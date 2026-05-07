Palermo Ladies Open, presentata a Roma la 37ª edizione – Dal 18 al 26 luglio il grande tennis torna al Country – Il 29 maggio al via i lavori di ampliamento del circolo

Palermo rilancia e guarda al futuro. Nella prestigiosa cornice del Foro Italico di Roma, in piena atmosfera Internazionali, prende forma la 37ª edizione dei Palermo Ladies Open, il WTA 125 che dal 18 al 26 luglio riporterà il tennis che conta sulla terra rossa del Country Time Club.

Un appuntamento storico del tennis femminile italiano che continua a rinnovarsi, mantenendo il proprio ruolo nel circuito internazionale e confermandosi trampolino di lancio per nuove protagoniste. Dal successo inaugurale di Karin Kschwendt nel 1988 fino alle recenti affermazioni di campionesse come Qinwen Zheng, oggi tra le stelle del tennis mondiale, e Francesca Jones, vincitrice dell’ultima edizione, Palermo si è consolidata come una delle tappe più riconoscibili del calendario.

Alla presentazione romana hanno partecipato, tra gli altri, il direttore del torneo Oliviero Palma, la capitana italiana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, il presidente FITP Sicilia, Giorgio Giordano, e l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Alessandro Anello.

“Il Palermo Ladies Open – ha detto Tathiana Garbin – continua ad avere un ruolo molto importante nella crescita delle tenniste italiane. È un torneo che storicamente offre opportunità preziose alle nostre giovani, consentendo loro di confrontarsi con un livello internazionale alto in un contesto organizzativo di grande qualità. Negli anni molte azzurre hanno mosso qui passi significativi del proprio percorso professionale. Giocare in Italia, davanti al proprio pubblico, in un torneo così prestigioso, rappresenta sempre un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che umano. Palermo resta una tappa fondamentale del nostro movimento”.

Il torneo – organizzato grazie alla disponibilità ed al supporto della Federazione Italiana Tennis e Padel – avrà un montepremi di 115 mila dollari. Con un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie del torneo di doppio. Le qualificazioni si giocheranno sabato 18 e domenica 19 luglio, mentre il tabellone principale scatterà da lunedì 20. Si giocherà su tre campi, a partire dalle ore 17, con finale domenica 26 luglio alle 20.30.

“Palermo continua a rappresentare un punto fermo nel circuito WTA 125 – ha sottolineato Oliviero Palma – questo risultato è possibile grazie al sostegno della Federazione Italiana Tennis e Padel e del presidente Angelo Binaghi, che voglio ringraziare. Il nostro obiettivo è mantenere alto il livello tecnico del torneo e, allo stesso tempo, offrire un evento sempre più attrattivo per il pubblico ed il territorio”.

Confermata, per l’ottavo anno consecutivo, la copertura televisiva della RAI con la trasmissione quotidiana del match clou, mentre sul piano organizzativo il supervisor sarà Damian Steiner, referee Cecilia Alberti e capo degli arbitri Anna Durante.

Tra gli eventi collaterali, già in calendario, il 25 luglio il Country ospiterà il meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125, con circa 90 delegati provenienti da tutto il mondo.

“Il torneo del Country – ha sottolineato l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello – rappresenta un patrimonio sportivo della città, ma anche uno straordinario strumento di promozione turistica per Palermo e per l’intera Sicilia. Ogni anno il torneo richiama atlete, addetti ai lavori, giornalisti e appassionati provenienti da tutto il mondo, offrendo una vetrina internazionale al nostro territorio. Sport, turismo e immagine della città viaggiano insieme: eventi di questo livello contribuiscono a rafforzare il brand Palermo, valorizzando le nostre bellezze, la capacità organizzativa e l’accoglienza della città. Il Comune continuerà a sostenere una manifestazione che rappresenta un’eccellenza del panorama sportivo internazionale”.

BIGLIETTI.

Ancora prima di conoscere i nomi delle tenniste che scenderanno in campo, il pubblico palermitano ha già risposto al richiamo del grande tennis acquistando oltre 1.500 biglietti. Abbonamenti e tagliandi delle singole partite sono in vendita sul circuito Vivaticket oppure direttamente alla segreteria del Country Time Club, in viale dell’Olimpo 5 a Palermo.

SPONSOR.

Confermati sponsor e partner già noti: Veneta cucine, US Polo ASNN, BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo e Nuova Sport Car concessionaria Byd. E inoltre Unipol, Gesap-Aeroporto di Palermo e Rinascente. Tra gli sponsor tecnici Dunlop e Mangiatorella.

Tre i media partner principali: Italpress; Gruppo SES (GdS, RGS, TGS, Gazzetta del Sud, RTP), Publimed, Corriere dello Sport, Up Tv, Pucci Scafidi Studios, AG Eeventi e per i social Flow Media.

Partner istituzionali la Presidenza della Regione Siciliana, il Ministero del Turismo, il Comune di Palermo, l’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Camera di Commercio Palermo ed Enna, Punto impresa digitale e AMG Gas Luce.

ACCREDITI STAMPA.

I giornalisti che seguiranno il torneo potranno richiedere l’accredito per singole giornate o per l’intera durata del Palermo Ladies Open inviando dall’1 giugno una mail all’indirizzo di posta elettronica press@palermoladiesopen.it, indicando nome, cognome, ruolo (giornalista, fotografo, operatore TV) e recapito telefonico. E’ necessario allegare copia della tessera professionale di iscrizione all’Ordine dei giornalisti e fotografia formato tessera.

AL VIA I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIRCOLO.

La grande notizia che arriva da Roma guarda oltre il torneo. Il direttore del Palermo Ladies Open ha infatti annunciato che l’ambizioso progetto di sviluppo del circolo è pronto a prendere forma. “Il 29 maggio poseremo la prima pietra dei lavori di ampliamento del Country – ha detto Palma – un investimento da circa 3,5 milioni di euro consentirà in un anno e mezzo di cambiare il volto del circolo: realizzeremo cinque nuovi campi, 4 in sintetico – tre dei quali sul modello del Pietrangeli di Roma – ed uno in erba naturale, una piscina da 25 metri, un centro di riabilitazione sportiva e un’area dedicata al benessere. E’ un progetto che secondo noi può realmente rilanciare la prospettiva internazionale del torneo e del nostro club”.