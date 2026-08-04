Masters e WTA 1000 Canada ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Monfils incanta Montreal, Majchrzak battuto e prima vittoria da aprile

04/08/2026 07:07 11 commenti
Gael Monfils
Gael Monfils

Gael Monfils continua a regalare spettacolo anche a 39 anni. Il francese ha superato il numero uno polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Montreal al termine di un incontro divertente, concluso poco prima della mezzanotte.

Per Monfils si tratta della prima vittoria nel circuito maggiore dal torneo di Monte-Carlo dello scorso aprile. Un successo particolarmente significativo, ottenuto nella sua quindicesima e ultima partecipazione al torneo canadese, al quale è stato ammesso grazie a una wild card.

Una serata speciale nell’ultima apparizione in Canada

Monfils, che compirà 40 anni il prossimo 1° settembre, è diventato il secondo giocatore più anziano a vincere un incontro nel torneo canadese. Soltanto John McEnroe e Mikhail Youzhny, entrambi con sedici partecipazioni, hanno disputato più edizioni della manifestazione rispetto al francese.

Il pubblico di Montreal ha accompagnato con grande entusiasmo ogni punto del beniamino transalpino, che ha risposto con il consueto repertorio fatto di accelerazioni improvvise, recuperi spettacolari e soluzioni capaci di infiammare gli spalti.

La vittoria contro Majchrzak gli ha inoltre permesso di raggiungere quota 25 successi nel torneo canadese, con un bilancio complessivo di 25 vittorie e 13 sconfitte. Nell’Era Open soltanto altri otto giocatori sono riusciti a vincere almeno 25 partite nella competizione.

Il servizio sostiene Monfils nei momenti decisivi

Il francese ha costruito gran parte del successo attraverso un rendimento particolarmente efficace con la prima di servizio. Monfils ha conquistato 26 dei 31 punti giocati con la prima, pari all’84%, riuscendo a proteggere la battuta nei momenti più delicati dell’incontro.

Entrambi i set sono stati decisi da un solo break. Majchrzak ha provato a rimanere aggressivo e a spingere soprattutto con il diritto, ma Monfils ha gestito meglio i passaggi più importanti, sfruttando il sostegno del pubblico e la propria enorme esperienza.

Il francese ha mostrato anche una buona condizione fisica, muovendosi con continuità e riuscendo a trasformare diversi scambi difensivi in opportunità offensive.

Spettacolo anche nell’ultimo game

Il momento più emozionante è arrivato nel game conclusivo. Dopo non essere riuscito a chiudere l’incontro quando aveva servito per il match sul 5-3, Monfils ha reagito nel gioco successivo con una spettacolare combinazione tra palla corta e passante, trovando anche le righe nei momenti decisivi.

«Naturalmente è arrivato il nervosismo», ha ammesso Monfils riferendosi alle battute finali. «Lui ha giocato due ottimi colpi e bisogna riconoscerglielo. Ho vissuto tantissime partite di questo tipo nella mia carriera: devi cancellare quanto appena accaduto, continuare a lottare e concentrarti sul primo punto successivo».

Il francese ha poi ricordato il momento che ha cambiato definitivamente l’ultimo game: «Ho giocato un passante incredibile sulla linea e da lì l’inerzia è cambiata. Sono riuscito a rimanere concentrato».

Un primato particolare nei Masters 1000

Con il successo ottenuto a Montreal, Monfils ha portato a 146 il numero complessivo delle vittorie nei Masters 1000. Si tratta del dato più alto mai raggiunto da un giocatore che non ha conquistato un titolo in questa categoria.

Un primato particolare, che conferma la continuità del francese nei tornei più importanti del circuito nonostante l’assenza di un trofeo Masters 1000 nel suo palmarès.

La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi risultati di prestigio, ma anche da tanti problemi fisici che gli hanno impedito di competere con continuità nelle stagioni migliori. A Montreal, però, Monfils ha mostrato ancora una volta di poter essere competitivo e spettacolare anche contro avversari più giovani.

Al secondo turno contro Learner Tien

Nel prossimo turno il francese affronterà la dodicesima testa di serie Learner Tien. Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori.

La sfida offrirà un interessante contrasto generazionale: da una parte l’esperienza e l’imprevedibilità di Monfils, dall’altra il talento e la freschezza atletica del giovane statunitense.

Nella sua ultima apparizione al Masters 1000 canadese, Monfils ha regalato al pubblico un’altra delle sue serate speciali. La vittoria contro Majchrzak interrompe un digiuno durato quasi quattro mesi e conferma che, anche alla vigilia dei 40 anni, il francese è ancora capace di trasformare una partita di tennis in uno spettacolo.

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  3 Agosto 2026

🌩
21°C
Temporali e pioggia  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso, con temporali nelle prime ore e pioggia dalla mattina fino a tarda mattinata
PIOGGIA Temporali dalle 03:00 alle 06:00, pioggia dalle 08:00 alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
21°
03:00
🌩
20°
04:00
🌩
20°
05:00
🌩
20°
06:00
🌩
20°
07:00
21°
08:00
🌧
21°
09:00
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22°
10:00
🌧
22°
11:00
🌧
23°
⚠  Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali/Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Alexis Galarneau CAN vs Vit Kopriva CZE

ATP Montreal
Alexis Galarneau
4
4
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
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Aleksandar Kovacevic USA vs Nuno Borges POR

ATP Montreal
Aleksandar Kovacevic
0
7
2
2
Nuno Borges
0
6
6
3
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 19:00)

ATP Montreal
Gabriel Diallo
6
6
6
Kyrian Jacquet
7
3
2
Vincitore: Diallo
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Terence Atmane FRA vs Jack Draper GBR

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Gael Monfils FRA (Non prima 01:00)

ATP Montreal
Kamil Majchrzak
4
4
Gael Monfils
6
6
Vincitore: Monfils
Mostra dettagli

Martin Damm USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Matteo Berrettini ITA vs Mariano Navone ARG

ATP Montreal
Matteo Berrettini
3
7
3
Mariano Navone
6
6
6
Vincitore: Navone
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Sho Shimabukuro JPN vs Marin Cilic CRO

ATP Montreal
Sho Shimabukuro
6
1
Marin Cilic
7
6
Vincitore: Cilic
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Cameron Norrie GBR

ATP Montreal
Camilo Ugo Carabelli
6
4
Cameron Norrie
7
6
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Daniel Merida ESP vs Liam Draxl CAN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Nicolas Mejia COL vs Martin Landaluce ESP

ATP Montreal
Nicolas Mejia
4
6
6
Martin Landaluce
6
4
3
Vincitore: Mejia
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Michael Zheng USA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Montreal
Michael Zheng
4
6
6
Miomir Kecmanovic
6
4
7
Vincitore: Kecmanovic
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Corentin Moutet FRA

ATP Montreal
Marton Fucsovics
1
2
Corentin Moutet
6
6
Vincitore: Moutet
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Hubert Hurkacz POL vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 17:00
James Duckworth AUS vs Christopher O’Connell AUS

ATP Montreal
James Duckworth
6
6
Christopher O'Connell
3
1
Vincitore: Duckworth
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Benjamin Bonzi FRA vs Yannick Hanfmann GER

ATP Montreal
Benjamin Bonzi
1
6
2
Yannick Hanfmann
6
4
6
Vincitore: Hanfmann
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Alex Michelsen USA vs Jan-Lennard Struff GER

ATP Montreal
Alex Michelsen
6
3
6
Jan-Lennard Struff
1
6
1
Vincitore: Michelsen
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Adam Walton AUS vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 17:00
Luca Van Assche FRA vs Titouan Droguet FRA
ATP Montreal
Luca Van Assche
4
6
6
Titouan Droguet
6
2
7
Vincitore: Droguet
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Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER

ATP Montreal
Aleksandar Vukic
7
6
4
Daniel Altmaier
6
7
6
Vincitore: Altmaier
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  3 Agosto 2026

19°C
Nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
07:00
18°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
21°
13:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Nuvole e sole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Katie Boulter GBR vs Kayla Cross CAN Inizio 18:30

WTA Toronto
Katie Boulter
0
6
5
0
Kayla Cross
0
7
7
0
Vincitore: Cross
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Nikola Bartunkova CZE vs Bianca Andreescu CAN

WTA Toronto
Nikola Bartunkova
0
7
6
0
Bianca Andreescu
0
5
4
0
Vincitore: Bartunkova
Mostra dettagli

Rebecca Marino CAN vs Zeynep Sonmez TUR Non prima 01:00

WTA Toronto
Rebecca Marino
0
5
4
0
Zeynep Sonmez
0
7
6
0
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN vs Daria Kasatkina AUS

WTA Toronto
Xinyu Wang
6
6
5
Daria Kasatkina
1
7
7
Vincitore: Kasatkina
Mostra dettagli



Grandstand – ore 17:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs Karolina Pliskova CZE Inizio 17:00

WTA Toronto
Oleksandra Oliynykova
0
4
4
0
Karolina Pliskova
0
6
6
0
Vincitore: Pliskova
Mostra dettagli

McCartney Kessler USA vs Cadence Brace CAN Non prima 18:30

WTA Toronto
McCartney Kessler
0
6
6
0
Cadence Brace
0
3
3
0
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli

Magdalena Frech POL vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Toronto
Magdalena Frech
0
7
6
0
Leolia Jeanjean
0
5
3
0
Vincitore: Frech
Mostra dettagli

Carol Zhao CAN vs Magda Linette POL

WTA Toronto
Carol Zhao
6
1
4
Magda Linette
4
6
6
Vincitore: Linette
Mostra dettagli

Panna Udvardy HUN vs Eva Lys GER Non prima 23:00

WTA Toronto
Panna Udvardy
0
2
7
2
Eva Lys
0
6
6
0
Vincitore: Udvardy
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Solana Sierra ARG vs Sloane Stephens USA

WTA Toronto
Solana Sierra
0
3
4
0
Sloane Stephens
0
6
6
0
Vincitore: Stephens
Mostra dettagli




Court 1 – ore 17:00
Alina Korneeva RUS vs Polina Kudermetova UZB Inizio 17:00
WTA Toronto
Alina Korneeva
0
6
3
Polina Kudermetova
0
0
0
Vincitore: Korneeva
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Talia Gibson AUS vs Elisabetta Cocciaretto ITA Non prima 18:30

WTA Toronto
Talia Gibson
0
6
3
Elisabetta Cocciaretto
0
2
2
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs Shuai Zhang CHN

WTA Toronto
Yulia Putintseva
0
4
1
0
Shuai Zhang
0
6
6
0
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Janice Tjen INA vs Liudmila Samsonova RUS

WTA Toronto
Janice Tjen
0
6
5
0
Liudmila Samsonova
0
7
7
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

Tereza Valentova CZE vs Taylor Townsend USA

WTA Toronto
Tereza Valentova
0
4
5
0
Taylor Townsend
0
6
7
0
Vincitore: Townsend
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Court 4 – ore 17:00
Diane Parry FRA vs Kayla Day USA Inizio 17:00
WTA Toronto
Diane Parry
6
3
5
Kayla Day
3
6
7
Vincitore: Day
Mostra dettagli

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Peyton Stearns USA Non prima 18:30

WTA Toronto
Elena-Gabriela Ruse
0
6
7
0
Peyton Stearns
0
0
5
0
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli

Lois Boisson FRA vs Antonia Ruzic CRO

WTA Toronto
Lois Boisson
6
1
3
Antonia Ruzic
4
6
6
Vincitore: Ruzic
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs Maya Joint AUS

WTA Toronto
Yuliia Starodubtseva
6
1
3
Maya Joint
4
6
6
Vincitore: Joint
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Tatjana Maria GER vs Caty McNally USA

WTA Toronto
Tatjana Maria
6
6
1
Caty McNally
4
7
6
Vincitore: McNally
Mostra dettagli




Court 3 – ore 17:00
Anhelina Kalinina UKR vs Anna Bondar HUN Inizio 17:00
WTA Toronto
Anhelina Kalinina
0
4
5
0
Anna Bondar
0
6
7
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs Anna Blinkova RUS Non prima 18:30

WTA Toronto
Rebecca Sramkova
0
6
6
0
Anna Blinkova
0
3
3
0
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Emerson Jones AUS vs Lanlana Tararudee THA

WTA Toronto
Emerson Jones
0
6
2
0
Lanlana Tararudee
0
7
6
0
Vincitore: Tararudee
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Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Alycia Parks USA

WTA Toronto
Victoria Jimenez Kasintseva
0
4
4
0
Alycia Parks
0
6
6
0
Vincitore: Parks
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Renata Zarazua MEX vs Tamara Korpatsch GER

WTA Toronto
Renata Zarazua
6
0
6
Tamara Korpatsch
4
6
1
Vincitore: Zarazua
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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Simon (Guest) 04-08-2026 09:36

Landa_.. ha perso ancora

 11
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JannikUberAlles 04-08-2026 09:15

Se da una parte ci sono dei “vecchiacci” che non mollano (Monfils ma pure Cilic)…

…dall’altra si vede un Landaluce (com’era posizionato tra i 120 vincitori dei prossimi 60 Slam?) ancora “spento”.

Per Berrettini c’era la premessa (Ibiza) di una mancata sorpresa.

Aspetto Draper con simpatia e curiosità!

 10
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walden 04-08-2026 08:34

Scritto da GM
Se fino a poco fa si parlava di Zverev come del più forte a non aver mai vinto uno Slam, penso che si possa parlare di monfils come del più forte a non aver mai vinto un 1000. Altri candidati?

Berrettini, Gasquet…

 9
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GM (Guest) 04-08-2026 08:23

Se fino a poco fa si parlava di Zverev come del più forte a non aver mai vinto uno Slam, penso che si possa parlare di monfils come del più forte a non aver mai vinto un 1000. Altri candidati?

 8
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MAURO (Guest) 04-08-2026 08:01

Segnalerei altro primo turno X il Faretto

 7
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walden 04-08-2026 06:57

Scritto da zedarioz
Prestazione incommentabile di Berrettini, purtroppo. Quando è così scarico conviene cambiare canale, ma io masochista ho assistito allo scempio.

Eh, la preparazione ad Ibiza non è stata efficace…speriamo almeno sia stata divertente….

 6
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+1: JannikUberAlles
zedarioz 04-08-2026 01:47

Prestazione incommentabile di Berrettini, purtroppo. Quando è così scarico conviene cambiare canale, ma io masochista ho assistito allo scempio.

 5
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Lola (Guest) 04-08-2026 00:51

Comunque spero che questo chiarisca all’italiano medio perché mamma Rai non trasmette il tennis su Rai 1 come fa per il calcio

 4
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tinapica 04-08-2026 00:29

E… niente, Bianca non riesce più a vincere, nemmeno in Patria. 🙁

 3
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Una (Guest) 04-08-2026 00:28

Torneo maledetto dall’assenza dei tre dei e costretto ad accontentarsi del primo dei mortali Zverev, anche il cielo manifesta la sua contrarietà non concedendo un solo raggio di sole in due giorni, mentre il resto del mondo cuoce a fuoco lento e invoca la pioggia tramite riti a lungo disprezzati e dimenticati

 2
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Martinmulligan (Guest) 03-08-2026 17:17

A Montreal pioverà tutto il giorno

 1
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