Challenger 100 Wuxi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente

02/05/2026 15:10 1 commento
Pietro Fellin nella foto
CHN Challenger 100 Wuxi – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton AUS vs Yu Hsiou Hsu TPE
Tung-Lin Wu TPE vs James McCabe AUS
Qualifier vs Qualifier
Keegan Smith USA vs (5) Yunchaokete Bu CHN

(4) Alex Bolt AUS vs Fajing Sun CHN
Rio Noguchi JPN vs Qualifier
Yasutaka Uchiyama JPN vs Alastair Gray GBR
(WC) Jie Cui CHN vs (8) Alexis Galarneau CAN

(6) Mark Lajal EST vs Renta Tokuda JPN
Mikhail Kukushkin KAZ vs (WC) Tianhui Zhang CHN
(PR) Jason Jung TPE vs Qualifier
(WC) Rigele Te CHN vs (3) Dane Sweeny AUS

(7) Bernard Tomic AUS vs Qualifier
Soonwoo Kwon KOR vs Kaichi Uchida JPN
Qualifier vs Maximus Jones THA
Akira Santillan JPN vs (2) Coleman Wong HKG

CHN Challenger 100 Wuxi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Andre Ilagan USA vs (WC) Linang Xiao CHN
Pietro Fellin ITA vs (10) Hiroki Moriya JPN

(2) Petr Bar Biryukov RUS vs Tsung-Hao Huang TPE
Leo Vithoontien JPN vs (7) Daniel Masur GER

(3) Luca Castelnuovo SUI vs (WC) Aoran Wang CHN
(Alt) Evan Zhu USA vs (8) Yuta Shimizu JPN

(4) Philip Sekulic AUS vs Yuki Mochizuki JPN
Jake Delaney AUS vs (12) Alafia Ayeni USA

(5) Marat Sharipov RUS vs (Alt) Shinji Hazawa JPN
(WC) Yaojie Zeng CHN vs (9) Ognjen Milic SRB

(6) Hayato Matsuoka JPN vs (WC) Qian Sun CHN
Yusuke Takahashi JPN vs (11) Omar Jasika AUS

Center Court – ore 06:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Tsung-Hao Huang TPE
Andre Ilagan USA vs Linang Xiao CHN
Yaojie Zeng CHN vs Ognjen Milic SRB
Hayato Matsuoka JPN vs Qian Sun CHN

Court 1 – ore 06:00
Leo Vithoontien JPN vs Daniel Masur GER
Jake Delaney AUS vs Alafia Ayeni USA
Luca Castelnuovo SUI vs Aoran Wang CHN
Marat Sharipov RUS vs Shinji Hazawa JPN

Court 4 – ore 06:00
Pietro Fellin ITA vs Hiroki Moriya JPN
Philip Sekulic AUS vs Yuki Mochizuki JPN
Evan Zhu USA vs Yuta Shimizu JPN
Yusuke Takahashi JPN vs Omar Jasika AUS

1 commento

brunodalla 02-05-2026 15:28

KWON

BU

BOLT
LAJAL

MCCABE
GALARNEAU
SWEENY
WONG

 1
