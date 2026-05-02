WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Vic, Huzhou e Saint Malo: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

02/05/2026 09:08 Nessun commento
Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images
Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳
WTA 125 Huzhou
Huzhou, Cina  ·  2 Maggio 2026
23°C
Nuvoloso  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Maggio
09:00
19°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
🌧
23°
13:00
🌧
24°
14:00
24°
15:00
23°
16:00
22°
17:00
20°
18:00
18°
⚠  Possibile rovescio nel corso della giornata
🎾  Programma del giorno — 2 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
SF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci possibili
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 06:00
(1) Veronika Erjavec SLO vs (4) Xiyu Wang CHN Inizio 06:00

WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [1]
0
6
7
0
Xiyu Wang [4]
0
4
6
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

(3) Katarzyna Kawa POL vs (5) Hanyu Guo CHN

WTA Huzhou 125
Katarzyna Kawa [3]
0
6
6
0
Hanyu Guo [5]
0
4
1
0
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli







🇫🇷
WTA 125 Saint-Malo
Saint-Malo, Francia  ·  2 Maggio 2026
🌧
12°C
Pioggia leggera  ·  Picco 17°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Maggio
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
14°
12:00
🌧
15°
13:00
🌧
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
🌧
16°
17:00
15°
18:00
14°
⚠  Allerta gialla temporali in Ille-et-Vilaine fino a mezzanotte
🎾  Programma del giorno — 2 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌧  Pioggia leggera
⛈  Temporali possibili
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Gabriel FOLIGNE – ore 10:00
Jessika Ponchet FRA vs (7) Moyuka Uchijima JPN Inizio 10:00

WTA Saint Malo 125
Jessika Ponchet
30
3
Moyuka Uchijima [7]
30
5
Mostra dettagli

(1) Tereza Valentova CZE vs (5) Anna Blinkova RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Hao-Ching Chan TPE / (3) Ivana Corley USA vs (4) Isabelle Haverlag NED / (4) Maia Lumsden GBR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare







🇪🇸
WTA 125 Vic
Vic, Spagna  ·  2 Maggio 2026
12°C
Nuvoloso  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Maggio
09:00
12°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
17°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
17°
18:00
15°
🎾  Programma del giorno — 2 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
SF
☁  Nuvoloso
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 10:00
(7) Daria Kasatkina AUS vs Sara Sorribes Tormo ESP Inizio 10:00

WTA La Bisbal D'Empordá 125
Daria Kasatkina [7]
0
6
6
0
Sara Sorribes Tormo
0
2
0
0
Vincitore: Kasatkina
Mostra dettagli

Tamara Korpatsch GER vs Marina Bassols Ribera ESP Non prima 11:30

WTA La Bisbal D'Empordá 125
Tamara Korpatsch
0
0
Marina Bassols Ribera
0
0
Mostra dettagli

Elena Pridankina RUS / Qianhui Tang CHN vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

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