Sinner, indiscrezione su una visita a Milano: prudenza in vista di Cincinnati

A meno di un mese dall’inizio dello US Open 2026, un’indiscrezione relativa alle condizioni fisiche di Jannik Sinner ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli appassionati italiani. Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, il numero uno del mondo si sarebbe recato alla Physioclinic di Milano per una visita fisiatrica.

La notizia deve però essere trattata con grande cautela. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Sinner o del suo staff e non è stata indicata la parte del corpo eventualmente sottoposta a controllo. Non esistono quindi elementi sufficienti per parlare di un infortunio o di un problema capace di mettere in dubbio la sua programmazione.

Il controllo di routine al J Medical risale al 15 luglio

Il precedente controllo al J Medical di Torino risale a mercoledì 15 luglio, tre giorni dopo il secondo trionfo consecutivo di Sinner a Wimbledon.

In quell’occasione, fonti di stampa concordanti descrissero la visita come un normale controllo di routine. L’azzurro arrivò nella struttura poco prima delle 8 e la lasciò intorno alle 10:30, fermandosi anche per fotografie e autografi con alcuni tifosi.

Non erano emersi segnali relativi a nuovi problemi fisici e quel controllo non deve quindi essere presentato come parte di una serie di accertamenti urgenti effettuati negli ultimi giorni.

L’indiscrezione sulla visita alla Physioclinic

A generare apprensione è stata invece l’informazione diffusa martedì 4 agosto da Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista, Sinner si sarebbe recato alla Physioclinic di Milano per consultare il proprio fisiatra di fiducia.

«In questo momento Sinner si trova alla Physioclinic, clinica privata di ortopedici a Milano. Visita dal fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie per vederlo. Visita richiesta velocemente dallo staff e appena iniziata per un controllo importante», ha scritto Parpiglia.

È opportuno precisare che si tratterebbe di un fisiatra, vale a dire un medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa, e non di un fisioterapista. La ricostruzione, tuttavia, non è stata confermata direttamente dal giocatore, dal suo team o dalla struttura sanitaria.

La preparazione dopo il trionfo di Wimbledon

Dopo aver conquistato Wimbledon per il secondo anno consecutivo, Sinner si è concesso alcuni giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della tournée nordamericana sul cemento.

L’azzurro ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Montreal, lasciando Cincinnati come unico torneo ufficiale di preparazione prima dello US Open. Nei giorni scorsi è stato visto allenarsi sotto un sole particolarmente intenso, lavorando per adattarsi alle elevate temperature che potrebbe incontrare negli Stati Uniti.

Il Masters 1000 dell’Ohio, il cui tabellone principale si disputerà dal 13 al 23 agosto, resta il prossimo appuntamento previsto nella sua programmazione.

Nessun problema fisico confermato

Una visita specialistica può essere effettuata per numerose ragioni e non rappresenta necessariamente la prova dell’esistenza di un infortunio. Gli atleti professionisti si sottopongono frequentemente a controlli preventivi, soprattutto dopo un torneo del Grande Slam e prima di una lunga trasferta.

Nel mese di giugno Sinner aveva già svolto accertamenti programmati dopo le difficoltà fisiche accusate al Roland Garros. Successivamente era riuscito a completare la preparazione e a conquistare il titolo a Wimbledon.

La nuova indiscrezione merita attenzione per le modalità descritte da Parpiglia, ma fino alla diffusione di informazioni più precise qualsiasi ipotesi sulla natura e sulla gravità di un eventuale problema rimane una supposizione.

Cincinnati sarà il primo test verso New York

Il tabellone principale dello US Open comincerà domenica 30 agosto. Sinner dispone quindi di poco meno di quattro settimane per completare la preparazione e verificare le proprie condizioni in gara.

Cincinnati rappresenterà un appuntamento particolarmente importante perché dovrebbe essere l’unico torneo disputato dall’italiano prima dello Slam newyorkese. La sua presenza in Ohio permetterebbe di ritrovare il ritmo partita e di valutare la risposta del fisico dopo la pausa successiva a Wimbledon.

Per il momento non è stata annunciata alcuna modifica alla programmazione del numero uno mondiale. Soltanto eventuali comunicazioni del suo staff o cambiamenti nel programma degli allenamenti potranno chiarire se la visita milanese sia stata un semplice controllo preventivo oppure il segnale di un piccolo contrattempo.

L’indiscrezione sulla Physioclinic ha comprensibilmente acceso l’attenzione, ma al momento non esiste alcuna conferma di un infortunio. Cincinnati resta il prossimo obiettivo di Sinner e ogni valutazione più allarmistica sarebbe prematura.





Francesco Paolo Villarico