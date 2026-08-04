US Open 2026, doppio misto da spettacolo: Monfils-Svitolina e Venus-Bublik tra le nuove coppie. Anche Musetti presente

Il doppio misto dello US Open 2026 continua ad arricchirsi di nomi prestigiosi e abbinamenti particolarmente affascinanti. Dopo aver comunicato le prime sedici coppie, gli organizzatori hanno annunciato altre tredici iscrizioni, portando a 29 il numero complessivo dei team presenti nell’entry list.

Non tutte le coppie iscritte entreranno automaticamente nel tabellone principale, che sarà composto da sedici team. La competizione si disputerà dal 24 al 26 agosto: il primo giorno sarà dedicato alle qualificazioni, mentre il tabellone principale andrà in scena nelle due giornate successive.

Monfils e Svitolina insieme anche in campo

Tra le nuove iscrizioni spicca quella formata da Gaël Monfils ed Elina Svitolina. Il francese e l’ucraina, sposati dal 2021, avranno l’opportunità di condividere il campo in uno degli appuntamenti più attesi della Fan Week newyorkese.

La loro presenza aggiunge un forte elemento sentimentale a una competizione già ricca di motivi d’interesse. Monfils porterà imprevedibilità, spettacolo ed esperienza, mentre Svitolina metterà a disposizione solidità, intensità e una notevole capacità di lettura degli scambi.

La coppia è destinata a richiamare grande attenzione anche sugli spalti, considerando la popolarità conquistata da entrambi nel corso delle rispettive carriere.

Venus Williams sceglie Alexander Bublik

Una delle combinazioni più sorprendenti è quella tra Venus Williams e Alexander Bublik. Da una parte una delle giocatrici più importanti nella storia moderna del tennis, dall’altra uno degli interpreti più imprevedibili e spettacolari del circuito maschile.

L’abbinamento promette un tennis offensivo e ricco di soluzioni insolite. Venus possiede una straordinaria esperienza nelle competizioni di doppio, mentre Bublik può cambiare l’andamento di una partita attraverso il servizio, le accelerazioni improvvise e i suoi colpi di talento.

La statunitense continua così a essere una delle grandi attrazioni del torneo newyorkese, scegliendo un compagno molto diverso per caratteristiche ed esperienza, ma perfettamente adatto alla natura spettacolare del formato.

Musetti in coppia con Kalinskaya

La nuova lista presenta anche un abbinamento di grande interesse per il pubblico italiano. Lorenzo Musetti giocherà con Anna Kalinskaya, formando una coppia tecnicamente molto raffinata.

Il toscano potrà mettere a disposizione sensibilità, variazioni e qualità nei pressi della rete, mentre la russa possiede colpi anticipati e un tennis particolarmente efficace sulle superfici veloci. La loro intesa sarà tutta da costruire, ma le rispettive caratteristiche potrebbero combinarsi in maniera interessante.

Musetti si aggiunge così agli altri italiani già presenti nell’entry list. Tra le coppie annunciate precedentemente figurano infatti Flavio Cobolli e Belinda Bencic e soprattutto Sara Errani e Andrea Vavassori, chiamati a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.

Boulter-De Minaur e le altre nuove coppie

Monfils e Svitolina non saranno gli unici compagni anche fuori dal campo. Tra le nuove iscrizioni figurano infatti Katie Boulter e Alex de Minaur, una delle coppie sentimentali più conosciute del circuito.

La britannica e l’australiano potranno contare su una conoscenza reciproca molto profonda e su caratteristiche complementari. Boulter dispone di un tennis aggressivo e di un servizio efficace, mentre De Minaur può garantire velocità, copertura del campo e continuità negli scambi.

Gli organizzatori hanno inoltre confermato Emma Navarro e Tommy Paul, Maria Sakkari e Karen Khachanov e la coppia ceca composta da Karolina Muchova e Jakub Mensik.

Spazio anche agli specialisti del doppio

L’ultimo aggiornamento non comprende soltanto grandi protagonisti del singolare. Alcune iscrizioni restituiscono maggiore spazio anche ai giocatori abituati alle dinamiche del doppio.

Gabriela Dabrowski e Harri Heliövaara formano una coppia dall’enorme esperienza, così come Jelena Ostapenko e Marcelo Arévalo. Sono presenti anche Demi Schuurs e Julian Cash e gli statunitensi Caty McNally e Robert Cash.

Completano le tredici nuove iscrizioni Tatjana Maria e Valentin Vacherot e la coppia statunitense formata da Reese Brantmeier e Michael Zheng.

La presenza degli specialisti accanto alle stelle del singolare potrebbe rendere il torneo più equilibrato. Nei set brevi, la capacità di muoversi in coppia, chiudere gli spazi a rete e scegliere correttamente le posizioni può infatti assumere un peso determinante.

Da Djokovic-Sabalenka a Swiatek-Ruud

Le nuove coppie si aggiungono a un gruppo già ricchissimo di campioni. Tra gli abbinamenti annunciati in precedenza spiccano Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Casper Ruud, Jessica Pegula e Jack Draper, Naomi Osaka e Kei Nishikori e Mirra Andreeva e Andrey Rublev.

Sono iscritti anche Elena Rybakina e Taylor Fritz, Diana Shnaider e Daniil Medvedev, Leylah Fernandez e Frances Tiafoe, Amanda Anisimova e Learner Tien e Alexandra Eala e Félix Auger-Aliassime.

Tra gli altri abbinamenti figurano gli specialisti Katerina Siniakova e Henry Patten, oltre a Taylor Townsend e Alexander Zverev. L’elenco comprende infine Peyton e Preston Stearns ed Elena-Gabriela Ruse con Nuno Borges.

Ventinove iscrizioni, ma soltanto sedici posti

L’entry list non deve essere confusa con il tabellone definitivo. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 12 locali di lunedì 17 agosto. A quel punto, le sei coppie con il miglior ranking combinato di singolare otterranno l’ammissione diretta al main draw.

Altri otto posti saranno assegnati attraverso wild card, mentre le ultime due coppie arriveranno dalle qualificazioni del 24 agosto. Il tabellone preliminare comprenderà otto team: sei ammessi direttamente e due invitati dagli organizzatori.

Tra gli appassionati circolano numerose ipotesi sulle possibili wild card, compresa quella di una coppia formata da Serena Williams e Carlos Alcaraz. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale e il loro eventuale abbinamento deve essere considerato soltanto una suggestione.

Il primo turno e i quarti di finale del tabellone principale si disputeranno martedì 25 agosto all’Arthur Ashe Stadium e al Louis Armstrong Stadium. Le semifinali e la finale saranno invece programmate mercoledì 26 agosto sull’Arthur Ashe.

Uno degli eventi più attesi della Fan Week

Il formato rinnovato del doppio misto punta ancora una volta a trasformare la specialità in uno degli eventi centrali della settimana che precede l’inizio dei tabelloni principali di singolare.

La presenza di campioni Slam, coppie legate sentimentalmente, specialisti del doppio e abbinamenti completamente inediti offre agli organizzatori un insieme particolarmente ricco di storie da raccontare.

Monfils e Svitolina porteranno in campo la loro intesa personale, Venus Williams e Bublik promettono spettacolo, mentre Musetti e Kalinskaya rappresentano una delle novità più interessanti per il pubblico italiano. Prima, però, sarà necessario attendere la selezione definitiva: le richieste sono 29, ma soltanto sedici coppie potranno inseguire il titolo dello US Open.





Marco Rossi