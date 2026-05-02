WTA 125 Vic, Huzhou e Saint Malo: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images
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🇨🇳
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WTA 125 Huzhou
Huzhou, Cina · 2 Maggio 2026
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☁
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23°C
Nuvoloso · Picco 24°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci possibili
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Maggio
|
09:00
☁
19°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
22°
|
12:00
🌧
23°
|
13:00
🌧
24°
|
14:00
☁
24°
|
15:00
☁
23°
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16:00
⛅
22°
|
17:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
18°
⚠ Possibile rovescio nel corso della giornata
🎾 Programma del giorno — 2 Maggio
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci possibili
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 06:00
(1) Veronika Erjavec vs (4) Xiyu Wang Inizio 06:00
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [1]
0
6
7
0
Xiyu Wang [4]
0
4
6
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6*-3
6-6 → 7-6
Veronika Erjavec
5-5 → 6-5
Veronika Erjavec
3-5 → 4-5
Veronika Erjavec
2-4 → 2-5
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
40-15
0-2 → 1-2
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Veronika Erjavec
4-4 → 5-4
Veronika Erjavec
4-2 → 4-3
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-2 → 1-2
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-0 → 0-1
(3) Katarzyna Kawa vs (5) Hanyu Guo
WTA Huzhou 125
Katarzyna Kawa [3]
0
6
6
0
Hanyu Guo [5]•
0
4
1
0
Vincitore: Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
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🇫🇷
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WTA 125 Saint-Malo
Saint-Malo, Francia · 2 Maggio 2026
|
|
🌧
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12°C
Pioggia leggera · Picco 17°C
|
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Maggio
|
09:00
🌧
12°
|
10:00
🌧
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
🌧
15°
|
13:00
🌧
16°
|
14:00
⛈
17°
|
15:00
⛈
17°
|
16:00
🌧
16°
|
17:00
☁
15°
|
18:00
☁
14°
⚠ Allerta gialla temporali in Ille-et-Vilaine fino a mezzanotte
🎾 Programma del giorno — 2 Maggio
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
🌧 Pioggia leggera
⛈ Temporali possibili
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Gabriel FOLIGNE – ore 10:00
Jessika Ponchet vs (7) Moyuka Uchijima Inizio 10:00
WTA Saint Malo 125
Jessika Ponchet•
30
3
Moyuka Uchijima [7]
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Tereza Valentova vs (5) Anna Blinkova Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Hao-Ching Chan / (3) Ivana Corley vs (4) Isabelle Haverlag / (4) Maia Lumsden Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
|
🇪🇸
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WTA 125 Vic
Vic, Spagna · 2 Maggio 2026
|
|
☁
|
12°C
Nuvoloso · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Maggio
|
09:00
☁
12°
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
⛅
20°
|
16:00
☁
19°
|
17:00
☁
17°
|
18:00
☁
15°
🎾 Programma del giorno — 2 Maggio
|
|
🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☁ Nuvoloso
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 10:00
(7) Daria Kasatkina vs Sara Sorribes Tormo Inizio 10:00
WTA La Bisbal D'Empordá 125
Daria Kasatkina [7]•
0
6
6
0
Sara Sorribes Tormo
0
2
0
0
Vincitore: Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Daria Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Sara Sorribes Tormo
1-1 → 2-1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Tamara Korpatsch vs Marina Bassols Ribera Non prima 11:30
WTA La Bisbal D'Empordá 125
Tamara Korpatsch
0
0
Marina Bassols Ribera
0
0
Elena Pridankina / Qianhui Tang vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
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