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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 02 Maggio 2026

02/05/2026 08:49 6 commenti
Niccolò Ciavarella (foto Antonio Burruni)
Niccolò Ciavarella (foto Antonio Burruni)

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 3 (Egitto), cemento – Semifinale
14:00 Gloeckler M. 🇦🇹 – Bocchi L. 🇮🇹 -:-

Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Mbombela (Sudafrica), cemento – Semifinale
09:00 Perego G. 🇮🇹 – Cooper S. 🇬🇧
ITF M15 Mbombela - 2026-04-26T00:00:00Z
Giulio Perego
7
6
Stefan Cooper
6
3
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 16 (Tunisia), cemento – Semifinale
10:30 Sahtali T. 🇩🇿 – Bosio G. 🇮🇹
ITF M15 Monastir - 2026-04-26T00:00:00Z
Gabriele Bosio
40
1
4
Toufik Sahtali
A
6
5
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Santa Margherita di Pula 5 (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Ciavarella N. 🇮🇹 – Vanshelboim E. 🇺🇦
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2026-04-26T00:00:00Z
Eric Vanshelboim
40
5
6
0
Niccolo Ciavarella
A
7
2
0
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 13 (Tunisia), cemento – Semifinale
10:30 Gandolfi F. 🇮🇹 – Petretic L. 🇫🇷
ITF W15 Monastir - 2026-04-26T00:00:00Z
Francesca Gandolfi
40
6
5
Laia Petretic
15
4
4
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 5 (Italia), terra battuta – Semifinale
10:00 Chiesa D. 🇮🇹 – Bertea E. R. 🇷🇴

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-27T00:00:00Z
Deborah Chiesa
A
6
5
Elena Ruxandra Bertea
40
1
1
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10:00 Janicijevic S. 🇫🇷 – Pedone G. 🇮🇹

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-27T00:00:00Z
Giorgia Pedone
6
6
Selena Janicijevic
3
4
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6 commenti

Pollicino (Guest) 02-05-2026 12:42

Molto bene per la finale tutti italiana. Livello però piuttosto basso del torneo.

 6
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Diego (Guest) 02-05-2026 12:12

Anche la Chiesa torna in una finale dopo un bel po … ed insieme hanno vinto il doppio, bella settimana per entrambe, anche se per la Chiesa il treno ormai è passato, peccato i tanti problemi fisici, sarebbe stata nelle 100 senza problemi.

 5
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Guido (Guest) 02-05-2026 12:05

Intanto con la finale torna nelle prime 300. E domani è favorita.

 4
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Gaz (Guest) 02-05-2026 11:58

Scritto da aldo
Pedone può vincere torneo

Ma perché mi fate leggere commenti di una banalità disarmante?
“Può”. Non perdere l’equilibrio, mi raccomando.
Il minimo sarebbe dire che “deve” vincere almeno il Santa Margherita.
Altrimenti ragazzi andiamo a casa,spegnamo tutti gli impianti audio e andiamo a cucarci.

 3
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aldo (Guest) 02-05-2026 10:35

Pedone può vincere torneo

 2
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Henry (Guest) 02-05-2026 10:29

Il Perego va in Chiesa come un Pedone … 😆

 1
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