati il numero 6 del seeding Enrico Dalla Valle (6-3, 6-1 dal bulgaro Pyotr Nesterov, numero 2) e il qualificato Giacomo Crisostomo (stesso risultato contro l’iraniano Kasra Rahmani).

Tre italiane accedono ai quarti femminili, con la certezza che almeno una si isserà fino alle semifinali: Verena Meliss (in vantaggio 5-3, ha approfittato del ritiro della testa di serie numero 6 Tatiana Pieri), la wild card Camilla Gennaro (6-0, 6-1 su un’altra wild card, Marcella Dessolis) e Arianna Zucchini (6-2, 7-6 su Angelica Raggi). Gennaro e Zucchini si sfideranno domani.

Sconfitte per la wild card Ilary Pistola (1-6, 6-3, 6-3 in 2h38′ dalla lettone Beatrise Zeltina, prossima avversaria di Meliss) e la qualificata Barbara Dessolis (6-2, 6-3 dalla finlandese Laura Hietaranta, numero 5 del seeding).