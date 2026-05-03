Masters e WTA 1000 Roma: Il Tabellone dí Qualificazione maschile e femminile. Diversi azzurri al via
Masters 1000 Roma – Tabellone Qualificazioni – terra
(1) Cristian Garin vs Moez Echargui
Dusan Lajovic vs (20) Jan Choinski
(2) Dino Prizmic vs Chris Rodesch
(WC) Federico Bondioli vs (18) Emilio Nava
(3) Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones
(WC) Juan Cruz Martin Manzano vs (16) Titouan Droguet
(4) Pablo Carreno Busta vs Martin Damm
Stefano Travaglia vs (13) Stan Wawrinka
(5) Adolfo Daniel Vallejo vs Jaime Faria
Zsombor Piros vs (19) Henrique Rocha
(6) Aleksandar Kovacevic vs (WC) Lorenzo Carboni
Shintaro Mochizuki vs (15) Jacob Fearnley
(7) Luca Van Assche vs Hugo Dellien
Pedro Martinez vs (14) Jesper de Jong
(8) Martin Landaluce vs Christopher O’Connell
Andrea Pellegrino vs (17) Hugo Gaston
(9) Rinky Hijikata vs (WC) Pierluigi Basile
Elmer Moller vs (21) Nikoloz Basilashvili
(10) Daniel Merida vs Mackenzie McDonald
(WC) Jacopo Vasami vs (23) Tomas Barrios Vera
(11) Benjamin Bonzi vs Dalibor Svrcina
Nicolai Budkov Kjaer vs (22) Otto Virtanen
(12) Francisco Comesana vs Billy Harris
(PR) Leandro Riedi vs (24) Vilius Gaubas
WTA 1000 Roma – Tabellone Qualificazioni – terra
(1) Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu
Ashlyn Krueger vs (13) Nikola Bartunkova
(2) Elena-Gabriela Ruse vs Oceane Dodin
Dominika Salkova vs (22) Sinja Kraus
(3) Kimberly Birrell vs Yue Yuan
(WC) Giorgia Pedone vs (17) Simona Waltert
(4) Camila Osorio vs Anhelina Kalinina
Darja Semenistaja vs (21) Katie Volynets
(5) Alycia Parks vs Dalma Galfi
Aliaksandra Sasnovich vs (24) Julia Grabher
(6) Ajla Tomljanovic vs (WC) Marta Lombardini
Leolia Jeanjean vs (15) Diane Parry
(7) Emiliana Arango vs (WC) Noemi Basiletti
(WC) Samira De Stefano vs (18) Daria Snigur
(8) Renata Zarazua vs (WC) Federica Urgesi
Anastasia Pavlyuchenkova vs (16) Veronika Erjavec
(9) Anna Blinkova vs Mayar Sherif
(WC) Beatrice Ricci vs (19) Tamara Korpatsch
(10) Taylor Townsend vs Rebecca Sramkova
Victoria Jimenez Kasintseva vs (23) Lulu Sun
(11) Lilli Tagger vs Suzan Lamens
Alina Korneeva vs (20) Ella Seidel
(12) Hanne Vandewinkel vs Jil Teichmann
Rebeka Masarova vs (14) Moyuka Uchijima
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
@ Eugenio (#4606590)
Dopo, dovrebbe comunque vincere anche contro Arango: una vittoria non basta…
Cinà e Vasamì arrivano almeno in top40, segnatevelo pure e ci rivediamo fra un paio d’anni. Cadenasso almeno top100, Carboni, Basile, Bondioli e Caniato posso entrare in top100….
Sì ma Zeppieri benedetto figliolo che fine ha fatto?
De Stefano potrebbe farcela, Snigur su terra non è fortissima (e tra l’altro De Stefano l’ha battuta pure su cemento). Le altre purtroppo le vedo parecchio chiuse
@ tinapica (#4606543)
Ho dimenticato Manzano perché proprio non lo conosco.
Ma anche Droguet, come Nava su una scala minore, ultimamente sembra in gran spolvero…
@ Andrea (#4606305)
Effettivamente Nava ultimamente sembra aver trovata una rinascita, anch’io la vedo dura.
Ma la vedo altrettanto dura per Travaglia (Svizzera 2 DEVE comunque sempre incutere rispetto, anche solo a nominarlo, e non è ancora sul circuito solo per onor di firma: è ancora competitivo con fior di giocatori più forti di Stetone) e per Pellegrino (anche se Gaston è disinnescabile: “basterebbe” colpire per primo, che vale due volte).
Per le nostre ragazze, solo un miracolo potrebbe aiutare: nessuna è presente per meriti di classifica quindi devono tutte vedersela con avversarie molto più forti. Si può solo sperare nell’effetto positivo del tifo di casa combinato ad una favorevole allineamento astrale.
Forza Italia!
Unico con possibilità, poche, è steto travaglia
Potapova alle quali, che scandalo
@ Marco (#4606405)
Visti gli avversari, Vasamì ha discrete possibilità, Basile e Carboni purtroppo minime.
Ma comunque forza tutti gli azzurri!
E tutte le azzurre (meno male che è tornata in campo Federica Urgesi: spero sappia riannodare il filo del discorso)!
Obiettivamente abbiamo avuto una generazione di fenomeni: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, ma anche Arnaldi e Nardi… oggi ci affidiamo a Ciná e Vasamí, gli unici giovani forse che possono ambire alla top-100, ma anche se dovessero fallire, almeno per una decina di anni ne abbiamo 3-4 che stazioneranno da quelle parti ed uno che si giocherà slam e mille .. possiamo anche attendere la next gen
Vasami, Basile e Carboni sono tutti e tre “Next Gen” (classe 2007, 2007 e 2006 rispettivamente). Credo anch’io che possano farcela; in ogni caso per loro è un’esperienza importantissima.
mission impossible per i nostri…. spero di essere smentito!
Bondioli per me già chiuso con Nava
Martin Manzano chiuso da droguet
Travaglia se la gioca contro Stan
Carboni sfavorito ma io ci credo kovacevic si può battere
Pellegrino lo vedo bene contro il francese
Basile tosta ma non impossibile
Vasami tosta ma può farcela