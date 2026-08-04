Bellucci si arrende a Baez all’esordio a Montreal: prima vittoria in Canada ancora rimandata

È ancora rimandato l’appuntamento di Mattia Bellucci con la prima vittoria in terra canadese. L’azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal dall’argentino Sebastian Baez, che si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3.

Una sconfitta maturata al termine di un incontro nel quale Bellucci ha mostrato buone sensazioni soprattutto nella prima parte, ma ha pagato alcuni errori nei momenti decisivi. Baez avanza così al secondo turno, dove affronterà il belga Zizou Bergs.

Equilibrio e servizi dominanti nel primo set

Il primo parziale è scivolato via rapidamente, con entrambi i giocatori molto solidi nei propri turni di battuta e attenti a non concedere errori gratuiti. Bellucci è apparso inizialmente in fiducia, sostenuto da un servizio efficace con il quale ha messo a segno quattro ace nel corso del set.

Nel nono game l’italiano si è trovato sotto 0-30, ma ha reagito con determinazione. Baez si è procurato un set point grazie a una splendida risposta incrociata di diritto, ma Bellucci lo ha annullato con un servizio vincente, riuscendo a mantenere la battuta.

L’argentino è però tornato immediatamente a mettere pressione nel successivo turno di servizio dell’azzurro. Bellucci è stato costretto ancora una volta a risalire da una situazione complicata, ma questa volta il colpo che fino a quel momento lo aveva aiutato ha finito per tradirlo.

Un doppio fallo nel momento più delicato ha infatti consegnato a Baez il break decisivo. L’argentino non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha chiuso il primo set sul 7-5.

Bellucci spreca la prima occasione di break

Nel secondo parziale Baez ha percepito il momento favorevole e ha aumentato immediatamente la pressione. Bellucci, ormai vicino alle corde, è riuscito comunque a restare inizialmente in contatto grazie a un altro servizio vincente.

Poco dopo è stato proprio l’italiano a procurarsi la prima opportunità di break della propria partita. La chance è stata però sprecata con una risposta terminata abbondantemente fuori dal campo.

Un’occasione mancata che ha lasciato inevitabilmente qualche rimpianto. Baez ne ha approfittato per tornare all’attacco e ha trovato il break che gli ha permesso di prendere il controllo del secondo set.

Baez allunga, Bellucci reagisce troppo tardi

L’argentino ha consolidato il vantaggio e ha successivamente ottenuto un altro break, salendo sul 5-1. A quel punto la partita sembrava ormai definitivamente indirizzata.

Bellucci ha però avuto il merito di non arrendersi. Senza più nulla da perdere, l’azzurro ha giocato con maggiore libertà ed è finalmente riuscito a strappare il servizio a Baez, conquistando il suo unico break dell’incontro.

La reazione non è stata però sufficiente per riaprire davvero la sfida. L’argentino ha mantenuto il controllo e ha chiuso il secondo set sul 6-3, assicurandosi il passaggio del turno.

Prima vittoria canadese ancora rinviata

Per Bellucci resta il rammarico di un primo set giocato alla pari e deciso da pochi episodi. Il doppio fallo sul set point e la palla break non sfruttata nel secondo parziale hanno rappresentato i momenti chiave di una partita nella quale l’azzurro non è riuscito a trasformare le occasioni costruite.

La prima vittoria di Mattia Bellucci in Canada dovrà quindi attendere ancora. L’italiano lascia Montreal dopo aver mostrato buone indicazioni nella fase iniziale, ma anche la necessità di essere più concreto nei passaggi decisivi contro avversari solidi ed esperti come Baez.





Marco Rossi