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Masters e WTA 1000 Roma: Il Tabellone dí Qualificazione maschile e femminile. Diversi azzurri al via

03/05/2026 17:24 13 commenti
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

ITA Masters 1000 Roma – Tabellone Qualificazioni – terra
(1) Cristian Garin CHI vs Moez Echargui TUN
Dusan Lajovic SRB vs (20) Jan Choinski GBR

(2) Dino Prizmic CRO vs Chris Rodesch LUX
(WC) Federico Bondioli ITA vs (18) Emilio Nava USA

(3) Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR
(WC) Juan Cruz Martin Manzano ITA vs (16) Titouan Droguet FRA

(4) Pablo Carreno Busta ESP vs Martin Damm USA
Stefano Travaglia ITA vs (13) Stan Wawrinka SUI

(5) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Jaime Faria POR
Zsombor Piros HUN vs (19) Henrique Rocha POR

(6) Aleksandar Kovacevic USA vs (WC) Lorenzo Carboni ITA
Shintaro Mochizuki JPN vs (15) Jacob Fearnley GBR

(7) Luca Van Assche FRA vs Hugo Dellien BOL
Pedro Martinez ESP vs (14) Jesper de Jong NED

(8) Martin Landaluce ESP vs Christopher O’Connell AUS
Andrea Pellegrino ITA vs (17) Hugo Gaston FRA

(9) Rinky Hijikata AUS vs (WC) Pierluigi Basile ITA
Elmer Moller DEN vs (21) Nikoloz Basilashvili GEO

(10) Daniel Merida ESP vs Mackenzie McDonald USA
(WC) Jacopo Vasami ITA vs (23) Tomas Barrios Vera CHI

(11) Benjamin Bonzi FRA vs Dalibor Svrcina CZE
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (22) Otto Virtanen FIN

(12) Francisco Comesana ARG vs Billy Harris GBR
(PR) Leandro Riedi SUI vs (24) Vilius Gaubas LTU


ITA WTA 1000 Roma – Tabellone Qualificazioni – terra
(1) Anastasia Potapova AUT vs Irina-Camelia Begu ROU
Ashlyn Krueger USA vs (13) Nikola Bartunkova CZE

(2) Elena-Gabriela Ruse ROU vs Oceane Dodin FRA
Dominika Salkova CZE vs (22) Sinja Kraus AUT

(3) Kimberly Birrell AUS vs Yue Yuan CHN
(WC) Giorgia Pedone ITA vs (17) Simona Waltert SUI

(4) Camila Osorio COL vs Anhelina Kalinina UKR
Darja Semenistaja LAT vs (21) Katie Volynets USA

(5) Alycia Parks USA vs Dalma Galfi HUN
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (24) Julia Grabher AUT

(6) Ajla Tomljanovic AUS vs (WC) Marta Lombardini ITA
Leolia Jeanjean FRA vs (15) Diane Parry FRA

(7) Emiliana Arango COL vs (WC) Noemi Basiletti ITA
(WC) Samira De Stefano ITA vs (18) Daria Snigur UKR

(8) Renata Zarazua MEX vs (WC) Federica Urgesi ITA
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Veronika Erjavec SLO

(9) Anna Blinkova RUS vs Mayar Sherif EGY
(WC) Beatrice Ricci ITA vs (19) Tamara Korpatsch GER

(10) Taylor Townsend USA vs Rebecca Sramkova SVK
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (23) Lulu Sun NZL

(11) Lilli Tagger AUT vs Suzan Lamens NED
Alina Korneeva RUS vs (20) Ella Seidel GER

(12) Hanne Vandewinkel BEL vs Jil Teichmann SUI
Rebeka Masarova SUI vs (14) Moyuka Uchijima JPN

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Fabblack 03-05-2026 19:36

@ Eugenio (#4606590)

Dopo, dovrebbe comunque vincere anche contro Arango: una vittoria non basta…

 13
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walden 03-05-2026 19:05

Scritto da NonSoloSinner
Obiettivamente abbiamo avuto una generazione di fenomeni: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, ma anche Arnaldi e Nardi… oggi ci affidiamo a Ciná e Vasamí, gli unici giovani forse che possono ambire alla top-100, ma anche se dovessero fallire, almeno per una decina di anni ne abbiamo 3-4 che stazioneranno da quelle parti ed uno che si giocherà slam e mille .. possiamo anche attendere la next gen

Cinà e Vasamì arrivano almeno in top40, segnatevelo pure e ci rivediamo fra un paio d’anni. Cadenasso almeno top100, Carboni, Basile, Bondioli e Caniato posso entrare in top100….

 12
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Oliver 03-05-2026 19:03

Sì ma Zeppieri benedetto figliolo che fine ha fatto?

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Eugenio (Guest) 03-05-2026 18:47

De Stefano potrebbe farcela, Snigur su terra non è fortissima (e tra l’altro De Stefano l’ha battuta pure su cemento). Le altre purtroppo le vedo parecchio chiuse

 10
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tinapica 03-05-2026 18:36

@ tinapica (#4606543)

Ho dimenticato Manzano perché proprio non lo conosco.
Ma anche Droguet, come Nava su una scala minore, ultimamente sembra in gran spolvero…

 9
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tinapica 03-05-2026 18:34

Scritto da Andrea
Bondioli per me già chiuso con Nava
Martin Manzano chiuso da droguet
Travaglia se la gioca contro Stan
Carboni sfavorito ma io ci credo kovacevic si può battere
Pellegrino lo vedo bene contro il francese
Basile tosta ma non impossibile
Vasami tosta ma può farcela

@ Andrea (#4606305)

Effettivamente Nava ultimamente sembra aver trovata una rinascita, anch’io la vedo dura.
Ma la vedo altrettanto dura per Travaglia (Svizzera 2 DEVE comunque sempre incutere rispetto, anche solo a nominarlo, e non è ancora sul circuito solo per onor di firma: è ancora competitivo con fior di giocatori più forti di Stetone) e per Pellegrino (anche se Gaston è disinnescabile: “basterebbe” colpire per primo, che vale due volte).
Per le nostre ragazze, solo un miracolo potrebbe aiutare: nessuna è presente per meriti di classifica quindi devono tutte vedersela con avversarie molto più forti. Si può solo sperare nell’effetto positivo del tifo di casa combinato ad una favorevole allineamento astrale.
Forza Italia!

 8
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Just is Back 03-05-2026 18:33

Unico con possibilità, poche, è steto travaglia

 7
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Andy (Guest) 03-05-2026 18:33

Potapova alle quali, che scandalo

 6
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-1: akgul num.1
tinapica 03-05-2026 18:24

Scritto da Marco
Vasami, Basile e Carboni sono tutti e tre “Next Gen” (classe 2007, 2007 e 2006 rispettivamente). Credo anch’io che possano farcela; in ogni caso per loro è un’esperienza importantissima.

@ Marco (#4606405)

Visti gli avversari, Vasamì ha discrete possibilità, Basile e Carboni purtroppo minime.
Ma comunque forza tutti gli azzurri!
E tutte le azzurre (meno male che è tornata in campo Federica Urgesi: spero sappia riannodare il filo del discorso)!

 5
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NonSoloSinner (Guest) 03-05-2026 18:13

Obiettivamente abbiamo avuto una generazione di fenomeni: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, ma anche Arnaldi e Nardi… oggi ci affidiamo a Ciná e Vasamí, gli unici giovani forse che possono ambire alla top-100, ma anche se dovessero fallire, almeno per una decina di anni ne abbiamo 3-4 che stazioneranno da quelle parti ed uno che si giocherà slam e mille .. possiamo anche attendere la next gen

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Marco (Guest) 03-05-2026 18:05

Vasami, Basile e Carboni sono tutti e tre “Next Gen” (classe 2007, 2007 e 2006 rispettivamente). Credo anch’io che possano farcela; in ogni caso per loro è un’esperienza importantissima.

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Cesar (Guest) 03-05-2026 17:32

mission impossible per i nostri…. spero di essere smentito!

 2
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Andrea (Guest) 03-05-2026 17:32

Bondioli per me già chiuso con Nava
Martin Manzano chiuso da droguet
Travaglia se la gioca contro Stan
Carboni sfavorito ma io ci credo kovacevic si può battere
Pellegrino lo vedo bene contro il francese
Basile tosta ma non impossibile
Vasami tosta ma può farcela

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