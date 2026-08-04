Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Monfils incanta Montreal, Majchrzak battuto e prima vittoria da aprile

Gael Monfils continua a regalare spettacolo anche a 39 anni. Il francese ha superato il numero uno polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Montreal al termine di un incontro divertente, concluso poco prima della mezzanotte.
Per Monfils si tratta della prima vittoria nel circuito maggiore dal torneo di Monte-Carlo dello scorso aprile. Un successo particolarmente significativo, ottenuto nella sua quindicesima e ultima partecipazione al torneo canadese, al quale è stato ammesso grazie a una wild card.
Una serata speciale nell’ultima apparizione in Canada
Monfils, che compirà 40 anni il prossimo 1° settembre, è diventato il secondo giocatore più anziano a vincere un incontro nel torneo canadese. Soltanto
John McEnroe e Mikhail Youzhny, entrambi con sedici partecipazioni, hanno disputato più edizioni della manifestazione rispetto al francese.
Il pubblico di Montreal ha accompagnato con grande entusiasmo ogni punto del beniamino transalpino, che ha risposto con il consueto repertorio fatto di accelerazioni improvvise, recuperi spettacolari e soluzioni capaci di infiammare gli spalti.
La vittoria contro Majchrzak gli ha inoltre permesso di raggiungere quota
25 successi nel torneo canadese, con un bilancio complessivo di 25 vittorie e 13 sconfitte. Nell’Era Open soltanto altri otto giocatori sono riusciti a vincere almeno 25 partite nella competizione. Il servizio sostiene Monfils nei momenti decisivi
Il francese ha costruito gran parte del successo attraverso un rendimento particolarmente efficace con la prima di servizio. Monfils ha conquistato
26 dei 31 punti giocati con la prima, pari all’84%, riuscendo a proteggere la battuta nei momenti più delicati dell’incontro.
Entrambi i set sono stati decisi da un solo break. Majchrzak ha provato a rimanere aggressivo e a spingere soprattutto con il diritto, ma Monfils ha gestito meglio i passaggi più importanti, sfruttando il sostegno del pubblico e la propria enorme esperienza.
Il francese ha mostrato anche una buona condizione fisica, muovendosi con continuità e riuscendo a trasformare diversi scambi difensivi in opportunità offensive.
Spettacolo anche nell’ultimo game
Il momento più emozionante è arrivato nel game conclusivo. Dopo non essere riuscito a chiudere l’incontro quando aveva servito per il match sul 5-3, Monfils ha reagito nel gioco successivo con una spettacolare combinazione tra palla corta e passante, trovando anche le righe nei momenti decisivi.
«Naturalmente è arrivato il nervosismo», ha ammesso Monfils riferendosi alle battute finali. «Lui ha giocato due ottimi colpi e bisogna riconoscerglielo. Ho vissuto tantissime partite di questo tipo nella mia carriera: devi cancellare quanto appena accaduto, continuare a lottare e concentrarti sul primo punto successivo».
Il francese ha poi ricordato il momento che ha cambiato definitivamente l’ultimo game: «Ho giocato un passante incredibile sulla linea e da lì l’inerzia è cambiata. Sono riuscito a rimanere concentrato».
Un primato particolare nei Masters 1000
Con il successo ottenuto a Montreal, Monfils ha portato a
146 il numero complessivo delle vittorie nei Masters 1000. Si tratta del dato più alto mai raggiunto da un giocatore che non ha conquistato un titolo in questa categoria.
Un primato particolare, che conferma la continuità del francese nei tornei più importanti del circuito nonostante l’assenza di un trofeo Masters 1000 nel suo palmarès.
La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi risultati di prestigio, ma anche da tanti problemi fisici che gli hanno impedito di competere con continuità nelle stagioni migliori. A Montreal, però, Monfils ha mostrato ancora una volta di poter essere competitivo e spettacolare anche contro avversari più giovani.
Al secondo turno contro Learner Tien
Nel prossimo turno il francese affronterà la dodicesima testa di serie
Learner Tien. Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori.
La sfida offrirà un interessante contrasto generazionale: da una parte l’esperienza e l’imprevedibilità di Monfils, dall’altra il talento e la freschezza atletica del giovane statunitense.
Nella sua ultima apparizione al Masters 1000 canadese, Monfils ha regalato al pubblico un’altra delle sue serate speciali. La vittoria contro Majchrzak interrompe un digiuno durato quasi quattro mesi e conferma che, anche alla vigilia dei 40 anni, il francese è ancora capace di trasformare una partita di tennis in uno spettacolo.
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada · 3 Agosto 2026
🌩
21°C
Temporali e pioggia · Picco 23°C
CIELO
Nuvoloso, con temporali nelle prime ore e pioggia dalla mattina fino a tarda mattinata
PIOGGIA
Temporali dalle 03:00 alle 06:00, pioggia dalle 08:00 alle 11:00
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
☁
21°
03:00
🌩
20°
04:00
🌩
20°
05:00
🌩
20°
06:00
🌩
20°
07:00
☁
21°
08:00
🌧
21°
09:00
🌧
22°
10:00
🌧
22°
11:00
🌧
23°
⚠ Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩 Temporali/Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Alexis Galarneau vs Vit Kopriva
ATP Montreal
Alexis Galarneau
4
4
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Galarneau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
3-5 → 4-5
V. Kopriva
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-2 → 2-2
A. Galarneau
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
V. Kopriva
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
A. Galarneau
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Galarneau
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Aleksandar Kovacevic
vs Nuno Borges
ATP Montreal
Aleksandar Kovacevic
•
0
7
2
2
Nuno Borges
0
6
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
N. Borges
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-30
ace
15-40
df
30-40
ace
ace
2-3 → 2-4
N. Borges
0-30
df
0-40
30-40
ace
40-40
2-2 → 2-3
A. Kovacevic
15-15
df
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
1*-2
ace
3-2*
ace
3-3*
4*-3
ace
4*-4
ace
5-4*
ace
5*-6
ace
7-6*
ace
8*-7
ace
ace
6-6 → 7-6
N. Borges
15-0
15-15
ace
30-15
30-40
ace
A-40
40-A
ace
ace
5-6 → 6-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
5-5 → 5-6
N. Borges
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
ace
40-15
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Kovacevic
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 4-3
N. Borges
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
df
0-30
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
N. Borges
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Gabriel Diallo
vs Kyrian Jacquet (Non prima 19:00)
ATP Montreal
Gabriel Diallo
6
6
6
Kyrian Jacquet
7
3
2
Vincitore: Diallo
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
6-6 → 6-7
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
40-30
40-A
df
A-40
4-4 → 4-5
K. Jacquet
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-2 → 2-3
Terence Atmane
vs Jack Draper
Il match deve ancora iniziare
Kamil Majchrzak
vs Gael Monfils (Non prima 01:00)
ATP Montreal
Kamil Majchrzak
4
4
Gael Monfils
6
6
Vincitore: Monfils
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-5 → 4-5
G. Monfils
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
2-5 → 3-5
G. Monfils
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 2-3
G. Monfils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Majchrzak
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Monfils
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Monfils
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. Monfils
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Martin Damm
vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Rogers Court – ore 17:00
Matteo Berrettini vs Mariano Navone
ATP Montreal
Matteo Berrettini
3
7
3
Mariano Navone
6
6
6
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
df
3*-1
ace
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
M. Berrettini
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
3-4 → 3-5
M. Navone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
3-2 → 3-3
M. Navone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sho Shimabukuro
vs Marin Cilic
ATP Montreal
Sho Shimabukuro
6
1
Marin Cilic
7
6
Vincitore: Cilic
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Cilic
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-2*
ace
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
S. Shimabukuro
15-0
15-30
30-30
40-40
ace
2-3 → 3-3
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
M. Cilic
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Camilo Ugo Carabelli
vs Cameron Norrie
ATP Montreal
Camilo Ugo Carabelli
6
4
Cameron Norrie
7
6
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
4-4 → 4-5
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
C. Ugo Carabelli
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Ugo Carabelli
1-1 → 2-1
C. Norrie
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
2-1 → 2-2
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-0 → 1-1
Daniel Merida
vs Liam Draxl (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta
vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 17:00
Nicolas Mejia vs Martin Landaluce
ATP Montreal
Nicolas Mejia
4
6
6
Martin Landaluce
6
4
3
Vincitore: Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Landaluce
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-2 → 3-3
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Landaluce
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Landaluce
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Michael Zheng
vs Miomir Kecmanovic
ATP Montreal
Michael Zheng
4
6
6
Miomir Kecmanovic
6
4
7
Vincitore: Kecmanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
M. Zheng
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
M. Kecmanovic
0-15
15-30
30-30
30-40
df
2-4 → 3-4
M. Kecmanovic
0-15
0-30
15-40
df
30-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
5-4 → 6-4
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-30
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Kecmanovic
30-15
40-15
40-40
40-A
A-40
2-2 → 2-3
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kecmanovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Marton Fucsovics
vs Corentin Moutet
ATP Montreal
Marton Fucsovics
1
2
Corentin Moutet
6
6
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-4 → 1-4
M. Fucsovics
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Hubert Hurkacz
vs Marcos Giron
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Mpetshi Perricard
vs Botic van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Sonego
vs Tallon Griekspoor
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 17:00
James Duckworth vs Christopher O’Connell
ATP Montreal
James Duckworth
6
6
Christopher O'Connell
3
1
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
J. Duckworth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
4-1 → 5-1
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Duckworth
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
C. O'Connell
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 1-0
Benjamin Bonzi
vs Yannick Hanfmann
ATP Montreal
Benjamin Bonzi
1
6
2
Yannick Hanfmann
6
4
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
B. Bonzi
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Bonzi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Alex Michelsen
vs Jan-Lennard Struff
ATP Montreal
Alex Michelsen
6
3
6
Jan-Lennard Struff
1
6
1
Vincitore: Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Michelsen
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Michelsen
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Struff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Struff
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
A-40
ace
3-1 → 4-1
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Adam Walton
vs Jenson Brooksby
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo
vs Hamad Medjedovic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Luca Van Assche
vs Titouan Droguet
ATP Montreal
Luca Van Assche
4
6
6
Titouan Droguet
6
2
7
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Droguet
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Droguet
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Droguet
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
T. Droguet
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
L. Van Assche
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-5 → 3-5
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
L. Van Assche
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
L. Van Assche
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Aleksandar Vukic
vs Daniel Altmaier
ATP Montreal
Aleksandar Vukic
7
6
4
Daniel Altmaier
6
7
6
Vincitore: Altmaier
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
1*-5
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
D. Altmaier
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
4-1*
4-2*
5*-2
ace
6-6 → 7-6
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 3-5
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Altmaier
30-0
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jacob Fearnley
vs Adrian Mannarino
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez
vs Mattia Bellucci
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki
vs Fabian Marozsan
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada · 3 Agosto 2026
⛅
19°C
Nuvoloso, poi soleggiato · Picco 25°C
CIELO
Nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dalla mattina
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
☁
18°
03:00
☁
18°
04:00
☁
18°
05:00
☁
18°
06:00
☁
18°
07:00
☁
18°
08:00
☀
18°
09:00
☀
19°
10:00
☀
21°
13:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅ Nuvole e sole
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Katie Boulter vs Kayla Cross Inizio 18:30
WTA Toronto
Katie Boulter
0
6
5
0
Kayla Cross
•
0
7
7
0
Vincitore: Cross
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kayla Cross
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Kayla Cross
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Kayla Cross
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Kayla Cross
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Kayla Cross
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Katie Boulter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kayla Cross
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2*-4
2*-5
2-6*
3-6*
6-6 → 6-7
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Kayla Cross
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Katie Boulter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Nikola Bartunkova
vs Bianca Andreescu
WTA Toronto
Nikola Bartunkova
0
7
6
0
Bianca Andreescu
•
0
5
4
0
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bianca Andreescu
5-4 → 6-4
Nikola Bartunkova
4-4 → 5-4
Bianca Andreescu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Bianca Andreescu
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
1-1 → 2-1
Bianca Andreescu
1-0 → 1-1
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Nikola Bartunkova
3-5 → 4-5
Bianca Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
1-1 → 2-1
Bianca Andreescu
1-0 → 1-1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Rebecca Marino
vs Zeynep Sonmez Non prima 01:00
WTA Toronto
Rebecca Marino
0
5
4
0
Zeynep Sonmez
•
0
7
6
0
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Rebecca Marino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Rebecca Marino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Rebecca Marino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Rebecca Marino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Rebecca Marino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Rebecca Marino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Rebecca Marino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xinyu Wang
vs Daria Kasatkina
WTA Toronto
Xinyu Wang
6
6
5
Daria Kasatkina
1
7
7
Vincitore: Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Daria Kasatkina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Daria Kasatkina
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Xinyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Grandstand – ore 17:00
Oleksandra Oliynykova vs Karolina Pliskova Inizio 17:00
WTA Toronto
Oleksandra Oliynykova
•
0
4
4
0
Karolina Pliskova
0
6
6
0
Vincitore: Pliskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
4-5 → 4-6
Karolina Pliskova
4-4 → 4-5
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Oleksandra Oliynykova
2-1 → 2-2
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Oleksandra Oliynykova
1-0 → 2-0
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Karolina Pliskova
4-4 → 4-5
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Karolina Pliskova
3-3 → 3-4
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Oleksandra Oliynykova
1-2 → 2-2
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Karolina Pliskova
0-0 → 0-1
McCartney Kessler
vs Cadence Brace Non prima 18:30
WTA Toronto
McCartney Kessler
•
0
6
6
0
Cadence Brace
0
3
3
0
Vincitore: Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
McCartney Kessler
5-3 → 6-3
Cadence Brace
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
McCartney Kessler
4-2 → 5-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Cadence Brace
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
McCartney Kessler
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cadence Brace
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Cadence Brace
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Cadence Brace
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
McCartney Kessler
1-0 → 2-0
Cadence Brace
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Magdalena Frech
vs Leolia Jeanjean
WTA Toronto
Magdalena Frech
0
7
6
0
Leolia Jeanjean
0
5
3
0
Vincitore: Frech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Carol Zhao
vs Magda Linette
WTA Toronto
Carol Zhao
6
1
4
Magda Linette
4
6
6
Vincitore: Linette
Servizio
Svolgimento
Set 3
Carol Zhao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Carol Zhao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Carol Zhao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Carol Zhao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Zhao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Carol Zhao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Zhao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Carol Zhao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Carol Zhao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Panna Udvardy
vs Eva Lys Non prima 23:00
WTA Toronto
Panna Udvardy
0
2
7
2
Eva Lys
•
0
6
6
0
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
4*-3
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Eva Lys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Eva Lys
15-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Solana Sierra
vs Sloane Stephens
WTA Toronto
Solana Sierra
•
0
3
4
0
Sloane Stephens
0
6
6
0
Vincitore: Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Solana Sierra
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 17:00
Alina Korneeva
vs Polina Kudermetova
Inizio 17:00
WTA Toronto
Alina Korneeva
0
6
3
Polina Kudermetova
•
0
0
0
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
2-0 → 3-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Polina Kudermetova
4-0 → 5-0
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Alina Korneeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Talia Gibson
vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 18:30
WTA Toronto
Talia Gibson
•
0
6
3
Elisabetta Cocciaretto
0
2
2
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
5-2 → 6-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 2-0
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Yulia Putintseva
vs Shuai Zhang
WTA Toronto
Yulia Putintseva
•
0
4
1
0
Shuai Zhang
0
6
6
0
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Yulia Putintseva
0-4 → 1-4
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
4-5 → 4-6
Yulia Putintseva
4-4 → 4-5
Yulia Putintseva
2-4 → 3-4
Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Yulia Putintseva
0-2 → 1-2
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Yulia Putintseva
0-0 → 0-1
Janice Tjen
vs Liudmila Samsonova
WTA Toronto
Janice Tjen
•
0
6
5
0
Liudmila Samsonova
0
7
7
0
Vincitore: Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Liudmila Samsonova
4-4 → 4-5
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
8-7*
8*-8
9*-8
9-9*
9-10*
6-6 → 6-7
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Liudmila Samsonova
5-4 → 5-5
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Liudmila Samsonova
3-0 → 3-1
Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Liudmila Samsonova
1-0 → 2-0
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tereza Valentova
vs Taylor Townsend
WTA Toronto
Tereza Valentova
0
4
5
0
Taylor Townsend
0
6
7
0
Vincitore: Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Tereza Valentova
4-5 → 5-5
Tereza Valentova
3-4 → 4-4
Tereza Valentova
2-3 → 3-3
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 17:00
Diane Parry
vs Kayla Day
Inizio 17:00
WTA Toronto
Diane Parry
6
3
5
Kayla Day
3
6
7
Vincitore: Day
Servizio
Svolgimento
Set 3
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Kayla Day
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kayla Day
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kayla Day
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Kayla Day
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Kayla Day
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Elena-Gabriela Ruse
vs Peyton Stearns Non prima 18:30
WTA Toronto
Elena-Gabriela Ruse
•
0
6
7
0
Peyton Stearns
0
0
5
0
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
6-5 → 7-5
Peyton Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Elena-Gabriela Ruse
4-5 → 5-5
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
1-4 → 2-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 0-2
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
5-0 → 6-0
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lois Boisson
vs Antonia Ruzic
WTA Toronto
Lois Boisson
6
1
3
Antonia Ruzic
4
6
6
Vincitore: Ruzic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Lois Boisson
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Lois Boisson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
1-5 → 1-6
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Yuliia Starodubtseva
vs Maya Joint
WTA Toronto
Yuliia Starodubtseva
6
1
3
Maya Joint
4
6
6
Vincitore: Joint
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Tatjana Maria
vs Caty McNally
WTA Toronto
Tatjana Maria
6
6
1
Caty McNally
4
7
6
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Tatjana Maria
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Tatjana Maria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Court 3 – ore 17:00
Anhelina Kalinina
vs Anna Bondar
Inizio 17:00
WTA Toronto
Anhelina Kalinina
•
0
4
5
0
Anna Bondar
0
6
7
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Anhelina Kalinina
2-3 → 3-3
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Anhelina Kalinina
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anhelina Kalinina
3-4 → 4-4
Anhelina Kalinina
3-2 → 3-3
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anhelina Kalinina
1-0 → 1-1
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova
vs Anna Blinkova Non prima 18:30
WTA Toronto
Rebecca Sramkova
0
6
6
0
Anna Blinkova
0
3
3
0
Vincitore: Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Blinkova
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Rebecca Sramkova
4-3 → 5-3
Anna Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Rebecca Sramkova
3-2 → 3-3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Rebecca Sramkova
4-2 → 5-2
Anna Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Rebecca Sramkova
3-1 → 3-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Emerson Jones
vs Lanlana Tararudee
WTA Toronto
Emerson Jones
0
6
2
0
Lanlana Tararudee
•
0
7
6
0
Vincitore: Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
2-5 → 2-6
Emerson Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Emerson Jones
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Lanlana Tararudee
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Emerson Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Emerson Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Emerson Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
3-3 → 4-3
Emerson Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Lanlana Tararudee
3-1 → 3-2
Lanlana Tararudee
1-1 → 2-1
Emerson Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Victoria Jimenez Kasintseva
vs Alycia Parks
WTA Toronto
Victoria Jimenez Kasintseva
0
4
4
0
Alycia Parks
0
6
6
0
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Victoria Jimenez Kasintseva
2-5 → 3-5
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
4-5 → 4-6
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-4 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Renata Zarazua
vs Tamara Korpatsch
WTA Toronto
Renata Zarazua
6
0
6
Tamara Korpatsch
4
6
1
Vincitore: Zarazua
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Renata Zarazua
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Renata Zarazua
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Tamara Korpatsch
0-2 → 0-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Tamara Korpatsch
5-3 → 5-4
Renata Zarazua
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Landa_.. ha perso ancora
Se da una parte ci sono dei “vecchiacci” che non mollano (Monfils ma pure Cilic)…
…dall’altra si vede un Landaluce (com’era posizionato tra i 120 vincitori dei prossimi 60 Slam?) ancora “spento”.
Per Berrettini c’era la premessa (Ibiza) di una mancata sorpresa.
Aspetto Draper con simpatia e curiosità!
Berrettini, Gasquet…
Se fino a poco fa si parlava di Zverev come del più forte a non aver mai vinto uno Slam, penso che si possa parlare di monfils come del più forte a non aver mai vinto un 1000. Altri candidati?
Segnalerei altro primo turno X il Faretto
Eh, la preparazione ad Ibiza non è stata efficace…speriamo almeno sia stata divertente….
Prestazione incommentabile di Berrettini, purtroppo. Quando è così scarico conviene cambiare canale, ma io masochista ho assistito allo scempio.
Comunque spero che questo chiarisca all’italiano medio perché mamma Rai non trasmette il tennis su Rai 1 come fa per il calcio
E… niente, Bianca non riesce più a vincere, nemmeno in Patria. 🙁
Torneo maledetto dall’assenza dei tre dei e costretto ad accontentarsi del primo dei mortali Zverev, anche il cielo manifesta la sua contrarietà non concedendo un solo raggio di sole in due giorni, mentre il resto del mondo cuoce a fuoco lento e invoca la pioggia tramite riti a lungo disprezzati e dimenticati
A Montreal pioverà tutto il giorno