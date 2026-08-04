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Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

04/08/2026 08:21 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  4 Agosto 2026

18°C
Prevalentemente sereno, poi soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
02:00
18°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
18°
08:00
19°
09:00
21°
11:00
24°
13:00
26°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Martin Damm USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Jack Draper GBR

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Hubert Hurkacz POL vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Duncan Chan CAN vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Daniel Altmaier GER (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 17:00
Adam Walton AUS vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar ESP vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Sebastian Baez ARG vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  4 Agosto 2026

20°C
Sereno, poi prevalentemente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
17°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
21°
12:00
24°
14:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Sara Bejlek CZE vs (7) Iga Swiatek POL Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

(10) Marta Kostyuk UKR vs Katherine Sebov CAN

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Lanlana Tararudee THA vs (8) Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
(9) Elina Svitolina UKR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs (15) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs (19) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

(17) Anna Kalinskaya RUS vs McCartney Kessler USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

(27) Clara Tauson DEN vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:30
Camila Osorio COL vs (16) Ekaterina Alexandrova RUS Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

(18) Maja Chwalinska POL vs Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs (26) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova UZB vs (32) Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 18:30
(31) Donna Vekic CRO vs Viktorija Golubic SUI Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs (24) Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

JannikUberAlles 04-08-2026 09:36

A parte gli italiani (commentati nell’articolo a loro dedicato) sono curioso di vedere il livello di Draper, nella speranza che il braccio regga tutto il torneo…

…forza Jack!!!

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