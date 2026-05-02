Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Maggio 2026

02/05/2026 08:14 1 commento
Gianluca Cadenasso nella foto
Gianluca Cadenasso nella foto

CZE CH 75 Ostrava – terra
SF Brancaccio ITA – Kolar CZE Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 175 Cagliari – terra
SF Arnaldi ITA – Cadenasso ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Giuliano da Viareggio (Guest) 02-05-2026 08:40

Cadenasso……..anno 2004……mai visto……..oggi vedro’ e commentero’!
Arnaldi lo conosco bene, per lui una vittoria puo’ costituire il rilancio….. interessante questo derby

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