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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Maggio 2026
02/05/2026 08:14 1 commento
CH 75 Ostrava – terra
SF Brancaccio – Kolar Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Cagliari – terra
SF Arnaldi – Cadenasso Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
1 commento
Cadenasso……..anno 2004……mai visto……..oggi vedro’ e commentero’!
Arnaldi lo conosco bene, per lui una vittoria puo’ costituire il rilancio….. interessante questo derby