Challenger 100 Wuxi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente
Challenger 100 Wuxi – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton vs Yu Hsiou Hsu
Tung-Lin Wu vs James McCabe
Qualifier vs Qualifier
Keegan Smith vs (5) Yunchaokete Bu
(4) Alex Bolt vs Fajing Sun
Rio Noguchi vs Qualifier
Yasutaka Uchiyama vs Alastair Gray
(WC) Jie Cui vs (8) Alexis Galarneau
(6) Mark Lajal vs Renta Tokuda
Mikhail Kukushkin vs (WC) Tianhui Zhang
(PR) Jason Jung vs Qualifier
(WC) Rigele Te vs (3) Dane Sweeny
(7) Bernard Tomic vs Qualifier
Soonwoo Kwon vs Kaichi Uchida
Qualifier vs Maximus Jones
Akira Santillan vs (2) Coleman Wong
Challenger 100 Wuxi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Andre Ilagan vs (WC) Linang Xiao
Pietro Fellin vs (10) Hiroki Moriya
(2) Petr Bar Biryukov vs Tsung-Hao Huang
Leo Vithoontien vs (7) Daniel Masur
(3) Luca Castelnuovo vs (WC) Aoran Wang
(Alt) Evan Zhu vs (8) Yuta Shimizu
(4) Philip Sekulic vs Yuki Mochizuki
Jake Delaney vs (12) Alafia Ayeni
(5) Marat Sharipov vs (Alt) Shinji Hazawa
(WC) Yaojie Zeng vs (9) Ognjen Milic
(6) Hayato Matsuoka vs (WC) Qian Sun
Yusuke Takahashi vs (11) Omar Jasika
Center Court – ore 06:00
Petr Bar Biryukov vs Tsung-Hao Huang
Andre Ilagan vs Linang Xiao
Yaojie Zeng vs Ognjen Milic
Hayato Matsuoka vs Qian Sun
Court 1 – ore 06:00
Leo Vithoontien vs Daniel Masur
Jake Delaney vs Alafia Ayeni
Luca Castelnuovo vs Aoran Wang
Marat Sharipov vs Shinji Hazawa
Court 4 – ore 06:00
Pietro Fellin vs Hiroki Moriya
Philip Sekulic vs Yuki Mochizuki
Evan Zhu vs Yuta Shimizu
Yusuke Takahashi vs Omar Jasika
TAG: Circuito Challenger
1 commento
