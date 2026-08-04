Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Monfils incanta Montreal, Majchrzak battuto e prima vittoria da aprile

Gael Monfils continua a regalare spettacolo anche a 39 anni. Il francese ha superato il numero uno polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Montreal al termine di un incontro divertente, concluso poco prima della mezzanotte.

Per Monfils si tratta della prima vittoria nel circuito maggiore dal torneo di Monte-Carlo dello scorso aprile. Un successo particolarmente significativo, ottenuto nella sua quindicesima e ultima partecipazione al torneo canadese, al quale è stato ammesso grazie a una wild card.

Una serata speciale nell’ultima apparizione in Canada

Monfils, che compirà 40 anni il prossimo 1° settembre, è diventato il secondo giocatore più anziano a vincere un incontro nel torneo canadese. Soltanto John McEnroe e Mikhail Youzhny, entrambi con sedici partecipazioni, hanno disputato più edizioni della manifestazione rispetto al francese.

Il pubblico di Montreal ha accompagnato con grande entusiasmo ogni punto del beniamino transalpino, che ha risposto con il consueto repertorio fatto di accelerazioni improvvise, recuperi spettacolari e soluzioni capaci di infiammare gli spalti.

La vittoria contro Majchrzak gli ha inoltre permesso di raggiungere quota 25 successi nel torneo canadese, con un bilancio complessivo di 25 vittorie e 13 sconfitte. Nell’Era Open soltanto altri otto giocatori sono riusciti a vincere almeno 25 partite nella competizione.

Il servizio sostiene Monfils nei momenti decisivi

Il francese ha costruito gran parte del successo attraverso un rendimento particolarmente efficace con la prima di servizio. Monfils ha conquistato 26 dei 31 punti giocati con la prima, pari all’84%, riuscendo a proteggere la battuta nei momenti più delicati dell’incontro.

Entrambi i set sono stati decisi da un solo break. Majchrzak ha provato a rimanere aggressivo e a spingere soprattutto con il diritto, ma Monfils ha gestito meglio i passaggi più importanti, sfruttando il sostegno del pubblico e la propria enorme esperienza.

Il francese ha mostrato anche una buona condizione fisica, muovendosi con continuità e riuscendo a trasformare diversi scambi difensivi in opportunità offensive.

Spettacolo anche nell’ultimo game

Il momento più emozionante è arrivato nel game conclusivo. Dopo non essere riuscito a chiudere l’incontro quando aveva servito per il match sul 5-3, Monfils ha reagito nel gioco successivo con una spettacolare combinazione tra palla corta e passante, trovando anche le righe nei momenti decisivi.

«Naturalmente è arrivato il nervosismo», ha ammesso Monfils riferendosi alle battute finali. «Lui ha giocato due ottimi colpi e bisogna riconoscerglielo. Ho vissuto tantissime partite di questo tipo nella mia carriera: devi cancellare quanto appena accaduto, continuare a lottare e concentrarti sul primo punto successivo».

Il francese ha poi ricordato il momento che ha cambiato definitivamente l’ultimo game: «Ho giocato un passante incredibile sulla linea e da lì l’inerzia è cambiata. Sono riuscito a rimanere concentrato».

Un primato particolare nei Masters 1000

Con il successo ottenuto a Montreal, Monfils ha portato a 146 il numero complessivo delle vittorie nei Masters 1000. Si tratta del dato più alto mai raggiunto da un giocatore che non ha conquistato un titolo in questa categoria.

Un primato particolare, che conferma la continuità del francese nei tornei più importanti del circuito nonostante l’assenza di un trofeo Masters 1000 nel suo palmarès.

La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi risultati di prestigio, ma anche da tanti problemi fisici che gli hanno impedito di competere con continuità nelle stagioni migliori. A Montreal, però, Monfils ha mostrato ancora una volta di poter essere competitivo e spettacolare anche contro avversari più giovani.

Al secondo turno contro Learner Tien

Nel prossimo turno il francese affronterà la dodicesima testa di serie Learner Tien. Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori.

La sfida offrirà un interessante contrasto generazionale: da una parte l’esperienza e l’imprevedibilità di Monfils, dall’altra il talento e la freschezza atletica del giovane statunitense.

Nella sua ultima apparizione al Masters 1000 canadese, Monfils ha regalato al pubblico un’altra delle sue serate speciali. La vittoria contro Majchrzak interrompe un digiuno durato quasi quattro mesi e conferma che, anche alla vigilia dei 40 anni, il francese è ancora capace di trasformare una partita di tennis in uno spettacolo.

🇨🇦 Masters 1000 Montreal Montreal, Canada · 3 Agosto 2026 🌩 21°C Temporali e pioggia · Picco 23°C CIELO Nuvoloso, con temporali nelle prime ore e pioggia dalla mattina fino a tarda mattinata PIOGGIA Temporali dalle 03:00 alle 06:00, pioggia dalle 08:00 alle 11:00 CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 3 Agosto 02:00 ☁ 21° 03:00 🌩 20° 04:00 🌩 20° 05:00 🌩 20° 06:00 🌩 20° 07:00 ☁ 21° 08:00 🌧 21° 09:00 🌧 22° 10:00 🌧 22° 11:00 🌧 23° ⚠ Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare 🎾 Programma del giorno — 3 Agosto 🎾 ATP Masters 1000 · Main Draw 1° Turno · Cemento 1T 🌩 Temporali/Pioggia

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Center Court – ore 17:00

Alexis Galarneau vs Vit Kopriva



ATP Montreal Alexis Galarneau Alexis Galarneau 4 4 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-5 → 4-5 V. Kopriva 0-15 df 15-15 30-15 3-4 → 3-5 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 V. Kopriva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 2-2 A. Galarneau 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 A. Galarneau 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Nuno Borges



ATP Montreal Aleksandar Kovacevic • Aleksandar Kovacevic 0 7 2 2 Nuno Borges Nuno Borges 0 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kovacevic 2-3 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 N. Borges 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 N. Borges 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace ace 2-5 → 2-6 N. Borges 30-0 ace ace 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace ace 2-3 → 2-4 N. Borges 0-30 df 0-40 30-40 ace 40-40 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-15 df 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Borges 30-0 ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 ace 3-2* ace 3-3* 4*-3 ace 4*-4 ace 5-4* ace 5*-6 ace 7-6* ace 8*-7 ace ace 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 15-15 ace 30-15 30-40 ace A-40 40-A ace ace 5-6 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 0-15 df 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 N. Borges 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 1-0

Gabriel Diallo vs Kyrian Jacquet (Non prima 19:00)



ATP Montreal Gabriel Diallo Gabriel Diallo 6 6 6 Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 7 3 2 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 K. Jacquet 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Jacquet 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Jacquet 15-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Diallo 0-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 K. Jacquet 15-0 15-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 2-0 → 3-0 K. Jacquet 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 6-6 → 6-7 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Jacquet 15-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Diallo 15-0 30-0 4-5 → 5-5 K. Jacquet 15-0 15-15 15-30 40-30 40-A df A-40 4-4 → 4-5 G. Diallo 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Jacquet 15-0 30-15 30-30 3-3 → 3-4 G. Diallo 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Jacquet 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Diallo 0-15 30-15 ace 40-30 1-2 → 2-2

Terence Atmane vs Jack Draper



Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak vs Gael Monfils (Non prima 01:00)



ATP Montreal Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 4 4 Gael Monfils Gael Monfils 6 6 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 3-4 G. Monfils 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Martin Damm vs Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Rogers Court – ore 17:00

Matteo Berrettini vs Mariano Navone



ATP Montreal Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 7 3 Mariano Navone Mariano Navone 6 6 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 3-4 → 3-5 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sho Shimabukuro vs Marin Cilic



ATP Montreal Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 1 Marin Cilic Marin Cilic 7 6 Vincitore: Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Shimabukuro 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Shimabukuro 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 15-0 15-30 30-30 40-40 ace 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Cameron Norrie



ATP Montreal Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 6 4 Cameron Norrie Cameron Norrie 7 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 C. Ugo Carabelli 40-15 40-30 40-40 4-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Daniel Merida vs Liam Draxl (Non prima 00:00)



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Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer



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Court 5 – ore 17:00

Nicolas Mejia vs Martin Landaluce



ATP Montreal Nicolas Mejia Nicolas Mejia 4 6 6 Martin Landaluce Martin Landaluce 6 4 3 Vincitore: Mejia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Mejia 15-0 30-0 2-0 M. Landaluce 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Landaluce 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Landaluce 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Landaluce 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 N. Mejia 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Michael Zheng vs Miomir Kecmanovic



ATP Montreal Michael Zheng Michael Zheng 4 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 4 7 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Zheng 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Zheng 30-0 ace 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 M. Zheng 15-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Zheng 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-40 df 30-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zheng 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-15 15-30 30-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-40 df 4-4 → 5-4 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-30 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Zheng 15-0 30-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 30-15 40-15 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 M. Zheng 15-15 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Zheng 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Zheng 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Zheng 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Marton Fucsovics vs Corentin Moutet



ATP Montreal Marton Fucsovics Marton Fucsovics 1 2 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 A-40 0-3 → 1-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 1-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Moutet 15-0 30-0 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Marcos Giron



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Giovanni Mpetshi Perricard vs Botic van de Zandschulp



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Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor



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Court 9 – ore 17:00

James Duckworth vs Christopher O’Connell



ATP Montreal James Duckworth James Duckworth 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 3 1 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Duckworth 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. O'Connell 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Duckworth 15-0 30-0 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0

Benjamin Bonzi vs Yannick Hanfmann



ATP Montreal Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 1 6 2 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 4 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Y. Hanfmann 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 B. Bonzi 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 0-3 → 0-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-40 0-2 → 0-3 Y. Hanfmann 0-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Bonzi 15-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 B. Bonzi A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 B. Bonzi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Alex Michelsen vs Jan-Lennard Struff



ATP Montreal Alex Michelsen Alex Michelsen 6 3 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 1 6 1 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Struff 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 A. Michelsen 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Adam Walton vs Jenson Brooksby



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Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic



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ATP Montreal Luca Van Assche Luca Van Assche 4 6 6 Titouan Droguet Titouan Droguet 6 2 7 Vincitore: Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 L. Van Assche 15-0 1-2 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Droguet 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Droguet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Droguet 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Van Assche 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Van Assche 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 T. Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Luca Van Asschevs Titouan Droguet

Aleksandar Vukic vs Daniel Altmaier



ATP Montreal Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 7 6 4 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 7 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Vukic 0-15 2-2 D. Altmaier 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 ace 0-2 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 4-1* 4-2* 5*-2 ace 6-6 → 7-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Vukic 0-15 0-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 30-15 2-1 → 2-2 A. Vukic 30-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier 30-0 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley vs Adrian Mannarino



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Sebastian Baez vs Mattia Bellucci



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Shintaro Mochizuki vs Fabian Marozsan



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🇨🇦 WTA 1000 Toronto Toronto, Canada · 3 Agosto 2026 ⛅ 19°C Nuvoloso, poi soleggiato · Picco 25°C CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dalla mattina PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 3 Agosto 02:00 ☁ 18° 03:00 ☁ 18° 04:00 ☁ 18° 05:00 ☁ 18° 06:00 ☁ 18° 07:00 ☁ 18° 08:00 ☀ 18° 09:00 ☀ 19° 10:00 ☀ 21° 13:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 3 Agosto 🎾 WTA 1000 · Main Draw 1° Turno · Cemento 1T ⛅ Nuvole e sole

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏸 Cemento

Centre Court – ore 18:30

Katie Boulter vs Kayla Cross Inizio 18:30



WTA Toronto Katie Boulter Katie Boulter 0 6 5 0 Kayla Cross • Kayla Cross 0 7 7 0 Vincitore: Cross Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kayla Cross 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Kayla Cross 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kayla Cross 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kayla Cross 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Kayla Cross 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Kayla Cross 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kayla Cross 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kayla Cross 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Nikola Bartunkova vs Bianca Andreescu



WTA Toronto Nikola Bartunkova Nikola Bartunkova 0 7 6 0 Bianca Andreescu • Bianca Andreescu 0 5 4 0 Vincitore: Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Bianca Andreescu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rebecca Marino vs Zeynep Sonmez Non prima 01:00



WTA Toronto Rebecca Marino Rebecca Marino 0 5 4 0 Zeynep Sonmez • Zeynep Sonmez 0 7 6 0 Vincitore: Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Zeynep Sonmez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Rebecca Marino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Rebecca Marino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Rebecca Marino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Xinyu Wang vs Daria Kasatkina



WTA Toronto Xinyu Wang Xinyu Wang 6 6 5 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 1 7 7 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Daria Kasatkina 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Daria Kasatkina 40-0 4-2 → 4-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 17:00

Oleksandra Oliynykova vs Karolina Pliskova Inizio 17:00



WTA Toronto Oleksandra Oliynykova • Oleksandra Oliynykova 0 4 4 0 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 0 6 6 0 Vincitore: Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Oleksandra Oliynykova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

McCartney Kessler vs Cadence Brace Non prima 18:30



WTA Toronto McCartney Kessler • McCartney Kessler 0 6 6 0 Cadence Brace Cadence Brace 0 3 3 0 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 McCartney Kessler 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Cadence Brace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Cadence Brace 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cadence Brace 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Cadence Brace 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cadence Brace 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Cadence Brace 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cadence Brace 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Cadence Brace 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Cadence Brace 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Magdalena Frech vs Leolia Jeanjean



WTA Toronto Magdalena Frech Magdalena Frech 0 7 6 0 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 5 3 0 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Carol Zhao vs Magda Linette



WTA Toronto Carol Zhao Carol Zhao 6 1 4 Magda Linette Magda Linette 4 6 6 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Carol Zhao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Carol Zhao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Carol Zhao 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Carol Zhao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Carol Zhao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Carol Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Carol Zhao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Carol Zhao 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Carol Zhao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Carol Zhao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Carol Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Panna Udvardy vs Eva Lys Non prima 23:00



WTA Toronto Panna Udvardy Panna Udvardy 0 2 7 2 Eva Lys • Eva Lys 0 6 6 0 Vincitore: Udvardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eva Lys 2-0 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Eva Lys 15-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Eva Lys 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Eva Lys 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Solana Sierra vs Sloane Stephens



WTA Toronto Solana Sierra • Solana Sierra 0 3 4 0 Sloane Stephens Sloane Stephens 0 6 6 0 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Solana Sierra 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Solana Sierra 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Solana Sierra 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 1-3 → 1-4 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Solana Sierra 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Toronto Alina Korneeva Alina Korneeva 0 6 3 Polina Kudermetova • Polina Kudermetova 0 0 0 Vincitore: Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Polina Kudermetova 3-0 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Alina Korneeva 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-40 4-0 → 5-0 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Alina Korneevavs Polina Kudermetova

Talia Gibson vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 18:30



WTA Toronto Talia Gibson • Talia Gibson 0 6 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 2 2 Vincitore: Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Talia Gibson 3-2 Talia Gibson 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Yulia Putintseva vs Shuai Zhang



WTA Toronto Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 0 4 1 0 Shuai Zhang Shuai Zhang 0 6 6 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Yulia Putintseva 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-5 → 4-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Shuai Zhang 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Yulia Putintseva 15-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 0-2 → 1-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Janice Tjen vs Liudmila Samsonova



WTA Toronto Janice Tjen • Janice Tjen 0 6 5 0 Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 0 7 7 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Janice Tjen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 9*-8 9-9* 9-10* 6-6 → 6-7 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Tereza Valentova vs Taylor Townsend



WTA Toronto Tereza Valentova Tereza Valentova 0 4 5 0 Taylor Townsend Taylor Townsend 0 6 7 0 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Toronto Diane Parry Diane Parry 6 3 5 Kayla Day Kayla Day 3 6 7 Vincitore: Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Kayla Day 15-0 40-0 5-4 → 5-5 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Kayla Day 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kayla Day 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Diane Parryvs Kayla Day

Elena-Gabriela Ruse vs Peyton Stearns Non prima 18:30



WTA Toronto Elena-Gabriela Ruse • Elena-Gabriela Ruse 0 6 7 0 Peyton Stearns Peyton Stearns 0 0 5 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena-Gabriela Ruse 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Lois Boisson vs Antonia Ruzic



WTA Toronto Lois Boisson Lois Boisson 6 1 3 Antonia Ruzic Antonia Ruzic 4 6 6 Vincitore: Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Lois Boisson 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-5 → 1-6 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Maya Joint



WTA Toronto Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 6 1 3 Maya Joint Maya Joint 4 6 6 Vincitore: Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Maya Joint 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Maya Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Tatjana Maria vs Caty McNally



WTA Toronto Tatjana Maria Tatjana Maria 6 6 1 Caty McNally Caty McNally 4 7 6 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Tatjana Maria 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Tatjana Maria 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Tatjana Maria 40-0 2-2 → 3-2 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

WTA Toronto Anhelina Kalinina • Anhelina Kalinina 0 4 5 0 Anna Bondar Anna Bondar 0 6 7 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Anna Bondar 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Anhelina Kalininavs Anna Bondar

Rebecca Sramkova vs Anna Blinkova Non prima 18:30



WTA Toronto Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 0 6 6 0 Anna Blinkova Anna Blinkova 0 3 3 0 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Blinkova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Rebecca Sramkova 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Emerson Jones vs Lanlana Tararudee



WTA Toronto Emerson Jones Emerson Jones 0 6 2 0 Lanlana Tararudee • Lanlana Tararudee 0 7 6 0 Vincitore: Tararudee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lanlana Tararudee 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Lanlana Tararudee 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Emerson Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Victoria Jimenez Kasintseva vs Alycia Parks



WTA Toronto Victoria Jimenez Kasintseva Victoria Jimenez Kasintseva 0 4 4 0 Alycia Parks Alycia Parks 0 6 6 0 Vincitore: Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 2-5 → 3-5 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Renata Zarazua vs Tamara Korpatsch

