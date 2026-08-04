Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)
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Prevalentemente sereno, poi soleggiato · Picco 26°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Martin Damm vs Stefanos Tsitsipas
Zachary Svajda vs Denis Shapovalov
Terence Atmane vs Jack Draper
Frances Tiafoe vs Marin Cilic (Non prima 01:00)
Luciano Darderi vs Gabriel Diallo
Rogers Court – ore 17:00
Hubert Hurkacz vs Marcos Giron
Daniel Merida vs Liam Draxl
Juncheng Shang vs Andrey Rublev
James Duckworth vs Alex de Minaur (Non prima 00:00)
Flavio Cobolli vs Yannick Hanfmann
Court 5 – ore 17:00
Duncan Chan vs Thiago Agustin Tirante
Alexei Popyrin vs Roman Andres Burruchaga
Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor
Jiri Lehecka vs Vit Kopriva
Brandon Nakashima vs Daniel Altmaier (Non prima 00:00)
Court 9 – ore 17:00
Adam Walton vs Jenson Brooksby
Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer
Giovanni Mpetshi Perricard vs Botic van de Zandschulp
Jaume Munar vs Alexander Blockx
Court 2 – ore 17:00
Sebastian Baez vs Mattia Bellucci
Jacob Fearnley vs Adrian Mannarino
Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic
Shintaro Mochizuki vs Fabian Marozsan
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Sereno, poi prevalentemente soleggiato · Picco 25°C
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🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Sara Bejlek vs (7) Iga Swiatek Inizio 18:30
(10) Marta Kostyuk vs Katherine Sebov
(1) Aryna Sabalenka vs Moyuka Uchijima Non prima 01:00
Lanlana Tararudee vs (8) Amanda Anisimova
Grandstand – ore 17:00
(9) Elina Svitolina vs Jessica Bouzas Maneiro Inizio 17:00
Rebecca Sramkova vs (15) Diana Shnaider
Antonia Ruzic vs (19) Madison Keys
(17) Anna Kalinskaya vs McCartney Kessler Non prima 23:00
(27) Clara Tauson vs Nikola Bartunkova
Court 1 – ore 18:30
Camila Osorio vs (16) Ekaterina Alexandrova Inizio 18:30
(18) Maja Chwalinska vs Talia Gibson
Shuai Zhang vs (26) Jelena Ostapenko
Kamilla Rakhimova vs (32) Katerina Siniakova
Court 4 – ore 18:30
(31) Donna Vekic vs Viktorija Golubic Inizio 18:30
Elena-Gabriela Ruse vs (24) Anastasia Potapova
TAG: Masters 1000 Montreal, Masters 1000 Montreal 2026, WTA 1000 Toronto, WTA 1000 Toronto 2026
1 commento
A parte gli italiani (commentati nell’articolo a loro dedicato) sono curioso di vedere il livello di Draper, nella speranza che il braccio regga tutto il torneo…
…forza Jack!!!