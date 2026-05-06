WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

🇨🇳 WTA 125 Jiujiang Jiujiang, Cina · 6 Maggio 2026 ☀ 32°C Soleggiato · Picco 32°C CIELO Soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 6 Maggio 15:00 ☀ 32° 16:00 ⛅ 32° 17:00 ⛅ 31° 18:00 ⛅ 29° 19:00 ☀ 28° 20:00 ☀ 26° 21:00 ☀ 25° 22:00 ☀ 24° 23:00 ☀ 24° 00:00 ⛅ 24° 🎾 Programma del giorno — 6 Maggio 🎾 WTA 125 · Tabellone Principale 2° Turno · Cemento R2 ☀ Soleggiato

🎾 2° Turno

🏀 Cemento

Center Court – ore 04:45

(1) Lanlana Tararudee vs Han Shi Inizio 04:45



WTA Jiujiang 125 Lanlana Tararudee [1] Lanlana Tararudee [1] 0 6 6 0 Han Shi Han Shi 0 3 3 0 Vincitore: Tararudee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Han Shi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Han Shi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Han Shi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Han Shi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Han Shi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Han Shi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Han Shi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Han Shi 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Han Shi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Zhuoxuan Bai vs Viktoria Morvayova



WTA Jiujiang 125 Zhuoxuan Bai Zhuoxuan Bai 0 6 6 0 Viktoria Morvayova • Viktoria Morvayova 0 2 3 0 Vincitore: Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Viktoria Morvayova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Viktoria Morvayova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Viktoria Morvayova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Viktoria Morvayova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Viktoria Morvayova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Viktoria Morvayova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Viktoria Morvayova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Viktoria Morvayova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Viktoria Morvayova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Viktoria Morvayova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Xinxin Yao vs Haruka Kaji



WTA Jiujiang 125 Xinxin Yao Xinxin Yao 0 6 6 0 Haruka Kaji • Haruka Kaji 0 4 3 0 Vincitore: Yao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Haruka Kaji 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Haruka Kaji 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Xinxin Yao 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Haruka Kaji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Xinxin Yao 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Haruka Kaji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Xinxin Yao 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Haruka Kaji 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Xinxin Yao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinxin Yao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Haruka Kaji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Xinxin Yao 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Haruka Kaji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Xinxin Yao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Haruka Kaji 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Xinxin Yao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Haruka Kaji 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Xinxin Yao 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Haruka Kaji 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Sofya Lansere / Varvara Panshina vs Yu-Yun Li / Zongyu Li



WTA Jiujiang 125 Sofya Lansere / Varvara Panshina Sofya Lansere / Varvara Panshina 0 6 2 0 Yu-Yun Li / Zongyu Li • Yu-Yun Li / Zongyu Li 0 7 6 0 Vincitore: Li / Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yu-Yun Li / Zongyu Li 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yu-Yun Li / Zongyu Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Sofya Lansere / Varvara Panshina 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Yu-Yun Li / Zongyu Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Sofya Lansere / Varvara Panshina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Yu-Yun Li / Zongyu Li 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sofya Lansere / Varvara Panshina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Yu-Yun Li / Zongyu Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Sofya Lansere / Varvara Panshina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Sofya Lansere / Varvara Panshina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Yu-Yun Li / Zongyu Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Sofya Lansere / Varvara Panshina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Yu-Yun Li / Zongyu Li 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Sofya Lansere / Varvara Panshina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Yu-Yun Li / Zongyu Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Sofya Lansere / Varvara Panshina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yu-Yun Li / Zongyu Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sofya Lansere / Varvara Panshina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Yu-Yun Li / Zongyu Li 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Sofya Lansere / Varvara Panshina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Yu-Yun Li / Zongyu Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 04:45

Lizette Cabrera vs Zongyu Li Inizio 04:45



WTA Jiujiang 125 Lizette Cabrera Lizette Cabrera 6 6 6 Zongyu Li Zongyu Li 3 7 1 Vincitore: Cabrera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Lizette Cabrera 15-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Zongyu Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Lizette Cabrera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Zongyu Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lizette Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Zongyu Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lizette Cabrera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Lizette Cabrera 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Zongyu Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Lizette Cabrera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Zongyu Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lizette Cabrera 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Zongyu Li 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lizette Cabrera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Zongyu Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lizette Cabrera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Zongyu Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Lizette Cabrera 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Zongyu Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lizette Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Zongyu Li 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Lizette Cabrera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Zongyu Li 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Lizette Cabrera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Zongyu Li 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Lizette Cabrera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Zongyu Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Lizette Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Carol Zhao vs (5) Xiaodi You Non prima 06:00



WTA Jiujiang 125 Carol Zhao Carol Zhao 0 2 1 Xiaodi You [5] • Xiaodi You [5] 0 6 4 Vincitore: You Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Xiaodi You 1-4 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Carol Zhao 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Xiaodi You 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Xiaodi You 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Carol Zhao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Xiaodi You 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Carol Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Carol Zhao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

En-Shuo Liang vs (2) Taylah Preston



WTA Jiujiang 125 En-Shuo Liang En-Shuo Liang 7 3 6 Taylah Preston [2] Taylah Preston [2] 6 6 1 Vincitore: Liang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Taylah Preston 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 En-Shuo Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 En-Shuo Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Taylah Preston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 En-Shuo Liang 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 En-Shuo Liang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 En-Shuo Liang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 En-Shuo Liang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 En-Shuo Liang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 En-Shuo Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Taylah Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 En-Shuo Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(3) Eudice Chong / (3) Hong Yi Cody Wong vs Yiming Dang / Xiaodi You



WTA Jiujiang 125 Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong [3] • Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong [3] 0 0 Yiming Dang / Xiaodi You Yiming Dang / Xiaodi You 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong 0-15 0-3 Yiming Dang / Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Yiming Dang / Xiaodi You 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 04:45

Heather Watson vs Kyoka Okamura Inizio 04:45



WTA Jiujiang 125 Heather Watson • Heather Watson 0 6 6 0 Kyoka Okamura Kyoka Okamura 0 3 4 0 Vincitore: Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Heather Watson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Heather Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Kyoka Okamura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Kyoka Okamura 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Heather Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Kyoka Okamura 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Kyoka Okamura 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Heather Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Kyoka Okamura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Heather Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Kyoka Okamura 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Heather Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Heather Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Heather Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kyoka Okamura 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Heather Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mei Yamaguchi vs Hayu Kinoshita



WTA Jiujiang 125 Mei Yamaguchi • Mei Yamaguchi 0 4 1 0 Hayu Kinoshita Hayu Kinoshita 0 6 6 0 Vincitore: Kinoshita Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mei Yamaguchi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Hayu Kinoshita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hayu Kinoshita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hayu Kinoshita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yujia Huang / Anastasia Zolotareva vs Lizette Cabrera / Heather Watson



Il match deve ancora iniziare

(1) Momoko Kobori / (1) Ayano Shimizu vs Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew



WTA Jiujiang 125 Momoko Kobori / Ayano Shimizu [1] Momoko Kobori / Ayano Shimizu [1] 0 6 2 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew • Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 2-1 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 3-2 → 4-2 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇹🇷 WTA 125 Istanbul Istanbul, Turchia · 6 Maggio 2026 ☀ 16°C Soleggiato · Picco 21°C CIELO Soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Maggio 10:00 ☀ 15° 11:00 ☀ 17° 12:00 ☀ 18° 13:00 ☀ 19° 14:00 ☀ 20° 15:00 ☀ 20° 16:00 ☀ 21° 17:00 ☀ 20° 18:00 ☀ 20° 19:00 ☀ 19° 🎾 Programma del giorno — 6 Maggio 🎾 WTA 125 · Tabellone Principale 2° Turno · Terra Battuta R2 ☀ Soleggiato

🎾 2° Turno

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 10:00

Storm Hunter vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales Inizio 09:00



WTA Istanbul 125 Storm Hunter Storm Hunter 2 7 1 Guiomar Maristany Zuleta De Reales Guiomar Maristany Zuleta De Reales 6 6 6 Vincitore: Maristany Zuleta De Reales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Gasanova vs (3) Polina Kudermetova Non prima 11:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Donna Vekic vs Berfu Cengiz Non prima 12:30



Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter / (1) Erin Routliffe vs Irina Bara / Carole Monnet



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 10:00

Alice Tubello vs Elizara Yaneva Inizio 09:00



WTA Istanbul 125 Alice Tubello Alice Tubello 0 6 6 0 Elizara Yaneva • Elizara Yaneva 0 1 1 0 Vincitore: Tubello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elizara Yaneva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Alice Tubello 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Alice Tubello 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elizara Yaneva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Alice Tubello 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Elizara Yaneva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Alice Tubello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Elizara Yaneva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Alice Tubello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Elizara Yaneva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alice Tubello 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alice Tubello 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs Maria Sara Popa / Mia Ristic



WTA Istanbul 125 Dalila Jakupovic / Nika Radisic Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0 6 2 Maria Sara Popa / Mia Ristic • Maria Sara Popa / Mia Ristic 15 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Maria Sara Popa / Mia Ristic 15-0 2-0 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Maria Sara Popa / Mia Ristic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Maria Sara Popa / Mia Ristic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Maria Sara Popa / Mia Ristic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Maria Sara Popa / Mia Ristic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Maria Sara Popa / Mia Ristic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Maria Sara Popa / Mia Ristic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(4) Mariia Kozyreva / (4) Laura Pigossi vs Elena Pridankina / Qianhui Tang



WTA Istanbul 125 Mariia Kozyreva / Laura Pigossi [4] Mariia Kozyreva / Laura Pigossi [4] 0 0 Elena Pridankina / Qianhui Tang Elena Pridankina / Qianhui Tang 0 0 Vincitore: Kozyreva / Pigossi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Alicia Barnett / Shuo Feng vs (3) Isabelle Haverlag / (3) Maia Lumsden



Il match deve ancora iniziare