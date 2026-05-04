Prize money: un gruppo di top 20 critica la distribuzione dei ricavi alla prossima edizione di Roland Garros
Arriva dall’Inghilterra una indiscrezione importante sullo scottante tema dei prize money nel tennis Pro e sulla distribuzione dei ricavi tra maggiori tornei e giocatori. Secondo quanto riporta il quotidiano di Londra The Guardian, un gruppo composto da giocatori e giocatrici tra i primi 20 del ranking mondiale, tra cui Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, ha diffuso un comunicato congiunto in cui manifesta delusione per l’entità del prize money previsto per il Roland Garros 2026.
“I top player sono in attrito con tutti e quattro gli Slam da oltre un anno: ritengono che la loro quota sui ricavi complessivi dei tornei sia insufficiente, a fronte di introiti in costante crescita. Inoltre, chiedono maggiori tutele in termini di welfare e pensioni, oltre a un ruolo più incisivo nei processi decisionali, in particolare sulla definizione del calendario”, si legge nella nota diffusa dal media britannico. Il Roland Garros ha annunciato il mese scorso un aumento del 9,5% del montepremi complessivo, portandolo a 61,7 milioni di euro, con 2,8 milioni destinati ai vincitori del singolare maschile e femminile. Tuttavia, i giocatori restano insoddisfatti da questa situazione. Infatti l’incremento è sensibilmente inferiore rispetto al +20% registrato allo US Open lo scorso anno, mentre secondo i giocatori la quota del montepremi sul totale dei ricavi è addirittura in diminuzione.
“Il Roland Garros ha generato 395 milioni di euro di ricavi nel 2025, con un aumento annuo del 14%, eppure il montepremi è cresciuto solo del 5,4%, riducendo la quota destinata ai giocatori al 14,3%”, si legge nel comunicato. “Con ricavi stimati superiori ai 400 milioni per l’edizione di quest’anno, il montepremi difficilmente supererà il 15% del totale, ben lontano dal 22% richiesto dai giocatori per allineare gli Slam agli standard dei circuiti ATP e WTA. Mentre il Roland Garros si avvia verso ricavi record, la quota destinata ai giocatori continua quindi a diminuire in rapporto al valore che essi stessi contribuiscono a generare. Ancora più rilevante è il fatto che questo annuncio non affronta le criticità strutturali sollevate in modo costante e legittimo dai giocatori nell’ultimo anno. Non c’è stato alcun confronto sul tema del welfare né progressi verso l’istituzione di un meccanismo formale di consultazione dei giocatori nei processi decisionali degli Slam”.
“I tornei dello Slam continuano a opporre resistenza al cambiamento” continua il comunicato rivelato da Guardian. “L’assenza di coinvolgimento dei giocatori e il persistente deficit di investimenti sul loro benessere evidenziano un sistema che non rappresenta adeguatamente gli interessi dei principali attori del successo di questo sport.” La indiscrezione del quotidiano sarà certamente all’ordine del giorno anche al Masters e WTA 1000 di Roma, dove sicuramente la questione sarà sollevata ai giocatori.
Mario Cecchi
TAG: prize money, Roland Garros 2026
Il ground al Roland Garros ai primi turni costa come iquarti di finale Challenger di Torino, solo che ti vedi top 30 a iosa. A Wimbledon fai la coda e paghi poco.. i biglietti cari sono un problema FITP.
Potrebbero non giocare gli slam per protesta …..così consentirebbero a qualche giocatore che fa le quali , di entrare e prendere il tanto sognato prize monay del primo turno . Vergognatevi !!!
La protesta non è provocatoria ma legittima.
L’NBA si è fermata 2 volte per la serrata dei proprietari e dei giocatori che non si mettevano d’accordo sulla percentuale degli intoriti da destinare al salary cap.
Gli slam sono paragonabili ai film: se fai un film con De Niro, incassi 100, se lo fai con un altro attore ne incassi 80. La produzione decide quanto budget dedicare ai compensi, perchè i grandi nomi richiamano grande pubblico a prescindere dalla riuscita del film.
Un aumento del 15/20% del montepremi, porterebbe anche molto giovamento a chi fa le qualificazioni e perde ai primi turni.
Se i top 20 decidessero di boicottare gli slam, gli organizzatori perderebbero decine e decine di milioni di incassi sotto forma di biglietti e diritti televisivi, perchè l’audience crollerebbe.
non vedo cosa interessi a noi spettatori
E quindi i movimenti di federazioni che non organizzano slam che devono fare, devono chiudere i battenti ?
La protesta è legittima e a tutela non certo dei giocatori citati che guadagnano forse 200 milioni in 4, ma dei giocatori più indietro in classifica, fior di professionisti che si fanno il mazzo nei challenger guadagnando pochi soldi. È sacrosanto che monetizzino quanto più possibile accedendo al main draw degli slam.
@ Dejan (#4607343)
In tutto questo la colpa, non secondaria, è innanzitutto nostra: finché noi-pubblico continuiamo a riempire gli spalti fanno benissimo a vendere i biglietti a prezzi da strozzinaggio.
E, per inciso: i prezzi del Rolando sono inferiori a quelli del Foro… che altrettanto, anno dopo anno, stabilisce nuovi primati di presenze
Io sto con chi organizza.
Che tra l’altro è la Federazione francese: se l’intero movimento francese sta in piedi è soprattutto grazie agli introiti del Roland Garros
Il fatto che a parte Fils non ci siano giocatori o giocatrici francesi ai vertici, da un lato è un paradosso che dovrebbe invogliare la FFT a spendere meglio la propria ricchezza, dall’altro è la legenda per interpretare e capire la composizione dell’elenco di chi abbia firmata questa protesta, indecente da tanto che è provocatoria.
ohhh, poverini, djoko e sinner, costretti a vivere con una 50ina di mln di euro l’anno. che pena, facciamo una colletta per aiutarli? chissà poi perché nessuno si lamenta mai del fatto che inegli anni 80 un ceo aveva uno stipendio pari a 50 volte quello di un operaio e oggi invece è a quota 650! o per erstare in tema, il vincitore di W negli anni 80 prendeva 150K sterline, oggi ne prende 2.7 mln! un incremento nominale di 1600%!!!! giusto la percentuale dell’inflazione. e ovviamente, per giustificare quell’aumento il biglietto di roma costa 250€… sinner fa il suo interesse, massimizza il profitto, sono i fans che sembrano fregarsene. ma finché c’è grana che gira, olé!
A Parigi e Wimbledon costano molto meno che a Roma.
In tutta la vicenda, se qualcuno pensasse magari ad abbassare il costo dei biglietti per i clienti/spettatori?
Mah, il Guardian e’ come il Corriere, zero affidibilita’. Non credo che uno come sinner o Djokovic passa sottoscrivere un documento del genere. Della serie vendiamo piu’ copie…
Non c’è niente di male ma non mi interessa