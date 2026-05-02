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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 02 Maggio 2026
02/05/2026 08:49 6 commenti
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 3 (Egitto), cemento – Semifinale
14:00 Gloeckler M. 🇦🇹 – Bocchi L. 🇮🇹 -:-
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Mbombela (Sudafrica), cemento – Semifinale
09:00 Perego G. 🇮🇹 – Cooper S. 🇬🇧
ITF M15 Mbombela - 2026-04-26T00:00:00Z
Giulio Perego
7
6
Stefan Cooper
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Giulio Perego
15-0
30-0
40-0
40-15
5-3 → 6-3
Stefan Cooper
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Giulio Perego
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Stefan Cooper
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Giulio Perego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Stefan Cooper
15-0
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Giulio Perego
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Stefan Cooper
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
1-0 → 1-1
Giulio Perego
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
2-1*
3-1*
4-1*
4-2*
5-2*
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Giulio Perego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Stefan Cooper
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 16 (Tunisia), cemento – Semifinale
10:30 Sahtali T. 🇩🇿 – Bosio G. 🇮🇹
ITF M15 Monastir - 2026-04-26T00:00:00Z
Gabriele Bosio
40
1
4
Toufik Sahtali•
A
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toufik Sahtali
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Toufik Sahtali
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Gabriele Bosio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Toufik Sahtali
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Gabriele Bosio
15-0
30-0
40-0
40-15
3-1 → 4-1
Toufik Sahtali
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Gabriele Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Toufik Sahtali
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Toufik Sahtali
15-0
30-0
40-0
1-5 → 1-6
Gabriele Bosio
0-15
0-30
0-40
15-40
1-4 → 1-5
Toufik Sahtali
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Toufik Sahtali
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Toufik Sahtali
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Santa Margherita di Pula 5 (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Ciavarella N. 🇮🇹 – Vanshelboim E. 🇺🇦
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2026-04-26T00:00:00Z
Eric Vanshelboim•
40
5
6
0
Niccolo Ciavarella
A
7
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eric Vanshelboim
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Eric Vanshelboim
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Niccolo Ciavarella
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Eric Vanshelboim
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Eric Vanshelboim
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Eric Vanshelboim
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Eric Vanshelboim
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Eric Vanshelboim
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
Niccolo Ciavarella
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 4-4
Eric Vanshelboim
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Eric Vanshelboim
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Eric Vanshelboim
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Niccolo Ciavarella
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Eric Vanshelboim
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 13 (Tunisia), cemento – Semifinale
10:30 Gandolfi F. 🇮🇹 – Petretic L. 🇫🇷
ITF W15 Monastir - 2026-04-26T00:00:00Z
Francesca Gandolfi
40
6
5
Laia Petretic•
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laia Petretic
0-15
15-15
30-15
15-30
15-40
5-4
Francesca Gandolfi
0-15
0-30
15-30
40-30
4-4 → 5-4
Laia Petretic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Francesca Gandolfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Laia Petretic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Francesca Gandolfi
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Laia Petretic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Francesca Gandolfi
15-0
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
Laia Petretic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Francesca Gandolfi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Laia Petretic
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 6-4
Francesca Gandolfi
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
Laia Petretic
0-15
0-30
0-40
3-4 → 4-4
Francesca Gandolfi
0-15
0-30
0-40
3-3 → 3-4
Laia Petretic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Francesca Gandolfi
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Laia Petretic
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 1-3
Francesca Gandolfi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Laia Petretic
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Francesca Gandolfi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 5 (Italia), terra battuta – Semifinale
10:00 Chiesa D. 🇮🇹 – Bertea E. R. 🇷🇴
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-27T00:00:00Z
Deborah Chiesa
A
6
5
Elena Ruxandra Bertea•
40
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
4-1 → 5-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Deborah Chiesa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
40-15
5-1 → 6-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Deborah Chiesa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Deborah Chiesa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Deborah Chiesa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
10:00 Janicijevic S. 🇫🇷 – Pedone G. 🇮🇹
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-27T00:00:00Z
Giorgia Pedone
6
6
Selena Janicijevic
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Selena Janicijevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Giorgia Pedone
0-15
0-30
15-30
15-40
5-3 → 5-4
Selena Janicijevic
15-0
30-0
40-0
40-15
5-2 → 5-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Selena Janicijevic
0-15
0-30
0-40
15-40
4-1 → 5-1
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Selena Janicijevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Selena Janicijevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Giorgia Pedone
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Selena Janicijevic
0-15
0-30
15-30
15-40
5-3 → 6-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Selena Janicijevic
0-15
0-30
0-40
3-3 → 4-3
Giorgia Pedone
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
Selena Janicijevic
0-15
0-30
0-40
1-3 → 2-3
Giorgia Pedone
0-15
0-30
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Giorgia Pedone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Selena Janicijevic
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
6 commenti
Molto bene per la finale tutti italiana. Livello però piuttosto basso del torneo.
Anche la Chiesa torna in una finale dopo un bel po … ed insieme hanno vinto il doppio, bella settimana per entrambe, anche se per la Chiesa il treno ormai è passato, peccato i tanti problemi fisici, sarebbe stata nelle 100 senza problemi.
Intanto con la finale torna nelle prime 300. E domani è favorita.
Ma perché mi fate leggere commenti di una banalità disarmante?
“Può”. Non perdere l’equilibrio, mi raccomando.
Il minimo sarebbe dire che “deve” vincere almeno il Santa Margherita.
Altrimenti ragazzi andiamo a casa,spegnamo tutti gli impianti audio e andiamo a cucarci.
Pedone può vincere torneo
Il Perego va in Chiesa come un Pedone … 😆